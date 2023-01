–

Los temas de la guerra y el medio ambiente no pueden ser considerados de manera independiente en ninguna parte del mundo. La situaci贸n ecol贸gica es particularmente devastadora en regiones que han sido directamente afectadas por guerras durante d茅cadas. La regi贸n aut贸noma del norte y este de Siria es un ejemplo de esto. Siria ha estado en guerra desde 2011. Solo un a帽o despu茅s del inicio de la guerra, la poblaci贸n del noreste del pa铆s pudo utilizar la experiencia del Movimiento de Liberaci贸n Kurdo para establecer sus propias unidades de autodefensa y autogobierno aut贸nomo. Esta regi贸n se conoce como 鈥淩ojava鈥 (鈥淥este鈥, en kurdo, ya que esta es la parte occidental de Kurdist谩n).

La Revoluci贸n de Rojava est谩 inspirada e influenciada por el paradigma del Movimiento de Libertad Kurdo, que se basa en los tres pilares de la ecolog铆a, la liberaci贸n de la mujer y la democracia directa. El paradigma no solo ofrece soluciones a problemas expl铆citamente sociales o pol铆ticos para el Medio Oriente, sino tambi茅n a problemas ecol贸gicos a nivel global. Por esta raz贸n, tambi茅n, la regi贸n aut贸noma est谩 literalmente bajo el constante ataque de los estados circundantes y de las potencias b茅licas imperiales, ya que las soluciones propuestas significar铆an el fin de la guerra y, por lo tanto, el fin de las ganancias de estas potencias.

El Estado turco, en particular, tiene m谩s de un inter茅s en cortar la revoluci贸n de ra铆z. El r茅gimen de Recep Tayyip Erdogan est谩 librando una guerra ininterrumpida en m煤ltiples niveles contra las personas que luchan all铆 todos los d铆as para reconstruir su patria. Desde fuego directo de artiller铆a a trav茅s de la frontera, hasta ataques semanales con drones que han matado a decenas de personas. Adem谩s, el Estado turco recurre repetidamente a la guerra destinada a destruir el medio ambiente y los recursos naturales, con el objetivo de secar el pa铆s y matar de hambre a personas y animales.

El agua como arma

Posiblemente, el arma m谩s grande en manos del r茅gimen turco son las aguas de los r铆os 脡ufrates, Tigris y Khabur, que tienen su origen en territorio turco y anteriormente proporcionaron agua potable a millones de personas en el norte de Siria e Irak. Con la construcci贸n de 22 represas como parte del 鈥淧royecto de Anatolia Suroriental (GAP)鈥 (1), el flujo de agua a Siria e Irak se reduce severamente (2).

No solo hay una enorme escasez de agua potable, sino que tambi茅n es un duro golpe para la agricultura en el norte de Siria. La mayor parte de la econom铆a del norte de Siria depende de la agricultura. Debido a la falta de agua, los campos se secan y la cosecha no llega a materializarse. Otra gran parte de la poblaci贸n vive de la ganader铆a. Debido a la r谩pida desertificaci贸n, los innumerables reba帽os de ovejas no son alimentados. Las actividades tradicionales se pueden ejercitar cada vez menos.

El agua como arma ataca a nivel humanitario. En los 煤ltimos meses, los desarrollos en la regi贸n con respecto a la situaci贸n del agua han sido particularmente agudos. Debido a las opciones de higiene reducidas, las enfermedades se propagan, en particular, a trav茅s del agua estancada e impura. M谩s y m谩s casos de c贸lera han sido identificados solo en los 煤ltimos meses (3).

Hay varios enfoques y resistencias no militares a esta pol铆tica del agua. A fines de 2021, por ejemplo, se llev贸 a cabo un foro sobre el agua en Hesek锚, durante el cual se desarrollaron estrategias y pasos de soluci贸n (4).

Deforestaci贸n y armas qu铆micas

La guerra contra las personas y la naturaleza en el noreste de Siria tiene muchas facetas. Esto es particularmente evidente en las 谩reas ocupadas por el Estado turco y por grupos islamistas respaldados por Turqu铆a. All铆, la naturaleza fue literalmente declarada en guerra. En Afrin, que ha estado ocupada desde 2018, varios miles de 谩rboles se talan y venden en el mercado o simplemente se queman (5). La regi贸n de Afrin es conocida por su paisaje rico en olivos y fue la regi贸n m谩s verde del norte de Siria hasta la ocupaci贸n. La gente de Afrin se identifica principalmente a trav茅s de este recurso natural. La gente de Afrin que conocimos tiene un v铆nculo emocional muy especial con sus campos de olivos. Por lo tanto, la tala de 谩rboles no es s贸lo un medio ecol贸gico y econ贸mico sino tambi茅n un ataque cultural a la gente de la regi贸n. Sin embargo, la deforestaci贸n por parte del r茅gimen turco no se limita a la parte occidental de Kurdist谩n (norte de Siria), sino que tambi茅n asume proporciones inmensas en el norte de Kurdist谩n (Bakur, sureste de Turqu铆a) (6).

Sin embargo, el aspecto m谩s espantoso de la guerra turca es el uso de armas qu铆micas. Por ejemplo, se utilizaron bombas de f贸sforo en la invasi贸n de Ser锚kaniy锚 en 2019 (7). Hay fuertes indicios de que el ej茅rcito turco ha estado usando armas qu铆micas prohibidas como la cloropicrina y el gas pimienta contra las guerrillas kurdas en las monta帽as del sur de Kurdist谩n (Bashur, norte de Irak) desde abril de 2022 (8). Seg煤n las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG), solo en los seis meses de abril a octubre de 2022, el ej茅rcito turco us贸 bombas y armas qu铆micas prohibidas internacionalmente al menos 2.004 veces (9). Esto no solo conduce a la muerte de combatientes y civiles kurdos, sino que tambi茅n tiene consecuencias desastrosas a largo plazo para el medio ambiente, cuyo alcance a煤n no se puede estimar.

Colonialismo

Cuando se habla de la conexi贸n entre la destrucci贸n ambiental y la guerra, a menudo se deja de lado un tema, o solo se toca superficialmente: el problema del colonialismo. No solo est谩 directamente relacionado con la guerra y el medio ambiente, sino que tambi茅n forma la base de todo el problema. Es bien sabido que el alcance total de la degradaci贸n ambiental es evidente en el Sur Global. El Sur Global es tanto econ贸mica como ecol贸gicamente una colonia del Norte Global. Especialmente en la era del pl谩stico, los pa铆ses del Sur han sido nombrados el vertedero del mundo. Son sobre todo los pa铆ses del Sur Global en los que las potencias imperiales realizan f铆sicamente sus guerras. El aire, el agua y la tierra se contaminan con municiones, sustancias explosivas y gases, y la naturaleza se envenena a largo plazo.

Sin embargo, la guerra y el colonialismo no deben entenderse 煤nicamente como conflictos militares cl谩sicos. Una forma de colonialismo es la explotaci贸n sistem谩tica de las personas y la naturaleza. Este fen贸meno no es cosa del pasado, sino que est谩 tan presente hoy como lo estaba en tiempos de Crist贸bal Col贸n. Es una guerra velada que los estados occidentales del Norte est谩n librando contra el Sur Global ante nuestros propios ojos. Los pueblos ind铆genas, en particular, como el pueblo kurdo o las diversas etnias de Am茅rica Central y del Sur, han vivido en armon铆a con la naturaleza durante miles de a帽os. Son estos grupos folcl贸ricos los que hablan el lenguaje de la naturaleza y la han protegido de los ataques de los codiciosos durante cientos de a帽os. La explotaci贸n del Sur es indispensable, especialmente en la modernidad capitalista, para los pueblos del Norte Global, siempre y cuando no quieran cambiar radicalmente su nivel de vida. La crisis clim谩tica global es b谩sicamente un problema de colonialismo, porque la explotaci贸n tiene lugar para asegurar el llamado 鈥渄esarrollo鈥 del Norte y su prosperidad. En resumen: la destrucci贸n ambiental global es una consecuencia de la l贸gica de los estados capitalistas con su naturaleza colonial, que quieren lograr su objetivo a trav茅s de diversas t谩cticas de guerra. Las t谩cticas de esta guerra son en parte muy obvias, en parte verdes y subliminales. La destrucci贸n global del medio ambiente es una consecuencia de la l贸gica de los estados capitalistas con su naturaleza colonial, que quieren lograr su objetivo a trav茅s de diversas t谩cticas de guerra.

Sin embargo, en Kurdist谩n en particular, que puede describirse como una colonia de los cuatro estados ocupantes de Ir谩n, Irak, Turqu铆a y Siria, podemos ver una pol铆tica colonial que proviene no solo de fuerzas distantes, sino directamente de los reg铆menes locales. El paisaje del norte de Siria es un ejemplo sobresaliente de c贸mo el r茅gimen sirio lidi贸 con su propia sociedad kurda. Durante d茅cadas, a la poblaci贸n del norte de Siria, predominantemente kurda, pero tambi茅n compuesta por 谩rabes, armenios, turcomanos, circasianos y asirios, se le prohibi贸 plantar huertas o 谩rboles seg煤n su propia discreci贸n y necesidad. El r茅gimen us贸 la regi贸n como el granero de Siria y someti贸 la tierra de esta regi贸n al monocultivo, lo que ha reducido, en gran medida, la calidad del suelo. Un efecto muy subestimado de esta pol铆tica es la alienaci贸n de las personas de la agricultura diversa y la cultura de la plantaci贸n de 谩rboles. Adem谩s, el r茅gimen sirio nunca ha implementado una estrategia de desechos, lo que genera problemas importantes hoy en d铆a con el aumento constante de los desechos pl谩sticos, ya que la sociedad ha aprendido durante a帽os a dejar desechos en la zona.

Las diferentes pol铆ticas de los estados circundantes e imperiales conducen a inmensas dificultades en la cuesti贸n ecol贸gica para la regi贸n. Los efectos del cambio clim谩tico tambi茅n son cada vez m谩s notorios. Los 煤ltimos a帽os, en particular, se han caracterizado por un calor estival extremo y unas precipitaciones excepcionalmente escasas. Esto tiene un efecto amplificador en la ya devastadora pol铆tica de guerra del Estado turco hacia la naturaleza de Kurdist谩n.

Haz que Rojava vuelva a ser verde

Desde el comienzo de la Revoluci贸n de Rojava y la ausencia del r茅gimen sirio, la poblaci贸n local se esfuerza por encontrar soluciones a los problemas anteriores. Tanto las iniciativas locales y las ONG como el autogobierno auton贸mico est谩n realizando esfuerzos para mejorar la situaci贸n ecol贸gica y promover proyectos en esta materia. As铆 es como comenzamos nuestro trabajo en Rojava en 2018 como la campa帽a 鈥淢ake Rojava Green Again鈥. Con la construcci贸n de la Comuna de la Juventud Internacionalista (10), hemos creado un lugar donde podemos tratar las realidades de la regi贸n. Adem谩s de los 谩rboles plantados y el jard铆n, la comuna ofrece un lugar de encuentro con diferentes actores y expertos, ya sean de Medio Oriente o de otras partes del mundo, unirnos y encontrar soluciones pr谩cticas a la crisis ecol贸gica en un marco anticapitalista. Tambi茅n escribimos nuestro libro sobre el desarrollo de la comuna, que primero describe la base ideol贸gica de nuestro trabajo y luego aborda espec铆ficamente los problemas de la regi贸n (11).

Debido al riesgo de seguridad durante la operaci贸n militar contra Afrin en 2018 y durante la invasi贸n de la regi贸n de Ser锚kaniy锚 en 2019, nos result贸 dif铆cil continuar con nuestro trabajo. Incluso ahora, Erdogan vuelve a amenazar con una ofensiva militar. Sin embargo, la guerra de menor intensidad nunca se detuvo. Inevitablemente, gran parte de nuestro trabajo est谩 vinculado al tema de la destrucci贸n ambiental relacionada con la guerra y sus consecuencias humanitarias. A pesar de las circunstancias, algunos proyectos han tenido 茅xito. Por ejemplo, la reserva en Hayaka, o la limpieza y reverdecimiento del cauce del r铆o en la ciudad de D锚rik.

En los 煤ltimos a帽os, tras la guerra contra el Estados Isl谩mico (ISIS), la poblaci贸n se ha implicado m谩s. Por eso, en el futuro queremos apoyar m谩s proyectos locales apoyados por iniciativas sociales. Tambi茅n nos enfocamos en ser un enlace entre los grupos locales y la comunidad internacional. Queremos conectarnos m谩s con otras luchas ecol贸gicas, anticoloniales, porque estamos convencidos que los planteamientos y movimientos que lleven a la paz deben surgir en las zonas de crisis y no pueden salir de los centros de los especuladores. Lo que encontramos en Rojava, as铆 como en las monta帽as de Kurdist谩n, es un potencial incre铆ble, una lucha social que llega al fondo de las causas.

