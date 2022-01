–

Por thecollective

de Anarchist Communists Meanjin

– Por Tommy Lawson

A medida que nos adentramos en el a帽o 2022, el mundo parece seguir desmoron谩ndose. Una nueva oleada de la pandemia mundial ha hecho que las cifras de Covid se disparen a pesar de las altas tasas de vacunaci贸n en las naciones imperialistas. El colapso medioambiental contin煤a sin cesar, el mismo racismo sist茅mico de siempre, la amenaza de guerra con China. No es de extra帽ar que cada vez m谩s gente se dedique a la pol铆tica radical.

Siempre opuesta al capitalismo y al Estado, la pol铆tica anarquista ha ido creciendo en popularidad durante una nueva ola progresista global. Sin embargo, siguen siendo la minor铆a dentro de la minor铆a que es la extrema izquierda. 驴Qu茅 est谩n haciendo nuestros tira-bombas vestidos de negro, nuestros punks y nuestros viejos sindicalistas en estos d铆as? Bueno, est谩n bastante ocupados a nivel mundial. Pero vamos a centrarnos en Ocean铆a.

Librer铆as, imprentas y espacios

Jura Books, Sydney

Jura es el colectivo anarquista m谩s antiguo de Oz [nombre coloquial para referirse a Australia], con 33 a帽os de antig眉edad. Se trata de una librer铆a cooperativa con sede en Petersham, Sydney, cuyo nombre hace referencia a las hist贸ricas cooperativas de fabricantes de relojes anarquistas de la regi贸n de Jura, en Suiza. Organizan conciertos, pel铆culas, reuniones y todo lo dem谩s, pero lo m谩s importante es que tienen un cat谩logo bastante impresionante de libros sobre anarquismo, movimientos sociales e historia radical. Tambi茅n tienen algunos carteles antiguos muy interesantes.

Desgraciadamente, los constructores de al lado hicieron un agujero en la pared a mediados de 2021. Esto hizo que el edificio fuera inseguro, y combinando esto con los problemas de salud de Covid, parece que Jura permanecer谩 cerrada temporalmente.

[https://twitter.com/JuraBooks]

[https://www.jura.org.au/]

Biblioteca Radical Incendium, Newport, Melbourne

IRL, descrita como una ‘infoshop’, estaba anteriormente en Footscray, Melbourne. Ahora se ha trasladado a The Substation en Newport, un centro de artes del gobierno, y se considera una biblioteca, una sala de lectura y una editorial. Organizan un mont贸n de cosas, como lecturas de poes铆a y clases de dibujo, y publican obras similares + se centran en las voces de las comunidades marginadas. Cabe destacar que Incendium no se identifica expl铆citamente como un espacio anarquista, sin embargo es expl铆citamente anticapitalista. De momento lo dejamos en la lista.

[https://incendiumradicallibrary.com/]

Melbourne Anarchist Club

El Club Anarquista de Melbourne era un espacio social de larg recorrido en Melbourne, jugando el equivalente b谩sico de la Jura en Sydney. En 2015, el MAC se vio envuelto en una batalla con los promotores que quer铆an expulsarlos del espacio. Esto dio lugar a una amarga separaci贸n en 2019. MAC t茅cnicamente sigue existiendo, con un grupo que mantiene los derechos legales. Parece que est谩n buscando una nueva ubicaci贸n en el noroeste de Melbourne.

Common House, Brisbane/Meanjin

Common House fue creada originalmente por Unite, una organizaci贸n amplia de izquierdas que surgi贸 a partir de una escisi贸n de la Alianza Socialista de Brisbane. Common House cuenta con colectivos tales como Anti-Poverty Network, Retail and Fast Food Workers Union, Workers Hour, South East Queensland Union of Renters y Anarchist Communists Meanjin. Tambi茅n alberga la mayor biblioteca radical de Queensland, adem谩s de charlas, proyecciones de pel铆culas, etc.

[https://unitehub.org/]

The Freedom Shop, Te Whanganui-A-Tara/Wellington, Aotearoa/Nueva Zelanda

Enclavada en el suburbio de Newtown (no tan de moda como el Newtown de Sydney), Freedom Shop vende libros anarquistas, fanzines, panfletos, camisetas, parches y botones. La revista irregular Aotearoa Anarchist Review “Aargh!” tambi茅n parece publicarse en la tienda Freedom.

[https://freedomshopaotearoa.blogspot.com/]

Rebel Press, Te Whanganui-A-Tara/Wellington, Aotearoa/Nueva Zelanda

Tambi茅n con sede en Te Whanganui-A-Tara/Wellington, Rebel Press publica libros relacionados con el anarquismo, el anticolonialismo y, en general, todo lo relacionado con la izquierda radical. Radical Press tiene su sede en el piso superior del Wellington Trades Hall.

[https://rebelpress.nz/]

Organizaciones anarco-comunistas

El mayor auge del anarquismo australiano lo compone el crecimiento de los grupos anarquistas “espec铆ficos” (o especifistas, o plataformistas, o de dualismo organizativo, seg煤n se prefiera). Por alguna raz贸n, la mayor铆a de ellos han adoptado logotipos de clubes de f煤tbol con temas de vida salvaje. No sabemos a qu茅 se debe esta tendencia, pero veamos los equipos de la Liga (de f煤tbol) Anarquista Comunista Australiana.

隆Libertad para Palestina! Declaraci贸n firmada por Red Black Notes, Melbourne Anarchist Communist Group, Black Flag Sydney, Anarchist Communists Meanjin y Tamaki Makaurau Anarchists (Auckland).

Melbourne Anarchist Communist Group

El peque帽o pero serio MAC-G (no confundir con el Melbourne Anarchist Club) es el m谩s veterano, ya que existe desde la d茅cada de 2000. El MACG mantiene la publicaci贸n constante de un bolet铆n, The Anvil. Durante mucho tiempo fueron la 煤nica organizaci贸n con este nivel de publicaci贸n s贸lida. Afortunadamente, otros anarquistas de Australia tambi茅n han conseguido sacar los dedos. MAC-G produce folletos y es activo en los movimientos sociales de Melbourne y en los respectivos sindicatos de sus miembros. MAC-G est谩 afiliado a Anarkismo, un sitio web que publica puntos de vista de grupos anarquistas principalmente de la tendencia ‘Platformista’.

[https://melbacg.wordpress.com/]

Collective Action, Melbourne [Desaparecido]

Aunque su p谩gina de Facebook sigue existiendo, Collective Action se ha vuelto bastante, eeer, inactiva. Pero al menos fue una decisi贸n colectiva. Anteriormente conocido como Anarchist Affinity, el segundo grupo plataformista de Melbourne ha desaparecido. 驴Habr谩 una resurrecci贸n? 驴Quiz谩s surja un nuevo grupo en 2022? Qui茅n sabe. Pero parece que la Rep煤blica Popular de Victoria ya no es la capital de la pol铆tica radical.

[http://www.collectiveaction.org.au/]

Anarchist Communists Meanjin

Lanzado oficialmente el 5 de enero de 2021, ACM surgi贸 de la tendencia anarquista dentro de la organizaci贸n de amplia izquierda de Brisbane, Unite. Otra organizaci贸n plataformista/especista, ACM imparte clases de introducci贸n a la pol铆tica en Common House, y es activa en sindicatos y movimientos sociales al norte del muro. Son especialmente importantes para el Sindicato de Inquilinos del Sureste de Queensland (SEQUR) y la secci贸n de Brisbane de la Campa帽a contra el Racismo y el Fascismo.

Tambi茅n publican un bolet铆n mensual, Notes From Below.

[https://acmeanjin.org/]

[https://www.facebook.com/AnarchistCommunistsMeanjin]

Black Flag Sydney

隆Arggghh coleguillas! Los plataformistas de Black Flag, de tem谩tica pirata pero “muy serios”, se formaron a partir de los grupos de lectura anarco-comunistas de Sydney. BFS se fund贸 oficialmente el 10 de enero de 2021, convirtiendo a BFS en la organizaci贸n hermana m谩s joven de ACM. Black Flag produce su propia hoja de noticias, apropiadamente llamada Mutiny. Sorprendentemente, el nombre no es una referencia a la antigua Mutiny Zine. En 2021 publicaron algunos art铆culos interesantes. Incluyendo una cr铆tica a la Ayuda Mutua.

Hacia finales de 2021, un miembro de BFS fue elegido para la junta directiva de Mardi Gras en una candidatura disidente llamada acertadamente Orgullo en Protesta.

BFS, junto con Jura y el cap铆tulo de Sydney de la IWW organiz贸 una conferencia anarquista para 2021, pero con el cierre tuvo que ser cancelada. 驴Ser谩 el Anarquismo 2022 la respuesta libertaria al Marxismo 2022?

[https://blackflagsydney.com/]

[https://www.facebook.com/Mutiny-Black-Flag-Sydney-107647964697066/]

Geelong Anarchist Communists

El nuevo chico del bloque Ancom [anarco-comunista], GAC se lanz贸 el 1 de mayo de 2021. Organizan un grupo de lectura feminista mensual y son muy activas en el movimiento obrero local, incluyendo una campa帽a sindical bastante singular en la Biblioteca de Geelong.

Los miembros de GAC y BFS aparecieron en el podcast Living the Dream a finales de 2021, hablando sobre el estado del anarquismo en OZ y un art铆culo sobre el anarquismo y el Frente Unido.

[https://www.facebook.com/GeelongAnarchistCommunists]

Tamaki Makaurau Anarchists (Auckland), Nueva Zelanda (Aotearoa)

Puede que est茅n en Aotearoa [nombre maor铆 de Nueva Zelanda, de uso habitual en el ambiente de izquierdas], pero nosotros seguimos pensando que nuestros primos trans-tasm谩nicos [los de al otro lado del mar de Tasmania] son estupendos. Los TMA llevan unos cuantos a帽os en activo y desempe帽an un papel fundamental en el mantenimiento del anarquismo a lo largo y ancho de la isla. Esto incluye tanto un evento de acampada como el “Mercado realmente libre”. Este a帽o, TMA ha estado muy implicada en las campa帽as de apoyo a la autoidentificaci贸n de g茅nero. TMA tambi茅n produce el podcast Anarcats.

[https://tamakimakaurauanarchists.org.nz/]

[https://open.spotify.com/show/2N3X2YEPjQLIzV326IcwtW]

[https://www.instagram.com/tamaki_makaurau_anarchists/]

[https://www.facebook.com/AucklandAnarchists/]

Aotearoa Workers Solidarity Movement

La “M” de AWSM podr铆a significar movimiento, pero en realidad son s贸lo un grupo. Es el otro grupo ancom de Aotearoa, pero lleva m谩s tiempo que TMA. A juzgar por sus redes sociales, les gusta poner pegatinas y escribir alg煤n que otro art铆culo. Tambi茅n son un afiliado de Anarkismo.

[https://awsm.noblogs.org/]

Teniendo en cuenta el n煤mero de grupos anarco-comunistas en Ocean铆a, 驴se cuece una federaci贸n? 驴Se a帽adir谩n m谩s equipos a la liga la pr贸xima temporada? Qui茅n sabe, pero es una se帽al positiva que los grupos existentes hayan colaborado en algunas campa帽as y hayan publicado una declaraci贸n colectiva (enlace abajo) sobre la ocupaci贸n de Palestina a principios de este a帽o. Tambi茅n se public贸 un panfleto lleno de informaci贸n pr谩ctica para oponerse a las concentraciones antisanitarias, antivacunas y derechistas que proclaman la “Libertad” (enlace tambi茅n abajo).

[https://www.redblacknotes.com/2021/05/14/freedom-for-palestine-statement-from-anarchist-communist-groups-in-oceania/]

[https://acmeanjin.org/articles/all-out-against-the-fascists/]

Noticias, an谩lisis y publicaciones anarquistas

Cartel de la Conferencia Anarquista de Sydney, que fue cancelada debido al Covid.

Slackbastard

El gandul (=slacker) favorito de todos, el infame cazador de nazis y gran fan del Collingwood, @ndy Slacky tiene un blog muy interesante sobre la ultraderecha en Australia, as铆 como sobre temas relacionados con el anarquismo. Incluso hay una versi贸n bastante divertida de su personaje en la serie de televisi贸n Romper Stomper, basada en las conspiraciones entre la extrema derecha sobre qui茅n podr铆a ser el escurridizo Slackbastard. 驴Hace esto que Andy sea el anarquista m谩s (in)famoso de Australia?

[https://slackbastard.anarchobase.com/]

[https://www.facebook.com/slackbastard-303648619354/]

[https://twitter.com/slackbastard]

Sydney Anarchist Communists

Formado en 2020, por iniciativa de un grupo de anarquistas (-comunistas) de Sydney, el grupo con el acr贸nimo m谩s desafortunado de Australia (SAC) [hace la broma porque se pronuncia igual que la palabra “Suck”, que quiere decir “apesta”] comenz贸 a reunir a la gente para grupos de lectura semanales sobre diversos temas. Esto continu贸 durante la mayor parte de 2021 como un grupo de lectura quincenal. Las discusiones se utilizan como base para los art铆culos, que luego se compilan en un bolet铆n/revista. Estos se alojan en Red & Black Notes, donde se puede acceder a los art铆culos individualmente y descargar el formato del diario.

[https://www.redblacknotes.com/author/sydney-ancom-bulletin/]

[https://www.facebook.com/profile.php?id=100064418094682]

Red and Black Notes

R&B Notes alberga los escritos de varios anarco-comunistas de Australia (incluido el Sydney Anarcho-Communist Bulletin). El sitio tambi茅n cuenta con una lista de lecturas muy interesante para aquellos que quieran familiarizarse con la teor铆a anarquista, y un excelente archivo de contenido hist贸rico del movimiento anarquista australiano.

[http://www.redblacknotes.com/]

[https://www.facebook.com/redblacknotes]

Beyond the Dark Horizon. A Green Anarchist Magazine

No estamos seguros de lo que podemos ver en Beyond the Dark Horizon, pero aparentemente es una “publicaci贸n de arte anarquista verde, poes铆a, historias, desvar铆os de la llamada Australia y m谩s all谩”. Qui茅n lo iba a decir.

[https://beyondthedarkhorizon.org/]

Organizaciones sindicalistas

La secci贸n de Bangladesh de la AIT se organiza entre los trabajadores de las plantaciones de t茅.

Anarcho-Syndicalist Federation (AIT)

驴Son anarquistas? 驴O son un sindicato? Son ambas cosas. Fundada por exiliados espa帽oles y b煤lgaros, ASF existe desde hace bastante tiempo. Hoy en d铆a se dedican principalmente a ayudar a difundir el anarcosindicalismo por el sudeste asi谩tico. Bangladesh parece ser la secci贸n de m谩s r谩pido crecimiento, organizando entre los trabajadores de las plantaciones de t茅. En Australia, las filiales (es decir, las sucursales) figuran actualmente en Melbourne, Canberra, North West Tasmania, Perth y Sydney.

[https://asf-iwa.org.au/]

Industrial Workers of the World (IWW)

El otro competidor en la categor铆a de “somos un sindicato o una organizaci贸n pol铆tica” son los Wobblies. Aunque no son exactamente anarquistas, debido a sus estructuras m谩s jer谩rquicas y centralizadas, la IWW ha tenido (y sigue teniendo) una importante participaci贸n anarquista. Los miembros de Melbourne han sido los impulsores de la creaci贸n del Renters and Housing Union (RAHU) en Melbourne. Las sucursales de la IWW en Sidney figuran actualmente en Melbourne, Sidney y Adelaida.

[http://iww.org.au/]

Rebel Worker, Warrung/Sydney

Aparentemente es un solo tipo que se identifica con el anarcosindicalismo pero que no puede llevarse bien con nadie m谩s, Rebel Worker sigue produciendo un peri贸dico, “Sparks”. El nombre parece ser una referencia a una revista de base en el Sindicato de Trabajadores del Tranv铆a establecida por el FSA en los a帽os 90. El Sparks original gozaba de una gran popularidad entre los trabajadores. El Sparks moderno no.

[http://www.rebelworker.org/]

Historia anarquista

A continuaci贸n hay una lista de sitios web que albergan informaci贸n relacionada con la historia del movimiento anarquista en Australia y Aotearoa.

Historia anarquista de Nueva Zelanda [http://ahnz.anarkiwi.co.nz/]

Anarchy(dot)(org)(au) [https://anarchy.org.au/]

Biblioteca Kate Sharpley [https://www.katesharpleylibrary.net/6m90mg]

Takver [http://www.takver.com/history/]

Reason in Revolt [http://www.reasoninrevolt.net.au/bib/PR0000263.htm]

Libcom [https://libcom.org/tags/australia]

Secci贸n de historia de Red and Black Notes http://www.redblacknotes.com/anarchism-in-australia/

Para cualquiera que est茅 interesado en una visi贸n m谩s amplia y global del anarquismo moderno, Felipe Corr锚a compil贸 un excelente dossier disponible aqu铆.

[鈥嬧媓ttps://theanarchistlibrary.org/library/felipe-correa-dossier-on-contemporary-anarchism]