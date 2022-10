Ashley Smith: 驴Qu茅 impacto ha tenido la orden de movilizaci贸n de Putin en Rusia? 驴C贸mo se est谩 implementando y qui茅nes son los principales destinatarios de la convocatoria? 驴Cu谩ntos est谩n siendo reclutados? 驴C贸mo ha cambiado la conciencia en Rusia sobre la guerra?

Ilya Budraitskis: La magnitud de la movilizaci贸n es dif铆cil de determinar, pero es claramente mucho mayor que la convocatoria p煤blica de 300.000 personas. No es una movilizaci贸n parcial. Est谩n reclutando a todo tipo de hombres, algunos en la veintena, muchos en la treintena y cuarentena, y algunos con m谩s de cincuenta a帽os. Putin incluso ha movilizado a personas con enfermedades cr贸nicas.

Est谩 sucediendo en toda Rusia, desde Mosc煤 hasta las rep煤blicas. Como siempre sucede en este estado autocr谩tico, las autoridades locales, como lo hicieron en las 煤ltimas 鈥渆lecciones鈥 cuando cocinaron los censos para aumentar el n煤mero de 鈥渧otantes鈥 para el partido de Putin, est谩n tratando de demostrar su lealtad al r茅gimen, aumentando los n煤meros de los reclutas en ciudades y pueblos.

La gente especula sobre la magnitud de la movilizaci贸n porque el documento que la anuncia inclu铆a cl谩usulas, que no se hicieron p煤blicas, que podr铆an elevar el n煤mero real de reclutas hasta un mill贸n. La gente est谩 realmente asustada. Entienden que esta movilizaci贸n podr铆a engullir a casi cualquiera.

Ha provocado un p谩nico generalizado. Unas 260.000 personas, en su mayor铆a hombres, han huido del pa铆s. Han huido en diferentes direcciones. El principal destino ha sido Kazajst谩n. Los funcionarios all铆 han informado que unas 90.000 personas han entrado al pa铆s desde la declaraci贸n de movilizaci贸n.

Esta ola no muestra signos de detenerse por el momento. Ya hay enormes filas en las fronteras no solo de Kazajst谩n sino tambi茅n de Georgia y Finlandia. La gente tiene que esperar hasta dos o tres d铆as en sus autos antes de poder cruzar.

La mayor铆a de las personas que han huido no son activistas. No tienen una posici贸n pol铆tica clara, simplemente no quieren ser reclutados para luchar en la guerra de Putin. Es resistencia impl铆cita al r茅gimen y su imperialismo.

Por supuesto, hay algunos activistas pol铆ticos que intentaron quedarse en el pa铆s y organizarse ante los meses de represi贸n que ahora se van. Cualquier activista que permanezca en el pa铆s es blanco del reclutamiento, especialmente los arrestados en las protestas. Algunos de ellos son enviados inmediatamente a Ucrania.

Es probable que el r茅gimen cierre todas las fronteras y detenga la salida de personas. Ya hay algunas restricciones. Los guardias fronterizos est谩n comenzando a interrogar a las personas para determinar si les entregaron los documentos de reclutamiento. Niegan el derecho a salir a los que est谩n en la lista de conscriptos y, al menos en este punto, dejan pasar al resto.

La gran cantidad de personas que buscan refugio en Kazajst谩n y Georgia ya est谩 causando problemas a esos pa铆ses. Por ejemplo, en el norte de Kazajst谩n, simplemente no hay suficientes hoteles o lugares para que estas personas encuentren refugio.

Algunos voluntarios kazajos est谩n ayudando a la gente a encontrar un lugar donde quedarse. En un caso, en Uralsk, una ciudad de habla principalmente rusa en el noroeste de Kazajst谩n, el director de un cine local invit贸 a todos los refugiados rusos a quedarse all铆. Ahora, cientos de personas est谩n durmiendo all铆.

AS: El reclutamiento masivo de Putin tambi茅n ha desencadenado una nueva ola de protestas. 驴Cu谩l es la naturaleza de las protestas? 驴Cu谩les son sus consignas? 驴Qui茅n sale a protestar? 驴C贸mo est谩 organizada esta resistencia y qu茅 potencial tiene para desafiar el gobierno de Putin?

IB: Hay dos tipos de protestas que se han desarrollado. Uno es la continuaci贸n de las manifestaciones estudiantiles que vimos en las grandes ciudades, especialmente en Mosc煤 y San Petersburgo, al comienzo de la guerra.

Estos se organizan a trav茅s de los canales de Telegram. La Resistencia Feminista Antib茅lica ha tenido un papel destacado en esta tarea, as铆 como 鈥淧rimavera鈥, muy popular entre los estudiantes. El estado aplast贸 estas protestas y arrest贸 a m谩s de 700 personas.

La brutalidad ejercida contra estos manifestantes ha sido severa. En uno de los ejemplos m谩s terribles, la polic铆a arrest贸 a un joven por leer un poema contra la guerra en Mosc煤. Lo violaron con una mancuerna. Tal brutalidad es impactante incluso para los est谩ndares de Putin.

La segunda y nueva forma de protesta es una ola de resistencia m谩s espont谩nea, fuera de los principales centros de Rusia, en las rep煤blicas, especialmente en el norte del C谩ucaso. Estas protestas no est谩n dirigidas por activistas pol铆ticos. Son solo personas locales que no quieren ser enviadas a esta horrible guerra.

La gente ha organizado protestas para detener el reclutamiento de hombres, llegando incluso a golpear a los oficiales que est谩n entregando las citaciones. En otros casos, ha habido manifestaciones bastante grandes.

La m谩s impresionante hasta ahora ha sido en Daguest谩n, en el norte del C谩ucaso. Esta es una rep煤blica mayoritariamente musulmana y una de las zonas m谩s pobres de Rusia. Como era de esperar, tambi茅n ha sido una fuente desproporcionada de soldados para la guerra y han sufrido algunas de las tasas m谩s altas de bajas y muertes.

La movilizaci贸n de Putin provoc贸 una seria protesta en la capital, Makhachkala, as铆 como en algunos de los pueblos. Multitudes de personas, hombres y mujeres, intentaron manifestarse en contra de los polic铆as y militares que fueron enviados para coordinar la movilizaci贸n.

Como en otros lugares, los manifestantes fueron aplastados por la polic铆a y el ej茅rcito. Decenas de personas fueron detenidas. Sin embargo, tales manifestaciones tienen un gran potencial para crecer no solo en Daguest谩n, sino tambi茅n en otras 谩reas del C谩ucaso.

Protestas similares han estallado en Siberia. En Yakutsk, cientos de mujeres organizaron una impresionante manifestaci贸n pac铆fica para detener el servicio militar obligatorio.

Si bien fueron en gran parte espont谩neas, la gente comenz贸 a coordinarse a trav茅s de los canales locales de Telegram y otras redes sociales. Esto ha llevado a las autoridades locales a evitar las formas de represi贸n m谩s extremas.

Los funcionarios locales est谩n bastante preocupados de que la resistencia pueda desbordar su capacidad para controlarla y reprimirla. Incluso pueden llegar a admitir que cometieron errores en la movilizaci贸n y que intentar谩n limitar el n煤mero de reclutas.

Ahora, quiero enfatizar que ambos tipos de protestas no son solo contra la orden de movilizaci贸n. Tambi茅n est谩n en contra de la invasi贸n y ocupaci贸n de Putin. Tienen consignas y c谩nticos contra la guerra. E incluso si solo est谩n en contra de la movilizaci贸n, eso en s铆 mismo es contra la guerra.

Un ejemplo de esta conciencia contra la guerra en las protestas. Ocurri贸 en una de las rep煤blicas y fue transmitido por la televisi贸n local. Una mujer trat贸 de convencer al hombre al que estaba entregando la orden de reclutamiento de que era su deber defender a Rusia luchando como las generaciones anteriores en la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial.

El hombre respondi贸: 鈥渕i abuelo luch贸 por nuestra patria en esa guerra, pero esta guerra no es para defender la patria, es solo pol铆tica鈥. Esto demuestra el sentimiento antibelicista que ha suscitado la movilizaci贸n.

AS: Hasta esta movilizaci贸n, Putin parec铆a decidido a evitar movilizar a la poblaci贸n en general. Las recientes victorias de Ucrania claramente han cambiado toda la situaci贸n y est谩n poniendo a Rusia a la defensiva. 驴Hay un cambio dentro del estado y la clase dominante sobre la guerra? 驴Hay fisuras en las altas esferas rusas por la guerra?

IB: Putin se ha visto obligado a cambiar su estrategia militar, ante todo por las victorias obtenidas por la ofensiva ucraniana. Su liberaci贸n de territorio en curso no le dej贸 otras opciones que reclutar a m谩s personas.

El ej茅rcito ruso simplemente no tiene suficiente personal en servicio activo para mantener sus posiciones. Durante la 煤ltima d茅cada, Putin ha reducido dr谩sticamente el antiguo ej茅rcito sovi茅tico, que estaba formado por un gran n煤mero de reclutas. Era una fuerza verdaderamente inmensa.

En su lugar, estableci贸 un ej茅rcito profesional dise帽ado para llevar a cabo peque帽as operaciones, no grandes tomas de territorio. Este ej茅rcito remodelado fue bastante efectivo cuando Putin lo despleg贸 en Georgia en 2008, Ucrania en 2014 y Siria en 2015.

Pero la invasi贸n rusa de Ucrania es completamente diferente a esas operaciones especiales. En este caso, los militares se enfrentan a una poblaci贸n decidida y a un ej茅rcito que est谩 preparado, con la voluntad y los medios para resistir y hacer retroceder la operaci贸n especial. Por lo tanto, el estado se ha visto obligado a convocar m谩s tropas, siguiendo el modelo sovi茅tico para mantener el territorio conquistado.

Cuando Putin estaba reformando el ej茅rcito para convertirlo en uno profesional m谩s peque帽o, algunos generales se opusieron. Sin duda, ahora se sienten reivindicados y han estado presionando para que la convocatoria detenga lo que temen que de otro modo ser铆a una derrota en Ucrania.

La antigua KGB ahora llamada Servicios Federales de Seguridad, o FSB en sus siglas rusas, ha advertido contra tal movilizaci贸n general. Debido a que esp铆an a la poblaci贸n rusa, est谩n m谩s al tanto de los peligros de organizar un servicio militar obligatorio a gran escala.

Probablemente haya algunas tensiones en el estado. Pero hasta el momento no hay fisuras profundas. De hecho, el FSB est谩 presionando ahora a Putin para que cierre las fronteras y detenga la fuga de reclutas.

Probablemente tambi茅n haya algunas divisiones en la clase dominante. Algunas de las grandes empresas y algunos ministros a cargo de las pol铆ticas econ贸micas pueden estar preocupados por todo el da帽o que est谩n causando las sanciones. Algunos incluso han hecho declaraciones p煤blicas de preocupaci贸n.

Pero tienen poco poder en la toma de decisiones del estado. Los oligarcas pusieron su fe en Putin hace mucho tiempo. Y cualquiera en los escalones m谩s bajos del estado simplemente cumple 贸rdenes. Son solo administradores de las decisiones de Putin y su camarilla.

Solo la derrota militar a manos de la lucha por la liberaci贸n de Ucrania podr铆a dividir a la clase dominante y la burocracia estatal. Por el momento, permanece monol铆tica y unificada detr谩s de Putin.

AS: La estrategia de Putin se ha visto obligada a plegarse y no apoderarse de toda Ucrania. 驴Cu谩l es su estrategia ahora? 驴Qu茅 impacto tendr谩 la movilizaci贸n de fuerzas m谩s amplias en la situaci贸n militar?

IB: Putin, recuerde, inicialmente quer铆a apoderarse de Kiev e imponer un gobierno t铆tere en todo el pa铆s. La resistencia ucraniana detuvo eso y ahora est谩 expulsando a las fuerzas rusas de los territorios ocupados.

En esta nueva situaci贸n, las principales prioridades de Putin son salvar los territorios que ha ocupado y frenar la ofensiva ucraniana. Si no lo hace, perder谩 esta guerra. Por lo tanto, espera congelar las l铆neas de batalla en su lugar actual y atrincherarse para mantener lo que han conquistado.

Por eso ordenaron la movilizaci贸n. Desplegar谩n tantos soldados como sea posible, incluso con un entrenamiento inadecuado, para frenar la ofensiva ucraniana.

No tienen planes para ninguna ofensiva en este momento. Sin embargo, debemos dejar claro que Putin no est谩 renunciando a su objetivo de la conquista total de Ucrania. Simplemente no puede llevarla a cabo por el momento, y en su lugar debe aferrarse al territorio ocupado y ganar tiempo para una futura ofensiva.

AS: Como parte de eso, ahora est谩 organizando refer茅ndums para establecer la anexi贸n de partes de Ucrania. Tambi茅n est谩 reclutando ucranianos para el ej茅rcito ruso all铆. 驴Qu茅 impacto tendr谩 eso en los territorios ocupados por Rusia?

IB: Estos refer茅ndums son una farsa. Organiz贸 鈥渧otos鈥 a punta de pistola. Las autoridades rusas obligaron a la gente a votar a favor de la anexi贸n. Por supuesto, algunos lo hicieron voluntariamente, pero la mayor铆a bajo coacci贸n, y muchos se escondieron o huyeron.

Rusia organiz贸 esta votaci贸n para enviar una se帽al a las personas en los territorios de que ahora son s煤bditos rusos y que las fuerzas rusas est谩n all铆 para quedarse para siempre. La 煤nica opci贸n que les queda es aceptar a las autoridades respaldadas por Rusia.

El objetivo es hacer estos territorios rusos y declarar que cualquier ataque a ellos es un ataque a toda Rusia. Eso, a su vez, justifica su llamamiento a la movilizaci贸n general en Rusia para 鈥渄efender la patria鈥.

Intensificar谩n su gobierno represivo en los territorios ocupados. Ya est谩n luchando contra una insurgencia de baja escala dirigida por partisanos ucranianos contra la ocupaci贸n. Estos resistentes han matado a decenas de polic铆as y administradores locales.

Para defender su gobierno, el ej茅rcito ruso est谩 reemplazando a los ucranianos locales con bur贸cratas rusos. As铆, las administraciones locales se van convirtiendo en gobiernos abiertamente coloniales.

Ante todo esto, muchos ucranianos han huido de sus hogares a otros lugares de Ucrania, algunos antes y muchos m谩s ahora. Rusia, sin embargo, est谩 cerrando los puntos de control para detener su huida.

En medio de estos movimientos desesperados de Putin, Zelensky ha hecho llamamientos a los soldados rusos para que se rindan o escapen del servicio militar obligatorio. Algunos pueden prestar atenci贸n a ese llamamiento. De todos modos, esta no ser谩 una ocupaci贸n pac铆fica.

AS: Hasta hace poco, Putin ha podido ganar al menos el apoyo t谩cito para la guerra de otros estados, especialmente de China. Sin embargo, parece estar disminuyendo. Lo demuestran las expresiones muy p煤blicas de preocupaci贸n y presi贸n de China e India sobre Putin para poner fin a la guerra. 驴Qu茅 impacto tendr谩 esta presi贸n?

IB: Este es un avance importante. China es especialmente un aliado clave para Rusia. Sus cr铆ticas p煤blicas y las de la India a la guerra de Putin en la cumbre de la Organizaci贸n de Cooperaci贸n de Shangh谩i son muy significativas.

Hasta ahora, debido a la historia del imperialismo estadounidense, Putin pudo obtener cierto apoyo de estados como China y otros en el Sur Global. Pero no fueron demasiados.

El intento de Putin de presentarse como una especie de l铆der del 鈥淭ercer Mundo鈥 en la lucha contra el Norte Global nunca fue muy convincente. No ofrece nada a los pa铆ses realmente oprimidos y, de hecho, est谩 llevando a cabo la opresi贸n de un pa铆s oprimido al invadir y ocupar Ucrania.

Si bien Putin ha tratado de justificar todo esto con su ret贸rica hueca de antiimperialismo, recurre m谩s a menudo a varias teor铆as de la conspiraci贸n, especialmente una que invoca repetidamente, la 鈥淭eor铆a de los mil millones de oro鈥, y que nadie cree fuera de la extrema derecha.

Seg煤n esta teor铆a, Occidente tiene un plan para exterminar a todos en el planeta excepto a los 鈥渕il millones de oro鈥 de personas que viven en sus pa铆ses. Obviamente, esto tiene poco que ver con la realidad ya que las potencias occidentales dependen de la mano de obra, los recursos y los mercados de todo el mundo.

Pocos gobiernos en el Sur Global reconocer铆an a Putin como su l铆der. Y ciertamente, ahora que Rusia se enfrenta a la derrota, es m谩s probable que se vuelvan cr铆ticos, como lo demuestra su voto colectivo para invitar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a dirigirse a la reciente reuni贸n de la ONU.

En realidad, Putin no tiene ning煤n tipo de programa para el Sur Global y la gente lo sabe. Si bien puede quejarse del imperialismo occidental, la distribuci贸n desigual de los recursos, etc., no ofrece ninguna soluci贸n positiva, pero pide apoyo para su invasi贸n imperialista de Ucrania para recuperar el imperio perdido de Rusia. Ese no es un programa muy convincente ni ning煤n tipo de alternativa al imperialismo occidental.

Y la guerra misma ha producido una crisis en el Sur Global. Ha cortado las exportaciones de alimentos y ha disparado la inflaci贸n de los costes de la energ铆a. Eso solo est谩 haciendo la vida m谩s dif铆cil en el Sur Global.

Pa铆ses como China e India no quieren compartir las consecuencias del desastre que ha provocado Putin. As铆 que lo presionan en la reuni贸n de la Organizaci贸n de Cooperaci贸n de Shangh谩i y eso plantea a Putin verdaderos problemas.

AS: Putin parece estar en una posici贸n d茅bil. Incluso ha amenazado con usar armas nucleares. 驴Es solo fanfarroner铆a y poses antes de que intente pedir la paz? 驴O existe un riesgo real de que las use?

IB: No debemos descartar sus amenazas de ataques nucleares. Deber铆amos tomarnos esta ret贸rica muy en serio. Durante a帽os, Putin ha prometido que Rusia usar谩 armas nucleares para defender sus intereses.

De hecho, es parte de la doctrina militar del estado, que utilizar谩 misiles nucleares t谩cticos si enfrenta una amenaza existencial para la seguridad del pa铆s y la seguridad de sus fronteras. Ahora, despu茅s de la anexi贸n de partes de Ucrania, considerar谩n cualquier ataque contra ellos como un ataque contra Rusia y una amenaza existencial que justifica que lancen un ataque nuclear.

Al mismo tiempo, existen restricciones sobre el uso de tales armas nucleares. No depende solo de Putin. Su uso tiene que ser aprobado por varios niveles de la direcci贸n militar. Es posible que Putin no quiera correr el riesgo de que algunos generales desaprueben su uso, algo que podr铆a llevarlos a desafiar a su gobierno desde dentro del estado.

Adem谩s, como sin duda Putin sabe, EEUU y la OTAN responder铆an con posibles contraataques nucleares. Ya se lo han dejado claro a Rusia. Pero la supervivencia del r茅gimen de Putin est谩 en juego en esta guerra, por lo que es dif铆cil saber qu茅 es fanfarroner铆a y qu茅 es una amenaza real.

AS: Ucrania y su pueblo est谩n decididos a liberar todo su pa铆s. Las potencias occidentales los han respaldado hasta este punto. Si Rusia ofrece un trato, 驴c贸mo responder谩n las potencias occidentales y Ucrania?

IB: Creo que Occidente, y especialmente la Uni贸n Europea, estar谩n ansiosos por lograr un alto el fuego y probablemente presionar谩n a Ucrania para que lo acepte. Pero Putin no aceptar谩 nada por escrito que reconozca la integridad territorial de Ucrania. Sigue decidido a apoderarse de todo el pa铆s.

Y por su parte, Ucrania est谩 decidida a liberar todo su territorio de la ocupaci贸n, incluidos Donbas y Crimea. Por lo tanto, cualquier acuerdo est谩 fuera de la mesa y cualquier alto el fuego probablemente ser谩 temporal.

Ya hemos pasado por esto antes en 2014, cuando Rusia se apoder贸 de Crimea y estableci贸 las llamadas Rep煤blicas Populares. El conflicto se congel贸, pero luego estall贸 nuevamente, menos de una d茅cada despu茅s.

Si ocurre un alto el fuego despu茅s de la anexi贸n, y eso no est谩 garantizado de ninguna manera, se ver谩 interrumpido por otra ronda de intentos rusos de conquista imperial y de esfuerzos ucranianos por liberar su tierra.

La 煤nica salida a este escenario es el fin del r茅gimen de Putin. Su misma existencia est谩 ligada a esta guerra imperial. Si permanece en el poder, la guerra continuar谩. Solo terminar谩 con la ca铆da del r茅gimen.

AS: Una 煤ltima pregunta. La sociedad rusa parece tremendamente desestabilizada por los enormes reveses de Putin, las sanciones occidentales y ahora la resistencia al reclutamiento. Tiene un aire del tipo de crisis que precipit贸 la Revoluci贸n Rusa en 1917: guerra, derrota, crisis interna y agitaci贸n de la resistencia al r茅gimen. 驴Hacia d贸nde se dirige la sociedad rusa?

IB: La combinaci贸n de la guerra, las sanciones y especialmente la movilizaci贸n han provocado una crisis severa y creciente en Rusia. No hay ninguna duda al respecto. Pero el r茅gimen se mantiene y resiste. Ha sido capaz de aplastar cada ronda de protestas en las principales ciudades de Rusia.

En el C谩ucaso, las autoridades locales deben ser m谩s cuidadosas. No reprimen las protestas unicamente. Saben que los ataques policiales podr铆an desencadenar protestas a煤n mayores. Siempre usan una combinaci贸n de represi贸n policial y concesiones.

La resistencia regional es quiz谩s la m谩s importante. Tiene el mayor potencial en este momento para sabotear la movilizaci贸n y desafiar a Putin. Pero en las principales ciudades, la gente busca medios individuales para escapar del pa铆s en lugar de arriesgarse a una resistencia organizada y ser aplastados.

Otras personas no tienen el dinero ni la oportunidad de intentar salir del pa铆s. Se esconden en sus apartamentos o huyen al campo donde pueden pasar desapercibidos y evitar a las autoridades y permanecer escondidos. Por supuesto, esto crear谩 caos, ya que no se presentar谩n en sus trabajos, poniendo en peligro una econom铆a ya debilitada por las sanciones.

Todo esto debilitar谩 la base de Putin, que ya se ha reducido dr谩sticamente. Pero no es una resistencia activa, todav铆a. Su r茅gimen se ha basado en la obediencia pasiva, que ten铆a como premisa la seguridad en la vida privada.

Ahora eso est谩 siendo amenazado por la guerra, las sanciones y la movilizaci贸n. Si contin煤a estando comprometida, crear谩 serios desaf铆os para que Putin se aferre a su base de apoyo. Pero existe una brecha enorme entre las soluciones individuales a la crisis, como huir al campo y esconderse en las aldeas, y la resistencia activa al r茅gimen.

Recuerde que la Revoluci贸n Rusa no sucedi贸 al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Se necesitaron tres a帽os de guerra sangrienta, as铆 como de crisis social y econ贸mica para que los trabajadores y campesinos derrocaran al r茅gimen zarista.

Hoy estamos al principio del proceso. Tomar谩 alg煤n tiempo para que las fuerzas pol铆ticas y sociales organizadas se unan y amenacen el gobierno de Putin. Por ahora, creo que veremos la continuaci贸n de un patr贸n de resistencia individual y una obediencia pasiva m谩s amplia.

Y no debemos subestimar el apoyo restante que tiene el r茅gimen. Incluso con los cientos de miles que huyen del servicio militar obligatorio, hay muchas personas que se est谩n uniendo al ej茅rcito. Creen en la propaganda del r茅gimen sobre la defensa de su patria de los ataques.

Estamos al comienzo de una crisis. Pero debemos ser claros; esta crisis solo se puede superar con la ca铆da del r茅gimen de Putin. Esa es la 煤nica manera de poner fin a esta guerra.