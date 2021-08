–

脡ste mediod铆a en una conferencia de prensa realizada en los terrenos desalojados de Guernica al sur del Conurbano, el Gobernador de la Provincia Axel Kicillof junto a la Intendenda del Municipio de Presidente Per贸n, Blanca Cantero y otros funcionarios, anunciaron un 芦Plan de desarrollo urbano禄 para entregar dichas tierras a los vecinos y vecinas que desalojaron hace un a帽o atr谩s, mediante un operativo que involucr贸 mas de 4000 efectivos policiales. 芦No quiero hacer confirmaciones de que vamos a estar en esos predios porque no tenemos los 煤ltimos datos. Solo sabemos que han habido avances, semanalmente estamos trabajando en los padrones con las prioridades, se nos ha reconocido la totalidad de las familias que seguimos organizadas. Quienes hemos firmado continuamos con la problem谩tica habitacional sin ser solucionada禄 explic贸 Yamila vecina y delegada barrial desalojada. Por ANRed

脡ste mediod铆a en una conferencia de prensa realizada en los terrenos desalojados de Guernica al sur del Conurbano, el Gobernador de la Provincia Axel Kicillof junto a la Intendenta del Municipio de Presidente Per贸n, Blanca Cantero el Ministro de desarrolo Andr茅s Cuervo Larroque, el Ministro de Seguridad Sergio Berni, la Ministra de las Mujeres, Pol铆ticas de G茅nero y Diversidad Sexual Estela d铆az, entre otros funcionarios del ejecutivo provincal, anunciaron un 芦Plan de desarrollo urbano禄 para entregar dichas tierras a los vecinos y vecinas que desalojaron hace un a帽o atr谩s, mediante un operativo que involucr贸 mas de 4000 efectivos policiales.

La conferencia comenz贸 con las palabras de la Intendenta Blanca Cantero que refieri贸: 芦Es un d铆a en el que damos una se帽al clara, que cuando el Estado se pone realmente a trabajar logra cosas, como estas. Cosas maravillosas que tienen que ver con urbanizar un barrio. Esto tiene una historia. Si caminamos mucho nos vamos a encontrar con la Ruta 58, hacia un lado vamos a tener la futura autopista Presidente Per贸n y hacia el otro la Avenida N茅stor Kirchner que nos lleva a la Ruta 16. Pero en el medio hay mucho campo, termina ah铆 el barrio de Villa Numancia. 脡ste barrio que hace poquitos a帽os no ten铆a casi gente y hoy vemos que hay casas y familias. Hoy tenemos una empresa, los due帽os de 茅ste campo que van a hacer sus propios desarrollos, pero antes de eso est谩n entregando como corresponde, de acuerdo a la Ley 14 448 una porci贸n de las tierras que en el futuro van a desarrollar. A trav茅s de esa maravillosa ley que nos permite a todos los intendentes tener decuerdo a la ley de h谩bitat, una porci贸n de tierra de cada proyecto que se haga en cada municipio. Vamos a poder acceder y tener la suerte de hacer un barrio para los vecinos de Presidente Per贸n, que hoy luchan y trabajan d铆a a d铆a, pero que el mercado no les da la posibilidad de comprarse su tierra propia. Hoy lo podr谩n hacer porque el Estado est谩 presente. 脡ste es un Estado sensible que se ocupa de la gente. Vamos a poder hacer lo que el mercado no hace, que es darle la posibilidad a los vecinos que paguen su tierra, pero con la facilidad que podamos acordar.禄

Por su parte el Ministro de Desarrollo de la comunidad Andr茅s Larroque dijo禄Guernica: podr铆a hablar toda la ma帽ana y la tarde tambi茅n pero vamos a abreviar. El Estado est谩 hoy construyendo un barrio y eso hace que 茅ste d铆a sea hist贸rico. Ac谩 hubo mucha duda mucho conflicto pero hoy ya estamos en plena ejecuci贸n de las obras para que aqu铆 exista un barrio. Esta fue una historia larga que comenz贸 con la toma el 20 de julio del a帽o pasado. En ese momento comenzamos las mesas de di谩logo, no estaba judicializada todav铆a la toma, para llegar a un acuerdo con los sectores que estaban en una situaci贸n de carencia y necesidad. Pero luego hubo una orden de desalojo y eso complejiz贸 la situaci贸n y decidimos instalarnos en Guernica porque vimos que la toma hab铆a tomado un vol煤men inusitado y ya era el centro de la agenda nacional. En ese momento el Gobernador me dijo: te instal谩s ah铆 con todo lo que necesites. Y eso fue lo que hicimos, en un proceso largo y complejo. Nosotros pedimos dos pr贸rrogas del desalojo para ganar tiempo y hacer los acuerdos. Hicimos un censo y descubrimos que no hab铆a la cantidad de gente que se dec铆a estar. Se gener贸 una cultura en la gente que va y dice: 隆che probemos en poner una demarcaci贸n de un terreno y si sale鈥 sale, y el d铆a de ma帽ana nos quedamos un terreno. Ah铆 comprobamos que era la mitad la gente que se dec铆a que estaba en la toma y fuimos clarificando la situaci贸n real (鈥). Finalmente despu茅s del desalojo que no pudimos postergar mas, se llev贸 a cabo con absoluta precisi贸n y sin que tengamos que lamentar ninguna fatalidad. Luego vimos que muchas de las personas que permanec铆an en la toma, no conoc铆an la propuesta del Estado, que se hizo presente en todos sus niveles y logr贸 acuerdos con algunas familias, pero con otras no. No s贸lo por la mentira sino por la tergiversaci贸n medi谩tica sino tambi茅n por ciertas intermediaciones que no comprend铆an que est谩bamos en un momento distinto de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires禄.

Finalmente el 煤ltimo orador fue el Gobernador Axel Kicillof que durante su exposici贸n se refiri贸 a las mentiras en torno al conflicto que se desarroll贸 en Guernica y record贸 que las pol铆ticas de urbanizaci贸n y la creaci贸n de barrios populares fueron de la mano de Per贸n y Evita. Reiter贸 el rol de la prensa, en instalar en la agenda p煤blica la situaci贸n de la mencionada toma de tierras. 芦Hoy es un d铆a que va a quedar marcado. Fue dif铆cil el trabajo que tuvieron Estela y el Cuervo (Larroque) para sintetizar una historia muy larga. Guernica se convirti贸 en el centro de la agenda pol铆tica y p煤blica nacional. Hay mucho para pensar, meditar y analizar sobre 茅ste episodio. Voy a decir que no es solo la historia desde el 20 de julio hasta hoy, sino que en Guernica esta condensada una caracter铆stica que define a gran parte de nuestro Conurbano. Hay que contar nuevamente la historia de Guernica, porque por ahora los que tuvieron la voz en el relato fueron aquellos que no buscaban un final feliz. Se us贸 Guernica para estigamatizar, para sembrar disconformidad, indignaci贸n, odio, acaso 鈥 me permito la duda, sembrar violencia. El conflicto que existe, porque aquel que piense que todo es consenso en la vida no es as铆. En la vida hay conflicto y contraposici贸n de intereses, dificultades. Nos enteramos de Guernica porque hubo una toma. Se dec铆a que sucedi贸 porque hab铆a mucha carencia, lo cual es cierto. Pero inmediatamente comenz贸 el ataque a los que llevaban adelante la toma. Se reconoc铆a la necesidad del acceso a la tierra pero al mismo tiempo se los atacaba. En aquel momento hab铆a una intencionalidad de algunos medios de comunicaci贸n de echarle la culpa a un gobierno, que acababa de asumir y estaba transitando una pandemia.

A ra铆z de los anuncios del Ejecutivo Provincial, ANRed dialog贸 con Yamila delagada vecinal en la toma de tierras en Guernica, quien nos di贸 su opini贸n: 芦hoy fue un d铆a bastante movido para nosotres, en principio porque quienes vivimos en Guernica sabemos que desde anoche hubo un despliegue respecto a las mismas tierras de las que fuimos desalojades. Estuvimos atentas a lo que fue toda 茅ste acto que se llev贸 adelante y obviamente hubo situaciones donde quiz谩s nos toc贸 desde lo emocional, donde se habl贸 del desalojo y el despliegue que signific贸. Hablo desde mi subjetividad, no tuve tiempo de hablar con otros vecinos, pero obviamente entiendo que quienes fuimos delegados, y que a煤n seguimos organiz谩ndonos hemos pasado por estas emociones ya que se trata del mismo territorio. A煤n no tenemos confirmados los grupos familiares para hacer las firmas colectivas, es decir la firma de adjudicaci贸n de los lotes, ya estamos en los 煤ltimos pasos, pero lo burocr谩tico conlleva tiempo. Por eso no quiero hacer confirmaciones de que vamos a estar en esos predios porque no tenemos los 煤ltimos datos. Solo sabemos que han habido avances, semanalmente estamos trabajando en los padrones con las prioridades, se nos ha reconocido la totalidad de las familias que seguimos organizadas. La totalidad de las familias que hemos firmado continuamos con la problem谩tica habitacional sin ser solucionada. Esperamos que cuendo el Gobernador habla de la soluci贸n de las viviendas, las gestiones no se reduzcan a la adjudicaci贸n de un lote pelado, porque sabemos que est谩n los problemas en los programas de vivienda, donde no todos tenemos acceso a comprar material para construir dignamente禄.

芦Adem谩s nos hace ruido porque nosotros ten铆amos un proyecto de barrio, donde en el mismo lugar planificamos nuestro barri, bastante parecido al que hoy presentaron. Todo ese trabajo grupal y de autorganizaci贸n no fue validado. Luchamos por un barrio comunitario y autorganizado, por nuestras viviendas de las que fuimos despojados禄.

