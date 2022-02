Por Jeffrey A Tucker – Brownstone Institute

Impulsada por la clase trabajadora y no por el dinero de las fundaciones, la creciente resistencia global es distinta/libre de las cadenas del complejo industrial sin ánimo de lucro. Muchos de los que intentan socavar la resistencia están atados a este mismo complejo – instrumentos voluntarios de su propia opresión. Para ser justos, muchos confinados en este complejo no son instrumentos voluntarios, más bien son ajenos a la mano invisible que alimenta, que coloniza la mente y el espíritu. La resistencia de las masas fuera del control del complejo industrial no lucrativo es un verdadero temor de la clase dominante. No hay guerra sino guerra de clases.

Si existe un precedente histórico de la revuelta de los camioneros en Canadá, y de las protestas populistas en tantas otras partes del mundo, me gustaría saber cuál es. Sin duda, establece el récord de tamaño de los convoyes, y es histórico para Canadá. Pero aquí está ocurriendo mucho más, algo más fundamental. La imposición durante dos años de un gobierno biofascista por decreto parece cada vez menos sostenible -se está retirando el consentimiento de los gobernados-, pero lo que viene a continuación no parece claro.

Ahora tenemos a dos de los “líderes” más restrictivos del mundo desarrollado (Justin Trudeau de Canadá y Jacinda Ardern de Nueva Zelanda) escondidos en lugares no revelados, alegando la necesidad de una cuarentena tras la exposición al Covid. Las calles de todo el mundo se han llenado de personas que exigen el fin de los mandatos y los cierres, que piden responsabilidades, que presionan para que dimitan, que denuncian a las corporaciones privilegiadas y que claman por el reconocimiento de las libertades y los derechos básicos.

https://twitter.com/i/status/1487574467815657480

Nótese también que estos movimientos son espontáneos y desde “abajo”: están formados en su mayoría por los mismos trabajadores a los que los gobiernos empujaron a enfrentarse al patógeno hace dos años, mientras la clase dirigente se escondía detrás de sus ordenadores portátiles en sus salones. Fueron los confinamientos los que dividieron fuertemente a las clases y los mandatos los que están imponiendo la segregación. Ahora estamos ante una alegoría moderna de la revuelta de los campesinos en la Edad Media.

Durante mucho tiempo, los trabajadores cumplieron valientemente, pero se han visto obligados a aceptar inoculaciones médicas que ni querían ni creían necesitar. Y a muchos se les siguen negando libertades que daban por sentadas hace sólo dos años, sus escuelas no funcionan, los negocios están destrozados, los lugares de ocio cerrados o severamente restringidos. La gente enciende las radios y las televisiones para escuchar los sermones de las élites de la clase dirigente que dicen canalizar la ciencia que siempre termina en el mismo tema: los gobernantes mandan y todos los demás deben cumplir, sin importar lo que se les pida.

Pero luego se hizo notar a gritos al mundo que nada de eso funcionaba. Fue un gigantesco fracaso y los casos de finales de 2021 en la mayor parte del mundo pusieron el punto de mira en ello. Fracasaron. Todo fue en vano. Está claro que esto no puede continuar. Algo tiene que ceder. Algo tiene que cambiar, y este cambio probablemente no esperará a las próximas elecciones programadas. ¿Qué pasará mientras tanto? ¿Hacia dónde va esto?

Hemos visto cómo son las revoluciones contra las monarquías (siglos XVIII y XIX), contra la ocupación colonial, contra los estados totalitarios de partido único (1989-90) y contra los hombres fuertes de las repúblicas bananeras (siglo XX). Pero, ¿qué aspecto tiene la revolución en las democracias desarrolladas gobernadas por estados administrativos atrincherados en los que los políticos elegidos sirven poco más que de barniz para las burocracias?

Desde John Locke, es una idea aceptada que el pueblo tiene derecho a gobernarse a sí mismo e incluso a sustituir a los gobiernos que se exceden en la negación de ese derecho. En teoría, el problema de la extralimitación del gobierno en la democracia se resuelve con elecciones. El argumento que se esgrime a favor de este sistema es que permite el cambio pacífico de una élite gobernante, y esto es mucho menos costoso socialmente que la guerra y la revolución.

Hay muchos problemas para hacer coincidir la teoría con la realidad, entre ellos que las personas que tienen el poder real en el siglo XXI no son las personas que elegimos, sino las que se han ganado sus privilegios gracias a las maniobras burocráticas y la longevidad.

Hay muchas características extrañas de los dos últimos años, pero una de ellas que me llama la atención es lo absolutamente antidemocrática que ha sido la trayectoria de los acontecimientos. Cuando nos encerraron, por ejemplo, fue la decisión de autócratas elegidos, asesorados por expertos con credibilidad que, de alguna manera, estaban seguros de que ese camino haría desaparecer el virus (o algo así). Cuando impusieron los mandatos de vacunación, fue porque estaban seguros de que ese era el camino correcto para la salud pública.

No hubo encuestas. Hubo poca o ninguna aportación de las legislaturas a cualquier nivel. Incluso desde los primeros cierres en Estados Unidos, ocurridos el 8 de marzo de 2020 en Austin (Texas), no se consultó al ayuntamiento. Tampoco se preguntó a los ciudadanos. No se solicitaron los deseos de los pequeños empresarios. El poder legislativo estatal quedó totalmente al margen.

Fue como si todo el mundo presumiera de repente que todo el país iba a funcionar según un modelo administrativo/dictatorial, y que las directrices de las burocracias sanitarias (con planes de cierre que casi nadie sabía que existían) triunfaban sobre toda la tradición, las constituciones, las restricciones al poder estatal y la opinión pública en general. Todos nos convertimos en sus servidores. Esto ocurrió en todo el mundo.

De repente se hizo obvio para mucha gente en el mundo que los sistemas de gobierno que creíamos tener -respondiendo al público, deferentes a los derechos, controlados por los tribunales- ya no existían. Parecía haber una subestructura que se escondía a la vista hasta que, de repente, tomó el control total, para alegría de los medios de comunicación y la presunción de que así es como se supone que deben ser las cosas.

http://www.wrongkindofgreen.org/wp-content/uploads/2022/01/Schwab-Trudeau-Penetrating-the-Cabinets.mp4?_=1

Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial: “De lo que estamos realmente orgullosos ahora, [es] de la generación joven. Como el Primer Ministro Trudeau, el Presidente de Argentina, etc. Así que penetramos en los gabinetes. Ayer estuve en una recepción para el Primer Ministro Trudeau. Y sé que la mitad de este gabinete, o incluso más de la mitad de este gabinete, son en realidad Jóvenes Líderes Globales del mundo [del Foro Económico Mundial]”.

Hace años, me encontraba en el edificio de una agencia federal cuando hubo un cambio de guardia: una nueva administración nombró a una nueva persona para dirigirla. El único cambio que notaron los burócratas fueron los nuevos retratos en la pared. La mayoría de estas personas se enorgullecen de no darse cuenta. Saben quién está al mando y no son las personas que imaginamos elegir. Están ahí de por vida, y no se enfrentan al escrutinio público y mucho menos a la responsabilidad que los políticos afrontan a diario.

Los cierres y los mandatos les dan todo el poder, no sólo sobre uno o dos sectores que antes gobernaban, sino sobre toda la sociedad y todo su funcionamiento. Incluso controlaban cuántas personas podíamos tener en nuestras casas, si nuestros negocios podían estar abiertos, si podíamos practicar el culto con otros, y dictaban lo que precisamente debíamos hacer con nuestros propios cuerpos.

¿Qué pasó con los límites al poder? Las personas que crearon los sistemas de gobierno en el siglo XVIII que dieron lugar a las sociedades más prósperas de la historia del mundo sabían que restringir el gobierno era la clave para un orden social estable y una economía en crecimiento. Nos dieron las Constituciones y las listas de derechos y los tribunales las hicieron cumplir.

Pero en algún momento de la historia, la clase dirigente ideó ciertas soluciones a estas restricciones. El Estado administrativo, con burócratas permanentes, podía lograr cosas que las asambleas legislativas no podían, por lo que poco a poco se fueron desencadenando bajo diversos pretextos (guerra, depresión, amenazas terroristas, pandemias). Además, los gobiernos aprendieron poco a poco a subcontratar sus ambiciones hegemónicas a las mayores empresas del sector privado, que a su vez se benefician del aumento de los costes de cumplimiento.

El círculo se ha completado alistando a los grandes medios de comunicación en la mezcla de control mediante el acceso a la clase de los gobernantes, para recibir y difundir la línea del día, y lanzar insultos a cualquier disidente dentro de la población (“fringe”, etc.). Esto ha creado lo que vemos en el siglo XXI: una combinación tóxica de la Gran Tecnología, el Gran Gobierno y los Grandes Medios de Comunicación, todos ellos respaldados por otros intereses industriales que se benefician más de los sistemas de control que de una economía libre y competitiva. Además, esta cábala ha lanzado un ataque radical contra la propia sociedad civil, cerrando iglesias, conciertos y grupos cívicos.

David Hume (1711-1776) y Etienne de la Boétie (1530-1563) nos han asegurado que el gobierno es insostenible cuando pierde el consentimiento de los gobernados. “Resuelvan no servir más”, escribió Boetie, “y serán liberados de inmediato. No os pido que pongáis las manos sobre el tirano para derribarlo, sino simplemente que no lo apoyéis más; entonces lo contemplaréis, como un gran Coloso cuyo pedestal ha sido arrancado, caer por su propio peso y romperse en pedazos.”

http://www.wrongkindofgreen.org/wp-content/uploads/2022/01/n1BBgnsD2fksHy4Y.mp4?_=3

Eso es inspirador, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Cuál es precisamente el mecanismo por el que los señores de nuestro tiempo son efectivamente derrocados? Lo hemos visto en estados totalitarios, en estados con gobierno unipersonal, en estados con monarquías no elegidas. Pero, a menos que me esté perdiendo algo, no lo hemos visto en una democracia desarrollada con un estado administrativo que tenga el poder real. Tenemos elecciones programadas, pero no son útiles cuando 1) los líderes elegidos no son la verdadera fuente de poder, y 2) cuando las elecciones están demasiado lejos en el futuro para hacer frente a una emergencia presente.

Un camino muy fácil y obvio para salir de la crisis actual es que la clase dirigente admita el error, derogue los mandatos y simplemente permita libertades y derechos comunes para todos. Por muy fácil que parezca, esta solución choca con un duro muro cuando se enfrenta a la arrogancia de la clase dirigente, a la trepidación y a la falta de voluntad para admitir los errores del pasado por miedo a lo que eso significará para sus legados políticos. Por esta razón, nadie espera que personas como Trudeau, Ardern o Biden se disculpen humildemente, admitan que se equivocaron y pidan perdón al pueblo. Por el contrario, todo el mundo espera que continúen con el juego de fingir mientras puedan salirse con la suya.

La gente en las calles hoy, y los que están dispuestos a decir a los encuestadores que están hartos, están diciendo: no más. ¿Qué significa para la clase dirigente no salirse más con la suya? Suponiendo que no dimitan, que no suspendan a los perros de los mandatos y los encierros, ¿cuál es el siguiente paso? Mi instinto me dice que estamos a punto de descubrir la respuesta. El reajuste electoral parece inevitable, pero ¿qué pasará antes?

La respuesta obvia a la inestabilidad actual es la dimisión masiva dentro del Estado administrativo, entre la clase de políticos que le da cobertura, así como de los jefes de los órganos de comunicación que les han hecho propaganda. En nombre de la paz, de los derechos humanos y de la renovación de la prosperidad y la confianza, esto debe ocurrir hoy. Entierren el orgullo y hagan lo correcto. Hazlo ahora, mientras aún hay tiempo para que la revolución sea de terciopelo.

http://www.wrongkindofgreen.org/wp-content/uploads/2022/01/RVzOPO4NTqCqOcLz.mp4?_=4

[Jeffrey A. Tucker es fundador y presidente del Brownstone Institute y autor de miles de artículos en la prensa académica y popular y de diez libros en cinco idiomas, el más reciente Liberty or Lockdown. También es el editor de The Best of Mises. Da numerosas conferencias sobre temas de economía, tecnología, filosofía social y cultura. tucker@brownstone.org]

