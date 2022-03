Guerra y feminismo

08/03/202208/03/2022

Este no es un art铆culo sobre la guerra, sino una breve reflexi贸n sobre los v铆nculos del feminismo con el pacifismo. Hay en estos d铆as muchos art铆culos sobre las mujeres y la guerra, discusiones acerca de si las mujeres somos m谩s o menos pac铆ficas que los hombres, sobre el papel que han jugado las mujeres (y juegan) en las guerras etc.

Como primera cuesti贸n es necesario decir que no es lo mismo mujer y guerra que feminismo y guerra. Las mujeres han participado en muchas guerras y pueden ser igual de belicistas que los hombres. El feminismo, como teor铆a cr铆tica de la sociedad, reflexiona sobre las cuestiones que afectan a las sociedades siempre desde la ruptura del androcentrismo y con el objetivo de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. En ese sentido, el papel que el feminismo ha jugado en la construcci贸n del pacifismo es incuestionable, aunque es justo recordar que, hist贸ricamente, no todo el feminismo ha sido siempre pacifista y que en determinados momentos hist贸ricos el feminismo tambi茅n se ha roto por su posici贸n ante la guerra. No obstante, tome la postura que tome cada mujer feminista, lo que el feminismo s铆 comparte es un determinado an谩lisis sobre la guerra. Y finalmente, en todo caso, es indiscutible que el pacifismo surge, en parte, del sufragismo, que los movimientos pacifistas organizados est谩n liderados y ocupados mayoritariamente por mujeres y que los an谩lisis del feminismo sobre las guerras permiten establecer un v铆nculo permanente entre aquel y el pacifismo.

La guerra se escribe siempre sobre un evidente subtexto de g茅nero que se naturaliza con mucha facilidad. De repente, muchas personas que son capaces de cuestionar las diferencias sociales relacionadas con el sexo, parece que dejan de verlas o, en todo caso, las encuentran menos criticables o importantes cuando hay guerra. Los que van a combatir son hombres y las que huyen son mujeres y ni帽os. Y aunque haya muchas mujeres que vayan al frente y muchas que participen del esfuerzo b茅lico en otras posiciones, lo cierto es que los roles de g茅nero se refuerzan. Ellos pasan a ser protagonistas, fuertes, ellas refuerzan su rol de cuidadoras y todo deja esto deja de ser cuestionable. Es lo natural y considerarlo as铆 va a tener consecuencias durante la guerra y tambi茅n despu茅s. Las guerras paralizan la agenda feminista y cambian las prioridades sociales que pasan a ser absolutamente androc茅ntricas. 驴A quien le importa el cuidado en un escenario b茅lico o post b茅lico? Si se produce una destrucci贸n masiva de puestos de trabajo, 驴qui茅n va a volver a ocuparlos? 驴Si verdaderamente se produce una masacre y hace falta aumentar la natalidad, 驴qui茅n va a recibir inventivos para ocuparse de la reproducci贸n? Si se ha producido una legitimaci贸n social de la violencia, 驴cu谩nto costar谩 deslegitimarla como soluci贸n a los conflictos p煤blicos y privados? Cuando hay guerra, todo el marco pol铆tico, social y de pensamiento se derechiza y, de manera inevitable, se masculiniza. Las guerras derechizan y masculinizan el sentido com煤n y debilitan la democracia y la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Incluso aunque la causa primera sea justa. El feminismo saldr谩 perdiendo porque la lucha feminista est谩 intr铆nsecamente relacionada con el avance de la democracia y con la democratizaci贸n de todos los espacios e instituciones: la familia, la pareja, el amor, el cuidado, la maternidad/paternidad. Adem谩s, est谩 tambi茅n muy vinculado a la deslegitimaci贸n social de la violencia y de las l贸gicas de dominio.

No est谩 de m谩s en este momento leer a Virginia Woolf en Tres Guineas, su alegato pacifista, tan poco entendido entonces. Dec铆a Virginia Woolf, en plena Segunda Guerra Mundial, que muchas mujeres ten铆an un Hitler en su casa que nadie se ocupaba de combatir. Naturalmente, no se entendi贸 y me temo que seguir铆a sin entenderse. Si asumimos que una de cada tres mujeres del planeta sufre violencia de manera cotidiana, en muchas ocasiones cercana a la tortura, no es exagerado decir que nosotras ya estamos en guerra, que sufrimos violencia f铆sica, ps铆quica, simb贸lica, moral y econ贸mica, organizada y perpetuada por estructuras de un sistema patriarcal, racista y clasista. Pero nosotras no respondamos con violencia a la violencia, sino con negociaci贸n y lucha pol铆tica y social. Woolf sostiene que la familia patriarcal jer谩rquica asim茅trica y autoritaria es el n煤cleo socializador del tipo de estructura psicol贸gica y social sobre el que se instala el imaginario b茅lico y el instinto de dominio. Hoy dir铆amos, despu茅s de un siglo de teor铆a feminista, que esa l贸gica de dominio va mucho m谩s all谩 de la familia, que se extiende por las instituciones y el cuerpo social, pero es la misma l贸gica. El patriarcado instaura la l贸gica del dominio en todas las instituciones sociales privadas o p煤blicas y la guerra es la extensi贸n de ese af谩n de dominio.

Le铆a un hilo en Twitter el otro d铆a que afirmaba que la masculinidad hegem贸nica no es la causa de las guerras, que es una cuesti贸n cultural que puede influir pero que sin masculinidad hegem贸nica seguir铆a habiendo guerras. Dec铆a lo mismo de las maras o de las bandas criminales que ejercen una gran violencia sobre las mujeres. En ambos casos la causa de esa violencia no es la masculinidad, dec铆a, sino la pobreza. Opino que no hay un an谩lisis feminista detr谩s de esa afirmaci贸n. La masculinidad hegem贸nica es condici贸n necesaria (aunque no suficiente) para la guerra. La masculinidad hegem贸nica es la herramienta de una ideolog铆a patriarcal basada en conceptos como honor, naci贸n, jerarqu铆a, deseo de dominio, fuerza鈥 y sin la asunci贸n mayoritaria de esos conceptos como valiosos, m谩s valiosos que la vida, la guerra no se impondr铆a (o no con tanta facilidad).

El an谩lisis que hace Virginia Woolf de los uniformes militares sigue plenamente vigente, as铆 como los an谩lisis que podamos hacer sobre la erotizaci贸n del poder y la violencia que el patriarcado impone. Pero, sobre todo, es que la masculinidad hegem贸nica es una consecuencia del sistema de dominaci贸n llamado patriarcado y que es muy anterior al capitalismo. De hecho, el patriarcado es tambi茅n un sistema de expropiaci贸n material y, como ha explicado la historiograf铆a feminista, es el modelo de cualquier otro sistema de expropiaci贸n y de desigualdad. El patriarcado se funda sobre la expropiaci贸n de la capacidad reproductiva y del trabajo (que pasa a ser obligatorio y gratuito) de las mujeres. Y lo hace a trav茅s del miedo, de la amenaza parmente, de la violencia, del control sobre la Otra, de la deshumanizaci贸n, de la equiparaci贸n de las mujeres al territorio, del dominio del territorio. Por eso, la violencia sobre las mujeres opera hist贸ricamente en determinados momentos y contextos como garant铆a de gobernabilidad. Federici explica muy bien como el nacimiento de un capitalismo incipiente se hace sobre los cuerpos, la cultura y las vidas de las mujeres. Las brujas fueron quemadas para imponer el miedo y el dominio y, en definitiva, poder apropiarse de tierras y bienes comunes. Segato explica la manera en que algunos estados mafiosos actuales basan en la guerra contra las mujeres su propia inteligibilidad y posibilidad de dominio.

La fil贸sofa feminista Mar铆a Luisa Femen铆as hace un breve listado sobre la relaci贸n entre el feminismo y el pacifismo y su contraparte: la guerra. Aqu铆 lo copio en parte:

1. Vinculaciones conceptuales: el marco conceptual al uso es una suerte de lente socialmente construida trav茅s de la que se ve el mundo, estructurado sobre el concepto de “l贸gica del dominio”. Feminismo y pacifismo comparten un fuerte v铆nculo conceptual que propone examinar para eliminar el sistema de privilegios y de dominio.

2. Conexiones emp铆ricas: remiten a los datos concretos sobre v铆nculos entre mujeres, ni帽o/as, pobres, medioambiente, etnorrazas y formas de violencia (matar, soportar, padecer violaci贸n, embarazos no-deseados, hambre, enfermedades degenerativas, esterilidad). Esto implica identificar las conexiones jer谩rquicas de hecho e identificar los pactos de silencio (desde las violencias intrafamiliares al ocultamiento de los desechos t贸xicos desrregulados o los modos de provocaci贸n para argumentar “defensa” o “reacci贸n justa”.

3. Relaciones hist贸ricas: los datos emp铆ricos muestran importantes conexiones y constantes hist贸ricas entre el maltrato a las mujeres, a las minor铆as raciales, a los pobres, a los migrantes, etc. y las actitudes militaristas y antiabortistas (extrema derecha).

4. Estilo de la praxis: se trata de los modos afines en que tanto las mujeres como los grupos pacifistas protestan y denuncian. Buen ejemplo de ello, fueron los movimientos de las sufragistas de las que M. Gandhi adapt贸 el modelo de protesta e incidencia social, las “rondas” de las Madres de Plaza de Mayo o los “actos rel谩mpago de concienciaci贸n” de los movimientos ecologistas, entre otros.

5. Vinculaciones simb贸licas y psicol贸gicas: al nivel del lenguaje, conexiones “naturales” entre sexismo, lenguaje b茅lico, de dominaci贸n y violento, que incluyen la interiorizaci贸n, el racismo, la feminizaci贸n del enemigo, la cosificaci贸n o naturalizaci贸n de las mujeres, y la estructuraci贸n de las explicaciones cotidianas sobre la base de la met谩fora de la guerra. Se construye un imaginario que domestica tanto las armas nucleares como las convencionales, naturaliza a las mujeres y feminiza al enemigo y a la naturaleza. Se establecen 贸rdenes jer谩rquicos, socialmente disfuncionales en sistemas democr谩ticos profundos, por una cadena de conexiones asociativas jer谩rquica, acr铆tica, limitante y naturalizada.

Los v铆nculos entre pacifismo y feminismo son hist贸ricamente profundos y muy importantes. Este es un breve apunte sin pretensiones de exhaustividad y que no prefigura ni prejuzga la posici贸n de todas las feministas ante esta guerra pero, al menos, sepamos de qu茅 estamos hablando y no hagamos como si cientos de a帽os de teor铆a sobre feminismo y guerra no hubiesen existido.