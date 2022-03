–

De parte de Todo Por Hacer March 31, 2022 433 puntos de vista

Si bien hay algo de lo que no andamos escasas en el siglo XXI, es de saturaci贸n de informaci贸n. El periodismo ha tendido a convertirse en puro marketing para envolver un caramelo envenenado. La b煤squeda de sensacionalismo, de morbo social, del relato personalizado de confortable digesti贸n, la microhistoria, y la tendencia a convertir en meme toda informaci贸n, han conseguido hacer de la cr铆tica informativa una pieza de ajedrez fundamental completamente eliminada. La proliferaci贸n de informaciones debido al crecimiento de las redes sociales, han convertido escenarios b茅licos como la Guerra en Ucrania en un campo de batalla de fake news que, como misiles, pretenden generar un relato dominante donde es muy complicado introducir una v铆a de antibelicismo activo, de apoyo mutuo y una voz contra la violencia de los imperialismos.

No todas las guerras importan medi谩ticamente lo mismo

Los medios de comunicaci贸n han estado antes (la guerra en realidad comenz贸 en el 2014) y durante este conflicto actual intoxicando medi谩ticamente, y se han expuesto las contradicciones de estos grandes medios sobre el tratamiento informativo de este conflicto b茅lico respecto de otros anteriores. Tanto en su lenguaje comunicativo, como en las sanciones sociales y culturales contra Rusia, o el tratamiento a las personas refugiadas a diferencia de otras guerras. Y es que el lema No a la Guerra, actualmente llega muy tarde a este conflicto y desprovisto de contenido. A veces, incluso los colectivos sociales, plataformas anticapitalistas o algunas individualidades a la izquierda, vemos que nos acercamos a la informaci贸n en un formato muy panfletarista. No tenemos que estar completamente de acuerdo con lo mencionado en un texto como si se tratase de un catecismo, ni tampoco rechazar sistem谩ticamente noticias de grupos activistas sobre el propio terreno y que quieren dotarnos de ciertas claves de contexto. Es interesante revisar otras estrategias comunicativas y textos en otras latitudes, como la Red Antimilitarista de Am茅rica Latina y el Caribe, o un comunicado de las zapatistas del sureste mexicano sobre el conflicto en Ucrania; una apuesta por poner un poco de cordura sobre la guerra.

Numerosas guerras o agresiones militares de la pasada d茅cada (actualmente est谩n activos una veintena de conflictos abiertos ante el olvido de la comunidad internacional, principalmente en 脕frica y en Asia), no han ocupado de manera tan en茅rgica tanto espacio medi谩tico como la actual Guerra en Ucrania. Obviamente este hecho no solo esconde una hipocres铆a moral que a estas alturas es demasiado evidente, sino que atesora motivos de car谩cter estrat茅gico, geopol铆tico e ideol贸gico en el bloque internacional de la OTAN, del que forma parte el propio Estado espa帽ol, alineado con la Uni贸n Europea y EEUU. Sin ir m谩s lejos, la industria armament铆stica espa帽ola vendi贸 m谩s de 2.800 鈧 millones en armas a los pa铆ses involucrados en la guerra de Yemen, pero eso poco importaba. Actualmente los medios de comunicaci贸n han lanzado una campa帽a sensacionalista, que lejos de tener como objetivo informar convenientemente, ha continuado la estela marcada en estos 煤ltimos a帽os respecto de la situaci贸n b茅lica creada en Ucrania y que supusieron el germen del conflicto, su invisibilizaci贸n sistem谩tica.

Estos intereses muchas veces no son solo materiales, y no se pueden reducir a cuestiones energ茅ticas o mercados concretos, sino a m煤ltiples factores; y por supuesto, tambi茅n son un pulso geopol铆tico a muchos niveles contradictorios y complejos entre s铆, y que hacen complicado sintetizarlos. En un mundo multipolar como el que vivimos ya no podemos hablar de bloques ideol贸gicos enfrentados como en tiempos de la Guerra Fr铆a del siglo pasado, sino de diversas versiones distintas de imperialismo y autoritarismo, bajo el marco de un mismo sistema econ贸mico neoliberal. Ese sensacionalismo del que hablamos reduce los conflictos armados a historias individuales, y sin embargo, algunos periodistas que cubren conflictos b茅licos nos advierten que no hay nada m谩s colectivo que una guerra, y hay que situarlos en la historia y en el an谩lisis geopol铆tico. Adem谩s, con toda esta intoxicaci贸n medi谩tica actual, se pone de relieve la dificultad con la que en el futuro nos encontraremos para construir una digna memoria del conflicto y la violencia b茅lica.

Algunos periodistas, que a d铆a de hoy trabajan como freelance, se exponen a enormes peligros. Se ha reportado la muerte de al menos cinco periodistas en Ucrania, y 35 heridos por el conflicto b茅lico. En el Estado espa帽ol lleva semanas denunci谩ndose el caso del periodista vasco Pablo Gonz谩lez, detenido en la frontera polaca, y acusado de espionaje por este pa铆s. Las investigaciones de su detenci贸n han sido en colaboraci贸n con los servicios de inteligencia ucranianos, y el CNI espa帽ol, que lleg贸 a interrogar a su familia en Euskadi. Este periodista ha sido incomunicado en una prisi贸n de Polonia, exigi茅ndose al Estado espa帽ol tome cartas en el asunto y permita que se entreviste con su familia y con su abogado libremente. Un caso represivo al periodismo que vulnera hasta 18 art铆culos de la Carta de Derechos Fundamentales de la propia Uni贸n Europea. Por otro lado, se han puesto sobre la mesa algunos debates que ya estaban sentenciados previamente y dirigidos, como el de la censura a medios rusos como Sputnik o Russian Today, as铆 como la excepcionalidad en Facebook de enaltecer apoyos y violencias si son dirigidas contra objetivos rusos. El incremento de la rusofobia y la profundizaci贸n del clich茅 de lo ruso como el enemigo, ha alcanzado peligrosas l铆neas rojas.

La guerra permanente que el capitalismo alimenta

La propaganda, la diplomacia, las acusaciones cruzadas, los bulos鈥 son otra manera de hacer la guerra. Algunas plataformas como Newtral (periodismo tecnol贸gico y verificaci贸n de fake news), Maldito Bulo (periodismo para que no te la cuelen), o Al Descubierto (medio especializado en desenmascarar la ultraderecha), han venido haciendo una intensa labor en el sentido de destapar fake news. Tambi茅n desde Descifrando la Guerra, plataforma especializada en conflictos internacionales y geopol铆tica, han tratado de poner luz sobre la desinformaci贸n de la Guerra en Ucrania. Estas informaciones con fines propagand铆sticos son un factor determinante para legitimar socialmente ciertas pol铆ticas de restricci贸n de libertades colectivas o dar pasos adelante en el incremento generalizado de los presupuestos militares, como est谩 pasando en todos los pa铆ses de la Uni贸n Europea respecto de la OTAN, organizaci贸n que deber铆a haberse disuelto hace ya varias d茅cadas.

Esta guerra comunicativa no es selectiva, es una guerra que va dirigida a todo el mundo, pues anula nuestra capacidad de sensibilizarnos, esas informaciones deciden por nosotras lo que debemos pensar o de qu茅 manera debemos sentir. Se fomenta una infantilizaci贸n de las personas civiles que sufren esas violencias, les tratamos de marionetas como los trata el poder. No sabemos gestionar la rabia que supone hacia d贸nde dirigir la resistencia sin apoyar estructuras olig谩rquicas y autoritarias a un lado u otro de la trinchera; y es dif铆cil porque la guerra en el mundo capitalista es eso, apoyar la barbarie. La guerra permanente, mencionada recientemente en una publicaci贸n de Daniel Trevi帽o, hace referencia a un concepto real, y es que el propio capitalismo genera expl铆citamente guerras, y narra su relato sobre ellas. Un conflicto entre intereses privados e intereses colectivos. Este conflicto en Ucrania lo han relatado como algo genuino, inesperado y aparecido de la nada, obviando los muchos niveles de autoritarismo y guerra previa de intereses privados y sesgados. De esta manera se justifica el conflicto y lleva a una reducir a los sujetos en liza en buenos o malos, y el discurso a un mero enfrentamiento entre ideolog铆as morales. Y no est谩 vac铆o de ideolog铆a, por supuesto, pero responde a cuestiones econ贸micas y a intereses materiales de dominadores que desean seguir dominando, y los vencidos siempre son las poblaciones. La mejor representaci贸n de esto es ver a mandatarios enemigos ante una mesa escenificando un teatro de tregua, mientras sus ej茅rcitos privados, compuestos por m谩quinas de matar, que alg煤n d铆a fueron j贸venes expuestos a violencias sociales, est谩n coordinadamente educados para matar al enemigo.

Sumarse a la resistencia no solamente es empu帽ar un arma, eso es quiz谩 la respuesta f谩cil, matar al de enfrente, sobre todo cuando las armas llevan la huella del imperialismo ruso o del imperialismo de la OTAN. Hay quienes se suben al carro del relato de las guerras como conflictos genuinos desprovistos de contexto y acciones previas que llevan a esa enajenaci贸n militarista. Hay quienes denunciamos d铆a tras d铆a la guerra permanente del capital contra los pueblos de todo el mundo. Una tercera v铆a es necesaria, no solamente en lo pol铆tico, tambi茅n en lo intelectual y sensiblemente, que confronte los discursos hegem贸nicos.

El miedo instaurado sobre guerra nuclear, es un miedo con el que juegan, porque es el perfecto aliado de la irracionalidad y del estado de shock que el capitalismo necesita. Por ello mismo, se necesita de cierta frialdad mental sin inconsciencia para tratar de separar el grano de la paja. No todas las guerras valen lo mismo, ni todos los muertos, ni todas las personas refugiadas, y esa es la conclusi贸n de un relato escrito desde la clase dominante para continuar controlando la narrativa de lo que podemos conocer. Se evidencia nuevamente, igual que como con la pandemia del Covid-19, qui茅n tienen el control sobre los relatos; y si nos roban la capacidad de crear narrativa de la realidad, nos roban todo.