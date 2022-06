–

Las vecinas y vecinos de la recuperaci贸n de tierras de Guernica denunciaron que a m谩s de dos a帽os del desalojo, y a pesar de todos los anuncios, promesas y declaraciones, contin煤an sin recibir garant铆as sobre su vulnerado derecho a la vivienda.

Compartimos el comunicado:

Les vecines que participamos de la recuperaci贸n de tierras de Guernica queremos expresarnos acerca de las palabras del ministro Andr茅s Larroque el pasado 30 de mayo en algunos medios y en la reuni贸n en el Ministerio de H谩bitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, donde se di贸 un encuentro entre Larroque, Cantero y Diego Men茅ndez , Administrador General del Instituto de la Vivienda.

En este sentido el ministro anuncia la adquisici贸n de 50 hect谩reas y la licitaci贸n de 160 viviendas para aquellos vecinos que firmaron el acta de compromiso.

Ver nota: https://www.inforegion.com.ar/2022/05/30/el-gobierno-bonaerense-anuncio-la-construccion-de-160-viviendas-en-guernica/

La realidad es que luego de varias reuniones, donde nos sentamos les vecines con los funcionarios del ministerio de desarrollo social y de la comunidad de la provincia NO NOS DAN NINGUNA GARANTIA DE QUE ACCEDAMOS A ESE PLAN DE VIVIENDAS, que est谩n anunciando.

Las instancias de di谩logo con provincia siguen sin respuesta clara y la intendenta Blanca Cantero a煤n sigue cerrando las puertas, en diferentes oportunidades intentamos dialogar e inclusive le escribimos una carta y nunca nos respondi贸.

Ac谩 somos 177 familias que estamos siendo ninguneadas por el solo hecho de estar organiz谩ndonos y ser parte de organizaciones sociales que no somos afines al gobierno. Nosotres le ped铆amos al gobierno provincial y municipal que nos aseguren mediante una nueva acta , en el cual se determine donde ser谩 nuestro lote y que asegure el acceso, ya que la primera acta de pre adjudicaci贸n de lote esta vencida ya hace mas de un a帽o.

Nosotres les vecines sabemos que satisfacer la demanda habitacional no se resuelve se un d铆a para el otro. As铆 como dijo Larroque que 芦sin la unidad del Frente de Todos no se puede y con la unidad no alcanza禄 ante sus palabras nosotres le decimos que con unidad o sin unidad terminamos perdiendo siempre nosotres.

Tambi茅n habla de la asistencia y la entrega del subsidio habitacional, no es que eso no nos sirva sino que nuestro pedido es Tierra para vivir, un lote que podamos pagar en concordancia a nuestro salario.

Nos preocupa que no podamos acceder a la tierra y que nos aseguren, y que garanticen que vamos a tener nuestro lugar para vivir.

Queremos un acta homologada con nombre apellido y lote asignado. De lo contrario seguiremos organiz谩ndonos y luchando por tierra para vivir.