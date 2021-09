–

De parte de Valladolor September 22, 2021

El a帽o y medio largo que llevamos desde que se

anunci贸 la aparici贸n de la pandemia mundial de la Covid-19 ha visto

el mayor desarrollo de medidas represivas tomadas en tiempos de paz.

Desde la imposici贸n de un Estado de alarma con el que se

restringieron derechos fundamentales como los de expresi贸n,

desplazamiento y reuni贸n hasta las medidas excepcionales como son

los toques de queda o los poderes ilimitados dados a la polic铆a y a

la Guardia Civil para reprimir a la poblaci贸n, este tiempo ha tra铆do

un incremento del poder represor del Estado que seguro que no se

reduce con el fin de la pandemia.

En un primer momento, cuando las burgues铆as de

todos los pa铆ses no ten铆an muy claro c贸mo iba a evolucionar el

virus, si se iba hacia el colapso de las principales econom铆as

mundiales por una infecci贸n masiva de la poblaci贸n o si, incluso,

la situaci贸n pod铆a evolucionar hacia algo parecido a lo que sucede

con los brotes de 茅bola en el occidente africano, estas tomaron dos

tipos de medidas: las primeras, de prevenci贸n econ贸mica,

interviniendo en todos los sectores productivos con una legislaci贸n

de nuevo tipo para garantizar su funcionamiento; la segunda, de

contenci贸n del proletariado, imponiendo toda una serie de medidas

represivas, sacando a los ej茅rcitos a las calles, suspendiendo

derechos fundamentales, etc. que diesen al Estado el margen de

maniobra necesario para evitar cualquier tipo de estallido social.

Los dos tipos de medidas, tomados en conjunto, dan una visi贸n muy

clara de una movilizaci贸n social de tipo b茅lico que, por supuesto,

ha ido acompa帽ada de la puesta en marcha de un inmenso aparato de

propaganda de guerra en el que han participado al un铆sono todos los

medios de comunicaci贸n, todas las redes sociales, etc. Con ayuda de

esta propaganda de guerra, las medidas anti obreras se han logrado

hacer pasar como iniciativas encaminadas a garantizar la salud

p煤blica, responsabilizando a la propia poblaci贸n trabajadora de la

extensi贸n del virus por no respetar las medidas de salubridad, etc.

Mientras la poblaci贸n obrera era obligada a acudir a sus puestos de

trabajo, mientras en las residencias de ancianos se dejaba a su

suerte a miles de personas que han muerto por orden de los

responsables sanitarios y porque sus vidas fueron consideradas

superfluas para las necesidades econ贸micas de todos los pa铆ses,

mientras la polic铆a actuaba como verdaderos pandilleros por las

calles de las grandes ciudades, la prensa clamaba por la 鈥済uerra

contra el virus鈥 la 鈥渕ovilizaci贸n ciudadana鈥 y otras tantas

consignas que buscaban desviar la atenci贸n de la verdadera guerra

que se estaba (y se est谩) librando.

En el terreno de la producci贸n industrial

tambi茅n hemos visto fen贸menos caracter铆sticos de una guerra: el

r谩pido trasvase de recursos econ贸micos hacia las corporaciones

farmac茅uticas, la utilizaci贸n de todos los medios p煤blicos para

desarrollar vacunas que habitualmente tardan d茅cadas en producirse,

la comercializaci贸n de estas en un tiempo r茅cord, salvando todos

los obst谩culos para su distribuci贸n y conservaci贸n en condiciones

贸ptimas, tiene m谩s que ver con un esfuerzo de concentraci贸n y

centralizaci贸n econ贸mica, que con una pol铆tica coherente de

salvaguarda de la salud. Aqu铆 hay que recordar que la inmensa

mayor铆a de los proletarios que durante la pandemia conservaron sus

empleos fueron obligados a trabajar, acudiendo a sus puestos de

trabajo en un transporte p煤blico atestado, desarrollando sus labores

en centros que no garantizaban en absoluto las medidas de profilaxis

m铆nimas鈥 La burgues铆a asumi贸 que el virus deb铆a extenderse

porque para evitarlo habr铆a sido necesario paralizar la producci贸n

nacional durante un tiempo indefinido y, mientras afirmaba que su

煤nico objetivo era la defensa de la salud p煤blica, tomaba como

meta, como 煤nica salida posible a la pandemia, el desarrollo de

vacunas 煤tiles por parte de la industria farmac茅utica, es decir,

daba por bueno que la 煤nica salida posible era una que implicaba un

negocio multimillonario para la big pharma.

El pen煤ltimo paso en esta 鈥済uerra contra el

virus鈥, despu茅s de haber impuesto durante m谩s de un a帽o medidas

represivas 鈥渆xcepcionales鈥 que s贸lo est谩n justificadas para

contener a la clase proletaria, despu茅s de haber regalado los

recursos econ贸mico-sanitarios necesarios a las grandes empresas

farmac茅uticas, ha sido la puesta en marcha de un desarrollo

log铆stico nunca visto en tiempos de paz para poder vacunar a toda la

poblaci贸n. Mientras que durante los d铆as m谩s duros de la pandemia

se daba la orden de dejar morir a los ancianos por falta de recursos

para garantizarles respiraci贸n asistida, en pocos meses se ha sido

capaz de habilitar instalaciones para transportar, almacenar y

suministrar millones de vacunas. De la misma manera, se ha sido capaz

de movilizar a toda la poblaci贸n susceptible de ser vacunada,

mostrando una capacidad m谩s que sospechosa para mantener registros

por edad, profesi贸n, etc. de todo un pa铆s.

En los pa铆ses donde la propaganda encaminada a

la movilizaci贸n de la poblaci贸n ha sido suficiente como para que

esta campa帽a de vacunaci贸n sea un 茅xito, la presi贸n del Estado ha

consistido 煤nicamente en mantener la legislaci贸n excepcional,

recrudeci茅ndola contra la poblaci贸n joven especialmente y

manteniendo el discurso de la salud por encima de todo.

En aquellos otros pa铆ses donde la campa帽a de

vacunaci贸n no ha tenido 茅xito, se ha desarrollado un segundo

paquete de medidas legislativas encaminadas a hacer obligatoria la

vacunaci贸n. Es el caso de EE.UU., Francia o Italia. En estos pa铆ses

se imponen medidas represivas contra los trabajadores que se nieguen

a vacunarse a trav茅s de las empresas que los emplean. En Estados

Unidos todos los trabajadores federales deben mostrar el certificado

de vacunaci贸n si no quieren perder su empleo; en Italia todos los

trabajadores, sean del sector p煤blico o del sector privado, deben

estar vacunados en los pr贸ximos meses o las empresas deber谩n

suspenderles de empleo y sueldo. Finalmente, en Francia esta medida

se aplica por el momento contra los trabajadores sanitarios.

Esta legislaci贸n, que llegado el caso se

impondr谩 en cualquier pa铆s donde sea necesario, est谩 encaminada a

culpar a la poblaci贸n obrera de la extensi贸n del virus, imponiendo

a la vez medidas represivas que sirvan para dar ejemplo y constre帽ir

al proletariado a acatar las 贸rdenes de la burgues铆a en materia

sanitaria.

La propaganda juega aqu铆, de nuevo, un factor

esencial: se opone la actitud 鈥渞esponsable鈥, sumisa y que acata

las 贸rdenes que vienen de arriba, es decir, la actitud del 鈥渂uen

ciudadano鈥 que simplemente marcha al son que marcan las autoridades

a posiciones identificadas con las corrientes 鈥渘egacionistas鈥,

鈥渃onspiranoicas鈥, etc. No se trata de vacunarse o no, sino de

toda una legislaci贸n que carga el peso pol铆tico, econ贸mico y

social de la pandemia sobre las espaldas de la clase proletaria, de

que se responsabiliza a los proletarios de la situaci贸n vivida, de

que se les amenaza y coarta y, llegado el caso, se les despide en

nombre de una pol铆tica sanitaria que no tiene como objetivo defender

la salud de la poblaci贸n sino la de la econom铆a.

Para neutralizar cualquier tipo de oposici贸n,

se juega la baza de identificar esta con corrientes de extrema

derecha, fascistas y similares para anular la fuerza que puedan

tener. A este fin, por otro lado, se prestan muy a gusto los grupos

nazis que trabajan a las 贸rdenes del ministerio de interior y que

salen a la calle cada vez que a este le conviene.

A los proletarios se les ha dado una lecci贸n

con esta pandemia: se les ha mostrado cu谩l es el verdadero poder de

movilizaci贸n y represi贸n del que dispone la burgues铆a, se les ha

ense帽ado c贸mo todas las corrientes de esta, de la extrema derecha a

la extrema izquierda, de la patronal a los sindicatos, de los medios

de comunicaci贸n a la 煤ltima empresa de cualquier pa铆s, pueden

marchar conjuntamente para imponer a la clase obrera sus necesidades.

Este 煤ltimo a帽o y medio ha sido algo as铆 como una visi贸n a escala

de la situaci贸n que se vivir谩 cuando la clase proletaria deba ser

movilizada no ya en una pandemia sino con vistas a una guerra.

Y es precisamente a la clase proletaria a la

que le toca sacar las lecciones para una situaci贸n que, seguro, se

vivir谩 en un futuro cada vez menos remoto.

ORGANIZACI脫N DE LOS TRABAJADORES PARA LUCHAR,

SOLIDARIDAD

ENTRE OBRERXS