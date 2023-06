–

De parte de A Las Barricadas June 7, 2023 193 puntos de vista

En esta foto de la fiscal铆a regional de Mosc煤, el primer d铆a de este verano: en un aparcamiento vallado de Noginsk, cerca de Mosc煤, una persona no identificada quem贸 al amanecer 35 autobuses lanzadera y dos turismos. Se desconocen los motivos del ataque, pero aunque no se tratara de un sabotaje econ贸mico, 隆tal comienzo de temporada es impresionante! Se ha incoado una causa penal en virtud del art铆culo sobre la destrucci贸n o da帽o deliberado de bienes mediante incendio provocado por motivos gamberros.

assembly.org.ua



Bienvenido a unirse a la recaudaci贸n de fondos de nuestro equipo para trabajar en esta columna internacional y las actividades de voluntariado fuera de l铆nea. Un par de tazas de caf茅 en su pa铆s, incluso antes de la guerra, podr铆a ser equivalente a un d铆a de ganancias de un trabajador en Ucrania. 隆Muchas gracias a todos de antemano!

El verano es tradicionalmente un periodo de disminuci贸n de la actividad p煤blica y de relativo relax, pero no este a帽o, cuando los golpes de las tropas ucranianas y de los rusos que sirven en sus filas ya est谩n en el territorio de la Federaci贸n Rusa. All铆 se esperaba una nueva oleada de movilizaciones en oto帽o, pero es posible que comience antes. Esto avivar谩 a煤n m谩s la situaci贸n en un pa铆s donde los brotes de resistencia popular radical se dan a conocer regularmente aqu铆 y all谩, filtr谩ndose a trav茅s de todas las redes de control estatal como burbujas de agua en un caldero que hierve lentamente.

Ayer, el fil贸sofo moscovita Vitaly Koltsov fue declarado inocente de los cargos de intento de asesinato de polic铆as antidisturbios y mereci贸 clemencia. Vitaly es padre de tres hijos. Seg煤n los investigadores, el 2 de mayo de 2022, “por motivos pol铆ticos” prendi贸 fuego deliberadamente a dos vagones de arroz para matar a 12 militares. La defensa y el propio Koltsov afirman que el acusado no ten铆a intenci贸n de matar a las fuerzas de seguridad, s贸lo planeaba estropear los vagones de arroz. Los miembros del jurado estuvieron de acuerdo. Lo consideraron culpable de incendio provocado y da帽os a la propiedad, pero no de intento de asesinato. El juez aplaz贸 el veredicto final hasta el 13 de junio, al parecer buscar谩 la forma de cambiar la decisi贸n del jurado. “Soy culpable de prender fuego al furg贸n, pero no me convirt谩is en asesino”, dijo Vitaly en el juicio.

A mediados de mayo, un tribunal de Novosibirsk detuvo a Viktor Skorobogatov hasta el 12 de julio, bajo sospecha de haber prendido fuego a un avi贸n en la planta de aviaci贸n de Chkalov. Este aparato fue inmovilizado para su almacenamiento. La Legi贸n “Libertad de Rusia”, que public贸 una grabaci贸n de la acci贸n en su canal de Telegram, escribi贸: “En la ma帽ana del 8 de mayo de 2023, en Novosibirsk, en el territorio de la planta, partisanos desconocidos destruyeron un avi贸n de combate Su-24″. La aeronave se encontraba en el lugar de los equipos de aviaci贸n destinados a la reparaci贸n y modernizaci贸n. Seg煤n nos informaron, el avi贸n se incendi贸 con 茅xito. No necesitar谩 ninguna reparaci贸n”.

El hombre est谩 acusado en virtud de la Parte 2 Art. 281 del C贸digo Penal – “Cometer una explosi贸n, incendio provocado u otras acciones destinadas a destruir o da帽ar empresas, estructuras, instalaciones y veh铆culos de infraestructura de transporte, equipos de comunicaciones, instalaciones de apoyo a la vida de la poblaci贸n.” (Como de costumbre, hay que se帽alar que esta Legi贸n es el ala combativa de los liberales rusos partidarios del poder ucraniano, y la difusi贸n de informaci贸n sobre su lucha contra su r茅gimen no significa que sus posiciones se acerquen a las anarquistas).

El Movimiento Popular de la Legi贸n “Libertad de Rusia” inform贸 de muchos nuevos casos de guerrilla ferroviaria. En la noche del 30 de abril, en la regi贸n de Sverdlovsk se observ贸 una violaci贸n del horario habitual de los trenes. En la zona de Kachkanar fueron destruidos dos armarios de rel茅s:

El 6 de mayo fueron incendiados armarios de rel茅s en Divovo, cerca de Mosc煤, y el 7 de mayo en la regi贸n de Magnitogorsk. [i]”Todos los sabotajes se cometieron de noche, lo que minimiza los da帽os a los trenes de pasajeros y complica considerablemente el traslado de los trenes militares, cuya circulaci贸n se realiza principalmente de noche. Adem谩s, la vista del fuego por la noche es simplemente m谩s bonita”, a帽ade el mismo movimiento. Sin embargo, el 19 de mayo, en la regi贸n de Tula, el incendio provocado se cometi贸 durante el d铆a: “En la noche del 23 de mayo de 2023, los partisanos una vez m谩s (驴no es la d茅cima…?) “frenaron” el Ferrocarril Transiberiano. En la regi贸n de Novosibirsk, se destruy贸 otro bloque de se帽alizaci贸n, centralizaci贸n y seguridad en el ferrocarril. Aunque no por mucho tiempo, se suspendi贸 el ritmo de exportaci贸n de la riqueza nacional a China”:

El 17 de mayo, cerca de Vsevolzhsk, en la regi贸n de Leningrado, ardieron otros armarios de rel茅s; el 21 de mayo, en la l铆nea ferroviaria Ramenskoye – Bronnitsy, en la regi贸n de Mosc煤; el 25 de mayo, en la estaci贸n de Bugach, en el territorio de Krasnoyarsk (a la vez dos de estos armarios); el 26 de mayo, en la estaci贸n moscovita de Chukhlinka y en Lipetsk; el 31 de mayo, en San Petersburgo (l铆nea Borovaya – Ligovo).

Tres escolares de Kaz谩n ser谩n juzgados en virtud del art铆culo sobre sabotaje por prender fuego a tales artefactos. En la v铆a f茅rrea, cerca de la estaci贸n de Derbyshki, en la noche del 18 de mayo se quemaron cuatro armarios de rel茅s, debido a lo cual se produjo un fallo en el horario de cinco trenes de mercanc铆as. Los sospechosos son adolescentes de 14-15 a帽os. La pena prevista en el art铆culo sobre sabotaje es de hasta 20 a帽os de prisi贸n.

Al parecer, en la noche del 7 de mayo dos hombres intentaron prender fuego al centro de alistamiento de Ekaterimburgo. Hacia la una de la madrugada, los hombres se presentaron en la comisar铆a militar de los distritos de Kirovsky y Oktyabrsky. Llevaban un bid贸n con 5 litros de gasolina. Cuando los hombres se acercaron al edificio, fueron advertidos por un polic铆a que custodiaba el objeto. Inmediatamente despu茅s, los servicios especiales llegaron al lugar y detuvieron a los visitantes. Los llevaron al FSB y, al parecer, les dijeron que les hab铆an prometido una recompensa de 40.000 rublos por provocar un incendio.

Unos desconocidos intentaron quemar el edificio del FSB en Usinsk, en la Rep煤blica de Komi. Hacia las 3 de la madrugada del 11 de mayo, una persona no identificada lanz贸 un c贸ctel molotov a trav茅s de la ventana del departamento. La botella golpe贸 el marco de la ventana y 茅sta se incendi贸. La superficie total incendiada fue de 1,5 metros cuadrados. El atacante huy贸. Los investigadores han abierto una causa penal bajo el art铆culo “Acto terrorista”.

El 6 de junio, un tribunal de la Rep煤blica de Komi conden贸 a Vladislav Kraval. Fue declarado culpable de vandalismo y falsa declaraci贸n sobre el incendio provocado de la oficina de alistamiento (Parte 3 Art. 207 del C贸digo Penal). El hombre fue condenado a 6 a帽os y 3 meses en una colonia penal. Kraval fue detenido en septiembre. El tribunal de Ukhta determin贸 que hab铆a puesto una inscripci贸n obscena en una pancarta Z del Palacio de Cultura. Poco antes, el hombre vio el nombre de su hijo en la lista de movilizados en Komi.

Tambi茅n se impusieron 6 a帽os de c谩rcel por da帽ar banderas Z al residente de Togliatti Alexei Arbuzenko. Fue declarado culpable de “desacreditar” al ej茅rcito ruso, causar da帽os a la propiedad, “vandalismo cometido por un grupo de personas motivado por el odio pol铆tico o ideol贸gico” e “implicar a un menor en un delito motivado por el odio pol铆tico o ideol贸gico”. En junio-julio del a帽o pasado, Arbuzenko y su hijo rociaron varias banderas Z con pintura y las “desfiguraron con inscripciones insultantes”, seg煤n la investigaci贸n. Alexei trabajaba como logopeda en un jard铆n de infancia y tambi茅n daba clases de c谩lculo mental, seg煤n su perfil en el sitio web de tutores. Se confiscaron sus tel茅fonos y el bloque de sistema del ordenador.

El mismo d铆a se supo que el anarquista Alexei Rozhkov fue trasladado de Kirguist谩n a Rusia a finales de mayo. Se convirti贸 en la tercera persona de la Federaci贸n Rusa que le ha prendido fuego al comisariado militar tras la invasi贸n a gran escala de Ucrania. Fue detenido y acusado de “intento de asesinato”: supuestamente hab铆a una mujer vigilante en el edificio. Sin embargo, 6 meses despu茅s, el art铆culo se reclasific贸 como “da帽os a la propiedad” y Rozhkov qued贸 en libertad. Ante las declaraciones de las autoridades de que los incendios provocados de centros de alistamiento deb铆an calificarse de “actos terroristas”, abandon贸 Rusia. Ahora se encuentra en el 1er centro de detenci贸n preventiva de Ekaterimburgo. Este es 茅l:

Igor Paskar, de 46 a帽os, fue condenado a 8,5 a帽os de c谩rcel. Fue declarado culpable de atentado terrorista y vandalismo motivado por odio pol铆tico. Paskar pasar谩 los 3 primeros a帽os en prisi贸n, y el resto en una colonia de r茅gimen estricto. “En la reuni贸n anterior, Se帽or铆a, me pregunt贸 si estaba arrepentido. Entiendo que la severidad del castigo puede depender del grado de arrepentimiento. Pero ser茅 deshonesto si digo que renunci茅 a mis convicciones”, dijo el acusado en su 煤ltima palabra. En junio de 2022, un activista lanz贸 un c贸ctel molotov contra una pancarta Z con la inscripci贸n “No abandonamos a los nuestros” y contra el edificio de la Direcci贸n del FSB de Krasnodar.

Despu茅s, fue detenido. Por las palabras de Igor, las siguientes horas fueron de las m谩s terribles de su vida. Le pusieron unas esposas en las manos y se las levantaron para que su cabeza quedara a la altura del cintur贸n de un hombre. Tambi茅n le pusieron una bolsa en la cabeza, lo metieron en el edificio y lo tiraron al suelo. Despu茅s empezaron a golpearle con los pies. “Me pusieron una granada o su mu帽eco en las manos y dijeron que sacar铆an la anilla, me pusieron un ca帽贸n en la cabeza y empezaron a amenazarme con que disparar铆an. Despu茅s me pusieron anillos en los dedos coraz贸n de ambas manos y empezaron a pasar descargas de corriente. Adem谩s, alguien muy pesado se sent贸 encima de m铆 para que no pudiera escapar. Al principio, no me preguntaron nada. A ver cu谩nto aguanto”. Igor a帽adi贸 que perdi贸 el conocimiento dos veces durante la tortura.

“Era una acci贸n p煤blica. Si desapareciera, perder铆a todo el sentido. No soy un guerrero terrorista para esconderme. Quer铆a expresar mi opini贸n, era un grito. Soy una persona sencilla, un simple trabajador, como los que viven en Ucrania, en la zona de la operaci贸n militar especial. Me sacrifiqu茅 por el r茅gimen, pero no soy un terrorista. 驴Qui茅n es un terrorista? Es curioso”.

Como se supo el 4 de junio, el FSB abri贸 una causa penal contra un residente de 26 a帽os de la regi贸n de Cheli谩binsk por intento de atentado terrorista (Parte 3 Art. 30, Parte 1 Art. 205 del C贸digo Penal) y sabotaje (Parte 1 Art. 281 del C贸digo Penal). Antes de la detenci贸n de un residente de Magnitogorsk, unos desconocidos intentaron prender fuego a la oficina de alistamiento de la ciudad. Los castigadores acusaron al hombre de incendio provocado en el ferrocarril de los Urales y de planes de marcharse a luchar en el bando de Ucrania. Fue enviado a Cheli谩binsk. El 4 de junio, el tribunal lo envi贸 bajo arresto.

En la misma regi贸n de Chelyabinsk, las fuerzas de seguridad no pudieron atrapar a un rebelde de 17 a帽os. Hacia la una de la madrugada del 4 de junio, un estudiante de segundo curso de una de las escuelas superiores de Ufa, Herman K., lanz贸 un c贸ctel molotov contra la comisar铆a militar de Asha. El edificio estaba vigilado por tres guardias rusos, pero debido a su torpeza innata, no pudieron detener al tipo. Por desgracia, ese mismo d铆a fue identificado y capturado por el FSB. Durante el interrogatorio, Herman dijo con calma y honestidad que hab铆a actuado en protesta contra la guerra. Se inici贸 una causa penal por intento de atentado terrorista y sabotaje. “Llamamos la atenci贸n sobre otro hero铆smo del joven, imperceptible a primera vista. Las fuerzas de seguridad exigen a todos los incendiarios que confiesen en un v铆deo que actuaron en nombre de los conservadores ucranianos por 15 mil. Si alguien no quiere admitir este disparate ante la c谩mara, recurren a la tortura o a las amenazas. Pero Herman, a pesar de su corta edad, no sucumbi贸 y particip贸 en el descr茅dito del movimiento de protesta”, se帽ala el Libro Negro del Capitalismo.

El jefe de la aldea daguestan铆 de Rubas fue asesinado cerca del edificio de la administraci贸n por quitarle la 煤nica vivienda a un residente. Gajikurban Bayrambegov recibi贸 una herida de bala en la zona del coraz贸n. El asesino, Sadyk Tayibov, de 58 a帽os, no huy贸 y se entreg贸 a la polic铆a. La administraci贸n del pueblo demand贸 recientemente al tirador por un terreno (los bur贸cratas lo necesitan m谩s), y se qued贸 sin casa. El momento de la venganza fue captado por una c谩mara de vigilancia:

A las 11 de la noche del 15 de mayo, Ya. Mamedov, desempleado de 55 a帽os, roci贸 las ventanas y la entrada de la comisar铆a 4陋 de Ulyanovsk con l铆quido inflamable, prendi贸 fuego y huy贸. El fuego se extingui贸 r谩pidamente y nadie result贸 herido. El atacante fue identificado casi de inmediato. El pir贸mano dijo que simplemente le disgustaba que los polic铆as hubieran empezado a vigilarle: intentaban averiguar el motivo de las rencillas con la ex concubina, de la que tiene un hijo de 6 a帽os. Si creemos al canal de escoria pro-Kremlin SHOT, el detenido fue juzgado repetidamente por extorsi贸n, robo de documentos, imposici贸n intencionada de lesiones corporales graves, amenaza de muerte y otra serie de art铆culos. Se ha incoado una causa contra 茅l por el art铆culo “Destrucci贸n o da帽os intencionados a la propiedad”, se enfrenta a una pena de hasta 5 a帽os de prisi贸n.

Alexei Tsaryov, empresario de la Rep煤blica de Carelia, se quej贸 de las amenazas de los ecodefensores, cuenta Desde Carelia con Libertad. El director general de la empresa Aquares BIO e iniciador de la creaci贸n de una piscifactor铆a cerca del pueblo de Plotina, declar贸 el 23 de mayo en el juicio que unos vecinos agradecidos le prometieron dispararle y destrozarle el coche. Ese encuentro tuvo lugar en febrero; los manifestantes presentaron una demanda para anular el permiso de construcci贸n. En su opini贸n, los residuos de la producci贸n caer谩n en la toma de agua y la contaminar谩n.

Sin embargo, sin una relaci贸n de solidaridad horizontal desarrollada en la comunidad local, la sensaci贸n de una libertad repentina y corta conduce al caos. Hace unos d铆as mostramos escenas de saqueo en la ciudad fronteriza de Shebekino, bombardeada masivamente por la artiller铆a ucraniana.

Junto a esto, una de las noticias m谩s sonadas del mes de junio es el doble aumento de las tarifas el茅ctricas para la poblaci贸n por parte del gobierno de Ucrania, y abordamos la cuesti贸n de contrarrestarlo desde abajo.