–

De parte de ANRed July 20, 2021 27 puntos de vista

Cuando el Estado argentino dej贸 de dar viviendas. Cuando apenas qued贸 el recuerdo de nuestros abuelos pagando un lote en cuotas de su magro sueldo para luego construir su casita. Cuando la dictadura comenz贸 a desalojar las villas c茅ntricas para 鈥渆mbellecer la ciudad鈥 y ocultar los negocios inmobiliarios. All铆 sobrevinieron las 鈥渢omas鈥, una forma de resolver el problema habitacional de los sectores populares. Pero con la llegada de los noventa y cada vez con m谩s fuerza, las grandes inmobiliarias comenzaron a apropiarse tambi茅n de los predios desvalorizados, antes susceptibles a las ocupaciones. Ricardo Apaolaza y Juan Pablo Venturini, ge贸grafos y tambi茅n part铆cipes en la toma de Guernica vienen investigando este movimiento que plasmaron en un reciente un art铆culo que da cuenta de la apropiaci贸n de estas tierras y el crecimiento de las urbanizaciones cerradas. A un a帽o del inicio de 鈥渓a toma de Guernica鈥, el problema sigue. Por ANRed | Imagen: Germ谩n Romeo Pena.

Era todav铆a dictadura. Los inicios de los 80麓. Pero despu茅s de Malvinas los milicos ya no ten铆an tanta impunidad. En la periferia de la ciudad se juntaron miles y empezaron las primeras ocupaciones a gran escala. En octubre del 麓81 unas 20 mil personas usurparon para fundar 6 barrios en Quilmes y Almirante Brown en el sur del conurbano bonaerense. La experiencia se replicar铆a cada vez m谩s. La militancia por la 鈥淭ierra para vivir鈥 llevar铆a las ense帽anzas pr谩cticas a otrxs sin casa.

La democracia tampoco resolver铆a el problema de la vivienda. Cada vez m谩s gente empobrecida, cada vez m谩s tomas. La ocupaci贸n de terrenos fue la forma de resolver la crisis habitacional que el Estado ignor贸 desperdigando por el conurbano y en ciudades del pa铆s asentamientos, ahora llamados barrios populares. Palo, zanjas y despu茅s chaper铆os con apenas electricidad enganchada. De a poco con lucha social y a pesar del oportunismo pol铆tico se fueron consolidando en barrios.

Pero el boom inmobiliario de los noventa auguraba una nueva vuelta de rosca para el problema de la vivienda en la clase trabajadora con 铆ndices cada vez mayores de desocupaci贸n. Si los sucesivos gobiernos no hab铆an realizado un plan de vivienda significativo para las 4 millones de personas con problemas habitacionales la 煤nica opci贸n para los sectores populares era la expansi贸n de barrios por ocupaci贸n de tierras. Pero a partir de los noventa esta modalidad desesperada se ve afectada por la competencia con las desarrolladoras inmobiliarias ahora fusionadas con el creciente poder financiero. En un reciente art铆culo escrito por los ge贸grafos Ricardo Apaolaza y Juan Pablo Venturini, que adem谩s fueron part铆cipes de la toma en el predio de Guernica, se puede leer c贸mo el Capital tambi茅n avanza sobre las tierras desvalorizadas sujetas a disputa. Con datos e im谩genes satelitales se puede observar c贸mo las urbanizaciones cerradas o countries en la periferia de la ciudad de Buenos Aires avanzan sobre suelos que antes fueron humedales o utilizadas en actividades extractivistas como puede ser una ladrillera.

Ricardo recuerda sus d铆as en la toma de Guernica, partido de Presidente Per贸n. En aquel entonces junto con un grupo de graduados planificaron la urbanizaci贸n de los nacientes barrios que disputaban la tenencia de la tierra con el barrio cerrado country San Cirano. En este caso, los due帽os del predio, como revel贸 el equipo de investigaci贸n Edipo, hab铆an adquirido de forma ileg铆tima la propiedad durante la 茅poca oscura de la dictadura. 鈥淩ecuerdo c贸mo hab铆a gente que resist铆a el desalojo y mientras avanzaba la polic铆a se llevaba puesto sus 煤nicas pertenencias鈥. Ambos explicaron a ANRed que vienen realizando un seguimiento desde hace a帽os del avance de las urbanizaciones cerradas y que el art铆culo fue escrito a principios del 2020. 鈥淰emos c贸mo avanzan. Nosotros pedimos viviendas y en la recuperaci贸n de tierra estamos luchando por las migajas: por un lote de tierra donde construir. A veces en zonas desfavorables pero el avance del Capital ya ni siquiera deja margen para esto鈥. Ricardo llama 鈥渞ecuperaciones鈥 a las tomas de tierras, la misma nominaci贸n utilizada por las asambleas en Guernica. 鈥淟a tierra no es una mercanc铆a. Por m谩s capital que le inviertas no pod茅s producir tierra. Pero s铆 es un bien factible para utilizarse como mercanc铆a porque es apropiable. Entonces nosotros decimos que la tierra es de nadie porque nadie la produjo. Y como sabemos que la ciudad es un bien colectivo que se puede producir con la fuerza de toda la sociedad, cuando tenemos un caso como Guernica en donde la gente se apropia de un pedazo para vivir, para satisfacer una de las necesidades b谩sicas, uno de los Derechos Humanos fundamentales, nosotros no decimos que es una toma sino una recuperaci贸n. Es volver a recuperar un bien que fue mercantilizado. La tierra la podemos ver como un bien de uso con utilidad social o como una mercanc铆a, abandonada, esperando ser valorizada para la comercializaci贸n. Esto sucedi贸 en Guernica鈥.

Resumen y el link del articulo completo:

Desde mediados de la d茅cada del 1990 se observa una fuerte expansi贸n de urbanizaciones cerradas en las periferias metropolitanas de Buenos Aires, que avanzan sobre 谩reas ambientalmente fr谩giles, como humedales y suelos deteriorados por actividades extractivas. El diferencial entre la renta real de estos suelos y la alta renta potencial vinculada al uso residencial para sectores de ingresos altos tiende a ser capturado como una ganancia extraordinaria, y representa por ende un fuerte est铆mulo para la (re)inversi贸n de capital y el avance inmobiliario. A trav茅s de an谩lisis satelital y geoestad铆stico, el presente trabajo problematiza algunas de estas din谩micas, vali茅ndose de la hip贸tesis de un ciclo de cambios secuenciados en el uso del suelo tendiente a conformar una brecha de renta periurbana (o perirent gap), con lo que se traza un paralelismo con la conocida teor铆a de Neil Smith.

Mira nuestro video a un a帽o del inicio de la toma de Guernica: