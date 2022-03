Las guerras se pelean con petr贸leo y por petr贸leo. Sin que Venezuela realizara ninguna acci贸n hostil contra EEUU, 茅stos y sus c贸mplices nos han atacado fuerte

Ahora, por propia iniciativa, reabren la comunicaci贸n. No hay informaci贸n completa autorizada sobre la misi贸n de Washington que se re煤ne en Caracas con Nicol谩s Maduro Moros, pero su presencia misma lo dice todo. Acude ante el Presidente leg铆timamente electo, no ante el fantoche votado por nadie que desde hace un lustro en complicidad con los estadounidenses roba los activos de Venezuela. No puede darse m谩s patente reconocimiento de cu谩l es el verdadero gobierno.

Del reconocimiento irrebatible derivan consecuencias irrefutables. 1) Nulidad de todas y cada una de las medidas coercitivas impuestas por la potencia del Norte y fundadas en la supuesta ilegitimidad del gobierno que ahora reconoce de hecho y de derecho. 2) Devoluci贸n de todos los activos robados o incautados desde el arranque de las medidas de coerci贸n. 3) Reparaci贸n de todos los perjuicios causados por ellas, con indemnizaci贸n por da帽os a la vida, a la salud y a la econom铆a en un monto que Pasqualina Curcio estima en 258 mil millones de d贸lares entre 2016 y 2020.

Si tales son las consecuencias del reconocimiento de hecho y de derecho, el di谩logo con un gobierno soberano impone condiciones. Sus acuerdos no pueden diferir de lo que dispone la Constituci贸n de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela. Son inaceptables y nulos de toda nulidad cualesquiera compromisos o arreglos lesivos a la soberan铆a, independencia, integridad o inmunidad de jurisdicci贸n de nuestro pa铆s.

Venezuela, due帽a de la quinta parte de las reservas de hidrocarburos del planeta y de la primera o segunda reserva de oro del mundo, es asimismo poderoso factor en los destinos de este y por ninguna circunstancia debe negociar desde posiciones de debilidad o subordinaci贸n a cualquiera de los bloques hegem贸nicos.

A ser tenida en cuenta adem谩s es la fragilidad de los acuerdos con las grandes potencias. En virtud de entendimientos con EEUU emprendi贸 Sadam Hussein una ruinosa guerra de nueve a帽os contra Ir谩n y una ofensiva rel谩mpago contra Kuwait; para terminar invadido y ejecutado.

Muhammar Gaddafi pag贸 indemnizaciones sentenciadas por tribunales internacionales; acept贸 desarmarse y financi贸 con generosos donativos las campa帽as electorales de Silvio Berlusconi y de Sarkozy, quienes acordaron con falsos pretextos la destrucci贸n y desintegraci贸n de Libia por la OTAN, el robo de 250 000 millones de d贸lares de sus reservas y el linchamiento del Presidente leg铆timo.

Venezuela debe precaverse de amenazas externas, pero tambi茅n de fallas internas. Como productora de hidrocarburos, ha vivido auges que degeneran en cat谩strofes. En 1956 la crisis del Canal de Suez elev贸 los precios del petr贸leo; el dictador Marcos P茅rez Jim茅nez invirti贸 los ingresos en corrupci贸n y en la 鈥減ol铆tica de concreto armado鈥 de grandes obras suntuarias, hasta que la baja de cotizaciones contribuy贸 a su ca铆da en 1958.

El subsiguiente bipartidismo dilapid贸 el ingreso en corrupci贸n y demagogia, y fue salvado por la campana cuando la restricci贸n de exportaciones de la OPEP impuls贸 en 1974 nuevo repunte de precios. El acci贸n democratista Carlos Andr茅s P茅rez lo aplic贸 a pagar dispendiosamente una nacionalizaci贸n de la industria petrolera que seg煤n la ley deb铆a operar gratuitamente en 1983, y sepult贸 el incremento de tres cuartas partes del ingreso p煤blico en un Fondo de Inversiones de Venezuela, de donde desapareci贸 gracias a su manejo secreto y discrecional, que naufrag贸 en oleada de privatizaciones.

Otra parte del auge fue a parar al pozo sin fondo de la burgues铆a parasitaria: entre 1976 y 2002 el BCV asign贸 al sector privado 365 270 millones de d贸lares en condiciones preferenciales para supuestas importaciones, las cuales este efectu贸 s贸lo por 204 401 millones de d贸lares (en parte sobrefacturadas), guard谩ndose la modesta diferencia de 160 869 millones d贸lares.

El nuevo auge de precios provocado por la invasi贸n de Irak en 2003 fue aplicado por el bolivarianismo para eliminar el analfabetismo, cumplir con las Metas del Milenio y convertir a Venezuela en el pa铆s con menor 铆ndice de desigualdad social de la Am茅rica Latina capitalista; pero no se logr贸 la soberan铆a alimentaria ni el acondicionamiento de Petr贸leos de Venezuela S.A. que evitara su acentuado declive en la producci贸n.

Eso s铆, seg煤n cifras espigadas por Pascualina Curcio (https://lahaine.org/fA09), entre 2003 y 2014 el BCV asign贸 a la burgues铆a parasitaria en condiciones preferenciales 371 517 millones de d贸lares para supuestas importaciones, que 茅sta realiz贸 s贸lo por 119 107 millones d贸lares, guard谩ndose para s铆 la peque帽a diferencia de 329 756 millones, (aparte de otros 60 000 millones que, seg煤n el Presidente Nicol谩s Maduro, financiaron empresas de malet铆n e importaciones fantasmas).

Seg煤n el vice primer ministro ruso Alexander Novak el petr贸leo podr铆a pronto sobrepasar los 300 d贸lares por barril. Venezuela no puede repetir los errores de sus anteriores auges. Debe destinar los incrementados ingresos en la regeneraci贸n y repotenciaci贸n de Petr贸leos de Venezuela S.A. Debe conquistar la soberan铆a alimentaria.

Por todos los medios evitar el error que disip贸 todos los ingresos extraordinarios de la crisis de 1974 al colocarlos en un fondo distinto del Presupuesto, secreto y sin control legislativo: el nefasto Fondo de Inversiones de Venezuela que arruin贸 consecutivamente al pa铆s, al partido Acci贸n Democr谩tica y al pol铆tico que lo cre贸, Carlos Andr茅s P茅rez.

Debe instaurar medios de control externo previo, concomitante y posterior de la totalidad del gasto p煤blico: de la administraci贸n nacional, estadal, municipal y comunal, aut贸noma, de las fundaciones, empresas del Estado y las comunas, seg煤n el sistema de Tecnolog铆a de Administraci贸n de Precios (https://chafefiya.blogspot.com/).

Debe evitar que la riqueza propiedad de todos los venezolanos sea desviada delincuencialmente hacia una burgues铆a parasitaria, como ocurri贸 con los tristemente c茅lebres R茅gimen de Cambio Diferencial (RECADI) y CADIVI. Pues quienes no aprenden de la Historia, dec铆a Santayana, se ven obligados a repetirla.

