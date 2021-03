–

Desde la ribera del Cinca, palabras para el recuerdo a la compa帽era Hanneke

El viernes nos llam贸 por tel茅fono Lu铆s, compa帽ero de Albalate, para darnos la triste noticia del fallecimiento de 鈥淎na la holandesa鈥, emocionados, apenas sab铆amos que decirnos. Lu铆s rompi贸 el hielo y empezamos hablar de ella, de su estancia en Albalate, para rodar el documental 鈥淣i peones ni patrones鈥 y de cuando preparaba su tesis doctoral, sobre la revoluci贸n social y la guerra civil espa帽ola, basada en la historia oral de gente del pueblo. De este trabajo de investigaci贸n saldr铆a su libro 鈥淧asado compartido. Memorias de anarcosindicalistas de Albalate de Cinca, 1928-1938.鈥.

Antes hab铆a participado en la realizaci贸n de otros documentales como 鈥淟a Maragater铆a no se vende鈥, que relata la lucha y la resistencia de la gente de la comarca leonesa, contra la instalaci贸n de un campo de tiro militar.

Era historiadora acad茅mica, se doctor贸 en historia contempor谩nea por la Universidad de Amsterdam. Pero tambi茅n activista, militante del movimiento Kraker.

Conocimos a Hanneke en 1985, en el rodaje del documental que junto a su compa帽ero Jan filmaron sobre todo en Albalate de Cinca, pero tambi茅n en otros lugares de la ribera del Cinca y en el que participaron compa帽er@s de Monz贸n, Binaced, Fraga y Albalate, que hab铆an vivido la guerra y la revoluci贸n social del 1936-39 y sobrevivientes a la dictadura.

Ana estaba muy orgullosa de 鈥淣i peones ni patrones鈥 y no es para menos. Es un trabajo de enorme val铆a, desde el punto de vista hist贸rico, pero tambi茅n pedag贸gico, siendo adem谩s pionero en su g茅nero. No olvidemos el contexto hist贸rico de los a帽os 鈥渙chenta鈥, del ascenso al poder del partido socialista, y su amnesia hist贸rica programada, donde casi nadie quer铆a saber nada de la guerra civil, y muy poc@s los conocedores de la revoluci贸n social, donde el concepto 鈥渕emoria hist贸rica鈥 aun no formaba parte de nuestro vocabulario; era la 茅poca donde la palabra 鈥渉ist贸rica鈥 se usaba de forma despectiva para nombrar a una CNT fiel a sus principios anarquistas.

Por suerte hoy la tendencia ha cambiado y son muchos los trabajos documentales realizados que siguen el camino abierto por historiadoras comprometidas como lo fue Hanneke.

Conocerla ha sido una suerte, su obra nos servir谩 de inspiraci贸n y su sonrisa nos acompa帽ar谩 siempre.

Compartimos la canci贸n Somos, de Jos茅 Antonio Labordeta, que tanto gustaba a nuestra compa帽era. Sirva como homenaje.

Fraga 27 de marzo del 2021

CNT Federaci贸n Local de Fraga

