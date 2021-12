–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga December 24, 2021 69 puntos de vista

Se llenaron las carreteras de “gusanos motorizados”. La expresi贸n es de E. M. Cior谩n.

Se emprenden peque帽os viajes de placer que ocultan un gran viaje de dolor.



Porque hay que estar herido, de aburrimiento o de esclavitud, para viajar de esa forma.

驴VIAJE DE PLACER?



(Palabras que nos ahogan)

鈥淢谩s que en busca del placer,鈥 鈥瑅iajaba para huir del dolor鈥

Basilio, como el resto de los peque帽os pastores tradicionales de Arroyo Cerezo, apenas ha salido del territorio de la aldea y sus pastos.鈥 鈥溾琕iajar debe ser muy aburrido.鈥 鈥珽star siempre viendo cosas diferentes,鈥 鈥瑈 ya est谩鈥: e鈥瑂a era la opini贸n de mi padre,鈥 鈥琿ue este hombre hace suya con matices.鈥 鈥溾琘o no entiendo eso de ir a un sitio y luego volver.鈥 鈥琇as tierras son para vivirlas鈥濃.鈥 鈥

Nosotros,鈥 鈥琹os hombres civilizados,鈥 鈥琾ara conjurar el tedio,鈥 鈥琲nventamos ese peque帽o viaje de dolor que nuestra hipocres铆a denomina鈥 鈥溾瑅iaje de placer鈥 鈥瑈 que se resume muy exactamente en la sentencia de mi padre:鈥 鈥溾珽star siempre viendo cosas diferentes,鈥 鈥瑈 ya est谩鈥濃.鈥 鈥琈i viejo,鈥 鈥琫migrante,鈥 鈥瑅ivi贸 en lugares distintos,鈥 鈥琱abit谩ndolos profundamente:鈥 鈥琩isfrut贸 y padeci贸 las costumbres de sus gentes,鈥 鈥琹uch贸 por la existencia,鈥 鈥瑂e afinc贸 y ech贸 ra铆ces,鈥 鈥琱izo amigos y enemigos,鈥 鈥琣m贸 tanto como odi贸,鈥 鈥瑃uvo miedo e infundi贸 temor,鈥 鈥琣dmir贸,鈥 鈥琩etest贸,鈥 鈥琾rocur贸 comprender y olvid贸 a su pesar…鈥 鈥

El verdadero nomadismo se sit煤a tambi茅n en la ant铆poda de los risibles viajes peque帽oburgueses de placer:鈥 鈥琺谩s que鈥 鈥溾瑀esbalar鈥 鈥琾or las tierras,鈥 鈥琫l n贸mada arraiga en el camino.鈥 鈥琋o regresa,鈥 鈥琻o visita.鈥 鈥琒e incrusta.

La ignorancia del viajero com煤n,鈥 鈥琱oy llamado鈥 鈥溾瑃urista鈥濃,鈥 鈥琻o escapa a la severidad de una mirada sedentaria:鈥 鈥琱abiendo estado en todas partes,鈥 鈥瑂e comporta como si no hubiera aprendido nada en ning煤n lugar.鈥 鈥珹test贸 de fotos sus 谩lbumes narcisistas,鈥 鈥琣livi贸 un poco de peso su cartera de privilegiado,鈥 鈥琣burri贸 despu茅s a sus amigos con el relato jactancioso de peripecias sin gracia ni trascendencia,鈥 鈥琭rivoliz贸 sobre otros hombres y disert贸 superficial sobre curiosidades y rarezas de otros pa铆ses…鈥 鈥

Finalmente,鈥 鈥瑀etorn贸 cabizbajo a su posici贸n de tornillo,鈥 鈥琺omento indistinguible de la m谩quina social que lo humilla y adocena鈥; 鈥瑀egres贸 a la servidumbre del trabajo,鈥 鈥琣l hast铆o indecible del hogar,鈥 鈥琣 su insignificante,鈥 鈥琩escolorida y amarga existencia de esclavo en el mejor de los casos鈥 鈥琤ien pagado…鈥 鈥琈谩s que en busca del placer,鈥 鈥瑅iajaba para huir del dolor.

Basilio no se sinti贸 nunca impelido a escapar de su p谩ramo,鈥 鈥琻ada en la sucesi贸n sin pena de sus d铆as le incit贸 jam谩s a partir:鈥 鈥琫xtranjero,鈥 鈥琫l dolor no se instal贸 en esa,鈥 鈥瑂u casa.鈥 鈥溾琍or la sierra,鈥 鈥琹a amargura anduvo siempre solo de paso鈥濃.鈥 鈥琇os pastores se ahorraron por eso el ef铆mero consuelo de los viajes de idea y vuelta鈥; 鈥瑈 continuaron,鈥 鈥琧omo la mayor parte de los turistas,鈥 鈥瑂in saber mucho de las otras tierras y de los otros hombres.

Es preciso sentirse devorado por un sufrimiento insaciable,鈥 鈥琾resa de una aflicci贸n atenazadora,鈥 鈥琾ara considerar los avatares de un viaje de vacaciones como formas del disfrute.鈥 鈥琀ay que saberse reo perpetuo,鈥 鈥琫n una celda muy estrecha,鈥 鈥琾ara transfigurar la marcha veraniega,鈥 鈥琾eque帽a y peri贸dica,鈥 鈥琧ontados los d铆as,鈥 鈥琫n una suerte de liberaci贸n.鈥 鈥珹punta Basilio:鈥 鈥淣o por darle m谩s cuerda al perro,鈥 鈥琩eja de ser perro鈥; 鈥琻o porque llegue m谩s lejos,鈥 鈥琫st谩 suelto鈥濃.鈥 鈥琈i amigo,鈥 鈥琿ue desconoce la angustia y acaso deber铆a reconocerse libre,鈥 鈥琻o viaja de ese modo.鈥 鈥溾琒i alg煤n d铆a me fuera de aqu铆,鈥 鈥瑂er铆a para鈥 鈥琾elear en otra parte鈥濃.鈥 鈥溾琍elear鈥 鈥琿uiere decir procurarse un medio de vida en el que uno sea su propio amo,鈥 鈥瑂ubsistir sin obedecer,鈥 鈥琧omer sin cebar a otro.鈥 鈥

Cuando le explico a Basilio las miserias y torturas que inducen a viajar a los funcionarios,鈥 鈥琹os maestros,鈥 鈥琹os oficinistas,鈥 鈥琹a 茅lite de los trabajadores,鈥 鈥琫tc.,鈥 鈥琻oto que casi se consterna:鈥 鈥溌♀珹h鈥! 鈥珽ntonces s铆…鈥 隆鈥琎ue viajen鈥! 隆鈥琎ue viajen鈥! 鈥琒i鈥 鈥琱ay鈥 鈥琧uerda,鈥 鈥琿ue鈥 鈥瑂ea鈥 鈥琹arga.鈥 鈥珽l鈥 鈥琾erro鈥 鈥琿uiere鈥 鈥琺谩s鈥 鈥琫ra…鈥濃.鈥

El viaje cicatero,鈥 鈥琧on retorno inevitable,鈥 鈥琩el turista por unos d铆as se funda en un suced谩neo de la esperanza:鈥 鈥琧reer que,鈥 鈥琫n otro lugar,鈥 鈥琾or fin se le podr谩 hincar de verdad el diente a la existencia,鈥 鈥琩isfrutar como no es pensable en el territorio del que se huye.鈥 鈥珽sta esperanza de un placer inmenso se ve luego traicionada por la realidad de un montoncillo de peque帽os disfrutes laceriosos:鈥 鈥琧omer hasta hartarse,鈥 鈥琱asta la indigesti贸n,鈥 鈥琱asta el absurdo,鈥 鈥琧omo se podr铆a haber hecho en el domicilio particular por menos dinero鈥; 鈥琣creditar,鈥 鈥瑂i hay suerte,鈥 鈥琣lg煤n contubernio sexual ligeramente ex贸tico,鈥 鈥琧omo los que tan f谩cil se tendr铆an en el barrio de al lado鈥; 鈥琭otografiar manifestaciones art铆sticas que no se entienden y que a fin de cuentas interesan poco…

La esperanza del placer,鈥 鈥琺il veces corrompida,鈥 鈥瑀enace sin embargo de sus cenizas cada verano,鈥 鈥琧ada Navidad,鈥 鈥琾or el horror inconmensurable del malvivir cotidiano en el propio penal de residencia.鈥 鈥琍or ello hablamos de鈥 鈥溾瑅iaje de dolor鈥濃.鈥 鈥琒e鈥 鈥瑀equiere鈥 鈥琫star鈥 鈥琱erido鈥 鈥琾ara鈥 鈥瑅iajar鈥 鈥琩e鈥 鈥琫sa鈥 鈥琭orma…鈥 鈥琘 Basilio rebosa salud,鈥 鈥琣 pesar de esa hernia que soporta y admite como su 鈥済allina muerta鈥濃; 鈥瑂e enorgullece de su autonom铆a,鈥 鈥琣unque le tachone de callos las manos y le estr铆e de sudor la frente.鈥 鈥琋o suspira por el trist铆simo gorgotear de la esperanza en que se cifra el viajecillo de placer filisteo.鈥 鈥珼esesper贸.

Yo,鈥 鈥琿ue he sido peque帽oburgu茅s,鈥 鈥瑈 casi protot铆pico,鈥 鈥琾rodigu茅 hasta la necedad ese lastimero turismo:鈥 鈥瑀ecorr铆 Nicaragua,鈥 鈥琓urqu铆a,鈥 鈥琹os pa铆ses del Este,鈥 鈥珽scandinavia,鈥 鈥琫l Magreb,鈥 鈥琫tc.鈥 鈥琘 no me enter茅 de nada.鈥 鈥琓ampoco disfrut茅 demasiado.鈥 鈥珹parte de enriquecer un poco m谩s a la bien montada industria del turismo,鈥 鈥琻o s茅 en verdad lo que hice.鈥 鈥琍or supuesto,鈥 鈥琱ice el aut贸mata.鈥 鈥琍ero鈥 驴鈥琿u茅 m谩s鈥?

Viaje aut茅ntico,鈥 鈥琻o de placer,鈥 鈥瑂ino de experiencia,鈥 鈥琭ue mi estad铆a por tres a帽os en la Budapest tardocomunista.鈥 鈥琕iaje de experiencia acab贸 siendo mi afincamiento en las aldeas de Ademuz, dilatado por d茅cadas.鈥 鈥珽n los dos casos,鈥 鈥琺e transform茅,鈥 鈥琺e hice otro,鈥 鈥琫ncar茅 adversidades e incertidumbres,鈥 鈥瑈 luch茅 por subsistir…鈥 鈥琕iajes,鈥 鈥琹os dos,鈥 鈥琩esesperados,鈥 鈥琻ada buscaba en ellos,鈥 鈥琻ada anhelaba encontrar.鈥 鈥琓odo cuanto hall茅, a orillas del Danubio lo mismo que en las estribaciones de la Ib茅rica,鈥 鈥琭ue por accidente.鈥 鈥琑id铆culo ser铆a celebrar la dudosa riqueza de los hallazgos,鈥 鈥琭ruto de la impremeditaci贸n y del no-deseo鈥; 鈥琾at茅tico,鈥 鈥琣rrepentirse de haber volado.

Pedro Garc铆a Olivo



www.pedrogarciaolivo.wordpress.com





Fuente