January 17, 2022

Recién sacado del horno, se presenta Güenahente, el nuevo trabajo de los gaditanos Cadipsonians. Todos los temas del disco (disponible en todos los formatos) llevan el título de personas que bien podrían ser vecinxs nuestrxs, pero que reúnen unas características muy propias para ser buenas personas y «auténticos personajes». De esta manera, se presenta Jesú er Bizum (el tipo que nunca tiene efectivo y de escaqueo te pide que se lo pongas tú), Andreíta Corgaíta, la vecina negacionista, María la Virenque, la deportista que también le pega al tema, Paco el Ácaro aquel cuyo mocho de la fregona sigue intacto… y así hasta hacer de este disco una tremenda unión de buen humor, bailoteo y espontaneidad.

El trabajo lo cocinaron entre los meses de abril y mayo en el exquisito estudio de grabación Audiorama, y en esta ocasión se hacen acompañar de amigos (flautas, saxo, guitarras, voces, etc.) para darle al trabajo un sonido delicado y compacto, festivo pero firme. Atentos sobre todo a las letras desternillantes, los ritmos vertiginosos de ukeleles, congas y cacharros varios, los solos de banjo y, por qué no, el gustoso caos de los seis músicos on fire.

A raíz de la dedicación (ya llevan unos cuantos años…) y la compenetración musical, se permiten darle otra vuelta de tuerca más al sonido genuino del calipso y, tras varios trabajos discográficos grabados anteriormente, consolidan esta batidora jamaikina y carnavalera. Si tienen oportunidad de verlos en directo, primero eliminen los prejuicios y las purezas, y después, déjense llevar por estos ritmos tan de ida y vuelta.

Cadipsonians es actualmente una de las escasas bandas de música calipso y mento que existen en el Estado. Rompen esquemas con un buen gusto y un rosario de ritmos e influencias que hacen que parezca que el Caribe hace su entrada por La Caleta.