De parte de Amor Y Rabia June 6, 2022



por Tomas Bergman

5 de junio de 2022

Cuando los medios de comunicaci贸n de masas occidentales informan sobre contraataques ucranianos, hablan de 鈥渃ambios鈥 de la direcci贸n de la marea y de que las fuerzas ucranianas recuperan territorio. Se aseguran de que conozca todos los 茅xitos de Ucrania y ninguna de sus derrotas. Nadie le culpar谩 si cree que las posibilidades de victoria o supervivencia de Ucrania est谩n mejorando. Puede considerar inspiradora la valent铆a de las fuerzas ucranianas sobre el terreno y creer que nadie podr铆a vencer a la hegemon铆a occidental sin importar cu谩nto lo intenten. Sin embargo, 驴est谩n respaldados estos pensamientos por el contexto y los hechos sobre el terreno? Investiguemos para averiguarlo.

Seg煤n el ministerio de defensa ruso y el presidente de Ucrania, las fuerzas armadas ucranianas sufren hasta mil bajas por d铆a. Rusia informa de cientos de muertos al d铆a, mientras que el presidente Zelensky afirm贸 que los muertos ascienden a un centenar y los heridos a quinientos o seiscientos. Independientemente de c贸mo analice estos n煤meros, esto significa que en el caso de batalla se pierden hasta dos batallones cada d铆a. Con los informes de la estrategia rusa que indican solo las t谩cticas m谩s conservadoras, y con la potencia de fuego ucraniana sin municiones y equipos pesados, no hay raz贸n para suponer que Ucrania pueda siquiera esperar infligir la misma cantidad de p茅rdidas a las fuerzas rusas. Rusia es una apisonadora, no un auto deportivo. No hay raz贸n para esperar otra cosa.

Esta realidad tambi茅n se puede ver en el debilitamiento de la moral de las fuerzas ucranianas, en la medida en que est谩 teniendo un impacto en el campo de batalla. Seg煤n el jefe del ej茅rcito ucraniano, el general Zaluzhny, las tropas terrestres ucranianas est谩n abandonando sus posiciones y rindi茅ndose ante los ataques rusos. Est谩 profundamente preocupado por los acontecimientos en el frente. Como resultado de evaluaciones similares del campo de batalla, el ministro de defensa en Kyiv ha dicho que, para estabilizar la situaci贸n, el r茅gimen de Kyiv tendr铆a que 鈥渢omar medidas inmediatas para la movilizaci贸n adicional de ciudadanos nacidos entre 1962 y 2004鈥, es decir, el reclutamiento de unas cuantas generaciones de personas. Hace falta carne de ca帽贸n como combustible de la m谩quina de guerra.

驴Qu茅 pasa con los avances en Kharkov, puede usted preguntarse?. Si miramos m谩s de cerca los acontecimientos en esa regi贸n, podemos ver que la imagen all铆 es muy diferente de lo que ven nuestros ojos en los medios de comunicaci贸n de masas occidentales. Podemos ver que en realidad muchas aldeas han sido retomadas por las fuerzas terrestres rusas, que incluso han llegado una vez m谩s a las afueras de la ciudad de J谩rkov. Hay informaciones de que las unidades ucranianas cruzaron el r铆o Siverskydonetsk para cortar la retaguardia de las l铆neas de suministro rusas, pero de todos modos no hubo informes de la presencia de rusos que protegieran esa 谩rea, y tampoco hay informes de que las fuerzas ucranianas hayan penetrado m谩s all谩 del r铆o.

Como se puede ver en el mapa, Rusia contin煤a manteniendo posiciones en el 贸blast de J谩rkov e incluso est谩 haciendo ciertos avances hacia la ciudad.

驴Qu茅 pasa entonces con los contraataques ucranianos en Severodonetsk? Seg煤n activistas de Ucrania, las fuerzas ucranianas est谩n expulsando a las fuerzas rusas de la ciudad. Sin embargo, esta representaci贸n se ve desfigurada por el hecho de que los comandantes militares ucranianos de todo el escalaf贸n, incluido el estado mayor general, quer铆an retirarse de la ciudad y retirarse a posiciones m谩s ventajosas. Fue gracias al presidente Zelensky, con el apoyo de la OTAN, que sus decisiones fueron anuladas a favor de las 贸rdenes de “resistir y luchar”, lo que significa que se supone que deben luchar desde las posiciones m谩s d茅biles en Severodonetsk. Esto tambi茅n significa que a las fuerzas rusas les resultar谩 m谩s f谩cil atacar sus posiciones, masacrarlos y destruir su equipo. Tambi茅n se informa que est谩n siendo reforzados desde Lysychansk, lo que significa que las fuerzas ucranianas en Lysychansk est谩n alimentando con sus fuerzas a la picadora de carne rusa y pierden fuerza de combate. Esta realidad seguramente conducir谩 a una mayor desmoralizaci贸n, deserci贸n y rendici贸n por parte de las fuerzas ucranianas.

Incluso seg煤n este mapa de los partidarios de Ucrania, las fuerzas ucranianas est谩n superadas en n煤mero y armamento en Severodonetsk. Las fuerzas rusas evitan entrar en combate en su totalidad y contin煤an aplast谩ndolas.

El alto mando del ej茅rcito ucraniano y la OTAN est谩n llevando a las fuerzas ucranianas al l铆mite. Cuando se alcanza este l铆mite, el consiguiente agotamiento de la fuerza y 鈥嬧媗a moral puede tener consecuencias repentinas sobre el terreno. La deserci贸n y la rendici贸n ya se est谩n convirtiendo en una realidad. Imag铆nese cuando toda la l铆nea del frente se encuentra en la misma situaci贸n.

Los medios de comunicaci贸n de masas occidentales pueden contarle sobre cambiar el rumbo de las cosas en favor de los reg铆menes que patrocinan, pero las feas realidades sobre el terreno desmienten sus declaraciones. Los propios funcionarios ucranianos informan p茅rdidas masivas de fuerzas ucranianas, lo que nos permite verlos apuntar hacia una realidad muy similar a la que Rusia ha estado retratando. Incluso est谩n teniendo discusiones sobre la realidad de que sus propios soldados los dejen en el campo de batalla como resultado de la realidad desmoralizadora all铆. Los medios de comunicaci贸n de masas occidentales hablan de victorias “p铆rricas” rusas, pero los informes sobre el terreno sugieren que lo que hacen es proyectar al enemigo su propia realidad. 驴Ser铆a una victoria 鈥減铆rrica鈥 empujar a sus tropas a aferrarse a un territorio donde se vuelven m谩s vulnerables a la picadora de carne rusa? No se necesita mucho para considerar las graves consecuencias de esto. Es una victoria p铆rrica de hecho.