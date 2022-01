–

De parte de ANRed January 20, 2022 23 puntos de vista

El d铆a s谩bado 15 de enero de 2022 a las 6 AM, Gemma Valentina Constantini, 煤nica trabajadora trans del Grupo Indalo, intent贸 ocupar su lugar de trabajo en Radio 10, en el cual se desempe帽a desde hace 12 a帽os. El personal de seguridad de la empresa evit贸 que esto sucediera, le mostr贸 un comunicado interno donde expresaba su desvinculaci贸n y una persona ya reemplazaba su labor. Al respecto, desde la agrupaci贸n Operadorxs Autoconvocadxs expresaron: 芦En prepandemia, la compa帽era Constantini estuvo de licencia en la radio ya que trabaja paralelamente en la primera l铆nea de fuego del Hospital Mu帽iz, desde la secci贸n de virolog铆a, lo cual representaba un serio riesgo para los compa帽eros de la radio. En junio de 2020 Gemma dio inicio a su tratamiento definitivo de cambio de g茅nero, y cuando recientemente se reincorpor贸 a su horario en la Radio, ya estaba completamente afianzada en el genero que ella eligi贸. La excusa que argument贸 la gerencia de la emisora para prescindir de Gemma fue que 鈥渧en铆a trabajando mal鈥, ergo la despidieron. Es decir, de repente descubrieron que 芦trabajaba mal禄 luego una labor que ven铆a desempe帽ando desde hace 12 a帽os y con 23 de carrera. Sin telegrama de despido ni aviso anticipado, sin llamado de atenci贸n ni sanciones previas. Despido Directo. No hubo motivo, no hubo razones. Es un claro acto discriminatorio禄. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Gemma Valentina Constantini tiene 23 a帽os de carrera en comunicaci贸n y nunca se hubiera imaginado que terminar铆a siendo despedida del puesto que ocupa en el servicio informativo desde hace 12 a帽os. Paralelamente trabaja como t茅cnica de laboratorio en planta permanente en virolog铆a del Hospital M煤帽iz. 芦El d铆a s谩bado 15 de enero llego a Radio 10 a la ma帽ana me encuentro con el de seguridad, Juan, quien me dice tengo una mala noticia para darte, no puedo dejarte entrar, no entend铆a nada, y me muestra una nota interna de recursos humanos en un mensaje muy escueto dec铆a que Gemma Valentina Constantini est谩 desvinculada de la empresa, no firma nadie, y me entrega una copia. Empiezo a llamar a la 煤nica v铆a de contacto, nunca me contestan禄 cont贸 Gemma entrevistada ayer en el programa Lo peor ya pas贸 en AM 530.

芦Luego de haber sido discriminada como lo fue, despu茅s de no poder ejercer su derecho a trabajar, Gemma intent贸 tener una respuesta, y no la obtuvo. Todos fueron desvar铆os y cosas inconcretas. Consideramos que esta determinaci贸n de Radio 10 es una vulneraci贸n directa a los derechos laborales, a la reciente ley de cupo laboral travesti trans que sienta precedentes de la violencia y segregaci贸n que se ejerce contra toda la comunidad LGBTIQ. Seg煤n Decreto 721/2020, el Art铆culo 3潞 establece: 芦No Discriminaci贸n. Toda persona travesti, transexual o transg茅nero tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protecci贸n contra el desempleo, sin discriminaci贸n por motivos de identidad de g茅nero o su expresi贸n, por lo que no podr谩n establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos禄.

En la entrevista radial, Gemma narr贸 su experiencia en radio y la decisi贸n de cambiar de g茅nero. 芦En radio 10 empec茅 a trabajar como operadora, operador t茅cnico en ese momento y despu茅s me dedique a trabajar en el servicio informativo, que hasta el 15 de enero del corriente me desempe帽aba en esa tarea donde estuve por 12 a帽os禄. Con la pandemia Gemma explica que 芦vino el lock down, decreto presidencial, mi contacto era m谩s que estrecho porque manipulaba muestras respiratorias禄. 芦Empec茅 mi tratamiento hormonal para cambiar mi genero y sexualidad, el 6 de junio del a帽o pasado, este periodo de transformaci贸n fue muy r谩pido, mi cuerpo cambi贸, en octubre inici贸 el cambio de DNI, que se celebra el 1 de noviembre, el d铆a 13 tengo mi DNI f铆sico禄. Gemma explica: 芦Notifico a radio 10, envi茅 foto del derecho y rev茅s, proporcion茅 todos mis datos, termina el lock down, nos invitan a reincorporarnos, previamente hab铆a tratado de ver si pod铆a tener un retiro voluntario, pero yo acced铆 a volver, ocup茅 mi puesto fines de octubre, trabaj茅 normalmente, hasta el d铆a 15 de enero donde me entero que hab铆a sido desvinculada禄.

Seg煤n el censo federal de operadorxs t茅cnicxs realizado en el 2021 en 83 radios AM, FM y On Line, sobre un total de 738 operadorxs de todo el pa铆s, 153 son mujeres y s贸lo 4 son trans. 芦En el Grupo Indalo, durante 2021, se estuvieron desarrollando una serie de capacitaciones de g茅nero. Lamentablemente, estos son los resultados禄, dicen desde Operadorxs Autoconvocadxs sobre el grupo que lidera Crist贸bal L贸pez y Fabi谩n de Souza.