–

De parte de Nodo50 June 16, 2023 462 puntos de vista





Apartir de los a├▒os 90 del siglo pasado empez├│ a usarse, especialmente de la mano de periodistas y analistas pol├şticos, el t├ęrmino Estado fallido para definir de forma sencilla, pero muy gr├ífica, la situaci├│n de algunos pa├şses en el mundo. Esta nueva realidad sociopol├ştica se origina finalizada la guerra fr├şa y en relaci├│n directa con el apoyo pol├ştico y econ├│mico por parte de Estados Unidos a diferentes pa├şses inmersos en profundas crisis institucionales. As├ş, entre una larga y diversa suma de caracter├şsticas, se podr├şan citar como algunas de las principales aquellas que hacen referencia a la p├ęrdida del Estado de su control sobre la totalidad del territorio, o no poder garantizar su propio funcionamiento ni los servicios b├ísicos a la poblaci├│n. En este escenario, tendr├í una funci├│n determinante la corrupci├│n pol├ştica generalizada, la cual alcanza a la pr├íctica totalidad de la estructura institucional, con algunos estamentos clave como el mismo poder policial-militar, el judicial o el legislativo, usados ahora al servicio de los intereses criminales y corruptos de determinadas ├ęlites dominantes.

Con esas caracter├şsticas es f├ícil poner la mirada, adem├ís de en pa├şses como Somalia, Congo o Libia en el continente africano, en la Guatemala de los ├║ltimos a├▒os. Sin embargo, acontece en este caso que esa condici├│n viene precedida de otra que habla del Estado en situaci├│n de secuestro. Porque esto es en lo que se ha convertido en los tiempos m├ís recientes este pa├şs centroamericano: en un Estado raptado al servicio de los intereses de unos pocos mientras las grandes mayor├şas se hunden o caminan en la m├ís estricta sobrevivencia.

Esto es en lo que se ha convertido en los tiempos m├ís recientes este pa├şs centroamericano: en un Estado raptado al servicio de los intereses de unos pocos



En Am├ęrica Latina los Estados tienen una larga trayectoria de p├ęrdida de la libertad, sobre todo, a manos de los diferentes ej├ęrcitos que, con la reiterativa excusa de evitar la ca├şda del pa├şs en manos del comunismo y la subversi├│n, protagonizaron crueles dictaduras desde la d├ęcada de 1960 en adelante. Guatemala pas├│ tambi├ęn por esta situaci├│n, habiendo sido en los a├▒os 80 escenario de la brutalidad militar, con la aquiescencia de la oligarqu├şa tradicional y la vigilancia para ello del ÔÇťpa├şs del NorteÔÇŁ. La memoria colectiva, en lucha permanente siempre con el olvido intencionado, habla de unos resultados que son sobradamente conocidos: miles de asesinatos y desapariciones, cientos de aldeas arrasadas, y cientos de miles de personas desplazadas tanto en el interior como hacia el exterior. Y todo ello en una planificada guerra que lleg├│ a calificarse como la del genocidio maya (el segundo, si se considera la conquista colonial como el primer intento de ello), sin olvidar la represi├│n dirigida, tambi├ęn de forma brutal, sobre otros sectores sociales y populares no ind├şgenas.

Con la firma de los Acuerdos de Paz (1996), se puso cierto freno a este proceso y se abrieron, gracias a la peque├▒a apertura pol├ştica y al fin del conflicto armado, peque├▒as esperanzas para la construcci├│n de un nuevo Estado, ahora s├ş, verdaderamente democr├ítico y preocupado por la mejora de las condiciones de vida de toda la poblaci├│n. Y esa fue la apariencia que le dieron las mismas ├ęlites que se hab├şan beneficiado de las dictaduras militares que, h├íbilmente, se hab├şan adaptado a la nueva coyuntura pol├ştica de la paz, sin perder un ├ípice de su poder econ├│mico; segu├şan, por tanto, conservando su viejo poder.

Sin embargo, las m├íscaras siempre caen, se deterioran, se desgastan y cuando a partir de 2015 los poderes verdaderos de Guatemala vieron peligrar su estatus decidieron redefinir los par├ímetros del Estado, una vez m├ís, con el objetivo de mantener sus privilegios y beneficios exclusivos. As├ş, las viejas oligarqu├şas, ahora de la mano de militares enriquecidos por mil y un oscuros negocios de los tiempos de la guerra, capitales transnacionales beneficiados por la implantaci├│n del modelo neoliberal y la clase pol├ştica tradicional, inician un proceso concertado para la cooptaci├│n de todas las estructuras del Estado. Es lo que se conoce, incluso m├ís all├í de las fronteras guatemaltecas, como el ÔÇťpacto de corruptosÔÇŁ. A partir de ah├ş se puede afirmar abiertamente que Guatemala es un Estado secuestrado que deriva, en poco tiempo, en fallido.

Y el ├║ltimo acto de este teatro ser├ín las pr├│ximas elecciones del 25 de junio de las que se ha excluido a todo aquel o aquella que pudiera hacer peligrar el mantenimiento del sistema. De esta forma, gane quien gane, siempre ser├í el sistema el que triunfe. Lo que es lo mismo que decir que ese pacto de corruptos gana y mantendr├í al pa├şs engrilletado y encerrado en una cada vez m├ís oscura mazmorra que impedir├í la llegada de la eterna primavera que siempre se anuncia en este pa├şs.

Desde el mismo momento de la convocatoria electoral las diferentes instituciones cooptadas han articulado los instrumentos, burdos pero efectivos, para dejar fuera del proceso a aquellas opciones pol├şticas que pod├şan molestar y que ten├şan serias opciones de reunir el voto del descontento, de la protesta, de las ans├şas por otro pa├şs posible. Desde acusaciones falsas u ocultas hasta aperturas de procesos judiciales sin pruebas; desde campa├▒as de difamaci├│n hasta presiones contra los medios de comunicaci├│n cr├şticos. Todo vale para conseguir dejar el paso libre a aquellas candidaturas que el sistema decidi├│ de antemano que ser├şan las elegibles. As├ş, Guatemala reabre una v├şa en la que el esperpento electoral se hace parte de la triste comedia en que se ha convertido la vida pol├ştica e institucional del pa├şs. El fraude ya no se comete el d├şa de las elecciones, lo que siempre podr├şa traer consigo reclamaciones y alguna protesta interior y exterior. Por el contrario, ya est├í hecho al definir el sistema de corruptos cuales deben de ser las candidaturas que compiten en los ├║ltimos metros de la carrera. Al fin y al cabo, todas las que quedan con posibilidades son parte del pacto, por lo que el sistema se asegura, m├şnimo, otros cuatro a├▒os de reinado en una rep├║blica coronada por el desprestigio nacional e internacional que camina, no hacia la democracia, sino hacia el autoritarismo.

Si se ampl├şa el campo de an├ílisis se podr├í ver como este escenario enlaza de forma directa con aquel otro m├ís amplio que en las ├║ltimas d├ęcadas, de alguna forma, combate contra los procesos progresistas en Am├ęrica Latina. Cuando el sistema, comandado por las derechas conservadoras, ha visto peligrar su estructura de dominaci├│n y los privilegios de los ÔÇťsiemprepoderososÔÇŁ ha virado a├║n m├ís hacia el extremismo y ha dejado en evidencia el nulo valor que dan a la democracia. Esta solo les sirve si responde y da cobertura a sus intereses y privilegios. De lo contrario est├ín dispuestos a contradecir abiertamente aquellos discursos que antes bendec├şan la democracia como el mejor y ├║nico sistema posible, para articular ahora procesos que cierren el paso a los procedimientos democr├íticos.

As├ş, en el escenario continental se encuentran en los ├║ltimos a├▒os desde golpes de Estado, ahora denominados como blandos, hasta el sabotaje econ├│mico o el impechment parlamentario, pasando por campa├▒as medi├íticas de difamaci├│n y desgaste de los liderazgos populares; todo es v├ílido si se trata de recuperar el poder puesto en peligro por las decisiones democr├íticas de las mayor├şas en los procesos electorales. Se vuelva a la vieja idea clasista, y en muchos casos tambi├ęn racista y machista, de que los pobres no saben lo que les conviene, por lo que quienes siempre mandaron deben de recuperar, o no perder, el lugar que les corresponde en lo m├ís alto de la pir├ímide social, pol├ştica y econ├│mica del Estado.

Y en este sentido Guatemala reinventa ahora un viejo procedimiento que se puso en marcha con los primeros pasos de implantaci├│n de la democracia. Entonces votaban quienes ten├şan ese privilegio, quienes sab├şan leer y escribir, eran hombres, blancos o criollos y ten├şan cierto nivel de riqueza; ahora que, te├│ricamente, todos y todas pueden ejercer el derecho a votar, se cambian las reglas del juego y se define quienes son los elegibles. Y as├ş, se sigue controlando el Estado, una vez m├ís, Secuestrado y Fallido.

Pero, a pesar de todo lo se├▒alado, a pesar de lo atado que las ├ęlites tienen el modelo de Estado, este proceso electoral y el propio sistema de corrupci├│n y cooptaci├│n en Guatemala ha sido profundamente cuestionado. Desde diferentes fuerzas pol├şticas y desde distintos sectores sociales se ha denunciado y desnudado como nunca en exposici├│n p├║blica un modelo como el descrito. Ya no hay la tranquilidad y seguridad que se aparenta, ya no hay el control f├ęrreo que se pretende sea interiorizado por la poblaci├│n. Por el contrario, el sistema dominante est├í perdiendo su car├ícter hegem├│nico y cada vez m├ís y m├ís sectores abren nuevas brechas en ├ęl y lo resquebrajan. Incluso, y aunque Guatemala no cuenta demasiado en la geopol├ştica del continente, hay un evidente desenmascaramiento que empieza a ser injustificable tambi├ęn desde las canciller├şas hist├│ricamente m├ís cercanas.

Al fin y al cabo, en Guatemala, y gran parte de Am├ęrica Latina (tambi├ęn de Europa), est├í en juego el crecimiento y fortalecimiento de un proceso autoritario o la eterna primavera y la construcci├│n de un Estado no secuestrado por quienes siempre mandaron, un Estado Liberado.

Publicado en El Salto