Gustau Mu帽oz, un jove de setze anys, va morir l’11 de setembre del 1978 d’un tret efectuat per la policia en una manifestaci贸. El seu cas, que es va arxivar sense arribar a cap judici, s’ha incl貌s en la querella argentina contra el franquisme. Seria la primera vegada que un delicte com猫s durant la Transici贸 espanyola es podria investigar com a crim de lesa humanitat

A dos quarts de deu del vespre de l’Onze de Setembre del 1978, en el context d’una manifestaci贸 convocada pel Partit Comunista d’Espanya (internacional) (PCE(i)) a Barcelona en contra de la Transici贸 espanyola i en favor de la independ猫ncia de Catalunya, Gustau Mu帽oz de Bustillo es desploma en una vorera del carrer Ferran, prop de la conflu猫ncia amb el carrer Aviny贸, abatut per un tret a l’esquena. Un tret efectuat per la policia.

L’artista gr脿fic Jordi Minguell (@JordioMinguell) il路lustra els fets de l’11 de setembre del 1978 al documental a partir de les declaracions de diversos testimonis (‘Gustau, la Transici贸 al descobert’, de Jaume Dom猫nech)

En el moment de la mort, Gustau tenia nom茅s setze anys i havia acompanyat a la protesta el seu germ脿 Marc, de divuit anys. Malgrat les confessions dels policies i de diversos testimonis, el cas va ser arxivat sense arribar a judici i mai ning煤 no va ser jutjat ni condemnat arran dels fets.

Rodatge amb Marc Mu帽oz, germ脿 de Gustau, a la pla莽a Sant Miquel, Barcelona

“Gustau, la Transici贸 al descobert”, dirigit per Jaume Dom猫nech, narra la perseverant recerca de veritat i just铆cia per part de la fam铆lia de Gustau. L’assassinat del jove 茅s el punt de partida per q眉estionar una Transici贸 de la qual s’han silenciat els centenars de crims comesos des dels seus inicis. En aquest escenari, l’obertura de la jurisdicci贸 universal sorgeix com a 煤nica sortida enfront de la impunitat sostinguda fins a l’actualitat per un complex entramat pol铆tic, judicial, social, econ貌mic i cultural.

Rodatge amb l’exdiputat i periodista David Fern脿ndez

L’any 2018, quaranta anys despr茅s de l’assassinat de Gustau, els seus familiars troben la seva oportunitat a vint mil quil貌metres, a la Rep煤blica Argentina, de demanar just铆cia i aconseguir que un tribunal decideixi per primera vegada que un delicte com猫s durant la Transici贸 espanyola pugui ser investigat com a crim de lesa humanitat. Aquest fet obre la porta a qu猫 aquest per铆ode s’inclogui a la querella argentina contra els crims del franquisme, es posi fi a la impunitat del r猫gim del 78 i s’inici茂 la via per a la reparaci贸 de la mem貌ria de tantes i tantes v铆ctimes oblidades de la Transici贸.

Jes煤s Pelegr铆n, fotoperiodista entre 1978 i 1983, va cobrir les mobilitzacions convocades pel PCI amb Albert Ramis (‘Gustau, la Transici贸 al descobert’, de Jaume Dom猫nech)

