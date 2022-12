El 16 de agosto de 1936 las aguas de Porto Cristo estaban muy picadas. En plena madrugada y con una niebla cegadora, centenares de milicianos se apretujaban en la cubierta a la espera del desembarco. Era el D铆a D de la Rep煤blica. La primera y 煤ltima operaci贸n anfibia de la Guerra Civil. Entre comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes se hab铆a colado un periodista de un medio de derechas. Se llamaba Guy de Traversay y ten铆a el t铆tulo de bar贸n. Como era franc茅s, el Comit茅 de Milicias Antifascistas le hab铆a dado un salvoconducto: 鈥淭iene un esp铆ritu bastante imparcial para asegurarnos un reportaje objetivo鈥.

Traversay ten铆a agallas, 鈥渜uiz谩 demasiadas鈥, apuntaba uno de sus compa帽eros del diario L鈥橧ntransigeant. Cuando estall贸 la guerra, se fue volando a Barcelona para documentar la Revoluci贸n y visit贸 despu茅s el frente de Arag贸n. All铆 le contaron que la Generalitat de Catalunya estaba fraguando una operaci贸n muy interesante: la reconquista de Baleares. Envi贸 su 煤ltima cr贸nica y embarc贸 con 2.000 milicianos rumbo a Mallorca.

El desembarco de Porto Cristo fue mucho m谩s duro de lo previsto. La desorganizaci贸n impidi贸 un avance r谩pido y los sublevados mallorquines montaron una l铆nea de defensa alrededor del pueblo. Traversay pis贸 tierra mallorquina aquella ma帽ana y se mezcl贸 con los hombres y mujeres de la primera l铆nea. Nadie esperaba que al d铆a siguiente se desataran todos los infiernos.

El 17 de agosto los sublevados lanzaron un triple ataque que reconquist贸 casi todo el pueblo. Lucharon casa por casa, cuerpo a cuerpo, e hicieron varios prisioneros. Entre ellos estaba Traversay. Seg煤n la mayor铆a de fuentes, lo fusilaron all铆 mismo. No sirvi贸 de nada que trabajara en un medio de derechas. Su cuerpo jam谩s ha aparecido.

El jefe de Falange, el Marqu茅s de Zayas, envi贸 una escueta nota a Francia: 鈥淧or desgracia, el lugar donde estaba fue escenario de intensos combates. Cay贸 en el ejercicio de su deber profesional. Tengo sus papeles a su disposici贸n鈥.

Seg煤n el historiador Toni Tugores, su ficha de defunci贸n puso la misma versi贸n: 鈥淔allecido en los alrededores de Porto Cristo, a consecuencia de accidente, ignor谩ndose d贸nde recibi贸 sepultura鈥.

El diario L鈥橧ntransigeant hizo sus consultas y descubri贸 que Zayas ment铆a. El 1 de septiembre public贸 en portada que Traversay hab铆a sido 鈥asesinado por los insurgentes鈥.

El escritor franc茅s George Bernanos, residente en Mallorca y con un hijo falangista, dio m谩s detalles. Revel贸 en su libro que la causa fue 鈥渦n miserable escrito a m谩quina鈥 con el sello del Comit茅 de Milicias Antifascistas. Alg煤n iluminado confundi贸 el salvoconducto con un carn茅 pol铆tico. 鈥淧usieron los muertos juntos, bocabajo o de espaldas, y vertieron por encima mucha gasolina. Guy de Traversay estaba entre aquellos muertos鈥.

Fue el primer corresponsal de guerra ejecutado por los sublevados. Poco despu茅s le seguir铆a Ren茅e Lafont. En zona republicana caer铆a Louis Delapr茅e.

L鈥橧ntransigeant se deshizo en elogios hacia su corresponsal: 鈥淐ombinaba la mente m谩s clara con el alma m谩s ardiente. Era un talento y una fuerza. Traversay era un soldado de la prensa鈥. Fue nombrado a t铆tulo p贸stumo Caballero de la Legi贸n de Honor de Francia.

Noticia sobre la muerte de Traversasy publicada en L鈥橧ntransigeant el 1 de septiembre de 1936

Guay de Traversay, asesinado en Espa帽a

Durante m谩s de dos semanas no tuvimos noticias de Guy de Traversay, nuestro colaborador y amigo. Hab铆a partido para Espa帽a al comienzo del conflicto, y nos hab铆a enviado siempre con extrema regularidad las preciosas cr贸nicas que nuestros lectores han encontrado aqu铆. De repente, se qued贸 en silencio. Pero la dificultad de las comunicaciones con la Pen铆nsula es tan grande que no hab铆amos concebido ninguna alarma inmediata. Sin embargo, al cabo de unos d铆as empezamos a preocuparnos. Utilizamos todos los medios de informaci贸n, oficiales y extraoficiales, directos e indirectos. Por fin lleg贸 una respuesta, que parec铆a tranquilizadora: Traversay hab铆a volado a Baleares para presenciar el ataque del Gobierno a Mallorca.

Solo quedaba esperar su correspondencia, que sin duda tardar铆a en llegar. 隆Ay! De repente, anteayer lleg贸 una carta de Mallorca que se hab铆a extraviado. La abrimos, la le铆mos, no la entendimos al principio, ni quisimos, ni nos atrevimos a entender las f贸rmulas corteses y las palabras de pesar: 芦Tengo sus papeles a su disposici贸n鈥 He enviado por su cuerpo鈥 Por desgracia, el lugar donde cay贸 fue escenario de intensos combates鈥 Cay贸 en el ejercicio de su deber profesional el 17 de agosto鈥.

El firmante de la carta, el marqu茅s de Zayas, se cuid贸 mucho de suavizar el golpe que nos asestar铆a. De modo que a煤n queda un poco de margen para la duda. Despu茅s de todo, Guy de Traversay podr铆a haber perdido sus papeles鈥 Su cuerpo no ha sido encontrado. 驴Qui茅n sabe? Puede que solo est茅 lesionado. O podr铆a haber reembarcado

Pero uno de sus mejores amigos asiente:

-Ten铆a agallas, dice, quiz谩 demasiadas.

Y ayer, de varias fuentes privadas, pero de ninguna fuente oficial, supimos lo que nos gustar铆a evitar tomar como una confirmaci贸n. Una agencia inglesa dio la noticia de forma escueta y el Daily Mail la reprodujo, pero sin m谩s detalles. Y nuestro c贸nsul en Mallorca a煤n no ha anunciado nada.

Pero el silencio de un hombre tan activo como nuestro colaborador parece ser la prueba. Sobre todo si se tiene en cuenta que desde el 17 de agosto buques franceses repatr铆an a varios de nuestros compatriotas. Traversay no habr铆a dejado de enviarnos un mensaje a trav茅s de ellos o de los oficiales.

La p茅sima noticia es de creer en su sequedad: 芦Seg煤n las informaciones, Traversay fue asesinado por los insurgentes禄. (Reuters y Exchange).

Corresponde a las autoridades francesas buscar y obtener informaci贸n y explicaciones, tanto para su familia, cuyo dolor es atroz, como para nosotros, que lo compartimos, y menos a煤n para nosotros que para Francia.

Proced铆a de una familia de militares en la que el peligro no asusta, e incluso atrae. Se expuso a ella con calma, como hac铆a con todas las cosas. Uno se pregunta si no tuvo premoniciones. Ciertas frases de sus 煤ltimas cartas, bajo una ir贸nica alegr铆a, as铆 lo sugieren. En los que van a morir j贸venes, una voz secreta resuena a veces en el fondo del alma y dicta palabras que solo entonces adquieren su terrible significado. Pero Traversay no era un hombre que escuchara este tipo de advertencias. El sentido del deber, el gusto por la aventura y un noble deseo de distinguirse lo animaban todo. Tras ver la oportunidad de realizar un reportaje excepcional, parti贸 en avi贸n. 驴Del peligro? S铆, ciertamente, pero el peligro s贸lo sirve para ser burlado. Un soldado de la prensa, y mejor: un caballero de la prensa.

Estar铆amos muy orgullosos si no tuvi茅ramos tanta pena. El hombre que acaba de caer combinaba la mente m谩s clara con el alma m谩s ardiente. Era un talento y una fuerza. Habr铆a llegado muy alto si el destino se lo hubiera permitido. No le gustaba que se lo dijeran, pues su m茅rito estaba adornado de modestia. Y si no continuamos aqu铆 su paneg铆rico, no es s贸lo que los ojos est茅n borrosos y empa帽ados, es que una discreta sombra se inclina sobre el papel y ruega que se guarde silencio.