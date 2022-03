–

De parte de El Miliciano March 18, 2022 60 puntos de vista

Gula Capital

Botas con puntas de acero pisotean un poema en el v茅rtice de la vida y las palabras penden de mi boca como p茅talos marchitos ansiando el vuelo contenido.

El cielo est谩 de luto y una tempestad que se repite. Una mano desata tinieblas y hunde las cabezas bajo el agua. Y duele 隆duele tanto!

Vivimos conteniendo el aire y m谩s de una vez amanecemos boqueando o caemos en la perpetua y l煤gubre oscuridad. Bajo la negra desolaci贸n de un hielo negro, intenso y feroz, tan poderoso como una glaciaci贸n s煤bita, sus dientes puntiagudos 谩vidos de morder, de desgarrar, sobre un charco de sangre coagulada. Mientras se acumulan monta帽as de polvo, huesos olvidados, duelos del duelo, cad谩veres llorados, desaparecidos en todos lados, como p谩jaros al filo de la noche abandon谩ndose al viento, diluy茅ndose en la niebla de los arrabales.

El pulso herido de una verdad esquiva socava la herida que grita: 隆Los pobres vivimos en guerra! 驴A qu茅 le podemos temer?

驴Es que acaso no lo ven? 隆Nos desuellan! Y los borregos se revuelcan en un mar de desechos e inmundicias.

隆Ya no m谩s tanta indolencia infame!

Traigo impregnado en el cuerpo el aroma rancio del encierro y el verd铆n de las paredes, de las iras, las angustias; de los miedos y el sufrimiento que fermentaban en el silencio de una mujer exang眉e que llevaba toda la desesperaci贸n del mundo prendida en los ojos; de tanto andar llorando muertos, acarreando cr铆os y mantas, cacharros que se vac铆an en un abrir y cerrar de ojos, le帽a apolillada, hortalizas desechadas, el peso de esas rabias acumuladas, calvarios ancestrales que andan rugiendo bajo los cimientos – ahora- en cada una de las fibras de mi ser.

Los br铆os insurrectos que me habitan me sacuden, la sangre efervescente me cuece entera para apuntalar la trinchera en una orilla en la que la oscuridad viaja en direcci贸n contraria. La pluma en una mano y las v铆sceras en la otra. Y desde el doble baluarte que une la raz贸n y el coraz贸n las palabras se vuelven pu帽ales, se vuelven fusiles, se vuelven hachas, cubos de agua, puertas que se abren de par en par, brazos y manos c谩lidas, amigas. Palabras lejanas, robustas, a帽osas porque sus or铆genes son profundos, ancladas en el sufrimiento de los desheredados, un pensamiento rompiendo las cadenas de los d茅spotas, una sola sonrisa en miles de labios diferentes, un vendaval capaz de barrer el polvo gris de las pesadillas que inundan esta aciaga noche eterna.

Si pudiera encontrar el modo de explicarte la ternura y saber que podemos ser un r铆o, una calle, pa帽os y gasas cobijando la carne ro铆da, quemada, ampollada. Y que se puede ser un nombre, una mirada, barriletes remontando sue帽os m谩s all谩 de las palabras. Que somos. Que podemos.

Si mis ojos pudieran hablarte. Centinelas incansables que se inundan de paisajes que nutren la esperanza. Si mis ojos no se hubiesen posado -ahora- en los cenicientos paisajes del infierno, penosas llanuras de lo que antes fuera monte. Si este incendio en la hierba no amenazara con quemarlo todo y mis retinas, retorciendo mis entra帽as, consumiendo la savia de la vida. Y saber que somos un todo y que podemos serlo.

Y se me empa帽an los ojos. Un torrente caudaloso, manso, irradiando una luz prieta, de mendigos. Naciente de la profundidad del pozo en el que, a veces, siento que me voy quedando sin aire.

Ojos so帽adores como los tuyos a los que la chispa no ha abandonado a煤n, ojos que han bebido del cielo y escudri帽ado el horizonte; para nutrirse de fuerzas y as铆 atravesar la negrura infinita – hermana del silencio -, negrura que nos acecha incansablemente; para nunca, pero nunca, inclinar la cabeza abrumada bajo las botas del verdugo.

Porque somos. Porque podemos.

Y duele en el cuerpo, duele en el alma, ese destierro que un pu帽ado de tiranos se han esmerado en volver inexorable.

Los caranchos nos devoran y la muerte rondando siempre, siempre.

La completitud de los oprimidos se me filtra bajo la epidermis -como esta nebulosa, niebla, h煤meda, fr铆a, frondosa que como un demonio maldito tajea mi piel hasta los huesos-; la helada bruma enredada en los zarzales; la fuerza ind贸mita de la naturaleza; el latir de un tiempo que mi sangre bulle; el mismo terror de ayer que se replica; los pu帽ales de tinta sembrando descontento, sue帽os, amor y rebeld铆as; el coraje, la fuerza, el empuje y el valor de nuestros compa帽eros; las luchas trazadas por los desterrados del mundo entero; la constelaci贸n alada de los ca铆dos 鈥 cuyas existencias y ausencias me rompen e impulsan lazando pu帽ados de lava en mi aliento-; la trinchera inmutable al capital; el perro fiel a sus instintos; la infusi贸n de l谩grimas y agallas; los abrazos m谩s all谩 de las distancias; los huesos erectos; el ideal altivo. Todo ello. Por todo ello, brav铆a como un mar en plena tempestad, remando contra todo pron贸stico, es que se emplaz贸 esta barricada que a煤n resiste. Marginal, disidente, extranjera en todas partes, siempre adelante, siempre intransigente, siempre fiel a la anarqu铆a.

Pestes infames, bajo su ley sanguinaria e implacable de exterminio, llevan su estigma de aniquilar a fuego y plomo. Las violencias ejercidas hacia los cuerpos e ideolog铆as que se roban nuestras alegr铆as; el sistema social existente que a todos oprime, enferma y desuella tras largas jornadas de faenas diab贸licas; la infamia; la adulaci贸n; la mentira; los abusos de los poderosos; la esclavitud capitalista del salario; la trata de personas; la vanidad; la avaricia; el crimen colectivo del hambre absurda en un mundo repleto de recursos -que ellos mismos se han robado-; el ecofascismo; los silencios a fuerza de mordazas; las hogueras; las masacres; la inquisici贸n; los cr铆menes de odio; el insondable dolor; la sangre de nuestra sangre exterminada; las tierras arrasadas; la vida del ecosistema depredada; el agua embotellada; el glifosato; los venenos; el militarismo; la espada de la ley perversa; la llave de los calabozos y los calabozos; las banderas -iconos represivos y de exterminio-; los estados; las naciones; los consejos de guerra; las guerras; los arlequines volviendo de la guerra; los gritos desgarrados de las madres; las fronteras; los genocidios; las migraciones forzosamente desesperadas 鈥 pueblos hambreados, desplazados, bombardeados, ahogados-; los refugiados; los prisioneros; los desaparecidos; los desahuciados -ahora mutilados- arrastrados a ser el alimento de las bestias que los defensores del poder han engendrado; los saltos peligrosos sobre una cuerda floja; los leviatanes; los buitres; el eco incesante de las 贸rdenes liberticidas; las muertes de nuestros hermanos y compa帽eros en manos de los esbirros; las ejecuciones a fuerza de negocios sucios, miedo, amenazas, bayonetas, metralla y bombas; la obediencia y el horror; el divide y reinar谩s de los verdugos; las instituciones; las sotanas; los altares; los estrados de injusticia; los para铆sos fiscales; los se帽ores de traje; los pol铆ticos; los privilegiados; los burgueses; los monopolizadores; los capitalistas. Todo ello.

隆TODO ELLO!!

驴Es que acaso no lo ven?

隆Los pobres vivimos en guerra!

驴Es que acaso no lo ven?

隆Nos desuellan! Y los borregos se revuelcan en un mar de desechos e inmundicias.

隆Ya no m谩s tanta indolencia infame!

G茅lidos huracanes de ojos siniestros, con desd茅n dictatorial, nos escupen su ponzo帽a letal con una mueca de muerte en los labios, blasfeman que todo ello es por nuestro bien. 驴El bien de qui茅n?

En medio de este mar de angustias y desolaci贸n, con las botas pisando nuestras cabezas, tras el ruido ensordecedor de las balas, evocan falsas promesas de una vida digna. Y los m谩rgenes contin煤an nutriendo las cifras de la muerte como lluvia an贸nima del amanecer bajo las tinieblas de un lugar ajeno.

Tumbas sin nombre plagan los suelos, la orbe apaleada y un silencio tenebroso. Un pu帽o desp贸tico ahog谩ndonos hasta el fondo, ojos huecos poblados de avaricia, desiertos espirituales, f煤nebres festines, b茅licas quimeras, vaho sangriento, melod铆as funestas de la maquinaria asesina. Los perros asesinos y sedientos lamen hasta el sudor del sol. Manos criminales de usureros, tribunales infames custodiados por alg煤n don nadie y su fusil, erigido en guardi谩n del santuario, cancerbero fiel, say贸n de los sayones; lanzan ciza帽a, mentiras, placebos, gases, cuando no las bayonetas. La matanza no es m谩s que una trampa para el pueblo espectador. All铆 entre los gru帽idos y aullidos de los chacales, los buitres, escorpiones y serpientes, hay un monstruo m谩s malvado que sue帽a con trepar por los andamios. 脡l destruir铆a todo de un zarpazo, se tragar铆a el mundo de un bocado. T煤 lo conoces no seas hip贸crita.

隆No! 隆Ya no m谩s esta indolencia c铆nica e infame!

Algunos escuchan el relato de los dolores humanos como si fuesen f谩bulas. Eligen revolcarse en la inmundicia, hunden sus narices en la hipocres铆a m谩s profunda, cierran los ojos ante la aberrante carnicer铆a y lamiendo las botas del esbirro se ahogan en sus propios desperdicios engullendo con cinismo cr贸nico un silencio c贸mplice, ruin y traidor. Hu茅rfanos de valores, ante una avalancha de negaciones y mentiras, se tragan las noticias falsas de la prensa vil y rastrera. Y otra vez la misma pesadilla de ayer reproduciendo los patrones de un pasado insondable.

Nunca practiques el silencio de la renuncia voluntaria. Johann Most se帽alaba que – “Quien haya reconocido la villan铆a de las condiciones actuales, tiene el deber de levantar la voz para exponerlas.鈥- Mirar para otro lado, ser neutral ante las injusticias, no te hace tan diferente a tus verdugos o a quienes a tu lado aspiran a pisarte la cabeza. Todos intereses ego铆stas y vanos.

隆Ay no te dejes arrastrar por viles enga帽os! Los excesos de la tiran铆a lastiman a todos. Cuando levantan el yugo que agobiaba al buey inmediatamente despu茅s matan al buey. Siempre burlados los de abajo, siempre gananciosos los de arriba. La casta parasitaria de pol铆ticos y empresarios solo busca salvar su propio pellejo, seguir hinchando sus cuentas bancarias y salir beneficiada en este macabro juego de aniquilaci贸n.

脫yeme bien: 隆El Estado no recibe golpes, siempre los da! Condenando a los pueblos a vivir una vida de miserias.

隆No! Tales aberraciones no son posibles en nombre de la equidad, la igualdad, la vida, el amor y la libertad.

Dec铆a Herbert Read; “Fe en la bondad fundamental del hombre; humildad en presencia de la ley natural; raz贸n y ayuda mutua, son las condiciones que nos salvar谩n. Pero ellas deben ser unificadas y vitalizadas por una pasi贸n insurreccional, llama en que todas las virtudes se templen y clarifiquen, para ser llevadas hasta su fuerza m谩s efectiva.鈥

No, no es que crea en los milagros, pero s铆 creo en los hombres.

Porque somos. Porque podemos.

Y duele en el cuerpo, duele en el alma, este destierro enquistado en los huesos.

Los caranchos nos devoran y la muerte rondando siempre, siempre.

Entre la violencia gubernamental, violencia militar, violencia institucional, violencia ambiental, violencia por el odio radical… O nos matan de hambre, a los tiros o de miedo, a ellos les da igual. 驴Hasta cu谩ndo vamos a permitir que nos liquiden como moscas sin que les tiemble el pulso? Con pol铆ticas, venenos y balas. Un modelo capitalista, mafioso, explotador, agroextractivo que especula con el hambre y la necesidad de la gente; que explota, sobreexolota, esclaviza, saquea, depreda, contamina, tala, desmonta y quema nuestro hogar y el de todos los seres que habitan esta tierra. 隆Compr茅ndeme bien! 隆脡STE ES EL 脷NICO PLANETA QUE TENEMOS! 脡STA ES LA VIDA -rodeada de muerte- NUESTRA 脷NICA VIDA. El discurso de “progreso”, “desarrollo” y “empleo” no pasa de ser una sangrienta burla. Y del discurso de guerra para la paz ni hablemos.

隆No puede haber paz mientras exista desigualdad!

El dios capitalista acorta la vida a cambio de billetes y los falsos profetas, disput谩ndose parte del banquete, criminalizan inocentes. Se pierden cosas ignotas en medio de las 谩varas llamas del despotismo. La espina dorsal de la vida es herida con su aliento c谩ustico emanando de sus fauces de muerte.

Poco importa si es Ucrania, Rusia, Siria, Birmania, Colombia, Argentina鈥

Por todas partes las larvas predican y blasfeman, pero el progreso 鈥 su progreso- que nada construye, tampoco cuida la continuidad de la vida. Si desaparece el pulso de una vida bajo las balas o las acciones e inacciones del Estado -cualquier Estado- o si desaparece un manglar cuya funci贸n era proteger la costa y los peces y absorber carbono y aportar biodiversidad, el impacto no se puede reparar con dinero. Los arrecifes de coral se blanquean, los humedales se secan, los r铆os desaparecen, bosques inmensos se convierten en sembrados de monocultivo, los desgarrados por la existencia son desterrados, obligados a emigrar, huyen asustados y son acorralados, exterminados; y quienes resisten y resguardan la vida son borrados en un abrir y cerrar de ojos.

– Desde hace ocho a帽os, Global Witness hace un seguimiento sobre la cantidad de activistas ambientales que han perdido la vida en la lucha por la protecci贸n de la madre tierra. De acuerdo con el reporte en el a帽o 2020, han sido asesinados 227 activistas y guarda parques, principalmente en Colombia, M茅xico y Filipinas. No son cifras 隆son seres humanos! Dicha cantidad de asesinatos cuadra con los datos de conflictos socioambientales en todo el planeta. Y seguramente son muchos m谩s. 鈥 No digo m谩s que un par de verdades.

Condenados a una vida de cadena perpetua bajo este infecto sistema establecido por unos pocos all谩 arriba, en los m谩rgenes una tempestad se repite incesantemente, la muerte rondando siempre en un afuera irremediable y esa angustia atroz en los cuerpos fam茅licos de los despose铆dos que vienen bajando por una barranca sistem谩tica, empujados por un insaciable depredador. Un mundo que los desech贸 viene a restablecer el 鈥渙rden鈥 a fuerza de plomo y discursos viles y vanos.

Los que miramos las cosas con empat铆a y estudiando de los hechos sus causas, sent铆monos lastimados en lo m谩s hondo de nuestro ser. Es ese sentir humano el que ha de llevarnos a unir nuestras fuerzas en esta lucha 鈥 lucha que nos impone este sistema can铆bal- para acabar de una vez y para siempre con la inicua contribuci贸n de sangre.

Yo s茅, no gastan la suela de sus zapatos quienes andan de rodillas y a una parte del pueblo indolente al parecer ello le resulta lo m谩s pr谩ctico. Pero a煤n guardo esperanzas de que se levanten, tengo muchas esperanzas. Porque aqu铆 abajo todo grita y nada es escuchado y de tanto andar y desandar los caminos marginales ya llevamos 煤lceras y ampollas en las plantas de los pies. El cuerpo de la humanidad fenece lleno de heridas gangrenadas, comidas por la sarna.

隆Ya no m谩s esta indolencia c铆nica e infame!

Derramar la sangre de los nuestros para cambiar tan s贸lo los art铆culos de algunas leyes o para llevar al poder a alguna otra marioneta del despotismo es un crimen intolerable. La sangre derramada ha de ser fecunda 隆tiene que serlo! Sobre nuestros hombros pesan los nombres, las historias de los que no han podido porque han dado sus vidas a cambio de un futuro que no llegar谩n a tener.

Si pudiera encontrar un modo de explicarte la ternura que florece en el desierto desolado y 谩spero como una garant铆a de que el amor, la equidad, la justa justicia y la vida sigue existiendo. Y que existe un futuro. Y saber que podemos ser. Que somos. Y ser un trozo de pan en cada mesa. Pero comida sana, pero agua pura y no alimentos envenenados o modificados gen茅ticamente. Y mis ojos no me bastan para reflejarte ese mundo nuevo; e inundarse de ese trozo de infinito rebosante de sonrisas de higos y de sand铆as o de moras y mandarinas, del agua azucarada de la fruta dibujando alegres r铆os de placer sobre las mejillas de aquellos ni帽os medio desnudos y desnutridos en las orillas de un destino que les han marcado como un hierro candente a costa de una miseria acosadora. Porque somos, porque podemos ser el 煤tero, la fuerza, el calor de la trinchera, el amor, la arrolladora supremac铆a de la vida sobre la muerte emergiendo en cada grieta, que se alza triunfal sobre el hambre y el desaliento, vencedora de las bombas y los escombros.

Debemos habitar el mundo desde el compromiso y la pasi贸n, debemos buscar soluciones sanas y dignas para la vida humana y no humana y la naturaleza toda que la circunda, debemos defender lo nuestro con zarpas colaborativas y de libre asociaci贸n de soberan铆as individuales. Aqu铆 abajo, nosotros seguiremos como una fuerza f茅rrea, tejiendo redes de manera horizontal que den paso al bienestar y a la libertad que tanto anhelamos. La esperanza y la determinaci贸n son nuestras mejores armas para romper con los engranajes de una maquinaria tirana que continuamente nos da la espalda.

Cuando las esquirlas te hayan perforado la piel y la carne hasta el tu茅tano y las heridas supuren y bebas hiel y sangre y greda y los pasos ya cansados de tanto intentar sembrar amaneceres en las orillas del abismo, dejen su huella de desaz贸n y rabia por los caminos, y te inunde una desolaci贸n tan absoluta como la orfandad, yo estar茅 aqu铆 ofreci茅ndote mis pies.

Con la vida en las manos se espera todav铆a el vuelo libre. Se cree y se crea.

Dec铆a Giles Deleuze: “Basta con que el odio est茅 lo suficientemente vivo para que de 茅l se pueda sacar algo, una gran alegr铆a, no ambivalente, no la alegr铆a de odiar, sino la de destruir lo que mutila la vida. “

Nunca olvides que lo verdadero fluye como el r铆o y la sangre de los ca铆dos como rojas flores de fuego abonar谩n la tierra para los d铆as venideros.

Luzca el sol o est茅 negro el cielo seguiremos adelante. Seguiremos embistiendo y destruyendo lo que mutila la vida.

隆QUE MUERAN LOS ESTADOS!

隆QUE VIVA LA ANARQU脥A! (A)