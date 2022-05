–

El pasado 7 de abril de 2021, el periodista Guillermo Martínez cubría para El Salto Diario el mitin del partido político Vox en Vallecas (Madrid), cuando un agente de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional le agarró, empujó al suelo y agredió. Una vez denunciados los hechos ante la Justicia, la sentencia absolvió al agente y la jueza pidió la apertura de un proceso penal por falso testimonio tanto para el periodista como los tres testigos, compañeros de profesión, que acudieron al juicio y relataron los hechos.

Hablamos con Guillermo Martínez, periodista agredido por la Policía en Vallecas, quien considera que “es una agresión que coarta la libertad de expresión y es un aviso a navegantes” y destaca la solidaridad que ha encontrado entre compañeros de profesión y organizaciones sindicales y políticas frente a la actitud de la Policía y la jueza.

Por recordar, en aquel momento, la jueza determinó que tal agresión no había ocurrido, a pesar del informe forense que acredita un hematoma perfectamente compatible con un porrazo policial, los vídeos que muestran cómo lo tiraron al suelo sin darle tiempo a mostrar su identificación profesional y la declaración del denunciante y los otros tres periodistas que presenciaron la escena, los cuales aportaron vídeos de lo ocurrido.

CNT insiste que “los cuatro periodistas están investigados por la justicia por un presunto delito de falso testimonio”. Se enfrentan a una condena de uno a tres años de prisión y una multa de seis a doce meses, cuya cuantía será determinada por la magistrada del juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Además de Guillermo Martínez, son Fermín Grodira, Juan Carlos Mohr y una periodista del diario Público que enfilan así un procedimiento penal “iniciado por una jueza condecorada con la cruz al mérito policial con distintivo blanco propuesta por la Brigada Provincial de Información de Madrid. Esto no solo demuestra la connivencia entre el poder judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que es un ejemplo más de la impunidad con la que los agentes actúan contra periodistas”, afirma CNT.

Para ayudar a tres periodistas, desde la Sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid abrieron una caja de resistencia, y han completado con la solidaridad de muchas personas, para sufragar la defensa, que se puede alargar años. El montante total de dinero necesario es de 4.356 euros (1.200 euros por cada uno de ellos más el 21% de IVA).

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

Hacemos un poco memoria, ¿qué pasó ese día, qué recuerdas?

Vox convocó un mitin en Vallecas, reconocido barrio de izquierdas, popular y humilde de la capital, Madrid, y se produjeron ciertos disturbios entre algunos vecinos y vecinas que no veían bien que un partido de ultraderecha fuese a su barrio y la Policía cargó. En un momento dado, quise volver a la plaza donde se estaba desarrollando el mitin y había unos policías a los que les dije que quería pasar, que era periodista. Uno de ellos me dijo que me colgara la identificación como tal, le contesté que no podía colgar, y cuando la estaba sacando del bolsillo, otro policía me agarró del pecho y me tiró al suelo y me golpeó en la espalda. Entonces, esto fue documentado por otros tres periodistas que aportaron sus vídeos y sus testimonios en el juicio que se celebró por un potencial delito de daños leves contra el policía que conseguimos identificar.

¿Cuáles fueron las consecuencias?

Las consecuencias fueron afrontar un proceso penal contra un agente de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional y, además, de alguna forma tener que lidiar con la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid condecorada, a su vez, por la Policía Nacional a petición del Servicio de Información de la Delegación de Madrid. Esta jueza, más allá de poder sentenciar que ella no pudo justificar que fuese ese agente el que a mi me golpeara, fue mucho más allá y determinó que la agresión no había existido como tal sin atender mi parte de lesiones, un informe forense que acredita un hematoma en el glúteo, que se puede corresponder perfectamente con un porrazo y no con la caída al suelo, además de los tres testigos y las pruebas oculares que se ven en los vídeos que aportamos y, además, pidió deducción por falso testimonio tanto para mi, como denunciante, como para los tres periodistas que actuaron como testigos en el caso.

¿Está siendo limpio el proceso judicial?

El proceso judicial no me atrevería a decir que no está siendo limpio. Creo que que se está desarrollando en la forma que se están desarrollando los procesos judiciales en España. Podemos ver como una jueza, condecorada por la Policia Nacional, juzga un caso en el que un periodista es agredido por un agente de la Policía Nacional. No vemos mucho más allá de esta gran contradicción, veremos como se desarrolla el siguiente caso que lo lleva otro juzgado de instrucción, veremos si la jueza tiene alguna ligazón con los cuerpos de Seguridad del Estado y esperemos que se haga justicia y que, desde luego, el proceso judicial sea lo limpio como tiene que ser cualquier proceso judicial.

¿Qué actividades tenéis previstas para denunciar vuestro caso?

Desde que comenzó el caso y desde que se produjo la agresión desde CNT Prensa, en el sindicato que yo participo en Madrid, hemos llevado actividades para denunciar el caso porque creemos que es una agresión que coarta la libertad de expresión y es un aviso a navegantes, ya no tanto para el denunciante, sino para cualquier persona que se le ocurra ir a testificar lo que vio en unos hechos concretos. Creemos que son ciertas consecuencias que tenemos algunos periodistas que nos dedicamos a cubrir este tipo de movilizaciones y que a otros periodistas sería impensable que las recibieran.

Las actividades, primero, hemos sacado una campaña para sacar fondos para tres de los cuatro periodistas afectados por este caso, y seguramente demos a conocer el caso en alguna rueda de prensa o a convocar movilizaciones para que también la sociedad, en general, y el gremio de comunicadores e informadores, en concreto, puedan ver la tropelía que pensamos que se está produciendo contra nosotros.

¿Con qué apoyos contáis? ¿Quiénes os han mostrado su solidaridad?

En cuanto a los apoyos que hemos recibido, se han mostrado de nuestro lado muchísimas organizaciones y movimientos también compañeros de otros sindicatos. Primero la CNT Comarca Sur de Madrid, la plataforma por la libertad de información, Reporteros sin Fronteras, la Agrupación de Periodistas de UGT, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la Federación de Sindicatos de Periodistas, los periodistas valencianos, el sindicato de periodistas de Madrid y de Catalunya, el Colegio Profesional de periodistas de Galicia, secciones sindicales como CGT en RTVE, la Industrial Workers off the World Journalist Union, o la Federación Europea de Periodistas. También otras asociaciones, como la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Unidad contra el Fascismo y el Racismo, Sare Antifaxista, Frente Anarquistas, Radio Alegría Libertaria, Iridia, Foro Pacifista de Ciudad Real, Podemos, IU, PCE, también las Juventudes Comunistas de España. También se han sumado ERC, Más País, el grupo partamentario de EH Bildu y la CUP, Junts Per Catalunya, BNG, Anticapitalistas y a título personal el senador de Compromís, Carles Mulet.

El apoyo está siendo grande y esperemos que este apoyo no se quede solo en la firma del comunicado, sino que ahora que sí necesitamos una ayuda más material, como es sufragar los gastos judiciales que nos está acarreando este proceso pues veamos cierta solidaridad, que muchos periodistas de muchos medios se están volcando con ella.

Argazkiak 📸 Fotos: Fer Capdepon y Alvaro Min