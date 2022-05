–

De parte de Nodo50 May 1, 2022 181 puntos de vista

Aparte de la inflaci贸n y la guerra, lo que preocupa al pensamiento econ贸mico actual es el aparente fracaso de lo que a la corriente principal de la teor铆a economica le gusta llamar ‘globalizaci贸n’. Lo que la econom铆a convencional entiende por globalizaci贸n es la expansi贸n libre del comercio y los flujos de capital a trav茅s de las fronteras. En 2000, el FMI identific贸 cuatro aspectos b谩sicos de la globalizaci贸n: comercio y transacciones, movimientos de capital e inversi贸n, migraci贸n y movimiento de personas, y la difusi贸n del conocimiento. Todos estos componentes aparentemente aumentaron a principios de la d茅cada de 1980 como parte de la reversi贸n ‘neoliberal’ de las pol铆ticas nacionales de macrogesti贸n adoptadas por los gobiernos en el entorno del orden econ贸mico mundial de Bretton Woods (es decir, la hegemon铆a estadounidense). Lo que buscaban era derribar las barreras arancelarias, las cuotas y otras restricciones comerciales y permitir que las multinacionales comerciasen ‘libremente’, deslocalizando sus inversiones en el extranjero a zonas de mano de obra barata para aumentar la rentabilidad. Esto, se aseguraba, conducir铆a a la expansi贸n global y al desarrollo armonioso de las fuerzas productivas y los recursos del mundo.

No hab铆a nada nuevo en este fen贸meno. Ha habido per铆odos de mayor comercio y exportaci贸n de capital desde que el capitalismo se convirti贸 en el modo de producci贸n dominante en las principales econom铆as a mediados del siglo XIX. En 1848, los autores del Manifiesto Comunista se帽alaron el creciente nivel de interdependencia nacional provocado por el capitalismo y predijeron el car谩cter universal de la sociedad mundial moderna:鈥Mediante la explotaci贸n del mercado mundial, la burgues铆a ha dado un car谩cter cosmopolita a la producci贸n y al consumo de todos los pa铆ses. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y est谩n destruy茅ndose continuamente (…) En lugar del antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones鈥.

De hecho, podemos distinguir per铆odos anteriores de ‘globalizaci贸n’. Hubo un per铆odo de 1850 a 1870 en el que el comercio y la inversi贸n se expandieron considerablemente en Europa y Estados Unidos (despu茅s de la guerra civil), bajo los auspicios de la hegemon铆a brit谩nica. La depresi贸n de la d茅cada de 1870 a 1890 vio el final de esa ola. Pero otra ola de expansi贸n global tuvo lugar en la d茅cada de 1890 hasta la Primera Guerra Mundial, cuando las nuevas potencias capitalistas usurparon la hegemon铆a brit谩nica. Ninguna potencia estableci贸 su hegemon铆a y esa ola de globalizaci贸n fue detenida en seco por la guerra mundial y continu贸 revirti茅ndose durante la Gran Depresi贸n de la d茅cada de 1930 y hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego hubo una nueva ola de expansi贸n global bajo Bretton Woods y la hegemon铆a estadounidense, antes de que la crisis de rentabilidad de la d茅cada de 1970 condujera a recesiones y crisis. Desde mediados de los 80 y hasta los 90, tuvo lugar la mayor expansi贸n de comercio e inversi贸n transfronteriza en la historia dedel capitalismo, cuando el capitalismo de EEUU y europeo extendieron sus alas m谩s aun y China se integr贸 en los mercados globales manufactureros y comerciales.

De hecho, seg煤n la Organizaci贸n Mundial del Comercio, un indicador clave de la ‘globalizaci贸n’, la relaci贸n entre las exportaciones mundiales y el PIB mundial, se mantuvo estable entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, cay贸 casi un 40% en el per铆odo de entreguerras; aument贸 un 50% entre 1950 y 1970; luego se estanc贸 hasta la d茅cada de 1990, despegando hasta la Gran Recesi贸n de 2009; despu茅s de lo cual, en la Gran Depresi贸n de la d茅cada de 2010, la proporci贸n cay贸 alrededor de un 12 %, una disminuci贸n que no se ve铆a desde la d茅cada de 1970.

La 煤ltima ola de globalizaci贸n comenz贸 a decaer a principios de la d茅cada del 2000, cuando la rentabilidad global retrocedi贸.

Penn World Table 10.0, c谩lculos del autor

En la d茅cada de 1990, el comercio mundial aument贸 un 6,2 % anual, la inversi贸n transfronteriza (IED) un 15,3 % anual y el PIB global un 3,8 %. Pero en la larga depresi贸n de la d茅cada de 2010, el comercio aument贸 solo un 2,7 % al a帽o, m谩s lento que el PIB con un 3,1 %, mientras que la IED aument贸 solo un 0,8 % al a帽o.

Los flujos de inversi贸n transfronteriza en activos productivos f铆sicos tambi茅n dejaron de crecer en la d茅cada de 2010, mientras que el comercio global de la ‘cadena de valor’ (es decir, transferencias internas de empresas multinacionales) tambi茅n se estanc贸.

Comercio de la cadena de valor mundial

Organizaci贸n Mundial de Comercio

Por supuesto, la teor铆a econ贸mica marxista podr铆a haber revelado este resultado de la globalizaci贸n. La ‘teor铆a deductiva’ de la ventaja comparativa de David Ricardo siempre ha sido demostrablemente falsa. Bajo el capitalismo, con mercados abiertos, las econom铆as m谩s eficientes se har谩n con cuotas de comercio de las menos eficientes. Por lo tanto, los desequilibrios comerciales y de capital no tienden hacia el equilibrio y la compensaci贸n a largo plazo. Por el contrario, los pa铆ses tienen enormes d茅ficits y super谩vits comerciales durante largos per铆odos, tienen crisis monetarias recurrentes y los trabajadores pierden puestos de trabajo ante la competencia del exterior sin conseguir nuevos puestos en sectores m谩s competitivos (ver Carchedi, Frontiers of Political Economy p282). No son las ventajas comparativas ni los costes los que impulsan las ganancias comerciales, sino los costes absolutos(en otras palabras, la rentabilidad relativa). Si los costes laborales chinos son mucho m谩s bajos que los costes laborales de las empresas estadounidenses, entonces China ganar谩 cuotas de mercado, incluso si Estados Unidos tiene alguna de las llamadas 鈥渧entajas comparativas鈥 en dise帽o o innovaci贸n. Lo realmente decisivo es el nivel de productividad y crecimiento de una econom铆a y el coste de la mano de obra.

Contrariamente a las opiniones de la corriente econ贸mica principal, el capitalismo no puede expandirse en un desarrollo armonioso y equilibrado en todo el mundo. Por el contrario, el capitalismo es un sistema plagado de contradicciones generadas por la ley del valor y el af谩n de lucro. Una de esas contradicciones es la ley del desarrollo desigual bajo el capitalismo: algunas econom铆as nacionales competidoras funcionan mejor que otras. Y cuando las cosas se ponen dif铆ciles, los m谩s fuertes empiezan a comerse a los m谩s d茅biles. Como dijo una vez Marx, 鈥渓os capitalistas son como hermanos hostiles que se reparten el bot铆n del trabajo de los dem谩s鈥. (Teor铆as de la Plusval铆a Vol 2. p29). A veces los hermanos son fraternos y la globalizaci贸n se expande como a fines del siglo XX; a veces son hostiles y la globalizaci贸n se desvanece, como en el siglo XXI siglo.

Para la teor铆a marxista, globalizaci贸n es ante todo sin贸nimo de la expansi贸n del imperialismo. El siglo XX comenz贸 con el capitalismo mundial cada vez m谩s dividido entre un bloque imperialista y el resto, siendo estos 煤ltimos incapaces (con muy pocas excepciones) de cerrar la brecha con las econom铆as m谩s avanzadas en los siguientes 100 a帽os. En el siglo XXI, el control del imperialismo permanece y si las econom铆as imperialistas comienzan a luchar por la rentabilidad como ahora, entonces comienzan a luchar y no cooperar, sentando las bases para el conflicto y la divisi贸n.

Incluso la corriente econ贸mica principal es consciente ahora de que el libre comercio y la libre circulaci贸n de capitales que se aceleraron a nivel mundial en los 煤ltimos 30 a帽os no han generado ganancias para todos, contrariamente a la teor铆a econ贸mica dominante de la ventaja comparativa y la competencia. Lejos de que la globalizaci贸n y el libre comercio conduzcan a un aumento de los ingresos para todos, con la libre circulaci贸n de capitales propiedad de las transnacionales y el libre comercio sin aranceles ni restricciones, los grandes capitales eficientes han triunfado a costa de los m谩s d茅biles e ineficientes y los trabajadores de esos sectores reciben el golpe. En lugar de un desarrollo armonioso e igualitario, la globalizaci贸n ha aumentado la desigualdad de riqueza e ingresos, tanto entre las naciones como dentro de las econom铆as, a medida que las corporaciones transnacionales trasladan sus actividades a zonas con mano de obra m谩s barata e incorporan nuevas tecnolog铆as que requieren menos mano de obra.

Estos resultados se deben en parte a la globalizaci贸n del capital multinacional que lleva f谩bricas y puestos de trabajo a lo que sol铆a llamarse el Tercer Mundo; y en parte debido a las pol铆ticas neoliberales en las econom铆as avanzadas (es decir, la reducci贸n del poder sindical y los derechos laborales, la precarizaci贸n del trabajo y la reducci贸n de los salarios, la privatizaci贸n y la reducci贸n de los servicios p煤blicos, las pensiones y los beneficios sociales). Pero tambi茅n se debe a colapsos o recesiones regulares y recurrentes en la producci贸n capitalista, lo que condujo a una p茅rdida de ingresos familiares para la mayor铆a que nunca ha podido restaurarse en ninguna ‘recuperaci贸n’, particularmente desde 2009. El mundo capitalista nunca fue plano, ni siquiera a finales del siglo XX, y ciertamente es monta帽oso hoy.

por ejemplo, los aranceles y las medidas proteccionistas: el anatema de los te贸ricos de la globalizaci贸n. Ha habido una tendencia al alza en las investigaciones sobre derechos antidumping y compensatorios en los 煤ltimos diez a帽os (ver cuadro a continuaci贸n).

La Gran Recesi贸n, la d茅bil recuperaci贸n posterior a la Larga Depresi贸n, la pandemia de COVID y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha destruido las cadenas de suministro mundiales, bloqueado el comercio mundial y detenido los movimientos de capital.

Durante las d茅cadas de 1990 y 2000, la corriente principal de la teor铆a econ贸mica (con pocas excepciones) se aline贸 con Ricardo y defendi贸 los m茅ritos intachables de la globalizaci贸n. Basta leer este art铆culo para ver la lista de los sospechosos habituales. A pesar de las tendencias actuales, algunos expertos de la corriente econ贸mica principal a煤n se aferran a la opini贸n de que la globalizaci贸n volver谩. 鈥淔ue la inflaci贸n lo que ayud贸 a crear un nuevo entorno pol铆tico a mediados del siglo XIX y en la d茅cada de 1970. A medida que los costos econ贸micos y pol铆ticos de la inflaci贸n se hicieron m谩s evidentes y da帽inos, pareci贸 m谩s atractivo buscar formas de calmar las presiones inflacionarias. Sin duda, la cura desinflacionaria (m谩s globalizaci贸n y un gobierno m谩s eficaz) fue temporalmente inc贸moda. Pero impuls贸 al mundo a aprovechar las oportunidades t茅cnicas y geogr谩ficas que alguna vez fueron ignoradas o desatendidas. Hay, en resumen, un futuro post-conflicto que podemos esperar con cierto grado de esperanza鈥.

Un experto afirm贸 que 鈥淔inalmente, llame a esto fe ciega, pero se han oficiado las ex茅quias de la globalizaci贸n varias veces, y en cada ocasi贸n, ha rebotado de su lecho de enferma bastante animada. Las empresas han sido ingeniosas, han apoyado la tecnolog铆a e incluso gobiernos activamente destructivos no han acabado con ella 鈥. Es evidente que el comercio mundial y la inversi贸n transfronteriza no van a desaparecer y seguir谩n creciendo (algo) a pesar de las pandemias, las guerras y las cadenas de suministro colapsadas. Pero ese no es un argumento para decir que la ola de globalizaci贸n anterior no ha terminado.

El argumento es que a la crisis de rentabilidad e inflaci贸n de la d茅cada de 1970 sigui贸 la ola de globalizaci贸n de las d茅cadas de 1980 y 1990. Y esto podr铆a volver a suceder. No es un escenario muy convincente. La d茅cada de 2020 se parece m谩s al per铆odo previo a la Primera Guerra Mundial, con poderes econ贸micos rivales que luchan por obtener una parte de las ganancias (los “hermanos hostiles”). Escribiendo a fines de la d茅cada de 1880, Engels pronostic贸, no una expansi贸n global armoniosa como pensaba el l铆der y te贸rico socialdem贸crata alem谩n Karl Kautsky, sino una mayor rivalidad entre los poderes econ贸micos que compet铆an que acab贸 en una nueva guerra europea: 鈥渓as depredaciones de la Guerra de los Treinta A帽os (del siglo XVII) se comprimir铆an en tres o cuatro a帽os y se extender铆an por todo el continente鈥 con una reubicaci贸n irremediable de nuestro sistema artificial de comercio, industria y cr茅dito.鈥,(ver mi libro Engels 200 p129). No hay retorno a la expansi贸n global de 1850-70.

Los keynesianos buscan volver a los d铆as de Bretton Woods con sus tipos de cambio fijos, est铆mulo fiscal gubernamental y aranceles gradualmente reducidos. Los keynesianos afirman que esto conducir铆a a un resurgimiento del ‘multilateralismo’ y la cooperaci贸n global. Esto aparentemente puede restaurar un orden mundial de paz y armon铆a. Pero es simplemente negar la historia y la realidad de la d茅cada de 2020. Las organizaciones multilaterales de la era de la posguerra como el FMI, el Banco Mundial y la ONU estaban todas bajo la amable ‘gu铆a’ del capitalismo estadounidense. Pero ahora la hegemon铆a estadounidense ya no est谩 asegurada; pero lo que es m谩s significativo, la alta rentabilidad de las principales econom铆as posteriores a 1945 ya no existe. Los hermanos ya no son fraternos, sino hostiles. El intento actual de Estados Unidos de mantener su hegemon铆a se parece m谩s a tratar de meter gatos en una bolsa.

Es perfectamente posible argumentar que para el capital , “la desglobalizaci贸n disminuir铆a la eficiencia de las empresas al aumentar los precios y reducir la competencia y que “con cualquier reversi贸n prevista de desaceleraci贸n del crecimiento, el mundo desglobalizado ser铆a “muy inferior” a los 煤ltimos 30 a帽os de libre comercio.鈥 Un estudio reciente de la Organizaci贸n Mundial del Comercio, basado en la medici贸n del impacto din谩mico de la p茅rdida de comercio y difusi贸n de tecnolog铆a, encontr贸 que 鈥渦na posible separaci贸n del sistema de comercio global en dos bloques, uno centrado en EEUU y otro centrado en China, reducir铆a el bienestar global en 2040 en comparaci贸n con una l铆nea de base en aproximadamente un 5%. Las p茅rdidas ser铆an mayores (m谩s del 10 %) en las regiones de bajos ingresos que m谩s se benefician de los efectos indirectos positivos de la tecnolog铆a del comercio鈥. De hecho, el colapso de la globalizaci贸n podr铆a convertirse no solo en una batalla entre dos bloques, sino en una mezcla de unidades econ贸micas en competencia.

Pero la globalizaci贸n solo volver谩 cuando el capitalismo gane una nueva oportunidad basada en una rentabilidad mejorada y sostenida. Parece poco probable que eso suceda cuando tenemos en el horizonte otra recesi贸n y tal vez m谩s guerra.