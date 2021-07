–

驴Por qui茅n doblan las campanas? Doblan por nosotros. Me resulta imposible pensar en Guevara, desde esta l煤gubre primavera de Buenos Aires, sin pensar en Hemingway, en Camilo, en Masetti, en Fabricio Ojeda, en toda esa maravillosa gente que era La Habana o pasaba por La Habana en el 59 y el 60. La nostalgia se codifica en un rosario de muertos y da un poco de verg眉enza estar aqu铆 sentado frente a una m谩quina de escribir, aun sabiendo que eso tambi茅n es una especie de fatalidad aun si uno pudiera consolarse con la idea de que es una fatalidad que sirve para algo.

Lo veo a Camilo, una ma帽ana de domingo, volando bajo en un helic贸ptero sobre la playa de Coney Island, asom谩ndose muerto de risa y la muchedumbre que gozaba con 茅l desde abajo. Lo oigo al viejo Hemingway, en el aeropuerto de Rancho Boyeros, decir esas palabras pen煤ltimas: 鈥淰amos a ganar, nosotros los cubanos vamos a ganar鈥. Y ante mi sorpresa: 鈥淚麓m not a yankee, you know鈥.

Interminablemente veo a Masetti en las madrugadas de Prensa Latina, cuando ya se tomaba mate y se escuchaba unos tangos, pero el asunto que volv铆a era el de esa revoluci贸n tan necesaria, aunque hoy se presenta tan dura, tan vestida con la sangre de la gente que uno admirado simplemente quiso.

Nunca sab铆amos en Prensa Latina, cu谩ndo iba a venir el Che, simplemente ca铆a sin anunciarse, y la 煤nica se帽al de su presencia en el edificio eran dos guajiritos con el glorioso uniforme de la sierra, uno se estacionaba junto al ascensor, otro ante la oficina de Masetti, metralleta al brazo. No s茅 exactamente por qu茅 daban la impresi贸n de que se har铆an matar por Guevara, y cuando eso ocurriera no ser铆a f谩cil.

Muchos tuvieron m谩s suerte que yo, conversaron largamente con Guevara. Aunque no era imposible ni siquiera dif铆cil yo me limite a escucharlo, dos o tres veces, cuando hablaba con Masetti. Hab铆a preguntas por hacer pero no daban ganas de interrumpir o quiz谩 las preguntas quedaban contestadas antes de que uno las hiciera. Sent铆a lo que 茅l cuenta que sinti贸 al ver por 煤nica vez a Frank Pa铆s: s贸lo podr铆a precisar en este momento que sus ojos mostraban enseguida el hombre pose铆do por una causa y que ese hombre era un ser superior. Yo le铆a sus art铆culos en Verde Olivo, lo escuchaba por TV: Parec铆a suficiente, porque Che Guevara era un hombre sin desdoblamiento. Sus escritos hablaban con su voz, y su voz era la misma en el papel o entre dos mates en aquella oficina del Retiro M茅dico. Creo que los habaneros tardaron un poco en acostumbrarse a 茅l, su humor fr铆o y seco, tan porte帽o, deb铆a caerles como un chubasco. Cuando lo entendieron, era uno de los hombres m谩s queridos de Cuba.

De aquel humor se hacia la primera v铆ctima. Que yo recuerde, ning煤n jefe de ej茅rcito, ning煤n general, ning煤n h茅roe se ha descrito a s铆 mismo huyendo en dos oportunidades. Del combate de Bueycito, donde se le trabo la ametralladora frente a un soldado enemigo que lo tiroteaba desde cerca, dice: 鈥渕i participaci贸n en aquel combate fue escasa y nada heroica, pues los pocos tiros los enfrent茅 con la parte posterior del cuerpo鈥. Y refiri茅ndose a la sorpresa de Altos de Espinosa: 鈥渘o hice nada m谩s que una retirada estrat茅gica a toda velocidad en aquel encuentro鈥. Exageraba 茅l estas cosas, cuando todos sab铆an que acaba de recordar Fidel, que lo dif铆cil era sacarlo del lugar donde hubiera m谩s peligro. Dominaba su vanidad como el asma. En esa renuncia a las 煤ltimas pasiones, estaba el germen del hombre nuevo que hablaba.

Guevara no se propon铆a como un h茅roe: en todo caso, pod铆a ser un h茅roe a la altura de todos. Pero esto, claro, no era cierto para los dem谩s. Su altura era anonadante: resulta m谩s f谩cil a veces desistir que seguirlo, y lo mismo ocurr铆a con Fidel y la gente de la Sierra. Esta exigencia pod铆a ponernos en crisis, y esa crisis tiene ahora su forma definitiva, tras los episodios de Bolivia.

Dicho m谩s simplemente: nos cuesta a muchos eludir la verg眉enza, no de estar vivos porque no es el deseo de la muerte, es su contrario, la fuerza de la revoluci贸n, sino de que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor. Por supuesto, no sab铆amos, oficialmente no sab铆amos nada, pero algunos sospech谩bamos, tem铆amos. Fuimos lentos, 驴culpables? In煤til ya discutir la cosa, pero ese sentimiento que digo est谩, al menos para m铆 y tal vez sea un nuevo punto de partida.

El agente de la CIA que seg煤n la agencia Reuter code贸 y pance贸 a cien periodistas que en Valle Grande pretend铆an ver el cad谩ver, dijo una frase en ingl茅s: 鈥渁wright, get the hell out of here鈥.

Esta frase con su sello, su impronta, su marca criminal, queda propuesta para la historia. Y su necesaria r茅plica: alguien tarde o temprano se ir谩 al carajo de este continente. No ser谩n los que nacieron en 茅l. No ser谩 la memoria del Che.

Que ahora est谩 desparramado en cien ciudades, entregado al camino de quienes no lo conocieron.

