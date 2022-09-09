COMUNICADO DE SANTA MARÍA OSTULA POR EL ANUNCIO DEL ESTADO DE MICHOACAN SOBRE DESARME DE LA GUARDIA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE AQUILA
A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE NUESTRO PAIS
A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO
A LOS GOBIERNOS MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL
A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
A LA HONORABLE OPINION PUBLICA.
OSTULA MICHOACAN, A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA COSTA DEL ESTADO DE MICHOACAN, DEL MUNICIPIO DE AQUILA Y PERTENECE AL PUEBLO NAHUA, RAZÓN POR LA QUE, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1 DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, GOZA DE LOS DERECHOS Y DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL QUE ESTOS Y OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SEÑALAN.
SOMOS UNA COMUNIDAD INDIGENA QUE HISTORICAMENTE SE HA CARACTERIZADO POR SER PACIFICA, PERO ENERGICA EN LA DEFENSA DE SU TERRITORIO Y SU ORGANIZACIÓN PROPIA DE ACUERDO CON SUS USOS Y COSTUMBRES POR LOS CUALES SE RIGE, LO QUE NOS HA PERMITIDO SER UNA DE LAS COMUNIDADES MAS ORGANIZADAS Y SEGURAS DEL PAIS, CON AUTOGOBIERNO Y NORMAS PROPIAS.
ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2014 NUESTRA COMUNIDAD SUFRIO UNA ENVESTIDA FATAL POR PARTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COMPLICIDAD CON LOS GOBIERNOS EN TURNO, DESTACANDO EL CONTUBERNIO ENTRE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO Y EL CARTEL DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS; SITUACIÓN QUE PROVOCÓ 34 ASESINATOS Y 6 DESAPARICIONES FORZADAS DE AUTORIDADES AGRARIAS Y LIDERES COMUNALES, ASI COMO TAMBIEN EL ASESINATO DEL NIÑO HIDILBERTO REYES GARCIA POR PARTE DEL EJÉRCITO MEXICANO, LO QUE ESTA DEBIDAMENTE ACREDITADO POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LO ANTERIOR A PESAR DE QUE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OTORGÓ MEDIDAS CAUTELARES A LA COMUNIDAD.
ANTE ESTOS HECHOS VIOLENTOS Y LAMENTABLES LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA DECIDIO ORGANIZARSE Y RECONSTITUIR SU GUARDIA COMUNAL PARA PRESERVAR DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES COMO SON EL DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y A LA LIBERTAD.
ACTUALMENTE PODEMOS DECIR CON FIRMEZA QUE NUESTRA LUCHA DIGNA A DADO FRUTOS SIGNIFICATIVOS, YA QUE NUESTRA COMUNIDAD ES UNA DE LAS MAS SEGURAS DEL PAIS Y EN ELLA PODEMOS VIVIR EN UN CLIMA DE PAZ Y LIBERTAD, REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES COTIDIANAS, PUES, AQUELLOS TIEMPOS DE VIOLENCIA, MIEDO, SOZOBRA Y TERROR HAN QUEDADO ATRÁS.
EL COMUNICADO QUE EMITIO EL GOBERNADOR ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO MENCIONA QUE SU ACTUAL GOBIERNO “ESTA EMPEÑADO EN DEJAR A MICHOACAN LIBRE DE BARRICADAS QUE APARTE DE SER ILEGALES OBSTRUYEN EL LIBRE PASO DE LOS CIUDADANOS” Y PONE ESPECIAL ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE AQUILA, AL QUE PERTENECE NUESTRA COMUNIDAD, EN TANTO QUE EL GOBERNADOR SEÑALA Y REITERA QUE “EN LAS BARRICADAS SE RESGUARDAN PRESUNTOS AUTODEFENSAS O CIVILES QUE ESTAN AL MARGEN DE LA LEY”.
ANTE ESTAS DESATINADAS DECLARACIONES DEL GOBERNADOR, LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA GRAVÍSIMA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE SE VIVE EN EL ESTADO, CON MILES DE DESPLAZADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO, ASESINATOS DOLOSOS TODOS LOS DÍAS, UN GRAN NÚMERO DE DESAPARICIONES FORZADAS, EL COBRO DE PISO Y UNA INFINIDAD DE DELITOS DE PRIMER IMPACTO QUE AZOTAN A MICHOACÁN, ENTIDAD DONDE UN CARTEL QUE NO MENCIONA ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACION, ESTÁ ATENTANDO CONTRA TODA LA SOCIEDAD MICHOACANA Y TIENE EN EL MIEDO Y LA SOZOBRA A NUESTRA POBLACION; DEBIENDO SER ESA Y NO OTRA, LA PREOCUPACIÓN CENTRAL DE NUESTRAS AUTORIDADES ESTATALES, TANTO POLITICAS COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE NINGUNA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL HA PODIDO GARANTIZAR LA ESTABILIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD, EN NUESTRO MUNICIPIO Y EN EL ESTADO; RESULTANDO CONTRASTANTE LA APATIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONFRONTAR Y ERRADICAR EL AVANCE DEL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACION CON EL CELO POR ACABAR CON NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y COMUNITARIO, SUSTENTADO EN LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA, LO QUE NOS LLEVA A ABRIGAR LA SOSPECHA DE QUE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMEN ORGANIZADO E INSTITUCIONES DE GOBIERNO SIGUE IMPERANDO.
A TRAVÉS DE ESTE COMUNICADO INFORMAMOS AL GOBERNADOR QUE NUESTRA GUARDIA COMUNAL NO IMPIDE EL LIBRE TRANSITO NI EN ELLA COEXISTEN GRUPOS DELINCUENCIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS, SEÑALANDO QUE NUESTRA COMUNIDAD INDIGENA, A TRAVES DE SUS ORGANOS AUTONOMOS DE GOBIERNO, FACULTA A LA GUARDIA COMUNAL PARA BRINDARNOS LA SEGURIDAD EN NUESTRO TERRITORIO.
POR TODO LO ANTERIOR Y ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, UNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MANIFESTAMOS QUE NUESTRA GUARDIA COMUNAL TIENE SUSTENTO EN EL EJERCICIO DE LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA DE NUESTRA COMUNIDAD, SUSTENTADAS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE EN LOS ARTÍCULOS 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7 DE LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 DEL CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2 Y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y EN CONSECUENCIA DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTAS Y NO LAS CORROMPIDAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD GUBERNAMENTALES, LA GARANTÍA DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.
ATENTAMENTE:
COMUNIDAD INDIGENA SANTA MARIA OSTULA
“NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS “
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Fuente: Pozol.org