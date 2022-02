–

De parte de Pozol February 17, 2022 51 puntos de vista

POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ FRENTE AL OPERATIVO FALLIDO DE LA SEDENA EN QUECHULTENANGO, UNO DE LOS BASTIONES DEL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS.

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red Nacional contra la Represi贸n

A los medios de comunicaci贸n

A las Organizaciones de Derechos Humanos

17 de febrero de 2022

Frente a la estrategia fallida del ej茅rcito el d铆a de ayer mi茅rcoles 16 de febrero en Quechultenango, pareciera que s贸lo nos queda esperar a que por suerte no nos maten. No concebimos que el ej茅rcito mexicano, con toda la capacidad t茅cnica, log铆sitica, tecnol贸gica, con todo eso que llaman 鈥渋nteligencia militar鈥, no haya sido capaz de llevar a cabo las detenciones de los operadores del grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥 en Quechultenango. No entendemos c贸mo entran a hacer un operativo y un grupo de 200 pobladores, cuya mayor铆a teme a 鈥淟os Ardillos鈥 pero controlada por ellos, los amedrentan y expulsan de la comunidad.

Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de 鈥淟os Ardillos鈥, en la que se acord贸 que se permitir铆a la realizaci贸n de operativos militares en Quechultenango, pero acompa帽ados de la polic铆a municipal as铆 como de las guardias comunitarias 驴a caso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay polic铆a comunitaria sino sicarios al servicio de 鈥淟os Ardillos鈥 y dirigidos por Bernardo Ortega, diputado local por el PRD en Chilpancingo? 驴A caso no hemos dicho hasta el cansancio y se ha comprobado que las polic铆as municipales trabajan para el crimen organizado igual que muchos presidentes municipales incluyendo el de Quechultenango? 隆Firmaron una minuta con dirigentes de sicarios!

驴Para qu茅 tanta palabrer铆a y operativo, si al final terminan negociando con quienes tienen que detener, si al final se fortalecen los grupos narco-paramilitares a los que se ten铆a que desarticular?

En el registro de video que queda del 鈥渙perativo鈥, una mujer, les dice en su cara a los militares que 鈥渆llos son ardillos鈥, en alusi贸n a la gente que se manifest贸 para expulsar a los militares; con todo el cinismo que brinda la protecci贸n del estado. Ella no miente, efectivamente Quechultenango, as铆 como Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco (base donde viven los Ardillos), son bastiones de 鈥淟os Ardillos鈥. Lo que no dijo, es que tanto en Quechultenango, como en sus dem谩s bastiones, la mayor铆a de la poblaci贸n les teme, pues sufren extorsiones y el miedo de vivir algunas de las atrocidades que 鈥淟os Ardillos鈥 han venido haciendo en el estado de Guerrero por m谩s de 30 a帽os, con la protecci贸n de los gobiernos del PRI, PRD y ahora Morena.

Que quede claro, que no denunciamos a la gente de Quechultenango que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los cr铆menes de 鈥淟os Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de ca帽贸n. Hacemos responsable al estado por lo que esta sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecemos al CIPOG-EZ, as铆 como a las comunidades de la Monta帽a Baja de Guerrero, pues si las fuerzas del estado no logran desarticular a los criminales Ardillos y Rojos, detener a sus cabezas, como es Bernardo Ortega (diputado), a Celso Ortega (llamado La Vela, brazo jefe del brazo armado de 鈥淟os Ardillos鈥), a Jorge Ivan Ortega y a Antonio Ortega, hermanos todos y jefes del grupo delincuencial, el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuar谩.

Por eso exigimos:

Que se mantengan los operativos en Quechultenango y en los territorios que ya hemos se帽alado nosotras y nosostros como CIPOG-EZ (Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco), pero no s贸lo, sino periodistas, otras organizaciones y personas que han sufrido la violencia de 鈥淟os Ardillos鈥.

Que se depuren y desarticulen a 鈥淟os Ardillos禄 desde las instituciones que est谩n vinculadas a ellos, como lo es la polic铆a municipal, presidentes municipales, fiscal铆a; no es posible que el ej茅rcito vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los cr铆menes e informantes de 茅stos.

Que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen de manera contundente, de tal forma que los hermanos Ortega Jim茅nez, empezando por el diputado Bernardo Ortega, Celso, Jorge y Antonio Ortega, sean detenidos, no puede ser que a mas de 30 a帽os sigan asesinando y atemorizando a la poblaci贸n con toda la impunidad que el estado brinda.

Tambi茅n les exigimos a los comandantes y Capitanes y jefes de la Sedena, de la 35 Zona Militar, de la Guardia Nacional y dem谩s corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la poblaci贸n y detener a los grupos criminales, que renuncien 隆dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos!

Nosotras y nosotros por nuestra parte, como CIPOG-EZ, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, nuestra palabra es verdadera y nuestra lucha es honesta, por la vida y el territorio, por eso sabemos que la raz贸n est谩 de nuestro lado y no escatimaremos en esfuerzos para proteger la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO 鈥 EMILIANO ZAPATA

