ALTXAtu, antolatu eta borrokatu! (1 Alea / 2021)

Resulta imposible entender el presente y concebir un futuro sin hacer hincapi茅 en los cimientos construidos en un pasado no tan lejano. Tampoco tendr铆a sentido pasar de puntillas por los acontecimientos que siguen marcando la actualidad pol铆tica, ni ser铆a justo condenar una vez m谩s al olvido a los antifascistas de toda condici贸n que plantaron cara a la barbarie. Estas convicciones son las que nos llevan a dedicar un espacio a la olvidada memoria de nuestra historia reciente, plantando cara de una forma tajante a la desmemoria y al revisionismo actual, y desde una f茅rrea defensa de la justicia.

El primero de abril de 1939 se certificaba la derrota parcial de unos ideales que dificultaban el sue帽o de las 茅lites del estado, y finalizaba un intento s贸lido (aunque inestable) de modernizaci贸n del pa铆s. Bien es sabido todo lo que vino despu茅s: asesinato, tortura, saqueo, violaci贸n, y por lo general una desmesurada y cobarde venganza. Salvo heroicos intentos de organizaci贸n revolucionaria, la llama de la lucha se apag贸 hasta d茅cadas posteriores. Fue ah铆 cuando, desde lo m谩s sombr铆o de la clandestinidad, recobraron vida fuertes convicciones de organizaci贸n y deseo de libertad que pusieron contra las cuerdas al r茅gimen. En 1975 cay贸 la cara visible del nacional-catolicismo, pero no sus estructuras de poder. O lo que es lo mismo: se cambiaron los actores y el decorado sin cambiar a los directores de la funci贸n. De esta manera y durante las d茅cadas posteriores se fue escenificando la supuesta reconciliaci贸n 鈥渆ntre hermanos鈥, la 鈥渄emocratizaci贸n鈥 del pa铆s y la 鈥渃ultura del consenso鈥 hasta nuestros d铆as, sostenida siempre por un silencio impuesto a los vencidos. Nada m谩s lejos de la realidad. Aquellos que durante 40 a帽os alzaron orgullosos el brazo, o juraron continuar con los 鈥減rincipios del movimiento nacional鈥 ante los ojos de su dios, se erig铆an ahora como los dem贸cratas de toda la vida, mientras parte de los hijos de los vencidos recog铆an satisfechos las migajas que el r茅gimen dejaba caer. El peaje a pagar para ser parte de la nueva libertad resulto ser caro: una monarqu铆a y una bandera ilegitima, la p茅rdida de cualquier ideal revolucionario, la necesidad de arrodillarte ante los poderes eclesi谩sticos, econ贸micos y militares, el silencio ante la represi贸n sufrida durante d茅cadas y la que estaba al llegar desde los aparatos del estado, y un sinf铆n de condiciones a todas luces antidemocr谩ticas. Y es as铆 como llegamos a la macabra situaci贸n de nuestros d铆as, donde corbatas rojas y azules repiten discursos protocolarios en un parlamento construido sobre cientos de miles de cad谩veres olvidados. Recordar nuestra historia reciente ha sido hace poco un ejercicio realizado 煤nicamente de puertas para adentro, generalmente por los hijos y nietos de la derrota, que a la vez ve铆an como eran vilmente acusados de 鈥渞eabrir heridas鈥. Sin embargo, los sectores m谩s reaccionarios de la sociedad, aquellos que antes eran reacios a preservar cualquier rastro de memoria, han visto en los 煤ltimos a帽os la oportunidad perfecta mediante la que poder verter innumerables mentiras, reinterpretar lo ocurrido o justificar as铆 la barbarie. Lo que hasta hace relativamente poco estaba en boca 煤nicamente de personajes residuales, es ahora tendencia en medios de comunicaci贸n, espacios por donde se cuelan miles de falsedades que tienen su origen en los mitos que el r茅gimen franquista verti贸 durante d茅cadas. Es por esto, y en aras de preservar la verdad y reivindicar la memoria, que procedemos a intentar desengranar muy brevemente lo sucedido durante gran parte del siglo pasado.

La criminal dictadura centr贸 todo su esfuerzo en vestir a la segunda rep煤blica de ca贸tica, enemiga de la fe, y al servicio del 鈥渕onstruo rojo del este鈥. Proclamada por las masas un 14 de abril de 1931 (tras la victoria republicano-socialista en la mayor铆a de capitales), se iniciaba un periodo que pon铆a en cuesti贸n los hist贸ricos poderes de Espa帽a. Desde la corona hasta el crucifijo, pasando por los caciques, los terratenientes y las 茅lites militares. Fue en este instante cuando empez贸 a organizarse el sector golpista y criminal (es decir, el primer d铆a). Tras varias reformas democr谩ticas y poco sospechosas de ser radicales, lleg贸 el tiempo de un bienio negro, donde la represi贸n y el derramamiento de sangre se convirtieron en rutina para los parias. Desde Asturias hasta Catalu帽a, se vivi贸 el preludio de lo que ser铆a la indignidad de los vencedores a partir de 1939. La inestabilidad y la corrupci贸n radical-cedista llevaron a que, en febrero de 1936, se celebraran las que ser铆an las 煤ltimas elecciones del periodo republicano. Victorioso el Frente Popular, el fascismo espa帽ol detallo los 煤ltimos preparativos del 18 de Julio, mientras la legalidad republicana aplicaba su moderado programa y actuaba con tibieza ante lo que estaba al caer. As铆, se consum贸 un golpe de estado que condujo primero a una guerra, y despu茅s a un exterminio a煤n hoy reivindicado por unos y silenciados por casi todos.

Este hecho condicionar铆a indudablemente todo lo que vendr铆a despu茅s. Es por eso que hasta quienes piden 鈥渃errar heridas鈥 con cierta arrogancia, no puedan evitar entrar al trapo y llenarse la boca de falacias con tal de justificar lo ocurrido: No, la Guerra civil no comenz贸 en el 34 con la revoluci贸n de Asturias. A pesar de que personalidades como Largo Caballero amenazaran con ir a la guerra si las derechas sal铆an victoriosas, los revolucionarios de Octubre se alzaron primero para frenar la fascistizaci贸n y el intento de acercamiento de la derecha a Hitler y Mussolini, y sobre todo para sobrevivir a la miseria y el hambre. No es equiparable con asesinar una democracia por orden de las 茅lites, quienes tuvieron que encargar al fascismo el aniquilamiento de la mitad de la poblaci贸n. Otro 鈥渁rgumento鈥 que resuena es el de la radicalidad. Se habla de la violencia y el extremismo del frente popular para justificar el 18 de Julio, y poder hablar de 鈥渟alvaci贸n de Espa帽a del marxismo鈥 y 鈥渃ruzada para salvaguardar el catolicismo鈥. El ejemplo m谩s contundente para rechazar esta idea se encuentra en el programa del frente popular, donde 煤nicamente se promet铆a una amnist铆a para los miles de encarcelados y torturados en el 34 y la recuperaci贸n de las libertades arrebatadas durante el bienio negro, mientras se rechazaba la nacionalizaci贸n de la tierra y la banca y medidas m谩s contundentes, cabe denunciar, por 煤ltimo, como estos a帽os se le ha a帽adido al conflicto cierta romantizaci贸n, aludiendo a la 鈥渓ocura colectiva鈥 de la 茅poca, y la 鈥渢riste esencia autodestructiva del espa帽ol鈥 como escusa con la que difuminar lo ocurrido y equiparar v铆ctimas y verdugos.

El premeditado golpe de estado result贸 ser un fracaso. El alzamiento militar no obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo e hizo que, lo que a priori iba a ser un 鈥済olpe de orden鈥 se convirtiera en una guerra de casi 3 a帽os. La caricatura que siempre se ha hecho no parece estar muy alejada de la realidad: por un lado el golpismo, encabezado por generales rebeldes, oligarcas, religiosos (no todos se adhirieron al golpe) y fascistas de todo el panorama internacional. Por el otro, obreros y campesinos, mayormente inexpertos y desorganizados, pero convencidos y conocedores del elevado precio de la libertad (al igual que los brigadistas que vinieron a ayudar, muchos de ellos dej谩ndose en Espa帽a la vida). Otra de las im谩genes que indudablemente se nos viene a la cabeza es la de los hermanos mat谩ndose entre si, y con ella, el discurso de la crueldad a帽adida que siempre tiene una guerra fratricida.

Siendo eso completamente cierto, no es del todo justo con la verdad si se utiliza para esconder un factor clave de la guerra: la ayuda exterior, el papel de la guerra civil como hervidero de la Segunda Guerra Mundial, y con ello, la utilizaci贸n de la pen铆nsula como escenario en el que probar la artiller铆a con la que poco m谩s tarde sembrar铆a el terror

la barbarie nazi-fascista en el resto de Europa. La Guerra Civil supuso 3 a帽os de sufrimiento y terror golpista, de bombardeos, asesinatos, exterminio e innumerables masacres que no consiguieron erizar la piel de las democracias liberales. Desde Gernika en Euskal Herria hasta 鈥渓a desband谩鈥 en Andaluc铆a, pasando por decenas de ciudades y millares de pueblos a los que lleg贸 la represi贸n m谩s feroz.

Con el fin de rebajar la violencia desmesurada del bando sublevado, numerosos tertulianos e intelectuales equidistantes han dedicado un esfuerzo notable en dar a conocer lo sucedido en la retaguardia del frente popular, tratando de propagar la idea de que los 鈥渞ojos鈥 tampoco eran 鈥渉ermanas de la caridad鈥. Por supuesto que no lo eran. 驴Acaso pensaban Mola, Sanjurjo, Franco y el resto de ingenuos golpistas que los antifascistas de los diferentes pueblos de la pen铆nsula iban a quedarse de brazos cruzados viendo c贸mo se sacaba a los vecinos de las casas para fusilarlos de madrugada en nombre de su patria y de su dios?

Pero el exterminio m谩s b谩rbaro y cobarde llegar铆a a partir de 1939, cuando 鈥渃autivo y desarmado el ej茅rcito rojo鈥 los vencedores mostraron su verdadera esencia, aniquilando cualquier rastro de libertad, y condenando a cualquiera a que llorase a sus muertos al silencio para el resto sus d铆as. Desde la represi贸n f铆sica (asesinatos, ajusticiamientos y desapariciones forzosas), que acab贸 con la vida de m谩s de 100.000 personas, hasta la pol铆tica y la econ贸mica, pasando por la cultural (y ling眉铆stica, de sobra conocida en Euskal Herria), educativa y religiosa. Estas dos 煤ltimas mantuvieron una relaci贸n muy estrecha y fueron responsables del robo de miles de ni帽os, hijos de mujeres antifranquistas, as铆 como de la persecuci贸n de millares de maestros. Fue as铆 como vio la luz un sistema criminal que aplica el terrorismo de estado hasta nuestros d铆as. 80 a帽os de silencio para las v铆ctimas y medallas y honores para los vencedores. 80 a帽os donde el r茅gimen ha gozado del silencio de las potencias occidentales, quienes incluso enarbolaron los principios del nacional-catolicismo. Con el paso de los a帽os, la dictadura consider贸 vital un lavado de cara y proyect贸 una imagen de modernidad y aperturismo, sin necesidad de renunciar a los ideales (ni a los modales) implantados en 1939.

De todas las luchas llevadas a cabo durante d茅cadas, la m谩s sombr铆a y de especial crueldad y dureza fue la de los a帽os de la dictadura. En un pa铆s destruido y hundido por la miseria, el hambre y la enfermedad, donde le persecuci贸n pol铆tica era el pan de cada d铆a y donde la esperanza parec铆a derrotada, renacieron unos ideales que servir铆an de vanguardia en la oposici贸n al franquismo. La organizaci贸n guerrillera m谩s destacada fue la de 鈥渓os maquis鈥, guerrilleros antifascistas que mantuvieron la llama de la lucha en las zonas rurales y monta帽osas, y que se organizaron para reactivar las ideas revolucionarias en los primeros a帽os de la dictadura. Anarquistas, comunistas y socialistas se organizaron contra un enemigo com煤n, y fueron sembrando una rabia y un deseo de liberaci贸n que m谩s tarde recoger铆an sus hijos, quienes mediante huelgas, organizaciones revolucionarias (E. T. A., F. R. A. P., G.R.A.P.O. y otros grupos de liberaci贸n), asambleas democr谩ticas clandestinas (dirigidas mayormente por dem贸cratas, estudiantes, cat贸licos antifascistas…), y barricadas, pusieron contra la pared al r茅gimen.

La dictadura ide贸 el cambio de fachada de la transici贸n no por la invasi贸n de un sentimiento convencido de aquel que quiere reconciliarse y pedir perd贸n, sino por la presi贸n de unas masas que pon铆an en jaque lo logrado en 1939.

As铆, se detall贸 un plan perfectamente elaborado, en el que se asentar铆an las bases de un nuevo sistema que permanecer铆a intacto por dentro, pero con el decorado cambiado por fuera: se escenific贸 la reconciliaci贸n, pero a cambio de no remover el pasado. Se restablecieron, supuestamente, las libertades pol铆ticas, pero a cambio de entrar en un marco legal detallado por se帽ores del r茅gimen. Se levant贸 el veto econ贸mico a los represaliados, pero a cambio de que no se cuestionara a quienes se lucraron lav谩ndole los pies al r茅gimen (y que hoy, no precisamente por el esfuerzo, mantienen intactos sus privilegios). Fue impuesta una monarqu铆a seguidora y fiel al franquismo. El tribunal de orden p煤blico se despert贸 democr谩tico, los militares fascistas, la polic铆a y la guardia civil mantuvieron el poder intacto, las 茅lites eclesi谩sticas continuaron vitoreadas y sin la necesidad de condenar su esencia criminal y los pueblos del estado fueron reconocidos siempre que no pusieran en tela de juicio el leg铆timo derecho a elegir su futuro. El terror no se esfum贸, y los aparatos del estado golpearon con fuerza ante cualquier movilizaci贸n. A pesar de los miles de episodios tr谩gicos de esos a帽os, un ejemplo representativo de la represi贸n fue lo ocurrido en Gasteiz, cuando un 3 de marzo de 1976, camino a la democracia, la polic铆a acab贸 con la vida de 5 trabajadores en tiempos de huelga general.

La memoria hist贸rica no finaliza, como muchas veces se piensa, en 1975, y funciona como una herramienta extremadamente necesaria para no olvidar la represi贸n que sufrieron (y sufren) aquellos que plantaron cara al fascismo. Comparar la situaci贸n social y cultural del franquismo con la que vino despu茅s ser铆a injusto y reducir铆a el terror vivido en aquellas d茅cadas. Sin embargo, la ruptura jam谩s lleg贸, y la herencia de aquella transacci贸n es hoy m谩s visible que nunca. Los aparatos del estado terrorista continuaron su labor pintando del color de la sangre la transici贸n, deteniendo, encarcelando, torturando y asesinando toda motivaci贸n revolucionaria. Mantener la llama encendida hace d茅cadas, y recordar lo ocurrido es hoy m谩s necesario que nunca. La lucha revolucionaria conoce de sobra los golpes con los que ha tenido que lidiar: Primero con la muerte, despu茅s el olvido y ahora, m谩s si cabe, con la mentira.

La raz贸n por la que aludimos constantemente al siglo pasado no tiene que ver con una nostalgia barata de aquel que cree vivir en tiempos modernos en los que los ideales son historia, sino con una s贸lida convicci贸n acerca de la sociedad que queremos construir, y que guarda su esencia en hombres y mujeres que defendieron la dignidad de un pueblo. Y porque la dignidad y la memoria siguen enterradas en el olvido m谩s atroz. Tambi茅n por eso.

Gora Borroka Antifaxista!