March 17, 2021

Saber qué herramientas están a nuestro alcance y cómo utilizarlas frente al uso no autorizado de fotografías, fruto de nuestra labor profesional y comunicativa, por parte de algunos medios de comunicación o webs es esencial para dignificar, defender y proteger nuestro trabajo. Debido a que esta práctica se ha vuelto sistémica en muchos portales de noticias, sobre todo digitales, hacer que paguen por el contenido que utilizan para sacar rédito económico es la única forma de acabar con ello.

Esta guía pretende explicar cuáles son los pasos a seguir para saber en qué sitios web han publicado una de tus fotografías sin tu consentimiento y, una vez ubicada, qué procedimientos recomendamos desde la Sección de Prensa y Medios de Comunicación de CNT Madrid para que, finalmente, la empresa que se está aprovechando de tu trabajo termine pagándote por él.

¿Cómo saber si me han robado una imagen y encontrar a los culpables?

Quizás haya descubierto de casualidad que te han usado una imagen o vídeo tuyo sin tu permiso, la mayoría sin citar la fuente. Pero si quieres descubrir si te ha pasado con más fotos tuyas o si esa misma imagen la han usado otros medios sin tu permiso, hay varias herramientas para saberlo.

La clave es hacer una búsqueda inversa de tu imagen en los diversos buscadores. Te recomendamos mirar en todos porque alguna web puede que se escape si no la ha indexado uno de ellos.

Google Imágenes: Tienes que clicar en el icono de la imagen para poder subir tu imagen o pegar su URL para encontrar a quien la haya usado.

Bing: Tienes que clicar en el segundo icono desde la izquierda de los cuatro que aparecen en la caja de búsqueda.

Yandex: Tienes que clicar en el icono Images y luego clicar en el icono de la cámara del campo de búsqueda para poder buscar tu imagen en internet.

TinEye: Este buscador es exclusivo para hacer búsqueda inversa de imágenes.

Vale. ¿Pero qué pasa si lo que han usado sin permiso es un vídeo y no fotos? ¿No puedo hacer nada? No te preocupes. Con la extensión para Chrome y para Firefox de InVID puedes encontrar tu vídeo publicado en webs a través de la búsqueda de varios fotogramas de tu vídeo. Como con los otros buscadores, puedes hacerlo directamente desde tu archivo o la URL donde esté tu vídeo. Te recomendamos hacer diferentes intentos para probar con varios fotogramas distintos. Así es más difícil que si alguien ha usado tu vídeo no aparezca en los resultados, ya que lo hace InVID es buscar por fotograma y puede que se le escape con una única búsqueda.

¿Qué hacer tras encontrar mi foto o vídeo en una web?

Antes de ponerte en contacto con el medio, lo primero es lograr una prueba con validez judicial que atestigüe tu imagen o tu vídeo. Para ello podemos usar la herramienta eGarante.

Es tan simple como mandar un correo electrónico a la dirección websigned@egarante.com donde el asunto del email sea la URL donde se encuentra tu imagen. Al poco te llegará un email de vuelta con un PDF adjunto con la captura completa de la página y la fecha y hora en que se tomó. Si luego el medio la elimina tendrás una prueba de que la usó sin permiso.

¿Cómo ponerse en contacto con el medio que me paguen?

Ya nos acercamos al momento de contactar al medio de comunicación para pedirle que paguen por la imagen. Pero a veces no es fácil saber cómo hacerlo. O a quién escribir.

En general, las webs de los medios de comunicación tienen un apartado de ‘Quiénes somos’ o ‘El equipo’ donde quizás encuentren nombres, cargos y correos electrónicos a los que escribir y pedir explicaciones (y el pago por tu trabajo). Otras veces es en ‘Contacto’, aunque puede ser sólo un formulario y que tu email pase desapercibido. Te recomendamos poner en copia varias de las direcciones que encuentres, priorizando la del encargado/a de la sección que la ha publicado y la de recursos humanos, si la hubiera.

Si es un programa de televisión, dado que muchos están externalizados a productoras subcontratadas, primero debes saber qué productora es la encargada del programa y contactarles por su web.

Si no das con una dirección de contacto, siempre está la opción de probarlo por redes sociales, especialmente Twitter. Puedes probar dirigiéndote en abierto o por privado a la cuenta de Twitter del medio de comunicación, sección, programa o productora. Otra opción es buscar el nombre del medio o su handle de Twitter (@nombrequesea) y en la pestaña Personas escribir directamente a personas que trabajan allí y te pueden direccionar a la persona encargada.

Desde CNT Prensa y Medios de Comunicación también podemos ayudarte, así que si no sabes a dónde dirigirte para reclamar tus derechos sobre el contenido que han usado sin tu permiso, puedes contactarnos tanto por Twitter, Instagram, Facebook como por correo electrónico a prensa_medios@madrid.cnt.es

Pasos a dar antes de escribir el correo electrónico

Ya tenemos el correo electrónico al que escribir y mandarles la factura por nuestros servicios. Pero antes de hacerlo es necesario explicar dos cosas: aclarar cómo mandar una factura si no lo has hecho antes y saber si debe llevar IVA o no, y saber que nuestro correo electrónico ha sido leído.

Si nunca has facturado como freelance para un medio de comunicación, debes saber que antes de nada tienes que darte de alta en Hacienda usando el modelo 036 o 037 (es gratuito). Después tienes que hacer la factura, que en algunos supuestos tiene que llevar IVA y otras no.

Por ejemplo, si se trata de una fotografía o vídeo que han explotado sin tu autorización, queda exento de IVA. De todas formas, este aspecto hay que explicitarlo en la factura con un mensaje como “Exento de IVA en virtud del artículo 20, apartado uno, número 26º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido”. También es recomendable dejar por escrito en la propia factura que están haciendo valer tus derechos de autor. Asimismo, recuerda que si la factura contiene un porcentaje de IVA tendrás que realizar la correspondiente declaración trimestral (modelo 303), al igual que la anual al finalizar el año (modelo 390).

Si es una televisión quien ha usado tu vídeo tu factura debe incluir IVA, si es un periódico o una web está exento. Para saber más sobre cómo facturar y no perderte en el laberinto burocrático freelance, te recomendamos que te leas nuestra guía para sobrevivir como freelance en la que aclaramos todas las dudas sobre Hacienda, Seguridad Social, IVA, IRPF y facturas. Los datos fiscales del medio de comunicación (nombre de la empresa y CIF) lo puedes obtener de su web y son necesarios para la factura. Suelen estar en el apartado ‘Aviso Legal’ y ‘Política de Privacidad’.

La cuantía que pretendes facturar al medio la determinas tú pero aquí te dejamos unos pero unos consejos si no sabes cuánto poner:

Que no sea una cifra tan elevada como para que les interese ir a juicio y pagar menos si son condenados.

Que no esté por debajo del precio de mercado para que no les salga a cuenta robar imágenes. Para hacerte una idea de lo que se paga por estas imágenes te recomendamos nuestra guía con tarifas de colaboraciones desde España y desde el extranjero .

y . Ten en cuenta el formato y el medio. Los vídeos se pagan más que las imágenes y en general las televisiones pagan más y tienen más presupuesto que un medio digital.

Ya tienes lista la factura pero debemos asegurarnos que nuestro correo electrónico ha sido leído. ¿Cómo lo hacemos? La forma más fácil es instalar Mailtrack, que nos avisará cuando se abra el mensaje. Lo malo es que en este momento sólo está disponible para cuentas de Gmail y desde Chrome. Aunque hay formas de abrir un correo sin que Mailtrack te avise, es una muy buena forma de tener constancia de que tu correo electrónico ha sido abierto.

¿Qué decir en el correo electrónico?

Con el eGarante en tu correo, la factura ya elaborada y el Mailtrack funcionando, es la hora de hacerles saber que han usado una imagen o vídeo tuyo sin permiso y que te tienen que pagar por ello. Te vamos a proporcionar varios modelos y recursos que puedes usar para que te paguen, pero siéntete libre de adaptarlo a cada caso. Puedes pedir que borren y te paguen, que firmen la imagen y que te paguen o simplemente que paguen. Lo que consideres oportuno.

Lo primero es el asunto del correo electrónico. Puedes usar varias opciones: ‘Factura por vídeo/imagen usado sin mi permiso’, ‘Envío de factura antes de acudir a los tribunales’, ‘PAGO DE FACTURA POR FOTO SACADA DE TWITTER’. De nuevo, libertad para tu caso.

Ahora toca el cuerpo del mensaje. Importante: no olvides adjuntar la factura y que tenga todos los detalles bien explicitados (número de factura, fecha, IRPF, IVA o no IVA, todos tus datos personales y fiscales de la empresa, número de cuenta…).

Puedes optar por mensajes más formales y escuetos para luego pasar a textos más contundentes si no obtienes respuesta a la primera. Te damos varios modelos a usar como quieras.

Buenas,

¿Qué tal? Soy X, el periodista cuyo vídeo/imagen [ENLACE A LA FUENTE ORIGINAL PARA PROBAR QUE ES VERDAD LO QUE DICES] habéis utilizado [ENLACE QUE PRUEBA QUE LA HAN USADO] sin mi permiso ni citarme como autor. Os adjunto la factura por mis servicios prestados.

Os doy también mi teléfono por si tenéis alguna duda al respecto y para futuros trabajos: X.

Un abrazo

o

Buenas tardes,

Soy X. .Me comunico con ustedes para enviarles la factura de una de las fotografías que he realizado hoy de X y que habéis utilizado en vuestra web [ENLACE QUE PRUEBA QUE LA HAN USADO] sin mi permiso, quebrantando tanto los derechos de propiedad como de explotación. Al mismo tiempo, os adjunto una imagen que prueba cómo esa fotografía la he posteado yo en mi cuenta de Twitter [ENLACE A LA FUENTE ORIGINAL PARA PROBAR QUE ES VERDAD LO QUE DICES]. Espero que me ingresen en la cuenta especificada en la factura la cuantía lo antes posible, pues no me gustaría tener que llevar el caso a los tribunales y que la cantidad fuese más elevada debido a los daños y perjuicios ocasionados.

Muchas gracias.

Saludos cordiales.

o

Mi nombre es X. Le escribo para solicitarle el pago por el uso reiterado y sin permiso, por parte de su empresa Y., de una fotografía de mi propiedad y autoría.

La imagen en cuestión es un retrato de Y. Como he podido comprobar en su página web, ustedes utilizaron la fotografía en una noticia de Z de Y, otra en X, y de nuevo en W del mismo año. (Guardo “pantallazos” de todas las veces).

La imagen no sólo fue usada por su compañía en la página web, sino que además se distribuyó a otros medios de comunicación como X, Y y Z que dan el crédito (y el dinero) a su compañía.

Le adjunto la factura con el cálculo del coste del servicio, sumado a una cantidad indemnizatoria que considero me corresponde por la pérdida de potenciales clientes. Así como el perjuicio por el desprestigio que supone la distribución de una de mis fotografías en una calidad ínfima que perjudica mi imagen profesional. Un total de X euros.

Espero su acuse de recibo, una pronta respuesta dando cauce a la retirada de la imagen y el pago en cuestión.

Un cordial saludo.

Si tras este primer correo te dan largas o no responden pasado un tiempo prudencial, puedes probar mandando un segundo correo en el que dejes claro que es más barato que paguen tu factura que acudir a tribunales:

Buenos días,

Me vuelvo a poner en contacto con ustedes para reclamar, de nuevo, el pago de mi fotografía/vídeo utilizada sin mi autorización y que X días después de la publicación sigue ilustrando el artículo [ENLACE DEL ARTÍCULO]

Les escribo para invitarles a reconsiderar el pago de la cuantía explicitada en la factura que ya tienen en su poder y que les reenvío en este segundo correo electrónico. Como comprenderán,el hecho de que la imagen siga en su página web habiendo tenido conocimiento de lo ocurrido tras haber leído el primer mensaje que les envié minutos después de publicar el artículo y saber que están infringiendo mis derechos de propiedad y explotación, no es algo que se pueda relacionar con una actuación de buena fe por su parte.

Asimismo, lo ocurrido ya está en manos de mi abogado, que me recomienda insistirles una segunda vez antes de interponer una denuncia en los tribunales.

Por mi parte, les hago saber la jurisprudencia que existe ante estos casos: Podemos tuvo que pagar más de 64.000 euros al fotoperiodista Pedro Armestre al utilizar sus imágenes para beneficio propio sin consultarlo ni llegar a ningún tipo de acuerdo con él, similar al caso que nos atañe. Algo parecido ocurrió a Eric G. Madroñal cuando la Agencia EFE utilizó una imagen que había posteado en Twitter sin su consentimiento ni autorización previa, al igual que ustedes han obrado con mi fotografía, y que terminó con una condena a la agencia por daños y perjuicios morales y económicos, teniéndole que pagar 600 euros. La noticia que recoge lo ocurrido en este último caso, además, explicita que “aunque la agencia intentó arreglarlo en su día con una disculpa y el pago “de una cobertura” el autor no aceptó y siguió adelante con sus reclamaciones”, así que se pueden hacer una idea de lo que le podría llegar a ocurrir a Y. si ni siquiera se han disculpado por lo que han hecho.

Espero su respuesta y el cobro inmediato de la factura. En caso contrario, me veré obligado a denunciarles ante la justicia, iniciando así un procedimiento que seguramente termine en una condena hacia su empresa por vulnerar mis derechos de propiedad y explotación relativos a mi trabajo como periodista, agravados por los perjuicios morales y económicos que esta situaciónme está causando.

Les animo a que reconsideren el pago de la factura que ya tienen en su poder, pues si no lo hacen se arriesgan a tener que abonarme una cifra más elevada dentro de unos meses.

Reciban un cordial saludo.

o

Hola de nuevo,

Como hablamos por teléfono, LA EMPRESA X ha cometido una violación de mis derechos de autor. No sólo eso sino que encima consideran que no han hecho nada malo ya que sólo han usado sin mi permiso un fotograma de un vídeo mío. Incido de nuevo en que dado que han utilizado mis imágenes con derechos sin permiso, estoy más que legitimado para pedir que se me pague por ello. Gracias a su uso ilegítimo han podido publicar antes que la competencia y tener más visitas de no haber usado mis fotografías.

Dado que ya tienen el artículo publicado y se han lucrado con mi fotografía, les autorizo a que la usen previo pago de la factura que les mandé. Así ustedes pueden recuperar el artículo como estaba originalmente y yo cobrar por mi legítimo trabajo. Si les parece caro el precio de mi factura, más caro sería el coste de un/a abogado/a y un/a procurador/a si me veo obligado a tomar vías judiciales para cobrar por infringir los derechos morales que tengo sobre mis imágenes, ya que serían condenados a pagar las costas legales suyas y mías más una indemnización por daños y perjuicios.

Mis datos de cobro están en la factura adjuntada en mi correo anterior.

Un saludo

¿Qué hacer si no me pagan la factura?

Es posible que pese a que los argumentos inapelables de tu correo electrónico, citando jurisprudencia y todo, no hayas convencido a la empresa para que hagan lo más conveniente para ellos y paguen esa primera cifra sin pasar por tribunales. En ese caso, el siguiente paso es mandar un burofax para darles un último aviso de que procedan a pagar (puedes reclamar una cantidad mayor de la original por las molestias y el daño que causan) antes de acudir a tribunales, dándole un cierto margen de tiempo.

El coste del burofax es de unos 30 euros y si te afilias a CNT Prensa y Medios de Comunicación podemos ayudarte a redactarlo y mandarlo en tu nombre porque las empresas saben que es más difícil enfrentarse a un sindicato que a una persona sola. Hay que sumar fuerzas y buscar apoyo frente a estos abusos.

Si tras este último aviso por burofax no admiten que lo mejor es pagar antes de acudir a tribunales, podemos asesorarte para poner la demanda. Además, si la cifra que pides es inferior a los 2.000 euros, el proceso es un simple juicio verbal que se podría celebrar sin abogado ni procurador, por lo que el coste y los tiempos son más cortos. También contamos con asesoría jurídica para nuestros afiliados y afiliadas.

Porque lo importante es evitar estos abusos, que asuman las consecuencias de sus actos y porque la ley y la jurisprudencia está de tu parte, te recomendamos llegar hasta el final y mejor hacerlo en compañía de otras personas que ya han pasado por esta situación y han elaborado esta guía para ayudarte. ¡Únete a CNT Prensa y Medios de Comunicación!