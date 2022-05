–

En portada: Tras salir de prisi贸n, Caal se帽al贸 que su libertad, es una clara derrota a la criminalizaci贸n. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria

Bernardo Caal Xol, maestro ind铆gena y defensor del territorio del pueblo Maya Q鈥檈qchi鈥, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcci贸n de un proyecto hidroel茅ctrico en el r铆o Cahab贸n por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnist铆a Internacional nombr贸 a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organizaci贸n encontr贸 que no hab铆a evidencia de los delitos que se le acusaban.

鈥淓l proceso en su contra muestra patrones similares de criminalizaci贸n contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organizaci贸n ha documentado en Guatemala鈥, se帽al贸 la organizaci贸n.

Pese a la falta de evidencias y a la movilizaci贸n de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo 鈥 incluso la relatora especial de derechos de los pueblos ind铆genas de la ONU expres贸 su preocupaci贸n por la condenada tras visitarle en la c谩rcel -, Caal fue condenado.

Ning煤n recurso interpuesto en su defensa logr贸 su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que plante贸 su defensa. 鈥淓n realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso鈥, sostiene el ind铆gena Maya Q鈥檈qchi鈥.

Caal Xol cumpli贸 la pena que le impusieron. Logr贸 su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el ind铆gena estaba en la prisi贸n, siete proyectos de hidroel茅ctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q鈥檈qchi鈥 en el cauce del r铆o Cahab贸n, incluso en su comunidad.

En una sentencia que el ind铆gena califica como 鈥渧ergonzosa鈥, la 煤ltima instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consider贸 que s铆 hubo violaci贸n a los derechos de los pueblos y que s铆 habr铆a la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvi贸 50 kil贸metros del r铆o Cahab贸n para que el agua fuera represada. En este trecho del r铆o desviado, 鈥渆st谩n los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua鈥, cuenta Caal Xol.

Adem谩s, donde pasaba el r铆o se qued贸 seco. 鈥淟as familias que viven ah铆 ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual act煤an estas empresas y el Estado en ignorar la situaci贸n de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo 煤nico que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el r铆o鈥.

Avispa Midia platic贸 con Caal Xol en Guatemala un poco m谩s de un mes de estar en libertad.

Recibimiento de Bernardo por pobladores de Sepos Semococh, la comunidad de donde es originario. Foto: Gilberto Cucul

En una larga entrevista, el ind铆gena Maya Q鈥檈qchi hace un recuento de c贸mo ha sido el proceso de criminalizaci贸n de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivi贸 es 鈥渦na muestra de c贸mo en Guatemala las empresas criminalizan y c贸mo cooptan al Ministerio P煤blico, los jueces, magistrados鈥.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, 鈥渆s como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia鈥. Pese a ello, el ind铆gena, con una mezcla de rabia e indignaci贸n de lo que est谩 pasando en su territorio y en otras partes de Am茅rica Latina, sostiene: 鈥渆so no puede ser鈥, 鈥渢enemos que continuar porque a nosotros se nos ense帽贸 a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue鈥.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extra帽as, veh铆culos extra帽os en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el r铆o Cahab贸n y a desviar su curso. No sab铆amos qui茅n era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qu茅 estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energ铆a y Minas ya hab铆a autorizado las licencias. Los permisos ya hab铆an sido publicados en el peri贸dico oficial del Estado, el Diario de Centroam茅rica. Ya era oficial la decisi贸n de construir las hidroel茅ctricas.

Estas empresas llegan con enga帽os, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empez贸 a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organizaci贸n

Nos damos cuenta del desv铆o del r铆o y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesor铆a hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisi贸n para que est茅 viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de cami贸n. Y a mi me toca estar en la comisi贸n como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcci贸n de la empresa Oxec S.A. M谩s de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un a帽o de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [煤ltima instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violaci贸n de derechos. El Estado de Guatemala no realiz贸 la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT).

As铆 que, con el tiempo, nos da la raz贸n las 煤ltimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecuci贸n

A partir de la suspensi贸n de las licencias empieza la persecuci贸n, empieza la criminalizaci贸n. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los d铆as, en grandes titulares, sobre mi persona. Difam谩ndome, calumni谩ndome.

Bernardo Caal en una actividad pu虂blica, antes de ser encarcelado en enero de 2018. Foto: Prensa Comunitaria

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra m铆 y despu茅s otra. La primera orden de captura dec铆a: 鈥榮e ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala鈥.

Yo soy maestro, yo ense帽o. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobr茅 salarios un a帽o y no me present茅 a la escuela con los ni帽os 鈥 yo soy maestro de ni帽os y ni帽as.

Hay un acuerdo de la ministra de Educaci贸n de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aqu铆 donde se inicia la persecuci贸n penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle 鈥榤ira, yo no comet铆 el delito que usted dice鈥. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

Entonces, apuradamente, cambi贸 el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombr贸 como 鈥榬etenciones y apropiaciones indebidas鈥. Todav铆a sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imag铆nate, este expediente est谩 abierto desde 2016. Lleva seis a帽os este proceso penal all铆.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien est谩 denunciando estas hidroel茅ctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, 鈥榩or robo agravado y detenciones ilegales鈥.

Ellos dec铆an que yo y 100 personas m谩s detuvimos un veh铆culo, que yo baj茅 a los tripulantes y ya, cuando los ten铆a abajo, empec茅 a arrojar a las cosas del veh铆culo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el 鈥榬obo agravado鈥 que me acusaron. Y 鈥榙etenciones ilegales鈥 porque detuvimos el veh铆culo, dicen ellos.

La prisi贸n

En enero de 2018 me present茅 a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ah铆 fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete a帽os y cuatro meses de prisi贸n.

Los testigos de la empresa Oxec dec铆an al juez que fui yo el que rob贸. Pero yo 驴qu茅 he robado? Primero es il贸gico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro il贸gico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarr贸n, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me rob茅 costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumpl铆 la sentencia. Hay una normativa aqu铆 en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, tambi茅n estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educaci贸n desde su ni帽ez.

Logr茅 la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de d铆as que sal铆 de la prisi贸n.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado proced铆 a la apelaci贸n de mi sentencia. Dos a帽os estuvo m铆 expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretaci贸n es que el sistema de Justicia est谩 cooptado. Esta es una muestra de c贸mo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio P煤blico, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisi贸n, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias tambi茅n siempre estuvieron al tanto de m铆, nunca me abandonaron.

Carta de Bernardo escrita desde la prisi贸n.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroel茅ctrica empiezan las c谩maras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisi贸n, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aqu铆 en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia tambi茅n dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. As铆 lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. S铆, est谩n reconociendo que hay violaci贸n de derechos y, al mismo tiempo, permiten que contin煤e, es decir, permite que se contin煤e violando.

Llegamos a la 煤ltima instancia y nos dan una resoluci贸n de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aqu铆 ya no hay qu茅 pelear jur铆dicamente.

Energ铆a el茅ctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aqu铆 en Guatemala. La pol铆tica era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ej茅rcito consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez as铆 lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 a帽os. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. 驴Qu茅 es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energ铆a el茅ctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotaci贸n.

En Coba虂n, la hidroele虂ctrica espan虄ola Renace se ha instalado con amenazas a la poblacio虂n y falsas promesas de desarrollo para la zona. Foto: Pedro Armestre

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. As铆 es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcci贸n de hidroel茅ctricas porque eso les est谩 generando muchas ganancias.

Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad 鈥 porque est谩n viendo que all铆 en su territorio se est谩 produciendo mientras est谩n en la obscuridad 鈥 entonces lo que les dicen, 鈥榩ues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo鈥. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a M茅xico y a otros pa铆ses de Centroam茅rica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que m谩s produce energ铆a en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y 驴de d贸nde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga da帽o a un bosque, a una monta帽a o a un r铆o, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: 鈥榤ire, su denuncia s铆 vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso鈥. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. 驴Cu谩ndo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalizaci贸n tambi茅n desde all铆 la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso est谩n los jueces, los Ministerios P煤blicos, la polic铆a para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto P茅rez Molina [un general retirado del Ej茅rcito de Guatemala, que gobern贸 entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupci贸n] firm贸 licencias para autorizar que se construyeran varias centrales el茅ctricas sobre el r铆o Cahab贸n, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kil贸metros de r铆o Cahab贸n, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kil贸metros, 50 kil贸metros lo cortan, lo desv铆an para construir varias centrales hidroel茅ctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroel茅ctricas sobre el r铆o Cahab贸n.

Libertad

Ahora que llevo m谩s de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, 驴verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompa帽ado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos ense帽贸 a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.