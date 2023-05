–

De parte de CNT-AIT Marina Alta May 6, 2023 276 puntos de vista

La secci贸 agr脿ria del SLTC de la Marina Alta de la CNT-AIT lamenta profundament la mort del company Gino Ancona, el qual va venir a Benissa a febrer de 2019 per a realitzar una confer猫ncia informativa sobre la Xylella Fastidiosa.

Era un company excelent i combatiu. 脷ltimament, estava reconstruint l鈥橴SI-AIT italiana despr茅s de ser destruida per la CIT.

Que la terra et siga lleu, company!

La Secci贸 Agr脿ria de la CNT-AIT de la Marina Alta.

La secci贸n agraria del SLTC de la Marina Alta de la CNT-AIT lamenta profundamente la muerte del compa帽ero Gino Ancona, el cual vino a Benissa en febrero de 2019 para realizar una conferencia informativa sobre la Xylella Fastidiosa.

Era un compa帽ero excelente y combativo. 脷ltimamente, estaba reconstruyendo la USI-AIT italiana despu茅s de ser destruida por la CIT.

隆Que la tierra te sea leve, compa帽ero!

La Secci贸n Agraria de la CNT-AIT de la Marina Alta.

La sezione agraria della SLTC della Marina Alta della CNT-AIT 猫 profondamente addolorata per la morte del compagno Gino Ancona, venuto a Benissa nel febbraio 2019 per tenere una conferenza informativa sulla Xylella Fastidiosa.

Era un compagno eccellente e combattivo. Ultimamente stava ricostruendo l鈥橴SI-AIT italiana dopo essere stata distrutta dal CIT.

Che la terra ti sia lieve, compagno!

La Sezione Agraria della CNT-AIT della Marina Alta.