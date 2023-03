–

La incipiente multipolaridad que desaf铆a a la hegemon铆a global norteamericana.

鈥溌縌u茅 paz perseguimos? No la pax americana impuesta al mundo con armas de guerra norteamericanas. No la paz de los cementerios o la seguridad de los esclavos (en un mundo plagado de armas nucleares). La guerra no tiene sentido鈥 hablo de la paz como el objetivo racional perseguido por hombres racionales (鈥) Una serie de acciones concretas y acuerdos efectivos con el objetivo de lograr, m谩s all谩 de las diferencias, el inter茅s com煤n de las partes en conflicto鈥 (John Fitzgerald Kennedy, 10 de junio de 1963)

Por M贸nica Peralta Ramos.

En este discurso pronunciado en plena Guerra Fr铆a y poco tiempo despu茅s de la crisis de los misiles en Cuba, el Presidente John Fitzgerald Kennedy intent贸 plasmar un nuevo derrotero para su pa铆s. Contradec铆a as铆 el 鈥渟entido com煤n鈥 del momento, expresado por el complejo industrial militar [1] y los organismos de inteligencia y centrado en una abierta hostilidad al comunismo ruso y a su supuesta infiltraci贸n en el movimiento por los derechos civiles de la poblaci贸n negra. Al d铆a siguiente de su alocuci贸n, Kennedy manifest贸 su apoyo p煤blico a Martin Luther King [2], l铆der de este movimiento. Pocos meses despu茅s, Kennedy ca铆a asesinado. La conspiraci贸n tras el crimen y sus responsables siguen protegidos por el secreto oficial. Desde entonces, la profunda hostilidad contra Rusia y China se ha ido transformando en un elemento central de la vida pol铆tica del pa铆s, justificando la escalada de guerras sin fin desencadenadas en diversas regiones del mundo.

Se ha dicho alguna vez que la guerra es la continuaci贸n de la pol铆tica por otros medios. La pol铆tica, sin embargo, no flota en un universo vac铆o de contenido. Detr谩s de ella existe una espesa trama de intereses que giran en torno al control de las decisiones, de la riqueza y de los recursos estrat茅gicos. En todas las civilizaciones y culturas que se han sucedido a lo largo del tiempo, esta concentraci贸n del poder ha llevado a la destrucci贸n de consensos b谩sicos, al canibalismo social y a la desintegraci贸n de imperios, sociedades y culturas. Hoy amenaza con destruir la vida humana en el planeta.

Desde los or铆genes del tiempo, la cooperaci贸n, ya sea expl铆cita o impl铆cita, impregna la vida en sociedad. Sin ella, la humanidad no podr铆a haber llegado hasta el presente. Su esencia radica en una conciliaci贸n entre intereses, m谩s o menos contrapuestos, con el objetivo de realizar un inter茅s com煤n. Es un proceso racional que permite, entre otras cosas, resolver conflictos evitando la escalada destructiva de vidas y bienes. Hoy, la estructura de poder global se reproduce maximizando las ganancias en todas las 谩reas de la vida social: ya sean econ贸micas, pol铆ticas o culturales. Esto fragmenta a las sociedades y oculta que sin cooperaci贸n no habr铆a vida posible. Al mismo tiempo, el relato oficial impulsa el aislamiento, la competencia despiadada y el miedo hacia un otro que amenaza nuestras pertenencias, nuestro status y nuestras ideas. As铆, subrepticiamente, la guerra de los unos contra los otros se naturaliza y oculta que, m谩s all谩 de las diversidades y diferencias, siempre existen intereses comunes.

La guerra ha ocupado un rol crucial en las 煤ltimas d茅cadas: por un lado, ha sido la cara oculta de la acumulaci贸n del capital, el d铆namo que hizo posible d茅cadas de ganancias extraordinarias del complejo industrial militar, energ铆a barata y tecnolog铆a de punta imprescindible para la expansi贸n de las corporaciones norteamericanas en las cadenas de valor global, integrando as铆 a la econom铆a y a las finanzas del mundo a un nivel in茅dito en la historia de la humanidad. Mientras tanto, el relato oficial ocultaba la funci贸n de la guerra, naturaliz谩ndola. Durante este periodo, el d贸lar asumi贸 el rol de moneda internacional de reserva. Las ra铆ces de este 鈥減rivilegio exorbitante鈥, que se remontan al poder铆o militar norteamericano, desaparecieron de la escena y por arte de magia esta moneda rigi贸 las exportaciones mundiales de petr贸leo y la vida econ贸mica del planeta. Actualmente, la guerra en Ucrania, las sanciones contra Rusia y la respuesta de esta contra las mismas han corrido el velo que ocultaba el incipiente desarrollo de un mundo multipolar que desaf铆a a la hegemon铆a global norteamericana y al rol del d贸lar en el mundo.

Esto no es consecuencia del azar. Deriva de una crisis sist茅mica de la estructura de poder global alimentada por d茅cadas de irracionalidad en el manejo de las pol铆ticas, tanto en el 谩mbito dom茅stico como internacional. Esta irracionalidad se expresa ahora en el centro y en la periferia del mundo capitalista en un endeudamiento ilimitado que carcome a la econom铆a real, agudiza la desigualdad social, acelera la p茅rdida de legitimidad institucional y potencia conflictos sociales y geopol铆ticos que destruyen los pies de barro de la propia estructura de poder global. Esto muestra la necesidad de un camino alternativo que, dando prioridad a la cooperaci贸n, ponga fin a una irracionalidad que conduce hacia el abismo.

Del 鈥減etr贸leo por armas鈥 a la 鈥渆nerg铆a por desarrollo鈥

La semana pasada se ha ido cerrando en Ucrania [3] el cerco ruso sobre Bakhmut [4] y nuevos 鈥渁taques terroristas鈥 [5] contra la poblaci贸n rusa cercana a las fronteras fueron acompa帽ados por ofensivas con drones dentro del territorio ruso, calificados por el gobierno de ese pa铆s como episodios de guerra que 鈥渘o podr铆an haber sido realizados sin la activa participaci贸n de los Estados Unidos鈥, algo que oportunamente fue se帽alado por el canciller ruso como una transgresi贸n que legitima la represalia de Rusia sobre objetivos norteamericanos [6]. El gobierno norteamericano intensific贸 [7] sus denuncias central las 鈥渋ntenciones鈥 de China de proveer armas a Rusia, mientras China ha criticado dr谩sticamente las veleidades hegem贸nicas de los Estados Unidos, su uso de la guerra y de acciones econ贸micas punitorias en el mundo y su env铆o de armas a Ucrania [8]. Esto ocurre al tiempo que los Presidentes de Francia, Alemania y Gran Breta帽a impulsan un plan de paz que asegurar铆a a Ucrania la protecci贸n de la OTAN a cambio de aceptar p茅rdidas territoriales [9].

La escalada del conflicto con China ocurre en un contexto econ贸mico global marcado por la visita en diciembre del Presidente de China a Arabia Saudita y la firma de acuerdos con este pa铆s y los pa铆ses 谩rabes del Consejo de Cooperaci贸n del Golfo P茅rsico [10], episodios que parecen inaugurar el nacimiento del 鈥減etroyuan鈥 [11] y el surgimiento de un 谩mbito de transacciones financieras y comerciales donde no circular谩 el d贸lar y los commodities jugar谩n un rol crucial.

En este c贸nclave China sostuvo que su pa铆s desarrollar谩 en el curso de los pr贸ximos tres a cinco a帽os 鈥渦n nuevo paradigma de cooperaci贸n energ茅tica multidimensional鈥, que permitir谩 a China resolver su necesidad de importaciones crecientes de gas y petr贸leo pag谩ndolos en su propia moneda. A cambio, China proveer谩 inversiones en los sectores 鈥渁guas abajo鈥 de la extracci贸n de petr贸leo y gas, contribuyendo as铆 a desarrollar las estructuras productivas de los pa铆ses 谩rabes. Al mismo tiempo, se abrir谩 la posibilidad de exploraci贸n conjunta de petr贸leo y gas en el Mar del Sur de la China.

El nuevo paradigma sustituye as铆 al 鈥減etr贸leo por armas鈥 del acuerdo norteamericano inicial con el rey Faisal de Arabia Saudita, que dio origen al d贸lar como moneda internacional de reserva, por un acuerdo 鈥渄e energ铆a por desarrollo鈥 (f谩bricas y empleo) [12]. Las m煤ltiples 谩reas de inversi贸n china propuestas en el c贸nclave aseguran la posibilidad de 鈥渄esacumular鈥 la moneda china obtenida por los pa铆ses 谩rabes a trav茅s de sus ventas de gas natural y petr贸leo a China. Si hubiera una acumulaci贸n 鈥渆xtra鈥 de moneda china, existe la posibilidad de convertirla en oro, ya que desde 2016 y 2017 esto es posible en los mercados de Intercambio de Oro de Shangh谩i y Hong Kong. Por 煤ltimo, a trav茅s del mBridge [13], China ofrece la posibilidad de transacciones financieras inmediatas entre pa铆ses utilizando monedas digitales emitidas por sus respectivos Bancos Centrales (Central Bank Digital Currency, CBDC), siempre al margen del d贸lar y de las redes financieras dominadas por el mismo [14].

Peligro de implosi贸n financiera y puja por el control del d贸lar

La econom铆a global se ve amenazada por la inflaci贸n, la recesi贸n y la falta de liquidez en d贸lares. La Reserva Federal norteamericana [15] se ve obligada a combatir la inflaci贸n aumentando las tasas de inter茅s y restringiendo el flujo monetario (QT). Esto 煤ltimo restringe la liquidez de d贸lares necesarios para enfrentar la salida de flujos en cualquier punto del sistema financiero internacional. Es una liquidez estructuralmente deficitaria: la masa de d贸lares en circulaci贸n en el mundo es 铆nfima frente al masivo endeudamiento en d贸lares, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Tal escenario coloca a la Reserva en una trampa: necesita controlar la inflaci贸n aumentando las tasas de inter茅s y restringiendo su balance contable, pero lo primero amenaza con implosionar el endeudamiento, y lo segundo afecta la liquidez. Ambos fen贸menos amenazan la estabilidad del sistema financiero internacional [16]. La guerra ha desnudado el rol estrat茅gico de la energ铆a en las cadenas de valor global y en la determinaci贸n del precio de los commodities y de la inflaci贸n. Tambi茅n amenaza con socavar la estabilidad financiera global.

Mientras tanto, el sistema financiero norteamericano es sacudido por una pugna entre distintos actores por el control de los mercados y de la emisi贸n de la moneda. Por un lado, un pu帽ado de grandes bancos disputa el control digital de mercados financieros por parte de los monopolios tecnol贸gicos: J. P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo y otros grandes bancos anunciaron la inminente emisi贸n de billeteras digitales para enfrentar el control que Apple Pay y PayPal tienen sobre las finanzas digitales [17]. A su vez, otro grupo de corporaciones tecnol贸gicas se asocia a bancos y otros actores financieros para imponer criptomonedas [18], stable coins y plataformas de intercambio digital y obtener por esta v铆a mayor control de las finanzas. Al mismo tiempo, un pu帽ado de monopolios tecnol贸gicos pugna por sustituir a las monedas fiduciarias, en este caso el d贸lar, por criptomonedas y stable coins. Sin embargo, el jefe del BIS [19] acaba de anunciar triunfante el fin de la batalla entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias, siendo estas 煤ltimas las ganadoras鈥, pues 鈥渦na tecnolog铆a no puede sustituir la confianza de una moneda鈥 [20], garantizada por el poder de un Banco Central. A esto se suman nuevas regulaciones oficiales sobre la actividad de las criptomonedas y plataformas de intercambio de monedas digitales, y sobre su relaci贸n con bancos y sectores financieros [21].

En paralelo, avanza el proyecto de emisi贸n de monedas digitales de los Bancos Centrales, que involucra a 114 pa铆ses. Este proyecto otorgar谩 a la Reserva Federal norteamericana enorme poder de control inmediato sobre todas las transacciones y dep贸sitos en d贸lares de individuos, empresas y pa铆ses en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el plan puede limitar el poder de intermediaci贸n de los grandes bancos y puede afectar la privacidad y la transparencia. De ah铆 la resistencia en el Congreso a aceptar esta alternativa [22]. Un informe conjunto del Banco Central y del Tesoro de Inglaterra [23] sobre la posibilidad de una libra digital avanza con nuevas precisiones: permite la intermediaci贸n de los grandes bancos, pero su costo financiero afectar谩 a los bancos m谩s chicos. La posibilidad de programar transacciones, flujos y gastos y de controlar la actividad delictiva no impedir铆a, sin embargo, la posible erosi贸n de la estabilidad financiera ante una crisis, posibles ataques de pa铆ses y actores criminales y emergencias tecnol贸gicas y energ茅ticas. El Tesoro norteamericano parece haber recogido este ejemplo y acaba de anunciar [24] la formaci贸n de una Comisi贸n que estudiar谩 las posibles 鈥渞utas鈥 del d贸lar digital, sugiriendo la posibilidad de la intermediaci贸n privada y de la existencia de distinto tipo de d贸lares digitales seg煤n las actividades minoristas y mayoristas.

Argentina: la oportunidad de desdolarizaci贸n

Esta coyuntura internacional brinda una oportunidad 煤nica para que la Argentina empiece a desdolarizar su econom铆a. Una opci贸n es el anclaje de su moneda a una canasta con los precios internacionales de sus diversos recursos de importancia estrat茅gica. Esta posibilidad desaparece en las turbulencias pol铆ticas que crecen al ritmo de los condicionamientos impuestos por el FMI y de discursos odiadores, la incitaci贸n al desmadre y los actos de violencia abierta que exponen la impunidad para desestabilizar y la inacci贸n y fragilidad del gobierno.

La reciente movilizaci贸n del campo expuso todo tipo de reclamos, agudizados por la sequ铆a que azota a buena parte del pa铆s. Si bien la asistencia no fue la esperada por los organizadores, la misma dej贸 en claro la brecha creciente entre las demandas de los peque帽os productores movilizados y una conducci贸n gremial y pol铆tica cuya representatividad es cada vez m谩s cuestionada por sus bases. El otorgamiento oficial de beneficios crediticios y cambiarios a los grandes productores y exportadores, el aislamiento y vulnerabilidad del 鈥渃hiquitaje鈥 frente al avance de la concentraci贸n, la falta de cr茅dito, la brecha creciente entre el tipo de cambio de los agroqu铆micos y otros insumos de producci贸n importados y el tipo de cambio al cual venden sus cosechas, deja al desnudo una realidad que el gobierno no atiende, las tribus macristas intentan 鈥渃aranchear鈥 y los grandes productores y exportadores utilizan para imponer sus intereses espec铆ficos: desde un tipo de cambio soja 3 a la eliminaci贸n de los cupos impuestos oportunamente a los fideicomisos del trigo y del aceite para controlar la suba de los precios de los alimentos. Los que organizaron la marcha prometen 鈥渁brir a patadas鈥 las puertas del Congreso para que 鈥渓a pol铆tica鈥 los atienda.

Poco despu茅s de esta movilizaci贸n se produjo un apag贸n que priv贸 de luz a la mayor铆a del pa铆s. El gobierno atribuye el incidente a un incendio intencional que habr铆a ocurrido en el campo de un ex funcionario macrista, y muy cerca de las l铆neas de alta tensi贸n. Poco despu茅s, el narcotr谩fico de Rosario bale贸 un local de la familia de Lionel Messi, visibilizando as铆 la total impunidad con que operan, protegidos por una aparente connivencia de las fuerzas del orden, las instituciones pol铆ticas y el sistema judicial.

Tambi茅n la semana pasada, el Presidente Alberto Fern谩ndez habl贸 ante la Asamblea Legislativa. Su exposici贸n sobre la econom铆a exhibe la esencia de un gobierno que deriva al impulso del h谩lito que le insufla el FMI. Lejos de plantear, como alguno pretende, 鈥渦na s铆ntesis de la expansi贸n del modelo desarrollista nacional (en la cual) la prioridad es el crecimiento para poder redistribuir el ingreso鈥 [25], las formulaciones del Presidente reafirman un modelo extractivista agroindustrial que propicia la fuga de recursos y divisas, institucionaliza la pobreza estructural y el trabajo precario, reproduce la dependencia tecnol贸gica, la restricci贸n externa, el endeudamiento ilimitado, la dolarizaci贸n de la econom铆a y una inflaci贸n estructural basada en la lucha entre grupos monop贸licos por formar precios y aumentar su control de los mercados y de las divisas. Estos grupos disputan ahora con el FMI su porci贸n de la torta para fugarla lo m谩s r谩pidamente posible. A esto se suma el poder de fuego de unos pocos bancos, poder que se acrecienta al ritmo alegre con que crecen los intereses de las LELIQs, munici贸n de privilegio para las corridas cambiarias y financieras.

En este contexto, se destaca la movilizaci贸n de Libres del Sur para utilizar la Iniciativa Popular creada en la reforma constitucional de 1994, que permite presentar un proyecto ante el Congreso si es rubricado por el 1.5% de los votantes. La organizaci贸n consigui贸 1.850.000 firmas para que los precios de los alimentos y tarifas de electricidad, gas y agua sean controlados por un a帽o. Esto muestra la potencia de la movilizaci贸n popular como instrumento de lucha por intereses que, salvando las diferencias sectoriales, se unifiquen en un reclamo que tiene sentido para amplios sectores de la poblaci贸n. 驴Por qu茅 entonces no se impulsan iniciativas semejantes y hasta un plebiscito nacional con propuestas concretas que den soluci贸n a problemas que ata帽en a la Naci贸n? Entre ellos se encuentran la deuda externa y los condicionamientos del FMI, la formaci贸n monop贸lica de precios, la protecci贸n de nuestros recursos naturales, la pobreza, la indigencia, el trabajo precario y el fin de la contaminaci贸n ambiental, que multiplica el actual modelo econ贸mico.

