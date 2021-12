–

A un a帽o de comenzar nuestra publicaci贸n, que estamos utilizando mayormente como medio de expresi贸n de nuestro grupo de afinidad ante cuestiones que creemos preciso analizar a fondo, y contribuir as铆 a que el movimiento libertario se forme y se posicione, queremos hacer conscientes a nuestros lectores de que no nos ha sido f谩cil llevarla adelante.

Y sin embargo, seguimos con la misma ilusi贸n de continuar con este y otros proyectos, como es el libro que hemos conseguido publicar gracias al apoyo de las personas que lo han adquirido en preventa o han hecho donativo solidario. As铆 que, la Madeja sigue, porque a煤n hay mucho l铆o que desmadejar, y mientras nos queden fuerzas y algo de tiempo para ello continuaremos entregas. Para entender este n煤mero, hacemos una conceptualizaci贸n previa.

Nos identificamos con el pacifismo y el antimilitarismo libertario, pero no con los de las doctrinas del rechazo a toda forma de violencia. Porque de siempre a las personas, los pueblos, las sociedades, se les ha ense帽ado el valor de la leg铆tima defensa, lo cual creemos muy razonable. No es lo mismo llevar la ofensiva que defenderse; no es igual imponer una cultura de violencia como modo de vida y de relaci贸n con los dem谩s, que trabajar por el di谩logo, la convivencia y la cooperaci贸n, y recurrir a la violencia cuando ya no se puede hacer m谩s por la v铆a pac铆fica; ni es lo mismo un ej茅rcito estatal o una guerra imperialista que una guerra de guerrillas revolucionaria. Es por eso que no aceptamos el manique铆smo en el tema de guerra y mujer, ya que en ellas interviene como v铆ctima y como combatiente.

Pero s铆 hay que hacer importantes precisiones, y es que la mujer, primeramente, es v铆ctima de la guerra, porque le es impuesta por la violencia del sistema patriarcal, y esto aun cuando fuera ella la que llevara la iniciativa del choque armado, pues se trata de una defensa leg铆tima, cuesti贸n de supervivencia.

Y es en esa fase defensiva donde la mujer puede hacerse combatiente sin perder la condici贸n de v铆ctima, que mantiene a lo largo de todo el conflicto, por el propio hecho de la violencia que se ejerce sobre ella y que no deja de aumentar durante la guerra, sobre todo en la forma de violaciones, esclavitud sexual, prostituci贸n, embarazos no deseados, abortos provocados, violencia sobre los ni帽os鈥n tipo de violencia, la sexual, que las mujeres v铆ctimas de la guerra, no utilizan contra los hombres.

Tan importante es reconocer a las v铆ctimas como tales, como reconocer su derecho a la autodefensa.

Grupo Moiras A