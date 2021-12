–

con 300 solicitudes

驴Guardias civiles v铆ctimas de 芦abusos policiales禄? Suena a sarcasmo pero est谩 pasando con la ley 12/2016 de la CAV, que tiene como objetivo paliar la hist贸rica falta de reconocimiento y reparaci贸n a quienes han padecido ataques de aparatos estatales o paraestatales, miles y miles de personas en Euskal Herria entre fallecidas, torturadas… Dos semanas despu茅s de cerrarse el nuevo plazo de presentaci贸n de solicitudes, no hay datos todav铆a sobre inscripciones, pero NAIZ ha podido saber que entre ellas hay muchas decenas, en torno a 300, presentadas por agentes de las FSE, sobre todo guardias civiles.

驴C贸mo puede haberse llegado a esta situaci贸n? T茅cnicamente, aprovechando el resquicio abierto por una redacci贸n algo ambigua de la norma, aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 2016 y retocada luego en 2019 para salvar la amenaza del Tribunal Constitucional. En ella se amparan los hechos de 芦vulneraciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivaci贸n pol铆tica entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el 谩mbito de la CAV禄. Y ello se concreta en tres apartados. El a) es una obviedad: 芦Que se haya producido en un contexto de violencia de motivaci贸n pol铆tica禄. Tambi茅n el c): 芦Que, como consecuencia de la vulneraci贸n de derechos humanos, se haya causado una afecci贸n a la vida o a la integridad f铆sica禄. Es en el b) donde han visto un 芦coladero禄: 芦Que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuaci贸n o actuaciones con fines de motivaci贸n pol铆tica, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario p煤blico en el ejercicio de sus funciones, o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada禄.

Pol铆ticamente, el objetivo de desacreditar esta ley ya qued贸 de manifiesto el d铆a en que se aprob贸 en el Parlamento de Gasteiz la versi贸n final, acotada para remarcar que no habr铆a persecuci贸n penal de estos casos. Lejos de conformarse con ello, desde la tribuna miembros de Jusapol invitados por el PP se enzarzaron con el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga e insistieron en hacer ante las c谩maras un gesto de doble sentido: lo que generalizadamente se entendi贸 como la escenificaci贸n amenazante de empu帽ar una pistola fue justificado por estos polic铆as como una simple J, de Jusapol. En la tribuna hubo tambi茅n miembros de Jucil y de SIPE, esta 煤ltima formada por ertzainas.

Hasta ese momento la posici贸n policial ante la norma se bas贸 en el negacionismo de la violencia estatal y paraestatal. Pero una vez validada la ley y abierta la ventanilla de reclamaciones, han optado por una nueva l铆nea de acci贸n: tratar de dinamitarla, o al menos torpedearla, desde dentro. Han pasado, por tanto, del rechazo al sabotaje activo.

La avalancha de solicitudes l贸gicamente no es casual. Forma parte de una campa帽a orquestada de la que puntualmente han dejado huella en medios de la derecha espa帽ola o redes sociales. As铆, 鈥楲a Raz贸n鈥 public贸 el a帽o pasado que la Asociaci贸n Pro Guardia Civil (APROG) 芦ha remitido a los agentes un dossier en el que se explican pormenorizadamente los pasos a seguir para formular las solicitudes禄. Auguraba la opci贸n de trasladar 芦miles禄 de peticiones.

En una revista del instituto militar, por esas mismas fechas se recog铆a tambi茅n la invitaci贸n de ASESGC (Asociaci贸n de Escala Suboficiales de la Guardia Civil) a concurrir al proceso abierto por Lakua, con oferta de asesoramiento jur铆dico para ello. En la nota se incluye este apunte, reconocimiento expl铆cito del fraude de ley que se pretende: 芦Esta Ley, com煤nmente conocida como 鈥楲ey de abusos policiales鈥, no est谩 pensada para resarcir a los funcionarios p煤blicos ante estas vulneraciones de derechos humanos, aunque la generalidad de su redacci贸n permite encontrar acomodo para su aplicaci贸n a todo tipo de v铆ctimas que cumplan los requisitos establecidos禄.

El colapso

De lo anterior se desprende que quienes han acudido a la ventanilla de Lakua saben perfectamente que su solicitud no va a ser aceptada, m谩s a煤n cuando para las vulneraciones de derechos que puedan haber sufrido hay normas 鈥搕anto estatales como vascas鈥 muy anteriores en lo que ata帽e al reconocimiento como v铆ctimas y con mayores dotaciones econ贸micas en lo que toca a la reparaci贸n. Pero la maniobra ya tiene su resultado pr谩ctico al acarrear dos distorsiones de entrada; por un lado, enmara帽ar el objetivo ya algo difuso de la ley en su definici贸n (su t铆tulo oficial es 鈥楲ey de Reconocimiento y Reparaci贸n de V铆ctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivaci贸n pol铆tica鈥); y junto a ello, complicar el trabajo de la comisi贸n de valoraci贸n, aboc谩ndola a analizar tambi茅n estos expedientes.

En este sentido, hay que recordar lo que apuntaban en estas p谩ginas el pasado domingo Ainara Esteran y Tasio Arrizabalaga, en nombre de la fundaci贸n Egiari Zor, que agrupa a v铆ctimas de violencia estatal: los medios con que cuenta esa comisi贸n se est谩n revelando muy escasos. 芦El proceso de reconocimiento va muy lento. Solo se han reconocido 35 casos y algunos de ellos estaban aceptados ya antes de que esta ley fuera recurrida ante el Constitucional. Vemos que no arranca. Hay gente que present贸 solicitud y ha muerto posteriormente禄. Otro dato revelador: 芦La ley contemplaba un plazo tope de seis meses para resolver y algunos de los casos que se han aceptado en este 2021 se registraron ya en 2017禄.

驴Hasta qu茅 punto est谩 trabando este sabotaje policial el proceso de reconocimiento de las v铆ctimas a las que realmente se destinaba esta ley? La comisi贸n de valoraci贸n tendr谩 que decirlo. Por el momento no se ha facilitado el dato de cu谩ntas solicitudes se han presentado tras concluir este nuevo plazo, el pasado 11 de diciembre. Pero en primavera se avanz贸 que eran ya en torno a un millar, por lo que las cerca de 300 presentadas por agentes de las FSE no suponen precisamente una an茅cdota menor.

Nueva 芦zancadilla禄

Este vergonzoso cap铆tulo se suma todas las carencias de esta ley y de la aprobada posteriormente en Nafarroa, que todav铆a no ha abierto el plazo de solicitudes. Unas insuficiencias remarcadas no solo por Egiari Zor, sino tambi茅n por el miembro de la comisi贸n de valoraci贸n de la CAV, catedr谩tico de la UPV-EHU y exdirector de Derechos Humanos de Lakua en el Gobierno de Juan Jos茅 Ibarretxe, Jon Mirena Landa, en un art铆culo reciente en 鈥楤erria鈥: 芦En estas leyes, de entrada se ha rebajado el est谩ndar de justicia: no habr谩 responsabilidades individuales, dejando de lado la justicia penal. Por lo tanto, desaparece de ra铆z el tratamiento igualitario y justo a las v铆ctimas, puesto que solo se podr谩 proceder a la reparaci贸n y la verdad, de modo parcial禄.

芦Adem谩s 鈥揷ontin煤a Landa鈥, las leyes en Nafarroa y Euskadi ya de por s铆 limitadas est谩n llenas de obst谩culos. Las zancadillas en el camino han sido incesantes incluso antes de nacer. Se han interpuesto y se interpondr谩n recursos contra ellas, para parar su desarrollo; la informaci贸n para completar los expedientes no llega, porque contin煤an ocultos, porque no se quieren sacar de las tinieblas. A menudo, y adem谩s desde la perspectiva de muchos ciudadanos, con razones fundadas no parece que al aplicar estas leyes se est茅 haciendo pol铆tica de pa铆s, sino que impere el partidismo; no parece que se est茅n poniendo recursos suficientes; no parece que una noticia tan amplia se est茅 poniendo en en el centro p煤blico; no parece, por tanto, que se est茅 gestionando esto con total seriedad y con m谩xima prioridad禄.





