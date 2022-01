–

January 17, 2022

Por Sim贸n Antonio Ram贸n, Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022.

El s谩bado 15 de enero, lleg贸 a la frontera El Corinto entre departamento de Izabal de Guatemala y Corinto, Honduras, una nueva caravana de migrantes conformada por unas 350 personas en su mayor铆a de origen hondure帽o y de otras nacionalidades centroamericanas, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

La caravana fue recibida por unos mil elementos de la Polic铆a Nacional Civil (PNC) de Guatemala con unas cien autopatrullas y apoyo de las fuerzas del ej茅rcito.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jord谩n Rodas Andrade, pidi贸 a las autoridades del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, al Instituto Guatemalteco de Migraci贸n (IGM) y a las fuerzas de seguridad por medio de un comunicado de prensa, 鈥淕arantizar la seguridad y asistir humanitariamente las personas migrantes que se han apersonado en el puesto fronterizo de Corinto鈥.

Foto: Leonel Dub贸n.

Adem谩s, el PDH inform贸 鈥渟e activ贸 el Protocolo de Actuaci贸n de la Federaci贸n internacional de Ombusdman (FIO) de protecci贸n de los derechos humanos de las personas migrantes, en coordinaci贸n con instituciones p煤blicas y organizaciones civiles de derechos humanos鈥.

La FIO es una entidad internacional que aglutina las instituciones estatales que velan por los derechos humanos de las poblaciones.

Entre las 350 personas que llegaron ayer en la frontera se encuentran encuentran unidades familiares y varios descansaron en el sal贸n comunal de la comunidad Jimeritos que est谩 a unos tres a cuatro kil贸metros de la frontera de Corinto, donde las fuerzas de seguridad impidieron su avance sobre el puente que atraviesa el r铆o Motagua.

Cerca de las siete de la noche de ayer, hubo un grupo de unas 20 personas que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad de Guatemala. De manera oficial, la PNC inform贸 que siete agentes y 8 elementos del ej茅rcito salieron heridos, pero no hubo datos sobre la situaci贸n de las personas migrantes .

鈥淔ue un grupo muy reducido, nosotros preguntamos a las personas que estamos atendiendo si los conoc铆as y nos dijeron que no los conocen por lo que creemos que pueden existir personas infiltradas en la caravana que provocan este tipo de situaciones鈥 explic贸 Leonel Dub贸n de Refugio de la Ni帽ez que en coordinaci贸n de la PDH, la Procuradur铆a General de la Nacional (PGN), Cruz Roja, las agencias de Naciones Unidas UNICEF y ACNUR, atienden a las personas en frontera con kit de higiene, alimentos, agua y atenci贸n m茅dica.

Foto: Leonel Dub贸n.

En la ma帽ana de este domingo 16 de enero, varios camiones de la PNC trasladaron a las familias y personas individuales a la frontera nuevamente. 鈥淟os 煤nicos que han podido pasar son quienes traen su constancia de vacunaci贸n que son grupos reducidos de 10 a 15 personas鈥 inform贸 Leonel Dub贸n.

Las caravanas de migrantes comenzaron desde octubre de 2018, los gobiernos de Honduras y Guatemala 煤nicamente han actuado para contenerlas a trav茅s de sus fuerzas de seguridad civil y militar. En enero del a帽o pasado, el gobierno de Guatemala reprimi贸 a las personas que ven铆an en la caravana en Bado Hondo, Chiquimula.

El PDH en su comunicado del s谩bado record贸 que el C贸digo de Migraci贸n establece en su art铆culo 1 el derecho a migrar. 鈥淨ue personas en situaci贸n de vulnerabilidad (con necesidades de protecci贸n internacional, ni帽ez, adolescencia, mujeres, poblaci贸n LGBTI y otras) que forman parte de los grupos de migrantes, requieren una atenci贸n diferenciada y que les sean garantizados sus derechos en los pa铆ses de tr谩nsito y destino, adem谩s de que se les brinde la oportunidad de exponer sus condiciones particulares, sobre todo cuando la causa de la migraci贸n es la violencia鈥.

Para Dub贸n, el Estado guatemalteco asume un papel complicado en este tipo de situaciones. 鈥淪e prioriza la seguridad policial y no la seguridad humana, hemos identificado a personas que requieren protecci贸n internacional y deben ser atendidos inmediatamente鈥 dijo.

Foto: Leonel Dub贸n.

Para 脷rsula Rold谩n del Instituto de Din谩micas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Land铆var (URL) las caravanas pueden estar ocurriendo por dos situaciones, tanto por las redes de tr谩fico de personas que no dan su brazo a torces dado a las pol铆ticas de contenci贸n de los gobiernos y la desesperaci贸n de las familias ante situaci贸n pol铆tica de los pa铆ses.

鈥淵o me pregunto por qu茅 siguen ocurriendo las caravanas a pesar que ya sebe que las familias y los migrantes sufren en el tr谩nsito, pero vemos la regi贸n como Nicaragua que no tiene una perspectiva de cambio a corto plazo igual que Venezuela, en Honduras hay un cambio de gobierno, pero las condiciones no ser谩n en los inmediato, eso impulsa a las personas salir鈥 analiz贸.

Adem谩s, dijo que los pa铆ses de la regi贸n no han buscado e implementado acci贸n en los pa铆ses de origen para atender los condiciones donde se desplazan las personas. 鈥淒eben los gobiernos atender las condiciones de origen y negociar con el gobierno de Estados Unidos la atenci贸n a las personas que tienen necesidades de protecci贸n internacional y aumentar las visas de trabajo鈥 dijo.

Seg煤n el IGM inform贸 que fueron deportados de Guatemala a 40 personas, 37 provenientes de Honduras y otras 3 de origen salvadore帽o.

Fuente: Prensa Comunitaria