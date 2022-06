–

El primer peri贸dico kurdo, el Diario del Kurdist谩n , fue publicado el 22 de abril de 1898 por Mikdat Mithat Bedirhan en el exilio en El Cairo. Esta fecha se celebra desde 1973 como el 芦D铆a del Periodismo Kurdo禄. Podemos hablar de una tradici贸n de la historia de la prensa kurda que comenz贸 en el exilio, se extendi贸 despu茅s desde Estambul y estuvo fuertemente influenciada por los hombres kurdos. La prensa kurda, que tiene 124 a帽os de historia, se desarroll贸 primero como resultado del esp铆ritu general de la 茅poca y de los esfuerzos organizativos de los Mir e intelectuales kurdos exiliados en Estambul. Podemos hablar de una historia de la prensa kurda muy viva con base en Estambul, especialmente entre la Segunda Declaraci贸n Constitucional de 1908 y la Primera Guerra Mundial de 1914.

En la historia de la prensa kurda, s贸lo encontramos el periodismo femenino kurdo en forma de diarios, que representan una de las etapas m谩s importantes de la historia de la prensa kurda despu茅s de 1990. Fue entonces cuando el movimiento pol铆tico kurdo comenz贸 a convertirse en un movimiento de masas. En este sentido, este periodo fue existencial para las periodistas kurdas. La d茅cada de 1990, que fue el hito m谩s importante del emergente Movimiento Femenino Kurdo en los 煤ltimos 30 a帽os, fue un periodo en el que las mujeres kurdas se hicieron visibles en casi todos los 谩mbitos. Este periodo tambi茅n corresponde a una 茅poca hist贸rica en la que la prensa kurda se diversific贸 y alcanz贸 una mayor masa. En la historia de la prensa kurda, 芦脰zg眉r G眉ndem禄 ha contado con la participaci贸n de mujeres periodistas kurdas en todos los puestos, desde los m谩s bajos hasta los m谩s altos, y a veces en el nivel de direcci贸n. Esta evoluci贸n, conocida como la 芦tradici贸n de la prensa libre禄1 , comenz贸 con la revista 芦Toplumsal Dirili艧禄2 , que apareci贸 por primera vez en 1988.

Los peri贸dicos de la 芦tradici贸n 脰zg眉r-G眉ndem禄 o 芦tradici贸n de la prensa libre禄 han dejado su huella en la historia de la prensa kurda en el Kurdist谩n del Norte, especialmente en la d茅cada de 1990. En un 谩mbito dominado por los hombres como es la prensa, la lucha por la existencia de las mujeres kurdas en los peri贸dicos kurdos y de la oposici贸n se ha desarrollado de forma impresionante desde entonces.

Despu茅s de 1990, comenz贸 la era en la que el Movimiento Kurdo moviliz贸 a m谩s y m谩s gente y situ贸 los derechos de las mujeres en el centro de su pr谩ctica pol铆tica. En este periodo, la labor de Gurbettelli Ers枚z como acad茅mica e investigadora adquiri贸 gran importancia en la pr谩ctica de las periodistas kurdas en la publicaci贸n de un diario.

Una periodista que se resiste a la cosificaci贸n de la mujer

Tras esta introducci贸n bastante general a la historia de la prensa kurda, pasemos a hablar de Gurbetelli Ers枚z. Gurbetelli desempe帽a un papel destacado en la aparici贸n del periodismo femenino kurdo, una aventura que m谩s tarde dar铆a lugar a JINHA3, que s贸lo gan贸 visibilidad en los 煤ltimos 30 a帽os de la tradici贸n de la prensa kurda de 124 a帽os.

Siguiendo la tradici贸n de 芦脰zg眉r G眉ndem禄, Gurbetelli Ers枚z se convirti贸 en la primera redactora jefe de la historia de Turqu铆a y del Kurdist谩n cuando fund贸 el segundo 芦脰zg眉r G眉ndem禄 en abril de 1993. Gurbetelli, que en realidad era acad茅mica y cient铆fica m谩s que periodista y guerrillera, naci贸 en 1965 en Xarp锚t (Elazi臒 turco). Entre 1989 y 1997 milit贸 en el Movimiento Kurdo. De 1989 a 1993, estuvo encarcelada por pertenecer al PKK. A partir de abril de 1993, ejerci贸 el periodismo que tanto le gustaba, esta vez profesionalmente en el peri贸dico 芦脰zg眉r G眉ndem禄. A finales de ese mismo a帽o, fue encarcelada durante m谩s de seis meses tras una redada en el peri贸dico. De junio de 1994 a 1995, volvi贸 a trabajar en el peri贸dico. En 1995, como periodista kurda, decidi贸 continuar su lucha en las filas de la guerrilla debido a la fuerte represi贸n y las detenciones. Gurbetelli cay贸 el 8 de octubre de 1997 junto con otros amigos en el Monte Gare en la lucha contra la colaboraci贸n del PDK y Turqu铆a.

Hubo dos cosas que no dej贸 atr谩s en las monta帽as entre 1995 y 1997, incluso en las circunstancias m谩s dif铆ciles: Su diario y el pa帽uelo de su madre. Su diario se public贸 con el t铆tulo 芦Diario de Gurbet: Embarqu茅 mi coraz贸n en las monta帽as禄. Gurbetelli Ers枚z, en cuyo nombre se otorga cada a帽o un premio de periodismo femenino, escribe en su diario principalmente sobre su v铆nculo con su hermano, el Dr. Orhan Ers枚z, sus anhelos, sus lamentos, sus pensamientos sobre las mujeres, su vida con los guerrilleros, las dificultades y las alegr铆as que experiment贸.

La amiga 铆ntima de Gurbetelli, Ferda 脟etin, la describe en el prefacio del diario publicado de la siguiente manera: 芦Ella fue una alternativa a los dise帽os de la mujer como mercanc铆a que el sistema quiere crear. En su vida, que fue muy corta, fue capaz de destruir los 鈥榬egalos de Dios鈥 del sistema que se le ofrecieron con un golpe certero. Conceptos como la posici贸n, la carrera, el estatus, los 芦valores禄 por los que una mujer integrada en el orden imperante puede sacrificarlo todo, pero que no tienen mucho sentido para los revolucionarios, se convirtieron en pelda帽os hacia la libertad bajo los pies de Gurbet. Conoci贸 las ideas revolucionarias durante su etapa como asistente de investigaci贸n en el Departamento de Qu铆mica de la Universidad de 脟ukurova. No lo dud贸. Se dio cuenta -con sus (todav铆a) limitados conocimientos- de que la vida, que era un sue帽o para muchas mujeres, era un laberinto de trampas y no iba por ah铆. Porque comprendi贸 el horror que pod铆a suponer vivir como una mujer complaciente禄.

H眉seyin Aykol escribe que Gurbetelli conoci贸 la pol铆tica y la revoluci贸n en Adana cuando trabajaba en la Universidad de 脟ukurova y se vio influenciada por el entorno de la revista 芦Hedef禄.4 En el entorno de la revista 芦Hedef禄, Gurbetelli pudo aprender sobre periodismo y adquirir su primera experiencia en el trabajo de prensa.

Aykol describe el proceso cuando Gurbetelli asumi贸 la direcci贸n de 芦脰zg眉r G眉ndem禄 en 1993 de la siguiente manera: 芦Ella no era tan consciente de que estaba haciendo historia en este diario, que se publicaba a pesar de los duros ataques del Estado. Sin embargo, fue la primera mujer redactora jefe de Turqu铆a. Recuerdo que durante nuestras discusiones sobre la publicaci贸n o la gesti贸n del peri贸dico, ella escuchaba con mucha atenci贸n los problemas existentes y tomaba notas de todo. Se ce帽铆a a los temas que hab铆a anotado. Trabajaba de forma muy estructurada. En las relaciones humanas, era muy familiar y c谩lida禄.5 En una entrevista con Nadire Mater, que concedi贸 durante su 茅poca de redactora jefe, dijo: 芦Por supuesto, es muy importante que una mujer kurda sea redactora jefe. Las mujeres kurdas han llegado m谩s lejos que los hombres en los 煤ltimos a帽os. El lugar que ocupo hoy est谩 relacionado con esto tanto como con mis propios logros禄.

Al final, fue consciente de su propio poder al tiempo que hac铆a historia y valoraba el trabajo de las mujeres. Dos de las palabras m谩s expresivas para Gurbetelli fueron alteridad y conciencia.

He intentado encontrar sus huellas en entrevistas in茅ditas y comprender a Gurbetelli con la ayuda de su diario y otras fuentes. Aykol describe a Gurbetelli como una persona simp谩tica, normalmente con una sonrisa en los labios, y con una disposici贸n con la que no se pod铆a estar enfadado.6

Nadire Mater mira a Gurbetelli con incre铆ble admiraci贸n. Hab铆a sido testigo de la gran energ铆a con la que discut铆a las noticias con los redactores y reporteros, escuchaba y hac铆a sugerencias, como si ya llevara a帽os dirigiendo un peri贸dico.

El segundo 芦脰zg眉r G眉ndem禄 en 1993: Una 茅poca de trabajo femenino m谩s intenso

En mi entrevista de 2014 con G眉ltan K谋艧anak, mi perspectiva sobre Gurbetelli se ampli贸. G眉ltan identific贸 1993 como la 茅poca en la que el trabajo de las mujeres en el periodismo fue m谩s intenso. Las cuatro principales tareas del peri贸dico estaban a cargo de mujeres. Gurbetelli y G眉ltan eran las redactoras jefe, Yurdusev 脰zs枚kmenler era la directora period铆stica y Yasemin Gedik era la jefa de departamento y, por tanto, responsable de los comentarios generales y los foros de debate. Todas las actividades principales del peri贸dico eran realizadas casi exclusivamente por mujeres.7

De hecho, dijo G眉ltan, la conciencia de Gurbetelli de su feminidad la llev贸 a ella misma y a otras mujeres periodistas, sus amigas, a dar un paso m谩s. Gracias a ella, dijo, el color del peri贸dico cambi贸. Fue en esa 茅poca cuando empezaron a celebrarse por primera vez reuniones mensuales de mujeres periodistas. Aument贸 el n煤mero de mujeres periodistas en las oficinas de Kurdist谩n y Turqu铆a.8 Se pidi贸 que se prestara atenci贸n al lenguaje en las noticias9 y que se diera m谩s espacio a las noticias sobre mujeres. Se dispuso el despliegue de mujeres reporteras, en particular en las oficinas del este y del oeste del peri贸dico. En el centro de Estambul, las reporteras recibieron formaci贸n period铆stica. Sin embargo, el hecho de que durante este periodo la agenda estuviera determinada por las violaciones de los derechos debido a la guerra impidi贸 que la identidad de las mujeres entrara en el peri贸dico. Los peri贸dicos, en cierto modo, consideraban un lujo destacar la identidad femenina a la luz de las violaciones de derechos que sufr铆a la poblaci贸n en general. Sin embargo, la sensibilidad de las cuatro ejecutivas, y de Gurbetelli en particular, hacia la identidad femenina propici贸 un cambio, aunque sea a nivel discursivo. Sin embargo, la labor de Gurbetelli como redactora jefe dur贸 poco. Tras su detenci贸n en diciembre de 1993, el peri贸dico fue cerrado.10

A pesar de la intensidad del trabajo de las mujeres, el peri贸dico 芦脰zg眉r G眉ndem禄 no ten铆a un suplemento o una p谩gina para mujeres. Sin embargo, se debatieron al menos temas como una mayor cobertura de las mujeres, el aumento de la proporci贸n de mujeres en las columnas de comentarios, la abstenci贸n de utilizar expresiones que pudieran ofender la identidad femenina, y se tomaron medidas contra la discriminaci贸n.11 El factor decisivo fue que las perspectivas y la conciencia de las mujeres influyeron en todo el peri贸dico. De no ser as铆, se podr铆a haber llegado a una situaci贸n poco sincera como en los medios de comunicaci贸n convencionales. Desde el punto de vista de las mujeres, se impidi贸 su emancipaci贸n en los medios de comunicaci贸n convencionales mediante su incorporaci贸n.

芦Si la prensa hubiera escrito la verdad, no habr铆a habido tantas muertes禄

Un punto com煤n en mis conversaciones sobre el estilo de liderazgo de Gurbetelli y el periodismo, que he mantenido con muchas mujeres periodistas que trabajaron en el peri贸dico 芦脰zg眉r G眉ndem禄 en una gran variedad de puestos, es la descripci贸n de una mujer orientada a la soluci贸n, en茅rgica, centrada en la mujer, positiva, segura de s铆 misma, que cuestiona y discute. Incluso hay mujeres que, inspiradas por Gurbetelli, se dedicaron a esta profesi贸n y se convirtieron en periodistas.

Hacer periodismo alternativo en los a帽os 90 significaba ser parte de la guerra. Las enormes violaciones de los derechos, las torturas, la quema de pueblos, la guerra sucia y los asesinatos a manos de desconocidos eran moneda corriente. Por tanto, la prensa era un apoyo para el Movimiento Kurdo. Sin embargo, Gurbetelli, tanto en la c谩rcel como durante su actividad period铆stica, hablaba constantemente de la importancia del papel de la prensa y de los periodistas y de su poder para transmitir la verdad. No es casualidad que en una entrevista con Nadire Mater dijera: 芦Si la prensa hubiera escrito la verdad, no habr铆a habido tantas muertes禄. Para Gurbetelli, la prensa estaba obligada a escribir la verdad, de lo contrario era c贸mplice. Por ello, Gurbetelli no era admitida en las sesiones informativas militares ni en las reuniones ministeriales a las que estaban invitados los medios de comunicaci贸n convencionales. Fue una de las pocas mujeres que pudo combinar el periodismo y la resistencia.

En su diario, Gurbetelli escribe sobre la primera conferencia nacional de mujeres en Zap12, que all铆 conoci贸 la realidad del pa铆s y pudo experimentar la 芦naturaleza禄 de las mujeres y, por tanto, su propia realidad. Durante la primera conferencia de mujeres, hablaron de la forma en que experimentaron la lucha de poder entre hombres y mujeres que influy贸 en la pol铆tica de Oriente Medio. Escribi贸 que amaba su g茅nero y, por tanto, a s铆 misma como mujer, que ve铆a la dominaci贸n masculina as铆 como el papel de las mujeres en la guerra y en las luchas de g茅nero y de clase. Gurbetelli tom贸 la decisi贸n de amar su condici贸n de mujer y convertirse en una apasionada luchadora por ella.13

En la primera conferencia de mujeres, 芦por primera vez, la mujer habl贸 tanto de s铆 misma y se reconoci贸. Tambi茅n era la primera vez que hablaba tanto del hombre y lo reconoc铆a. Se vieron tanto los problemas como las soluciones禄.14

El Movimiento de Mujeres Kurdas comenz贸 a cobrar impulso, especialmente en la d茅cada de 1990. Pas贸 por un proceso de institucionalizaci贸n parcial. Sin embargo, podemos decir que con el aumento de la visibilidad de las mujeres, que hab铆an sido consideradas invisibles durante siglos, la lucha contra la visi贸n dominada por los hombres alcanz贸 su primer pico en esa 茅poca. Gurbetelli aprovech贸 todas las oportunidades en el campo de la prensa a favor de las mujeres. En el caso de la guerrilla, se encontr贸 adem谩s con grandes contradicciones. Con respecto a la batalla de los sexos, escribi贸 en su diario 芦No se quiere el desarrollo de las mujeres. S铆, hay incluso miedo a ello. Hay negaci贸n, menosprecio, conformismo, reserva. Se supone que las mujeres s贸lo son responsables de la vida. No se les permite participar en el conjunto. O m谩s bien, se les hace ser su propia mujer [la de los hombres]禄. 15

Sin la libertad de las mujeres nadie ser谩 libre

Gurbetelli estableci贸 una profunda conexi贸n entre la liberaci贸n de la mujer y la revoluci贸n kurda. Uno de los temas principales que caracterizan su diario es su enfado por el hecho de que las mujeres sean consideradas fuerzas de reserva en la lucha guerrillera, en la lucha de g茅nero y en las luchas de poder. Si hay algo que no tolera es que se mantenga a las mujeres en un segundo plano. En cada l铆nea de su diario, subraya la importancia de la propia voluntad f铆sica y psicol贸gica de la mujer. En su opini贸n, una mujer tiene un esp铆ritu libre y no necesita estar a la sombra de nadie.

En ese momento, la conferencia de mujeres parece haber encontrado de nuevo el favor en todos los 谩mbitos. Las decisiones de armar, autonomizar e institucionalizar las (estructuras) femeninas demostraron que las mujeres no eran unidades de reserva silenciosas, sino que pod铆an ser una fuerza por derecho propio. Comentando esta iniciativa de las mujeres que intentan ser sujetos, Gurbetelli dice en su diario: 芦Cuando un coordinador regional dice en broma 芦Si esto sigue as铆, abriremos una asociaci贸n de protecci贸n de hombres en 2005禄, demuestra que el fortalecimiento de la YAJK16 se percibe como una escisi贸n, y cuando los mismos planteamientos aparecen en todas las regiones, refleja una mentalidad muy arraigada禄.

Gurbetelli entend铆a a las mujeres como casadas por nacimiento. Por lo tanto, el divorcio del marido deb铆a ser la m谩xima prioridad de la mujer. De lo contrario, era la reserva silenciosa o la esclava de alguien y no pod铆a llegar a ser libre. Por eso escribe: 芦Al igual que lucho contra la dominaci贸n masculina, embellecer茅 el hecho de ser mujer, empezando por m铆 misma禄.

El doctor Orhan Ers枚z, m茅dico, era el 煤nico hermano de Gurbetelli. En el centro del diario est谩 su hermano, al que Gurbetelli perdi贸 poco despu茅s de unirse a la guerrilla. Su muerte la dej贸 con un profundo dolor. En el centro hay lamentos, poemas y sue帽os de su hermano quemado por los soldados. El fuego aparece en cada p谩gina del diario de Gurbetelli: 芦Cuando me despert茅, so帽茅 con su cuerpo ardiendo en aquel calor. Sigo viendo una foto en mi mente. En el peri贸dico 脰zg眉r G眉ndem publicamos una vez una foto de cuerpos ardiendo de los que a煤n sal铆a humo禄. 17

FUENTE: F. Adar Sönmez / Kurdistan Report / Rojava Azadi Madrid / Fecha de publicación original: 5 de junio de 2022

