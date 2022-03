–

Guerra en Ucrania: quedarse, irse o volver

Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kyiv, Bilbao y Santander son los escenarios por los que transitan las voces de este reportaje desde el 24 febrero: el d铆a que Rusia comienza la guerra visible a Europa en Ucrania.

Retrato de la profesora local Marina Marchenko realizado por el artista Guido van Helten decora el ultimo edificio que separa Avdiivka y las zonas fuera de control gubernamental en 2017. | Foto: Teresa Su谩rez.

Para Oksana P. T., artista de 28 a帽os, la guerra ya hab铆a comenzado antes del 24 de febrero, mucho antes de que lanzaran un misil al aer贸dromo de su ciudad, Ivano-Frankivsk; mucho antes de que las tropas rusas invadieran y bombardearan la ciudad en la que naci贸: Kherson. Mucho antes de todo esto, Oksana quer铆a terminar su m谩ster en Bilbao, ahorrar dinero y pasar el verano viajando por su pa铆s. Reconectar con las ra铆ces que te arranca la inmigraci贸n. La guerra en su cuerpo hab铆a comenzado mucho antes, cuando nadie se imaginaba una ocupaci贸n rusa. Y en ese antes, en el que el mundo debat铆a qu茅 har铆a Putin con Ucrania, ahora, Oksana escuchaba a expertos occidentales adelantar lo que le pasar铆a a su pa铆s mientras trabajaba en el bar. Esa semana, la del 24, Oksana aplaz贸 las horas de sue帽o y se abraz贸 a lo que la manten铆a unida a su tierra: la pantalla de su port谩til y su tel茅fono.

Ten铆a un billete de avi贸n comprado para ir el d铆a 28, pero la ma帽ana del 24 el espacio a茅reo cerr贸: 鈥淣o sab铆amos bien qu茅 iba a ocurrir, pero la tensi贸n era muy alta. Y quer铆a estar con mi familia a pesar de todas las predicciones鈥. La noche del 25 decidi贸 que se ir铆a al d铆a siguiente en un autob煤s. 鈥淓st谩n bombardeando Kyiv. No voy a quedarme aqu铆 viendo desde YouTube como destruyen mi pa铆s. El trauma ya est谩 hecho鈥, dec铆a mientras fumaba deprisa. Eran las tres de la madrugada. Hab铆a dormido dos horas. Hab铆a dejado de comer. Hab铆a empezado a encender todas las velas posibles alrededor de las fotos de su madre y de su hermana. Oksana subi贸 al autob煤s a las seis de la tarde. Iba sola con dos conductores que se quedaban en Ruman铆a para recoger a una familia. Casi dos d铆as despu茅s lleg贸 a Ivano-Frankivsk.

Irse para resistir

Desde el 24 de febrero, seg煤n ACNUR (la agencia de la ONU para las personas refugiadas), 1,7 millones de personas han abandonado el pa铆s. Hasta ahora (datos consultados el 08/03), Polonia ha acogido a 1.204.403 ucranianos y ucranianas huyendo de la guerra, Hungr铆a 191.000, la Rep煤blica de Moldavia y Ruman铆a 82.000, Eslovaquia 140.000. 鈥淟os primeros d铆as hab铆a poca gente en la calle, ahora veo m谩s. Primero nos quedamos solos en el edificio. La gente cog铆a lo b谩sico y se iba a las monta帽as. Las casas en la ciudad ahora se est谩n llenando de familias de Kyiv, Kharkiv, Kherson y otros lugares m谩s afectados por los bombardeos. A las 10 de la noche apagamos las luces y no podemos salir a la calle. Todo es plena oscuridad鈥, cuenta Oksana a trav茅s de un audio de WhatsApp desde Ivano-Frankivsk.

Oksana lleg贸 a Bilbao con su familia cuando ten铆a ocho a帽os. 鈥淟a migraci贸n me arranc贸 el comprender mis or铆genes. Siempre he vivido entre dos mundos, dos realidades. Aunque mi pa铆s se quede en ruinas voy a quedarme aqu铆 a reconectar鈥. Le molesta que desde Occidente o desde espacios politizados y a la vez llenos de confort, se est茅 limitando el conflicto a una cuesti贸n de que en Ucrania hay nazis, y de que su Gobierno sea totalitario: 鈥淣o tiene ning煤n sentido. Es muy triste ver a conocidos que legitiman y comparten en sus redes sociales propaganda rusa鈥.

La investigadora s茅nior asociada al Centro de Investigaci贸n en Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB) y experta en historia rusa y sovi茅tica, Carmen Claud铆n, en una entrevista para eldiario.es, explicaba que a pesar de que existan movimientos de extrema derecha en Ucrania, no existe una representaci贸n en el Parlamento, al contrario que en Espa帽a, donde el partido de Vox tiene 52 diputados en el Congreso. Tambi茅n se帽alaba que uno de los pretextos de Rusia para intervenir en pa铆ses exsovi茅ticos es la defensa de las minor铆as rusas que se encuentran en Estonia, Letonia, Lituania, Bielorusia, Moldavia, Ucrania, Armenia, Georgia, Azerbaiy谩n, Kazajst谩n, Kirguist谩n, Turkmenist谩n, Uzbekist谩n y Tadzhikist谩n. Cuando la Uni贸n Sovi茅tica se disolvi贸 en 1991, alrededor de 20 millones de rusos y rusas pasaron a formar parte de la ciudadan铆a de otros estados.

Desde los a帽os 90, Rusia ha intervenido en Transnistria, Nagorno-Karabaj y en Osetia del Sur y Abjasia, conflictos llamados 鈥congelados鈥 por su falta de resoluci贸n. Por ejemplo, en este 煤ltimo, seg煤n el Comit茅 Internacional de la Cruz Roja, unas 2.300 personas permanecen en paradero desconocido desde los a帽os 90, y 48 como resultado de la guerra de 2008. La Corte Penal Internacional est谩 investigando los presuntos delitos cometidos en Osetia del Sur y sus alrededores, incluidos cr铆menes de lesa humanidad, asesinatos o cr铆menes de guerra. Seg煤n el Gobierno de Georgia, los guardias de las fronteras de Rusia detienen y privan de libertad a personas por lo que denominan 鈥渃ruce ilegal鈥 de las l铆neas fronterizas administrativas. 鈥淓n Europa he visto que la gente desconoce y romantiza a Rusia y la URSS porque va en contra del imperialismo yankee, pero comparten pol铆ticas igual de neocolonizadoras. La Uni贸n Sovi茅tica ha colonizado y exterminado a millones de personas (Gulags y Holodomor), borrado la memoria, la cultura y prohibido hablar en las lenguas originarias de muchos territorios que durante d茅cadas ha saqueado鈥, explica Oksana.

Rusia anexion贸 Crimea a su territorio a principios de 2014 y cre贸 una guerra en el Donb谩s. En esta zona, desde el inicio del conflicto, se han contabilizado m谩s de 13.000 muertes seg煤n la ONU; y acorde a un reporte publicado por ACNUR, hasta 2020 hab铆a 87.832 personas refugiadas y solicitantes de asilo de Ucrania alrededor del mundo. Han sido ocho a帽os de combates activos en Donetsk y Lugansk, territorios ahora ocupados por Rusia. 鈥Durante ocho a帽os de guerra he observado pasmada c贸mo los medios occidentales comen de la mano de la propaganda del Kremlin. Cuando Ucrania o Georgia u otros territorios ocupados han querido tomar su independencia y su gobierno leg铆timo, Rusia observa esto con una pretensi贸n y una violencia que ha llegado donde ha llegado: a invadir, bombardear y asesinar鈥, sentencia Oksana.

Quedarse para resistir

Olia Federova, tambi茅n artista de 28 a帽os, se conecta a Skype desde Kharkiv. Es el sexto d铆a de la invasi贸n. De madrugada el ej茅rcito ruso ha destruido la Universidad Nacional de Kharkiv, el Ayuntamiento situado en el centro; la Plaza de la Constituci贸n, escuelas, viviendas de civiles, el Museo de Arte. 鈥Parece que la guerra ha comenzado oficialmente en 2022, y ahora todo el mundo se est谩 dando cuenta de qui茅n es Putin. Pero esto comenz贸 en 2014 y ha continuado. A ojos de Europa la guerra ha comenzado ahora鈥, cuenta Federova desde el s贸tano en el que lleva viviendo desde que empez贸 la invasi贸n. Los bombardeos no han cesado en su ciudad, y desde el primer d铆a vive en el s贸tano que est谩 en su mismo edificio. 鈥Aqu铆 abajo estamos mi pareja, un amigo, los gatos y hoy tambi茅n ha venido mi madre, que vive en el distrito m谩s grande de casi medio mill贸n de habitantes y ha sido completamente destruido. Ma帽ana tambi茅n vendr谩 mi cu帽ada, e intentaremos ayudarle porque quiere irse de Ucrania e intentaremos gestionar su salida鈥. Comenta que previamente hab铆a intentado salir en tren pero no todo el mundo lo consigui贸. 鈥淢uchos amigos y amigas se han ido de la ciudad. En coche o haciendo autostop en la carretera. Yo voy a permanecer aqu铆 porque aqu铆 me siento m谩s 煤til鈥.

Detectar el sonido de las bombas, la lejan铆a del bombardeo, atestiguar la presencia de soldados. 鈥Me he acostumbrado a todo esto鈥, explica Olia Federova. Tanto Oksana como Olia han perdido la percepci贸n del tiempo. 鈥No s茅 qu茅 d铆a es. Qu茅 luna hay. Cu谩ndo me tiene que venir la regla鈥, dice Oksana. Solo contabilizan los d铆as en funci贸n a cuando empez贸 todo. Federova no ha dejado de publicar en su red de Instagram documentaci贸n sobre su d铆a a d铆a. Tambi茅n comparte informaci贸n de organizaciones y personas que puedan necesitar ayuda. En un v铆deo para el diario brit谩nico The Guardian, Federova muestra c贸mo vive en el b煤nker: 鈥Es una guerra que se est谩 viviendo diariamente online鈥. En cada ciudad hay diferentes grupos de Telegram en los que se avisa de los bombardeos a tiempo real, qu茅 zonas son seguras o qu茅 noticias son ver铆dicas. 鈥淟os canales gubernamentales que hay en Telegram tambi茅n funcionan como aviso de la ciudad. En Kharkiv la alarma de la ciudad no funciona porque nunca se arregl贸; despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, nadie pens贸 en que habr铆a que volver a utilizarla鈥, explica Federova.

Aproximadamente 13.775 personas han sido detenidas en Rusia desde el 24 de febrero por protestar en contra de la guerra seg煤n OVD-Info, proyecto medi谩tico independiente sobre los derechos humanos y las persecuciones pol铆ticas en Rusia. 鈥Hay personas en Rusia que est谩n en contra de Putin, pero hay mucho miedo. Mi padrino vive all铆 y ni siquiera nos ha llamado para preguntar si estamos vivas. No s茅 si es porque se cree toda la propaganda rusa o es porque tiene miedo de llamar鈥, a帽ade Oksana.

Olia se帽ala que las manifestaciones pac铆ficas solo funcionan en Europa. Activistas o personas de la oposici贸n que han denunciado el r茅gimen en Rusia han terminado en la c谩rcel, como las famosas Pussy Riot o el activista Aleks茅i Navalny. Otros han terminado muertos. 鈥淭engo mi perfil p煤blico en Instagram, pero tengo miedo a que me lo cierren o tenerlo que poner privado y no poder compartir lo que est谩 sucediendo. Hay muchos bots rusos en las redes sociales y tengo amigos que han sido atacados y han tenido que cambiar la privacidad de sus cuentas鈥.

Resistir, desde aqu铆

A Lesia C. le mantiene viva saber que su hermana deja en visto los mensajes de Facebook. 鈥Aunque no me conteste, s茅 que lo ha visto鈥. Vino de la ciudad de Lviv a Santander hace 20 a帽os con su marido. Tuvieron una hija y se quedaron en la ciudad. Seg煤n los datos del Instituto Nacional de Estad铆stica (INE), m谩s de 900 personas procedentes de Ucrania viven en Cantabria. 鈥Toda mi familia est谩 all铆鈥 Mi hermana, cu帽ado, sobrina. No pueden venirse. Ella es enfermera y va a necesitar ayudar a la gente. 脡l tendr谩 que combatir鈥, cuenta desde el barrio del Alisal. Desde el d铆a 24, solo duerme dos horas al d铆a. 鈥La verdad es que a煤n as铆, durmiendo dos horas, tengo energ铆a porque necesito estar ayudando鈥. Lesia colabora en Cantabria con la Asociaci贸n ucraniana Oberig. Lleva d铆as organiz谩ndose con personas voluntarias para el env铆o de alimentos, ropa y material sanitario a Ucrania. 鈥Estoy muy contenta porque hay mucha movilizaci贸n y tambi茅n incluso nos est谩n ayudando las personas rusas que viven aqu铆. Es curioso鈥 antes en mi trabajo me llamaban 鈥榬usa鈥. Ahora nos ubican en el mapa. Ahora es la primera vez que me dicen, en todos estos que llevo viviendo aqu铆, esa mujer es de Ucrania鈥. Lesia explica que su hija de 17 a帽os la est谩 apoyando mucho durante estos d铆as, y que ha tejido red con el resto de migrantes de Ucrania que viven en Cantabria. 鈥Mi hija ten铆a planes de volver este verano鈥 驴sabes? Estuvimos por 煤ltima vez hace dos a帽os. Mi madre lleva a帽os construyendo su casa. No va a moverse de all铆. Ya vivimos un Chern贸bil鈥 un Maid谩n鈥︹.

Oksana cuenta que en su ciudad hay algunos supermercados que a煤n permanecen abiertos algunas horas del d铆a. Todav铆a hay comida, aunque empiezan a faltar algunas cosas: 鈥淗ay momentos en los que salgo de la realidad. Cada d铆a nos organizamos para hacer diferentes tareas que puedan servir de ayuda. A veces me r铆o porque no s茅 c贸mo reaccionar. Estamos luchando contra maquinaria genocida鈥. El s贸tano en el que se refugia con su familia era antes un local de ensayo de m煤sica punk. A veces env铆a por WhatsApp fotograf铆as a sus amigas de Espa帽a de cuando nieva, de la gata de su hermana o manda audios explicando c贸mo se siente. Solo cuando tiene fuerzas. 鈥淓xperimento al d铆a todas las sensaciones: euforia, depresi贸n, ansiedad, bloqueos鈥 El otro d铆a intent茅 ver una pel铆cula con mi hermana y por un momento dije: qu茅 bien, solo estoy pensando en esto. Pero de repente son贸 la alarma de peligro a茅reo鈥.

La periodista Svetlana Alexi茅vich, en su libro La guerra no tiene rostro de mujer, contaba que ella 鈥渘o escrib铆a sobre la guerra, sino sobre el ser humano en la guerra鈥. 驴Qui茅n est谩 preparado para escribir sobre la guerra? 驴Qui茅n lo est谩 para vivirla? Por la ma帽ana, al abrir las noticias, aparecen im谩genes de familias muertas en el suelo que hab铆an intentado huir a trav茅s de los corredores humanitarios en Irpin. La ONU define estas zonas como una de las formas de lograr un cese temporal de los conflictos armados, desmilitarizadas limitadas en el tiempo y el espacio. 鈥淓sto est谩 siendo demasiado. Hace una semana estaba yendo a la biblioteca a por m谩s libros para terminar un proyecto y ahora estoy aprendiendo c贸mo actuar ante un derrumbe y dos maneras de tapar una herida de bala鈥, escribe Oksana al levantarse.

