Tlachinollan

2 d铆as ago

La recepci贸n del a帽o nuevo con drones y pirotecnia en la bah铆a de Acapulco fue el sue帽o dorado que miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutaron durante 15 minutos. La gran euforia que caus贸 la espectacular noche de luces, se prolong贸 durante la madrugada y el primer d铆a del 2023. Con las playas abarrotadas y con m谩s del 90 por ciento de ocupaci贸n hotelera las autoridades municipales y del estado festejaron el 茅xito alcanzado. Lograron reposicionar al puerto como uno de los centros tur铆sticos m谩s atractivos del pa铆s.

A pesar de la violencia que persiste en las colonias de la periferia, la preocupaci贸n de las autoridades no se centr贸 en estos hechos de sangre, que son permanentes, sino en asegurar que los turistas se divirtieran, para garantizarles una estancia placentera. Se blindaron las playas y las avenidas con la guardia nacional que increment贸 el n煤mero de efectivos, y el secretario de seguridad p煤blica traslad贸 de otras regiones a polic铆as estatales, para cubrir las zonas tur铆sticas m谩s importantes. La derrama econ贸mica que dej贸 la actividad tur铆stica es lo m谩s preciado para quienes gobiernan el estado y el puerto. Se trata de los ingresos que m谩s se disputan porque se obtienen directamente y no tienen restricciones para gastarlos. Los grandes contrastes sociales que existen en Acapulco, en lugar de revertirse se han profundizado. La corrupci贸n no tiene control. Las administraciones municipales se manejan de manera facciosa y en la opacidad. No hay inversiones de alto impacto que mejoren los servicios b谩sicos, como las redes de agua potables, el drenaje, alumbrado p煤blico, recolecci贸n de basura, la pavimentaci贸n de calles, creaci贸n de centros deportivos, mejoramiento del transporte p煤blico, entre tantas carencias que persisten en una ciudad devastada por la violencia, la inseguridad, la corrupci贸n, el desempleo y el abandono de las zonas perif茅ricas.

El grave peligro es querer mostrar la imagen del Acapulco m谩gico con una noche de pirotecnia para cubrir la realidad que lacera a miles de familias que viven en los terregales, que soportan los olores f茅tidos de las aguas negras que corren por sus calles maltrechas. Las escuelas y centros de salud est谩n en p茅simas condiciones. No hay espacios para el deporte, la promoci贸n de actividades culturales. Es impensable la construcci贸n de bibliotecas y espacios l煤dicos para las ni帽as y ni帽os. Hasta la fecha, las camionetas cubiertas con lonas y tablas, que no son aptas para un transporte p煤blico digno, son las que se usan para trasladar a la gente de la periferia. Hay un total abandono de las autoridades municipales de la poblaci贸n que vive desempleada. Muchos ni帽os, adolescentes y j贸venes no asisten a la escuela, se enrolan en el ambulantaje o son presa de los grupos delincuenciales que los enrolan en sus filas para vender droga o ser parte del sicariato. Es preocupante la ausencia de las instituciones p煤blicas para atender las necesidades m谩s b谩sicas. Este vac铆o de autoridad lo han cubierto los jefes del crimen organizado, que ejerce el control de varios giros comerciales y tiene bajo su control a grupos de transportistas, comerciantes ambulantes y colonos que imponen su ley y trabajan para su causa.

Las mismas comunidades circunvecinas que forman parte de la zona conurbada de Acapulco ya est谩n dentro de este entramado delincuencial. La ruta que va a la costa Chica es una ruta controlada por 鈥淟os Rusos鈥 que han establecido pactos con algunos comandantes de la UPOEG, como fue el caso de 鈥淓l Pino鈥 y con elementos de la polic铆a ministerial. Lo mismo sucede con la v铆a libre a Chilpancingo donde varias comunidades como El 30 o Xaltianguis se han convertido en plazas estrat茅gicas, al grado que toda la ruta que llega a la capital del estado se ha transformado en una disputa permanente por el trasiego de la droga. Esta expansi贸n ha cobrado vidas y lo m谩s grave es que las autoridades municipales prefieren cerrar los ojos o aliarse con estos grupos para garantizar una relativa gobernabilidad en el municipio m谩s importante del estado.

Este fen贸meno se r茅plica con mayor o menor intensidad en las 6 regiones del estado. En los 煤ltimos tres meses se recrudeci贸 la violencia en la Tierra Caliente, con la incursi贸n de grupos del crimen organizado como la Familia Michoacana que irrumpi贸 en San Miguel Totolapa el 5 de octubre para matar al alcalde Conrado Mendoza junto con su padre, varios polic铆as, funcionarios municipales y gente de la comunidad, dejando un saldo de 22 personas asesinadas. A pesar de que las autoridades del estado ten铆an informaci贸n de lo que se estaba tramando en la regi贸n, no tomaron medidas preventivas para contener y replegar al grupo armado. La percepci贸n de la gente es que existe colusi贸n de los mandos policiales y militares con los jefes de esta organizaci贸n, porque sus actividades delincuenciales no son recientes ni desconocidas. M谩s bien gozan de protecci贸n y se han afianzado en la regi贸n como el poder real que est谩 por encima de las autoridades municipales y de las mismas corporaciones policiacas. La fiscal铆a del estado no ha mostrado compromiso para atender con presteza y eficacia a las v铆ctimas. Sus investigaciones no trascienden porque todo queda en declaraciones escritas que no se materializan en 贸rdenes de aprehensi贸n y detenci贸n de los responsables.

La irrupci贸n de grupos del crimen organizado es una pr谩ctica recurrente. A dos meses de la masacre de San Miguel Totolapan, el 10 de diciembre en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catal谩n, m谩s de 10 camionetas con decenas de sicarios entraron a la comunidad, reunieron a la gente y ah铆 mismo mataron a 7 personas, entre ellos a un menor de edad. La comisaria Azucena Rosas tuvo el valor de denunciar estos hechos y de exigir la presencia de las corporaciones policiacas y del mismo ej茅rcito. Dio cuenta que esta situaci贸n se ha dado desde hace 4 a帽os, sin embargo, las autoridades no han intervenido para desmantelar a los grupos que tienen aterrada a la poblaci贸n. La informaci贸n que se ha filtrado es que se trata del mismo grupo delincuencial que incursion贸 en San Miguel Totolapa comandado por el jefe de la plaza Jhonny Hurtado, sin embargo, prevalece el silencio y la inacci贸n de las autoridades competentes para brindar seguridad a las familias, que en su mayor铆a optaron por huir del lugar para ponerse a salvo.

El secretario de seguridad p煤blica del estado, Evelio M茅ndez, ha declarado que en las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte y Centro se libran f茅rreas disputas por el control de las rutas y giros comerciales los grupos del crimen organizado que los identifica como 鈥淟os Tlacos鈥, 鈥淟a Familia Michoacana鈥, a 鈥淟os Ardillos鈥 y la misma 鈥減olic铆a Tecampanera鈥. Hay una confrontaci贸n a muerte por el control de los productos de la canasta b谩sica, el trasiego de la droga y el negocio de las minas. Por otra parte, el general Rolando Solano ha declarado que Guerrero es el primer estado del pa铆s donde m谩s se siembra la hoja de coca. Coment贸 que en el 2021 localizaron 7 sembrad铆as, sin embargo, en un solo a帽o se localizaron 70, es decir, 10 veces m谩s. Seg煤n sus c谩lculos una hect谩rea de la planta de coca equivale a un kilogramo de coca铆na base que en el marcado negro alcanza un valor de 300 mil d贸lares.

El panorama estatal es sombr铆o no solo por la violencia que se expande, sino por el poder creciente de las organizaciones criminales que se han asentado en varias regiones y han demostrado tener el control de los mismos ayuntamientos. Son parte de los actores econ贸micos que con sus actividades il铆citas han incursionado en los negocios b谩sicos para lavar el dinero y al mismo tiempo fortalecer su presencia en las regiones y comunidades donde no hay instituciones del gobierno ni programas que atiendan las necesidades m谩s b谩sicas. Los giros de la econom铆a criminal se han multiplicado y ahora se disponen a controlar hasta los productos de la canasta b谩sica. En varias regiones este fen贸meno ya es una realidad que tiene atrapados en sus garras a la poblaci贸n en general que se ha resignado a obedecer las 贸rdenes de los jefes de las plazas, para asegurar su sobrevivencia.

El escenario que tiene la gobernadora es complejo, los desaf铆os son may煤sculos y sumamente explosivos. Ya tiene clara la radiograf铆a y los diagn贸sticos de los grandes riesgos est谩n focalizados. Es una tarea tit谩nica que requiere la intervenci贸n decidida de la federaci贸n, pero tambi茅n tiene que apoyarse en la misma poblaci贸n, en las organizaciones sociales, en los movimientos de v铆ctimas que luchan de manera permanente para buscar a sus seres queridos y exigen atenci贸n, porque hay un gran descuido a sus demandas. Se requiere una gran alianza con amplios sectores de la sociedad para desmantelar una estructura delincuencial que hunde sus ra铆ces en las mismas instituciones gubernamentales. Si hay compromiso y voluntad pol铆tica se tiene que arrancar de ra铆z estas redes delincuenciales y diseccionar los tejidos de la corrupci贸n que da帽a cualquier intento para sanear las finanzas p煤blicas. Se tiene que apostar por cambios de fondo que a veces son imperceptibles ante la opini贸n p煤blica, pero que tienen un gran resultado para la gente que est谩 谩vida de ser atendida en cuestiones tan b谩sicas como la atenci贸n a la salud, la alimentaci贸n, el empleo, la vivienda, la educaci贸n y la recreaci贸n.

Se tiene que vencer la tentaci贸n de que la pol铆tica es m谩s que un espect谩culo que siempre ser谩 ef铆mero y banal y es m谩s bien un compromiso permanente que requiere estar al lado de la gente m谩s desamparada del estado.

Centro de derechos humanos de la Monta帽a, Tlachinollan