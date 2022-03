–

La guerra entre Rusia y Ucrania desat贸 la hipocres铆a de la dirigencia estadounidense y europea a niveles que hac铆a mucho tiempo no se ve铆a. Puntualmente, la cuesti贸n de los refugiados y las refugiadas ucranianas que escapan a Europa muestra un profundo racismo de gobernantes y medios de comunicaci贸n occidentales. En la Uni贸n Europea (UE), por lo visto este racismo estaba latente, como un grano de pus que, cuando revienta, salpica para todos lados. La diferenciaci贸n entre refugiados y refugiadas 鈥渂lancas鈥 y el resto, se hace eco 鈥揷ada vez con m谩s fuerza- en los grandes medios de comunicaci贸n. El ejemplo m谩s claro estuvo encarnado en la periodista Kelly Cobiella, corresponsal de la estadounidense NBC en Polonia. A finales de febrero, en una transmisi贸n en vivo, Cobiella dijo lo siguiente: 鈥淪olo para decirlo sin rodeos: estos no son refugiados de Siria. Son refugiados de la vecina Ucrania. Y eso, francamente, es parte de ello. Estos son cristianos, son blancos. Son muy similares a las gentes que viven en Polonia鈥.

El caso de Polonia tambi茅n ejemplifica el racismo que sobrevuela al planeta. Hace apenas unos meses, miles de desplazados de Medio Oriente y 脕frica ingresaron a Bielorrusia. El gobierno de Aleksandr Lukashenko permiti贸 que estas personas llegaran hasta la frontera con Polonia, con el objetivo de presionar a la UE. Si en estos d铆as el gobierno polaco abri贸 su frontera de par en par a los y las desplazadas por la guerra en Ucrania, en el otro caso esa frontera se cerr贸 como si fuera el port贸n de una prisi贸n de m谩xima seguridad. Muchos hombres y mujeres murieron de fr铆o en ese limbo territorial generado por Bielorrusia y Polonia. La noticia circul贸 algunos d铆as por los grandes medios, la direcci贸n de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) se indign贸 y pidi贸 clemencia 鈥損ara no perder la costumbre-, se tensaron las relaciones entre la UE y Lukashenko (y por ende con Mosc煤), y no mucho m谩s. Esos refugiados y refugiadas, expulsadas de sus pa铆ses por guerras y conflictos internos que, en la mayor铆a de los casos, fueron generados por el propio Occidente, desaparecieron鈥 otra vez.

La selectividad de Estados Unidos y Europa con esta nueva crisis de refugiados es la muestra cabal del desprecio por los seres humanos. Ese desprecio no es generado por una maldad intr铆nseca de los gobernantes de esos lugares, sino que deja ver las pol铆ticas m谩s despiadadas del capitalismo del siglo XXI. Para Washington y Bruselas, esos hombres y esas mujeres que huyen de Medio Oriente y 脕frica son simples 鈥渟obras鈥 del Gran Banquete del Capital.

Aunque cabalgamos en el siglo de la tecnolog铆a, los avances cient铆ficos instant谩neos, la hiper-conectividad y la mediatizaci贸n extrema del ser humano, por estos d铆as la 鈥渃uesti贸n del color鈥 retom贸 con toda su fuerza. Y esto no es algo menor si tenemos en cuenta que desde el status quo gubernamental hace mucho tiempo se dio por zanjada esta problem谩tica.

En el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, ser blanco es un privilegio dentro de la muerte generada por la guerra y sus promotores. Este hecho que hoy nos cruza los ojos deja en evidencia que las principales estructuras del sistema injusto en el que vivimos est谩n casi intactas. El racismo en su m谩xima expresi贸n se puede ver cuando la polic铆a de Estados Unidos o Argentina asesina a sangre fr铆a a pibes por el solo hecho de su color de piel. En la desesperaci贸n de quienes intentan escapar de Ucrania, esto tambi茅n sucede.

El 2 de marzo pasado, La Izquierda Diario public贸 el art铆culo 鈥淭rato racista y represi贸n contra los refugiados ucranianos de 脕frica e India鈥, firmado por Kenza Adel, en el que confirma que los guardias fronterizos dan la 鈥減rioridad a los ciudadanos europeos y, por lo tanto, a los refugiados ucranianos blancos que deseen abandonar el pa铆s鈥. En la nota se reproduce un video en la que se ven a las autoridades ucranianas impedir que los africanos aborden los trenes para salir del pa铆s.

Jackson Jean, en el art铆culo 鈥淓n las estaciones de tren en Kiev, los afro son los 煤ltimos de la fila鈥, apunt贸: 鈥淣o les miran la ciudadan铆a ni la nacionalidad: son excluidos simplemente en base al color de piel, mientras dejan pasar a los blancos sean ucranianos o no鈥. Jean agreg贸 que es necesario recordad 鈥渜ue Ucrania cuenta con el grupo 茅tnico afroucranianos nativos, que son generalmente ucranianos de ascendencia africana subsahariana, incluidos los afrodescendientes que se han establecido en Ucrania. Los afroucranianos son un grupo muy peque帽o en la poblaci贸n ucraniana y se concentran principalmente en la capital Kiev鈥.

El autor de la nota adem谩s record贸 que 鈥渆l racismo recrudeci贸 en Ucrania con el actual conflicto, pero ya ven铆a de antes鈥. Como ejemplo, relat贸 que en 2012, el ex jugador afro-ingles Sol Campbell, llam贸 a las personas afrodescendientes a que se queden en sus casas si no quer铆an 鈥渧olver al ata煤d鈥, refiri茅ndose a la peligrosidad del racismo en el pa铆s.

Frente a este panorama, no es para nada raro que desde hace casi 10 a帽os por toda Ucrania se movilicen sin ning煤n tipo de problemas grupos paramilitares neo-nazis, muchos de ellos empotrados en el ej茅rcito regular. Esos grupos fueron los encargados de cometer masacres tras masacres contra la poblaci贸n civil en la regi贸n en disputa del Donbaas.

Al abordar la discriminaci贸n y el racismo estadounidense y europeo que rodea a la guerra en Ucrania, el investigador, escritor e intelectual israel铆 Ilan Papp茅, lleg贸 a un diagn贸stico poco alentador, pero no por eso errado: 鈥淟a decisi贸n colectiva de la Uni贸n Europea de abrir sus fronteras a las personas refugiadas ucranianas, a la que sigui贸 una pol铆tica m谩s cautelosa de Gran Breta帽a, no puede pasar desapercibida si se compara con el cierre de la mayor铆a de las puertas de Europa a las personas refugiadas provenientes del mundo 谩rabe y del africano desde 2015. La priorizaci贸n claramente racista que diferencia entre personas que buscan proteger su vida en base al color, la religi贸n o la etnia es abominable, pero no es probable que vaya a cambiar pronto鈥.

En el ensayo 鈥淐uatro lecciones desde Ucrania鈥, Papp茅 sentenci贸: 鈥淓sta actitud racista, que tiene un fuerte trasfondo islam贸fobo, no va a cambiar, puesto que los dirigentes europeos todav铆a niegan el tejido social multi茅tnico y multicultural de las sociedades de todo el continente. Una realidad humana fruto de a帽os de colonialismo e imperialismo europeos que los actuales gobiernos europeos ignoran y niegan, al tiempo que estos gobiernos tienen unas pol铆ticas de inmigraci贸n que se basan en el mismo racismo que impregn贸 el colonialismo y el imperialismo de anta帽o鈥.

La guerra en curso en Ucrania no va a dejar un mundo ni m谩s justo ni m谩s habitable. La furia racista que vemos en estos d铆as y que devora todo lo que se le cruza, es la triste confirmaci贸n.

FUENTE: Leandro Albani / Revista Sudestada

