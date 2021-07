–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena July 29, 2021 72 puntos de vista

Al Concejo Ind铆gena de GobiernoA

l Congreso Nacional Ind铆gena

Al Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

A los medios Libres y Alternativos

Comunidades que habitamos las comunidades de 鈥淓l Rebollero鈥, 鈥淟os Arquitos鈥 y 鈥淩铆o Minas鈥, en el municipio de San pablo Cuatro Venados, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca, denunciamos. Este jueves 29, la Guardia Nacional, acompa帽ado de polic铆as estatales y gente vestida de civil, realizaron un recorrido por la brecha de la comunidad de R铆o Minas, hasta llegar a R铆o Pescado. En esta 谩rea es d贸nde se localiza una de las concesiones mineras que pretender explotar. Al regresar de este recorrido, se detuvieron por un cierto tiempo en las comunidades de los arquitos, ah铆, a un joven le dijeron que estaban en busca de personas armadas, que dijera d贸nde estaban los armados.

Al joven lo interrogaron, revisaron su mochila y lo intimidaron sin ninguna orden que justifique su estancia en nuestras comunidades que se rigen por usos y costumbre, d贸nde la asamblea es la m谩xima autoridad, quien tiene que dar el permiso para que intervengan. Si en la cabecera municipal de San Pablo Cuatro Venados quieren recibirlos, est谩 bien, pero en las comunidades de R铆o Minas, El Rebollero y Los Arquitos, d贸nde tenemos nuestra propia asamblea, no tienen permitido el acceso. Est谩n incurriendo en un delito al no estar en su jurisdicci贸n sin una orden oficial, siendo un 贸rgano federal.

Sabemos bien la estrategia que est谩 utilizando el gobierno estatal y municipal de Cuil谩pam de Guerrero, en contubernio con las autoridades corruptas de San Pablo Cuatro Venados. Sabemos que buscan una provocaci贸n para justificar la entrada de los elementos de seguridad y as铆 poder tomar el control de nuestras tierras, para entregarlas posteriormente a las empresas mineras que pretenden explotar oro y plata en nuestra regi贸n. Nosotros solo nos apegamos a lo que comprenden nuestros derechos como comunidades ind铆genas y vamos a defender nuestras tierras, el agua y los bosques.

Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal, de ambos municipios, de cualquier agresi贸n e intimidaci贸n. Est谩n incurriendo en la violaci贸n de nuestros derechos humanos m谩s elementales al intentar intimidarnos, al no consultarnos y al desconocernos como comunidades que hemos habitado estas tierras desde tiempo atr谩s.

Nunca m谩s un M茅xico sin nosotros, por la reconstituci贸n de nuestros pueblos.

Comunidades de, El Rebollero, Los Arquitos y R铆o Minas