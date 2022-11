–

De parte de CNT-AIT November 24, 2022

Desde CNT-AIT Granada han organizado un homenaje a Pepe Cuevas, recientemente fallecido en Arcos de la Frontera (C├ídiz). Ser├í en el local de la CNT AIT, en la Calle Eur├şpides de Granada, este domingo 27 de Noviembre a las 12:00h.

Desde CNT-AIT Granada informamos de la triste noticia del fallecimiento de Jos├ę Cuevas Casado el pasado 20 de Noviembre de 2022. Pepe era un veterano militante libertario y cenetista, conocido por haber estado duramente encarcelado en el proceso del Caso Scala, el montaje que se organiz├│ desde el poder para criminalizar al movimiento ├ícrata cuando estaba recuper├índose y tomando protagonismo tras el franquismo.

Pepe nació el 20 de Enero de 1951 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), hijo de otro destacado militante libertario. En 1970 ya se encuentra en Barcelona. Se afilió a la FAI y al Sindicato

del Metal de Barcelona. Ser├í uno de los ┬ź55 de la FAI┬╗, el grupo de militantes de dicha organizaci├│n que se reunieron a principios de 1977 para reorganizar la espec├şfica. Fue liberado el mismo a├▒o. En una gran manifestaci├│n contra los Pactos de la Moncloa, se ve envuelto junto a otros compa├▒eros en una maniobra policial para criminalizar a la CNT como autora de un incendio en la sala de espect├ículos ┬źScala┬╗, donde fallecieron cuatro trabajadores, tres de ellos de la Confederaci├│n. Pese a las pruebas que indicaban la autor├şa de agentes infiltrados, Pepe y tres compa├▒eros fueron acusados y condenados como autores del incendio. A├▒os m├ís tarde, uno de estos agentes, m├ís bien un ex-presidiario a sueldo por la polic├şa, a ra├şz de otro juicio, reconocer├í su implicaci├│n en el incendio y que todo fue planificado y ordenado desde arriba. Tal como mantuvo la defensa y la propia CNT en distintas publicaciones en formas de folletos, c├│mics y octavillas. Con todo, Pepe y los dem├ís tuvieron que cumplir sus respectivas condenas, de bastantes a├▒os de c├írcel, especialmente para Arturo Palma, Xavier Ca├▒adas y Cuevas.

Libre, se ir├í al campo a vivir, haci├ęndose pastor. Posteriormente trabajar├í en la construcci├│n en Catalu├▒a. Con bastante pericia adquirida, se le propone, aproximadamente por 2005, la restauraci├│n de los ba├▒os ├írabes existentes en el Paseo de los Tristes de Granada, conocidos como El Ba├▒uelo. Desde entonces decide trasladarse a la ciudad andaluza y echa ra├şces en el Fargue, participando en las movilizaciones sociales que se daban en la localidad. En 2011 se reincorpora a la CNT-AIT de Granada y unos a├▒os despu├ęs participa tambi├ęn en la Biblioteca Social Libre Albedr├şo. En una de sus salas es entrevistado para un documental respecto al Caso Scala, que enriquece lo ya publicado por Xavier Ca├▒adas en el ├║nico libro al respecto.

Ya con cierta edad, sufre un accidente en el Sacromonte y se ve obligado a ingresar en una residencia, desde donde recib├şa visitas de vari@s de sus compa├▒er@s y no perdiendo contacto con la organizaci├│n ni con el movimiento.

Sus restos serán incinerados este lunes 21 de Noviembre a las 11 horas en Arcos de la Frontera (Cádiz). La bandera confederal estará presente, porque su ejemplo, lucha e ideales siempre resultarán inspiradores.

Pepe, tus compa├▒er@s no te olvidar├ín jam├ís, y aunque no puedes ser sustituido, tu lucha continuar├í. No olvidamos en estas l├şneas a sus familiares y amig@s, que sienten grandemente esta p├ęrdida: todo nuestro p├ęsame.

¡Un abrazo libertario, Pepe!

┬íPor la Anarqu├şa y la emancipaci├│n de la Humanidad!

Enlace del documental: https://www.youtube.com/watch?v=nmOoayOiU3g

