El porqu茅 de una Gu铆a B谩sica de Acci贸n Sindical sobre el Amianto de CGT

El amianto o asbesto es una sustancia tan presente en nuestra vida como peligrosa. Las escalofriantes cifras de esta sustancia ponen los pelos de punta. S贸lo a modo de ejemplo destacaremos unas pocas: seg煤n la OMS (Organizaci贸n Mundial de la Salud) cada a帽o morir谩n 107.000 trabajadores en las pr贸ximas d茅cadas para la exposici贸n laboral al asbesto. En Espa帽a se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta causa, y que en las pr贸ximas d茅cadas lo har谩n 40.000 m谩s. Estamos pues ante un verdadero genocidio laboral (en palabras del abogado del Colectivo Ronda Jaume Cort茅s) que se est谩 dando en medio de un silencio vergonzoso.



Muchas empresas se han hecho millonarias con la manipulaci贸n del asbesto, a cambio de la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Fortunas de grandes familias capitalistas de Catalu帽a y del resto de Espa帽a est谩n construidas gracias a la manipulaci贸n industrial del asbesto, que ha provocado, provoca y provocar谩 muerte y graves patolog铆as entre la clase trabajadora.

El Estado espa帽ol fue el gran productor de Europa, llegando a las cifras m谩s altas en la d茅cada de los 1970 y 1980, hasta su tard铆a prohibici贸n en 2002. A pesar del conocimiento cient铆fico y general de la elevada peligrosidad del asbesto, miles y miles de trabajadores estuvieron expuestos y han generado graves patolog铆as, y en muchos casos mortales.

Finalmente, el d铆a 1 de enero de 2005 se prohibi贸 definitivamente la utilizaci贸n industrial del amianto en toda la Uni贸n Europea. Pero su uso intensivo durante tantos a帽os, y el hecho de que todav铆a es legal su producci贸n a 150 estados de todo el mundo, conlleva que sea una sustancia que a煤n hoy est谩 presente en nuestras casas, escuelas, hospitales y trabajo, lo que nos debe alertar del trabajo sindical a realizar en los centros de trabajo con presencia actual del amianto.

Por lo tanto, desde la CGT consideramos que la exposici贸n al amianto ha sido un aut茅ntico genocidio laboral y no podemos conformarnos con la simple prohibici贸n formal de producci贸n en el Estado desde el a帽o 2002, sino que lucharemos y luchamos para evitar nuevas exposiciones laborales y sociales, y el pleno reconocimiento de los trabajadores / as afectadas.

Esta Gu铆a B谩sica de Acci贸n Sindical sobre el Amianto de CGT es m谩s vigente que nunca. Es s贸lo una herramienta b谩sica, pero creemos que puede ser muy 煤til para Delegados / as de Prevenci贸n de CGT o por afiliados / as que quieran adquirir los conocimientos b谩sicos en la materia. Para hacer un trabajo sindical para una prevenci贸n de riesgos real y efectiva, para apoyar a nuestros compa帽eros / as afectadas y para luchar codo a codo con las asociaciones sociales de v铆ctimas del asbesto.

La clase trabajadora hemos sufrido el amianto en el trabajo, y tambi茅n en nuestros hogares, escuelas y hospitales. Desde el centro de trabajo, los barrios y pueblos, con apoyo mutuo y movilizaci贸n, denunciaremos que tantas y tantas veces se han puesto los beneficios millonarios de unos pocos capitalistas por delante de la salud del conjunto de la clase trabajadora.

Enero de 2015

Alex Tisminetzky, Secretario de Salud Laboral de CGT

驴Qu茅 es el amianto?

El asesino silencioso y silenciado

El amianto o asbesto es una sustancia tan presente en nuestra vida como peligrosa. Se conoce desde la prehistoria, 2.500 a帽os antes de nuestra era, pero fue con la revoluci贸n industrial que se extendi贸 por todo gracias a su principal caracter铆stica: es altamente resistente al calor, a la fricci贸n ya los productos qu铆micos y, al mismo tiempo, tiene un coste reducido y es de f谩cil manipulaci贸n. Y, sobre todo, es pr谩cticamente indestructible. La caracter铆stica principal del amianto o asbesto es que sus fibras se descomponen con facilidad, hasta quedar en fibras microsc贸picas de dimensiones muy, muy reducidas. Si las fibras quedan unidas no conlleva ning煤n riesgo para la salud, pero si se rompen (o se cortan) las fibras se liberan y en inhalarse quedan en los pulmones u otras partes del cuerpo, provocando graves patolog铆as. Por tanto, la peligrosidad del amianto depende en gran parte del estado de conservaci贸n de los materiales y de si 茅stos se manipulan o no. Los materiales con amianto rotos, viejos o deteriorados son los m谩s peligrosos. El amianto es conocido desde la antig眉edad, y se conoce de su uso en las descripciones de Marco Polo de China y Finlandia del siglo III. Pero su extensi贸n se dio a partir de la revoluci贸n industrial, a trav茅s de la explotaci贸n de los dep贸sitos naturales de amianto en Quebec, Finlandia, los Urales y Sud谩frica. Algunos datos de inter茅s:

鈥 Debido al amianto manipulado durante los 煤ltimos 50 a帽os, se extender谩 una epidemia de muertes y enfermedades que durar谩 hasta 2040.

鈥 Se calcula que todav铆a quedan sin retirar 80.450 km de tuber铆as con amianto en Espa帽a, y cerca de 8,5 millones de toneladas de placas.

鈥 En Espa帽a se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta causa, y que en las pr贸ximas d茅cadas en morir谩n 40.000 m谩s.