De parte de Indymedia Argentina July 20, 2022 201 puntos de vista

Se cumplen dos años de la recuperación de tierras en Guernica, donde miles de vecines se organizaron para tener un lugar donde vivir y el Estado les desalojó.

Vecines y Familias de la recuperación de Guernica y organizaciones sociales convocan en la ruta 210 y 29 de dicha localidad a una jornada para visibilizar que no abandonan la lucha por el derecho al acceso a una vivienda digna.

Compartimos el comunicado de les vecines y organizaciones, y más abajo, un video realizado por la prensa del FOL:

20 de Julio 2022

Guernica A 2 años seguimos sin la tierra

Aquella madrugada del 20 de julio miles de vecines de zonas aledañas ocupamos tierras ociosas en casi 100 hectáreas, con un único propósito; un lugar donde vivir. En un contexto donde la pandemia por COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio generaba aún más la vulneración al derecho a la permanencia y vida digna en nuestros antiguos hogares, donde el hacinamiento, la violencia y los desalojos de alquileres hacían parte de la vida diaria de todas las personas.

El Estado jamás estuvo a la altura de las circunstancias, dando como respuesta un violento desalojo, el cual no solo fue completamente mediatizado con la finalidad de demostrar lo represivo de la situación, sino que también hizo parte de sus campañas electorales.

No obstante les vecines organizades desalojades seguimos luchando por que se nos reconozca el derecho al acceso a una vivienda digna.

Es al día de la fecha que el gobierno provincial aun no ha asignado ningún lote con servicios, y mucho menos lotes con viviendas, también parte de su campaña, en agosto del 2021 han anunciado el lanzamiento de obra del mega plan urbanístico en el mismo predio del que fuimos desalojades en octubre del año anterior, comprometiéndose a que dicha obra solucionaría la situación de todas aquellas familias, donde a la actualidad aún no han iniciado trabajo alguno y, por lo tanto, no se sabe fechas ni a quienes serán destinadas esas viviendas.

La problemática habitacional va aumentando cada vez más al compás de la inflación, la falta de trabajo y la profundización de la pobreza de la población, que nos lleva a buscar métodos para subsistir llegando y agravando hacinamiento, recuperaciones de tierra e inmuebles ociosos y, hasta la situación de calle como una posibilidad.

Como aquel 20 de julio de 2020, y como siempre, la crisis la pagamos les que menos tenemos, mientras que les que se llevan todas las riquezas como la tierra para sus negocios inmobiliarios siguen en total impunidad.

Por ello en esta fecha tan importante nos reencontramos en Guernica donde estaremos realizando una jornada de lucha, gritando más que nunca que seguimos de pie y no abandonamos la lucha por nuestros derechos. Nos vemos el miércoles 20 a las 10 hs en la ruta 210 y 29.

Guernica Vive, la lucha sigue

Tierra para Vivir

Basta de especulación y negociados

Por el derecho habitacional

Vecines y Familias de la recuperación de Guernica. Organizaciones: FOL, Frente Darío Santillan Corriente Plurinacional, MULCS ( Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie/ Libres del Sur. Polo Obrero. APG, (Asamblea Permanente Guernica).

Contactos:

Yamila:1125694487

Vanina 1136156399

Mariana 1158895216

Victoria 1144051697

Alejandro 1151186284

Luis 2964487385

A dos años de la recuperación de las tierras: ¡Guernica vive, la lucha sigue!

Dos años de lucha sostenida por la recuperación de tierras para vivir en Guernica. Dos años de organización por vivienda digna relatados en las voces de sus protagonistas en este informe audiovisual.

#Hoy conmemoramos los dos años de aquella recuperación que mantuvo en vela a medios masivos en medio de una pandemia mundial donde el perder todo ya estaba sucediendo.

Los medios de comunicación hegemónicos y aquellos afines al gobierno de turno solo alimentaron la opinión pública con la línea de que era necesario el desalojo, sin problematizar la decadencia de la calidad de vida que las familias denunciaban a gritos, ésos gritos fueron callados la madrugada del 29 de octubre con un desalojo descomunal comandado por un grueso armamento dirigido por Sergio Berni.

Las distintas esferas gubernamentales decidiendo cómo acabar con estos mal llamados okupas, con disfraces de querer resolver una problemática que viene arrastrando el estado hace más de 40 años , poniendo todo el aparato estatal con el único fin de proteger la propiedad privada.

Hoy seguimos sin las tierras, un equipo ministerial que solo dio promesas y la desidia del estado sigue presente. Mientras les vecines seguimos organizades.