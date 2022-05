–

De parte de ANRed May 24, 2022 190 puntos de vista

Siguen las dudas acerca de qu茅 pas贸 con el artista callejero argentino que fue hallado muerto en Brasil. Despu茅s de haber encontrado el cuerpo de su hijo Lautaro Raso como NN en la morgue de Curitiba, Marta Ibarra y Paloma Raso, su mam谩 y su hermana, vivieron una tremenda odisea que, de alguna manera, se cerr贸 el 22 de mayo cuando arrojaron las cenizas en el mar y regresaron a Argentina con m谩s dudas que certezas. Marta pas贸 por el programa radial La Retaguardia. VIDEO. Por La Retaguardia.

Entrevista y edici贸n: Fernando Tebele/Pedro Ram铆rez Otero.

鈥擠esde aquel 1 de febrero que fue la 煤ltima vez en la que Lautaro Raso pudo comunicarse con su familia y unos d铆as despu茅s ellas, su mam谩 y su hermana empezaron a trav茅s de las redes sociales un poco esa b煤squeda, que las fue llevando tambi茅n a viajar a Brasil, a Curitiba. Y que se diera esta situaci贸n penosa de encontrar los restos de Lautaro y no saber todav铆a que pas贸 con 茅l. Nos tiene, por supuesto, aqu铆 en La Retaguardia, por la relaci贸n que hab铆a con Lautaro, tambi茅n conmovido de manera particular por lo que esta charla que vamos a tener con la mam谩, con Marta Ibarra, un momento muy especial para quienes hacemos tambi茅n para nosotros. Y seguramente tambi茅n para Marta, que est谩 hablando con un medio argentino. Mucha gente quiere saber que pas贸 con Lautaro, habi茅ndose conoci贸 el hallazgo de su cuerpo y en las condiciones en las que se lo hall贸 y lo que dijo la la polic铆a brasile帽a, lo que le dijo a la familia. As铆 que vamos a charlar con Marta Ibarra, la mam谩 de Lautaro Raso, para saber que saben ellas y en que distancia est谩n ahora. Marta, gracias por atendernos. All铆 en Brasil, donde est谩s instalada, ya hace un par de meses que est谩n all铆. 驴C贸mo est谩s?

鈥擭osotros llegamos el 25 de marzo ac谩 a Curitiba y el 27 de marzo tuvimos una reuni贸n con el consulado y con las tres polic铆as y el martes 28, cuando tuvimos la reuni贸n en el consulado con la Polic铆a Militar, nos dijeron que hab铆an pedido las huellas digitales de Lautaro en Capital, con lo cual yo no ten铆a ni idea de por qu茅 lo hab铆an pedido. Sea para m铆 era tener un dato m谩s sobre la identificaci贸n de Lautaro el martes. A todo esto, en las reuniones de la que tuvimos con la polic铆a nos dec铆an que no hab铆a ning煤n NN registrado en el IML, que vendr铆a a ser como la morgue general de ac谩 de Curitiba, con las caracter铆sticas de Lautaro. Eso fue el lunes. El martes nos avisan que las huellas digitales coincid铆an con un NN que estaba en el IML y a partir de ah铆 comienza nuestra gran odisea ac谩 en Curitiba. Bueno, tuvimos que ir hasta Colombo porque lo hab铆an encontrado en Colombo. Nos dijeron que la causal de la muerte hab铆a sido un suicidio. Con lo cual nosotras dos nos quedamos como nada鈥 El impacto fue muy fuerte, porque adem谩s Lautaro no presentaba ning煤n tipo de鈥 La 煤ltima vez que hablamos con 茅l, y 茅l se comunicaba frecuentemente con nosotros, en ning煤n momento nos hab铆a dicho que se sent铆a mal o que estaba mal. 脡l lo que quer铆a era viajar. No estaba muy segura a d贸nde ir, as铆 que quer铆a ir a lo mejor al mar. Ah铆 en la Polic铆a Civil de Colombo hab铆a fotos, que nosotros no vimos. Ese d铆a fuimos acompa帽adas por el consulado y Ivete (Carib茅 Da Rocha, coordinadora del SERPAJ Brasil), nuestra abogada; Edna Bravo, que es una amiga mexicana. Ellos vieron las fotos de Lautaro. Lo que s铆 pudimos ver es que estaba la mochila de Lautaro. La polic铆a nos dijo que bueno, que si quer铆amos la mochila donde estaba. Que bueno que 茅l nos las iba a conseguir. Despu茅s tuvimos que volver a la morgue. En la morgue yo pregunt茅. Estaba justo con este Sebasti谩n (Bertuzzi), que es el vicec贸nsul y le pregunt茅 si 茅l sab铆a algo de la mochila. Me dijo que no, pero que hab铆a encontrado una y que hab铆a una un sobre y parec铆a una billetera.

Cuando vino la persona que nos atend铆a, abri贸 el sobre y adentro de la billetera estaba el documento de Lautaro. Hab铆a ingresado al IML el 10 de febrero. Bueno, para nosotros eso fue tremendo. Ah铆 empezamos a dudar de todo. La mochila al d铆a de hoy no apareci贸. Todav铆a no nos dieron explicaciones de por qu茅 no abrieron, o no se fijaron, la identificaci贸n de Lautaro鈥.

Hay una una planilla que ellos presentan en donde figuran las personas que entran all铆 en el IML. El diez hay hay dos ingresos supuestamente que eran los de Lautaro, pero no ten铆a ninguna caracter铆stica, solamente NN, la ropa y nada m谩s. Despu茅s nos enteramos de que la Polic铆a Militar fue la que fue al IML para verificar si no hab铆a alguien con las caracter铆sticas de Lautaro. Ellos presentaron toda la documentaci贸n que nosotros hab铆amos visto en la denuncia policial. Ah铆 fue que empezaron la investigaci贸n porque estaba Lauta con las caracter铆sticas que ellos recibieron.

鈥擧ay en el expediente una foto de la mochila, que vos reconoces como la mochila de Lautaro, porque adem谩s estaban sus herramientas de trabajo como artista callejero y est谩n a la vista en esa foto, pero la mochila no est谩.

鈥擭o, la mochila no est谩. Todo lo que fuimos viendo con la mochila, que es para nosotros es muy significativa, porque adem谩s es la mochila de 茅l, porque estaban sus cosas, porque a lo mejor hab铆a alg煤n tipo de evidencia, alguna carta o algo significativo para nosotras y para todos los que lo queremos a Lauti. En principio este polic铆a dijo que iba a buscar la mochila. Despu茅s nosotros tuvimos una reuni贸n con Rafael Moura en el Ministerio P煤blico, que habl贸 con este mismo polic铆a y le dijo que la mochila no la hab铆an levantado porque estaba a 30 metros de Lautaro y no consideraban que esa mochila pod铆a llegar a ser de 茅l. Cuando en las fotos aparece la mochila, yo no la vi, pero es lo que me dicen que aparece Lautaro y muy cerquita aparece la mochila. Y despu茅s, la persona que nos atiende a nosotros en el IML nos dijo que la perito no la hab铆a levantado porque consideraba que no era prueba como para para levantar la mochila. Nosotros pedimos una ampliaci贸n tambi茅n en el IML al m茅dico forense porque hab铆a cosas que no entend铆amos de la autopsia. Nunca nos contestaron. Desde el 6 de abril, el Ministerio P煤blico, envi贸 una carta. El consulado envi贸 una carta para que se apurara en el tr谩mite de las preguntas que nosotras le est谩bamos haciendo y que se estaba haciendo tambi茅n el Ministerio P煤blico. No les contestaron. Fuimos con abogado. Fuimos con Ivete. Carib茅. Fuimos con Jos茅 Portela, que es el abogado que nosotros contratamos desde ac谩, criminalista. Fuimos con el consulado, con los abogados. Jam谩s, jam谩s nos atendi贸 el director del IML, jam谩s. Siempre nos atendieron en la puerta y con la intenci贸n de que cuanto antes nos vayamos, mejor. Es m谩s, nos atendi贸 la secretaria de 茅l y nos dijo que el director no ten铆a absolutamente nada que ver con este tema. Que esas preguntas se las ten铆amos que hacer al m茅dico, que el m茅dico va una vez por semanal. En ese momento hab铆a un fin de semana el jueves y Viernes Santo creo que fue, con lo cual ten铆amos que esperar para el otro jueves. Vamos el jueves con Paloma. Vamos con Ivete. Y los empleados nos empezaron a decir que no, que el m茅dico no atend铆a, que el m茅dico no atend铆a, que ten铆a que atender nada m谩s que por mail. Yo les dije mir谩, nosotros no estamos ac谩 porque queremos, estamos ac谩 porque nos dijeron ustedes que ten铆amos que venir a hablar con el m茅dico, cosa que para nosotros nos resultaba bastante extra帽o. Habl贸 el consulado tambi茅n para pedir explicaciones. Eduardo Leone, que es el c贸nsul ac谩 en Curitiba, nos dijo que le dijeron, es la primera vez que lo atienden, lo atendi贸 el director que todos esos pedidos se tendr铆an que hacer este v铆a el juez, v铆a judicial, con lo cual a nosotros nunca nos dijeron que eso se ten铆a que hacer v铆a judicial. Bueno, d铆as y idas y vueltas todo el tiempo sin ninguna respuesta de nada. Tuvimos que pedir asesoramiento a un perito porque en realidad el tema era que los peritos que nosotros quer铆amos de la Argentina, ellos hac铆an todo una investigaci贸n. Ac谩 en realidad la l铆nea de investigaci贸n ya comenz贸, ya se sabe lo que est谩 mal, ya se sabe como trabajaron los peritos, que tanto el perito de investigaci贸n que fueron los que levantaron el cuerpo, tomaron algunas fotos, pero no fotos del lugar, no hubo una investigaci贸n, no hubo absolutamente nada del lugar donde estaba Lautaro, no preguntaron tampoco a la persona que hizo la denuncia. Y cada vez pasaba m谩s el tiempo y cada vez menos posibilidades tambi茅n de tener este elementos que nos hicieran de alguna manera tener alg煤n tipo de pruebas, no?

鈥擰u茅 explicaci贸n les dieron acerca de por qu茅, la certeza de que la polic铆a les dio de que Lautaro decidi贸 quitarse la vida, no esta plasmada en las pericias, porque en el expediente todas las pericias lo que dicen es que la causal de muerte es indeterminada por el estado en el que estaba el cuerpo.

鈥擡so es lo que est谩 mal desde el principio. Sea nosotros el que nos dijo que hab铆a sido un suicidio fue el uno de los polic铆as que hab铆a estado en este lugar, con lo cual nosotros ya desde el vamos, primero lo aceptamos y despu茅s nos dijimos pero a ver, 驴c贸mo es esto? Porque un polic铆a que nos est茅 diciendo esto es como medio raro. Desde la parte m茅dica lo que ellos est谩n diciendo es que no hay (y esto no quiero decir que est茅 bien, te digo lo que nos dijo el m茅dico), las radiograf铆as muestran que Lautaro no tiene en el cuerpo ning煤n impacto de bala ni los huesos tienen alguna rotura. Y todo lo que supuestamente podr铆a estar como da帽ado con golpes o algo a nivel piel, digamos, no se pudo verificar porque el cuerpo estaba en un estado avanzado de putrefacci贸n. Por eso tampoco pueden dar la causa de muerte, porque si bien este dec铆a forcamiento (ahorcamiento), no pueden definir si fue por asfixia o c贸mo fue. Entonces tambi茅n a nosotros se nos presentaban dudas con respecto a esto. Una segunda autopsia no se pod铆a hacer. A nivel de huesos no hab铆a nada que se pudiera presentar alg煤n tipo de golpe en la cabeza. Pero no sabemos si realmente, por m谩s que no haya este tipo de evidencias si hubo alg煤n otra cosa.

Colombo tambi茅n es un lugar muy extra帽o y los chicos de la casa, que nosotros fuimos varias veces a hablar con ellos, se preguntan 驴por qu茅 Colombo? Los chicos me dec铆an que cada vez que 茅l sal铆a o iba a alg煤n lado diferente a sus lugares de trabajo, les avisaba. Y Colombo estaba muy alejado, porque es una zona muy complicada鈥.

Hay mucha violencia. Una de las zonas m谩s violentas de ac谩 de Paran谩. Hay mucha droga, mucho consumo, con lo cual tambi茅n para los chicos era muy extra帽o porque como Lauta no tomaba, no consum铆a, ni fumaba marihuana, ni fumaba cigarrillos comunes, no consum铆a drogas y no consum铆a alcohol, realmente ir este lugar les parec铆a como, muy, muy extra帽o. Los abogados tambi茅n dec铆an por qu茅 Colombo. Llama mucho la atenci贸n. Es m谩s, ahora se pidi贸 tambi茅n que liberaran el Facebook de Lautaro para ver si 茅l se conect贸 con alguien como para poder ir a esta zona. Igual todo esto viene desde Argentina. Nosotros nos encontramos con esto, pero ven铆amos arrastrando ya todo un proceso de falta de investigaci贸n. Cuando con Paloma empezamos a meternos en las redes. Yo me met铆a en las p谩ginas de ac谩 de Paran谩, en todo Brasil, llevando las fotos de Lautaro. Ustedes, los amigos, cada uno est谩bamos como muy metidos en esta b煤squeda a trav茅s de las redes y a m铆 me dec铆an del Consulado o me dec铆an tambi茅n de el Ministerio P煤blico si ten铆a alguna novedad y yo dec铆a esto no est谩 funcionando, porque yo no puedo darles novedades cuando no estoy all谩. As铆 que por ese motivo tambi茅n vinimos ac谩. Yo hab铆a pedido desde el principio, ped铆 que se investigara con las c谩maras, cosa que en Argentina es com煤n.

Ac谩 nos dec铆an que la Polic铆a dec铆a que no se pod铆a buscar en las c谩maras porque si no era un acto criminal no buscaban. En la reuni贸n que tuvimos con la Polic铆a Civil tambi茅n nos dijeron lo mismo, que no ten铆an personal para buscar en las c谩maras. Hasta el d铆a de hoy, que no se buscaron las c谩maras, y no fueron a la casa de los chicos. Los chicos estaban esperando, donde Lautaro viv铆a que fueran a hablar con ellos, pero nunca lo fueron a ver. Brasil est谩 quebrado institucionalmente. Quebrado. Es tremenda la posici贸n que tienen con los artistas callejeros, con la gente de la calle, los prejuicios, el racismo, la discriminaci贸n, es una constante. Es una constante. Y esto es tierra de nadie. Es un discurso totalmente loco鈥.

Es un discurso que nosotros tuvimos la buena fortuna de estar con personas que nos acompa帽an y estar con personas que conocen. El caso de Edna Bravo. Ella es soci贸loga y est谩 haciendo la licenciatura ac谩 en la Universidad Federal y se ocupa de las personas desaparecidas en M茅xico. Es una investigadora, con lo cual este es a nivel latinoamericano. Creo que lo que est谩 pasando con las instituciones. Y la verdad que si no hubiese sido por ellas, es muy dif铆cil atravesar esto, es muy dif铆cil. Imaginate que nosotros llegamos y el plazo para que Lauti pasara a un cementerio com煤n eran apenas unos d铆as. Llegamos justo para encontrarlo ah铆por lo menos. Es muy loco.

鈥擜 la falta de predisposici贸n de la que das cuenta desde un principio por parte de todas las instituciones se le suma esta dilaci贸n de la situaci贸n, que no solamente perjudica a la causa y al poder esclarecer qu茅 es lo que pas贸 con Lautaro, sino tambi茅n al desgaste de ustedes, vos y Paloma, que est谩n all谩 buscando respuestas.

鈥擲铆, s铆, es como un combo. Es muy dif铆cil de explicar tambi茅n, porque tambi茅n es tan sencillo que si la gente se ocupara e hiciera lo que tienen que hacer pero no les interesa, entonces hay un desinter茅s por el otro, un desinter茅s, desde la muerte por el ser que se fue y desde la vida por la familia que est谩 buscando. Porque jam谩s, en ning煤n momento, ninguna persona del IML nos dijo: tuvimos esto, nos pas贸 una equivocaci贸n. Tuvimos que pagar a un perito para que nos explique c贸mo es el funcionamiento de ac谩 de Brasil y por qu茅 la autopsia es tan limitada. Ellos dicen que no pueden hacer una autopsia de 150 hojas y poner todo lo que tendr铆an que poner. Entonces tienen una hoja, esa hoja que nosotros recibimos, es un folio que aparece en internet, aparece ah铆 y lo van llenando y para todos es igual. Lo 煤nico que cambia es si es suicidio, si es un accidente en la calle o si es un asesinato. Pero no ponen m谩s datos de los que hay. Entonces cuando vos le茅s la autopsia dec铆s 驴pero c贸mo es esto? Ayer, por ejemplo, uno de los datos que le hab铆an pedido era, porque dec铆an que la dentadura de Lautaro ten铆a fallas, 驴c贸mo fallas? Si Lautaro ten铆a una dentadura perfecta. Entonces, ah铆 ten铆as que analizar y ir a las radiograf铆as. Y en la radiograf铆a aparece como que est谩 bien. Pero cuando nosotros le preguntamos la respuesta que dio ayer el m茅dico forense, que encima es tremendo porque averiguamos qui茅n era y es un cirujano pl谩stico. O sea, que en la parte pericial no tiene mucho que ver estom y 茅l le explica al juez que como estaba el cad谩ver, no le pod铆a abrir la boca al cad谩ver entonces hab铆a puesto eso. O sea, ese tipo de explicaciones鈥 Te supera. La verdad que no s茅, es una locura, es una locura. [00:26:37][217.8]

鈥擜dem谩s el hecho de de estar en otro pa铆s se suma un inconveniente, 驴no? Hay montones de hechos que se dan en la Argentina, situaciones m谩s o menos similares, en las que de alguna manera las familias pueden continuar la investigaci贸n mientras en paralelo, intentan continuar con sus vidas. Ustedes est谩n ah铆 ya hace dos meses con con su vida bueno, circulando alrededor de esto, que no quiere decir que si estuvieran ac谩 no ser铆a similar la situaci贸n, pero a la vez podr铆an seguir con sus trabajos, con sus vidas, con cierta normalidad, y la investigaci贸n continuar y saberse cinco o diez a帽os despu茅s.

鈥擲铆, del lugar, del tiempo, de todo. Saben que estamos ac谩 gracias a todas las personas que nos ayudaron para estar ac谩. Amigos, familiares, personas que no conocemos tambi茅n. Con lo cual el estar dos meses ac谩, el poder pagar un abogado criminalista, el poder haber pagado un perito forense, todo los dos que tuvimos ac谩 los hicimos gracias a la cooperaci贸n de la gente de ac谩, de Brasil, de tambi茅n se unieron y de Argentina. Pero eso no implica que este lo que vos dec铆s, la distancia, el idioma, las formas que son diferentes, ya era como decir bueno, pero entonces esto es as铆, esto es as铆. Nos ten铆amos que convencer que realmente desde Paloma y Marta hicimos todo lo que pudimos como para鈥 De hecho se sigue haciendo porque a trav茅s de Edna y a trav茅s de Martha y Pablo Ibarra, mi cu帽ada y mi hermano, est谩n buscando asesor铆a por otros peritos que nosotros les dimos, unos son argentinos y otros desde desde M茅xico, que se ofrecieron digamos como para poder estudiar toda la documentaci贸n que nos dieron a nosotros, como para tener otra vista y como para que esto sirva de alguna manera para la futura investigaci贸n. Pero s铆, realmente fueron tiempos muy dif铆ciles al principio. Todav铆a hay veces que pienso, 驴qu茅 estoy haciendo ac谩? Porque todav铆a no pudimos鈥

No s茅 c贸mo llevar adelante esto, 驴no? Porque nosotros ahora volvemos, pero vinimos a buscarlo a Lauti. Y Lauti no va a venir con nosotros. Nos hubiese gustado much铆simo que siguiera su viaje como lo ten铆a pensado. S茅 que 茅l est谩 bien porque el dolor m铆o de mam谩 es que obviamente no lo voy a poder abrazar. Pero s茅 que est谩 bien, porque es un ser de luz, y de alguna manera, m谩s all谩 de toda esta historia terrible, terrible, me siento como tranquila, como que me est谩 abrazando ah铆 y me est谩 dando fuerza para seguir, para que se sepa la verdad, esto no puede seguir pasando. Brasil es terrible. Me duele Brasil, la verdad que me duele, me duele tanto como me duele Argentina. Estas cosas no nos pueden seguir pasando鈥.

Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Ojal谩 que esto, como me dec铆a Etna, sea la punta del iceberg de reconocer que las instituciones ya no pueden seguir por este camino. Es una falta de respeto a la vida y a todas las familias que de alguna manera est谩n buscando a sus seres. 鈥擲铆, del lugar, del tiempo, de todo. Saben que estamos ac谩 gracias a todas las personas que nos ayudaron para estar ac谩. Amigos, familiares, personas que no conocemos tambi茅n. Con lo cual el estar dos meses ac谩, el poder pagar un abogado criminalista, el poder haber pagado un perito forense, todo los dos que tuvimos ac谩 los hicimos gracias a la cooperaci贸n de la gente de ac谩, de Brasil, de tambi茅n se unieron y de Argentina. Pero eso no implica que este lo que vos dec铆s, la distancia, el idioma, las formas que son diferentes, ya era como decir bueno, pero entonces esto es as铆, esto es as铆. Nos ten铆amos que convencer que realmente desde Paloma y Marta hicimos todo lo que pudimos como para鈥 De hecho se sigue haciendo porque a trav茅s de Edna y a trav茅s de Mart,a y Pablo Ibarra, mi cu帽ada y mi hermano, est谩n buscando asesor铆a por otros peritos que nosotros les dimos, unos son argentinos y otros desde desde M茅xico, que se ofrecieron digamos como para poder estudiar toda la documentaci贸n que nos dieron a nosotros, como para tener otra vista y como para que esto sirva de alguna manera para la futura investigaci贸n. Pero s铆, realmente fueron tiempos muy dif铆ciles al principio. Todav铆a hay veces que pienso, 驴qu茅 estoy haciendo ac谩? Porque todav铆a no pudimos鈥 No s茅 c贸mo llevar adelante esto, 驴no? Porque nosotros ahora volvemos, pero vinimos a buscarlo a Lauti. Y Lauti no va a venir con nosotros. Nos hubiese gustado much铆simo que siguiera su viaje como lo ten铆a pensado. S茅 que 茅l est谩 bien porque el dolor m铆o de mam谩 es que obviamente no lo voy a poder abrazar. Pero s茅 que est谩 bien, porque es un ser de luz, y de alguna manera, m谩s all谩 de toda esta historia terrible, terrible, me siento como tranquila, como que me est谩 abrazando ah铆 y me est谩 dando fuerza para seguir, para que se sepa la verdad, esto no puede seguir pasando. Brasil es terrible. Me duele Brasil, la verdad que me duele, me duele tanto como me duele Argentina. Estas cosas no nos pueden seguir pasando. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Ojal谩 que esto, como me dec铆a Etna, sea la punta del iceberg de reconocer que las instituciones ya no pueden seguir por este camino. Es una falta de respeto a la vida y a todas las familias que de alguna manera est谩n buscando a sus seres.

鈥擡l cuerpo de Lautaro ingres贸 a la morgue el 10 en un estado avanzadado de descomposici贸n,es decir que lo encontaron varios d铆as despu茅s del hecho.

鈥擟laro, pero igual no fue tanto el proceso, porque nosotros nos dejamos de hablar el 1 y ellos lo encontraron en 10. Curitiba es un clima muy h煤medo, mucho sol, mucho calor. Despu茅s por la noche refresca, pero en la zona espec铆fica donde encontraron el cuerpo y en ese momento hab铆a temperaturas bastante elevadas. Y la zona tambi茅n es muy h煤meda. Con lo cual nos dec铆a el m茅dico que es muy probable que la descomposici贸n del cuerpo haya sido mucho m谩s r谩pida.

鈥擡ste pero igual estamos hablando de tres o cuatro d铆as por lo menos por lo que le dijeron.

鈥擴na semana m谩s o menos.

鈥擴na semana ponele que una semana es el 3. Ustedes el 煤ltimo contacto que tuvieron con 茅l fue el 1, qu茅 nos puedes contar de esa charla, siempre en torno de intentar saber qu茅 pas贸. Qu茅 percepci贸n tienen ustedes hoy, con con los hechos consumados, de aquella charla.

鈥擬ira, yo estaba en la casa de Martha y Pablo y justo nos comunicamos los tres. Paloma estaba en su casa y justo nos comunicamos los tres. Lautaro nos dec铆a que estaba contento y con ganas de de seguir con su viaje. La verdad que no sab铆a muy bien para d贸nde ir. Pero en ning煤n momento y en d铆as anteriores en ning煤n momento nos dijo que estaba mal, ni los mismos chicos de la casa tampoco, cuando hablamos con ellos. Lauti Ten铆a una rutina nos dec铆an que 茅l iba a trabajar, se levantaba a la ma帽ana, les preparaba el caf茅 para todos, se iba a trabajar, despu茅s volv铆a. No era un chico que andaba a la noche, nosotros por ah铆 sal铆amos y 铆bamos a tomar birra, y 茅l no. Es muy raro el lugar, es muy rara la situaci贸n.

鈥擡s un lugar, por lo que le铆mos en el informe pericial, bastante inaccesible debajo de una autov铆a con un lugar empinado en un r铆o, bastante dif铆cil de llegar.

鈥擟laro, pero adem谩s dicen que es una zona donde va mucha gente que vive en la calle. Esto claramente tiene que ver con los prejuicios y con la discriminaci贸n. Para nosotros claramente, o sea, una persona que encuentran en esa situaci贸n, que adem谩s hay una mochila que tiene que ver con con su fuente de trabajo, sus herramientas de trabajo. Bueno, es artista callejero, listo chau. Todo est谩 sostenido por estos prejuicios, por este racismo y por la discriminaci贸n. Entonces una perito que diga no, no hace falta, porque tampoco ah铆 hay una l铆nea de investigaci贸n. S铆, pero no hay pisadas, no hay nada que que. Que puedan verificar a ver si hab铆a otras personas de la foto. O sea, las fotos que hay son de la polic铆a y del cuerpo del autor. Y justo, justo que estaba la mochila ah铆, que es algo que obviamente est谩n investigando porque no se levant贸. Es m谩s. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la polic铆a de Colombo nos atendi贸, la segunda vez que fuimos, el comisario.Cuando hacen este tipo de b煤squedas tiene que ir el comisario. El comisario no fue. 驴Entend茅s? Hay dos audios de dos polic铆as que tienen todo preparado y ellos dicen s铆 es ahorcamiento, y todo aparece toda una cuesti贸n as铆, muy preparada, muy elaborada, donde cada uno, o sea la polic铆a dice que el IML es el que tiene que llevarse la mochila. El IML dice que la perito fue la que no lo levant贸. Entonces est谩n todo el tiempo girando y pas谩ndose la pelota unos con otros.

鈥擫a polic铆a liber贸 ayer la justicia, liber贸 ayer (el martes 17) el cuerpo de de Lautaro. Que han pensado ustedes, 驴cu谩l es la idea?

鈥擡n principio se va a hacer la cremaci贸n del cuerpo. Creo que ma帽ana supuestamente e vamos a ir al cementerio y no s茅, creo que en uno o dos d铆as no nos dar铆an las cenizas. Y bueno, y despu茅s como Lauti quer铆a ir al mar, vamos a llevarlo al mar, ac谩 cerquita, a 80, 90 kil贸metros. Y despu茅s nos volvemos para Argentina.

鈥斅縔 como seguir铆a ah铆 la investigaci贸n? Una de las preguntas que surge cuando vos coment谩s la idea de cremar su cuerp,o es si eso no impide que contin煤e la investigaci贸n. 驴Les dijeron algo en este sentido?

鈥擡n principio lo que nos dijeron es que el cuerpo de Lauti ya dijo todo lo que ten铆a que decir. Por el estado del cuerpo, si nosotros quisi茅ramos hacer ahora una nueva autopsia, dicen que cuando el cuerpo se descompone no quedan huellas, no quedan rastros en el cuerpo de marcas. Por ejemplo, si fue una trompada o si tiene alguna otra lastimadura, o si tiene presiones en el brazo. Bueno, eso no se pudo investigar. Por eso no dicen en los informe de que muri贸. S铆 digamos, la huella del cord贸n, indica que aparentemente ser铆a un ahorcamiento. Esa marca se da si el cuerpo est谩 con vida. Pero lo que qued贸 claro es que, Lautaro lo pudo haber hecho por 茅l. Pero en el caso de que Lautaro hubiese estado desmayado y lo hubieran ahorcado, hubiese tenido la misma marca. Con lo cual eso va a quedar en investigaci贸n porque no hay manera de poder saber si tuvo marcas de golpes o no, as铆 como los huesos tampoco tiene nada, 驴no?

鈥擜lguna de las personas de las que vos diste cuenta, quienes viv铆an con 茅l en la casa, por ejemplo, 驴fueron llamadas a declarar?

鈥擭ada, nada. Cuando nosotros fuimos a que tuvimos la reuni贸n con el comisario en Colombo, nos tom贸 datos, se tom贸 datos de Colores, que es una de las chicas que hizo la primera denuncia de Lautaro, viviendo ah铆 en la casa. Los chicos est谩n predispuestos desde el primer d铆a a que vayan a la casa. No fue, no fue nadie. No fue la polic铆a. Toda la l铆nea de investigaci贸n, todo eso fue como hacerlo nosotros: buscar pistas, buscar pruebas, hablar con la gente. De escuchar otros casos, de leer otros casos. Con el tema de la necropsia est谩bamos todo el tiempo a ver qu茅 le pasa a un cuerpo, todos los todos lo buscamos nosotras. Ese tiempo fue muy loco. Era como estar viviendo todos los d铆as una pel铆cula de terror. Meternos en temas que no conoc铆amos y adem谩s como no conoc铆amos鈥 A m铆 Google no me va a dar la respuesta.. pero de llegar a esto, 驴c贸mo estoy buscando en Google una respuesta que me tiene que dar un m茅dico, alguien, una autoridad, en este caso del IML.

鈥擳e agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros aqu铆 en la retaguardia. Para toda la gente que lo conoc铆a a Lautaro y necesita saber lo que ustedes saben, aunque sean estas dudas que vos compart铆s. Y para la mucha m谩s gente que no lo conoc铆a a Lautaro, pero cuando empezaron las denuncias de ustedes se preocuparon por la situaci贸n, con esta sensaci贸n de nos puede pasar a cualquiera de nosotros con nuestros hijos. Me parece que eso circul贸 mucho. Te agradecemos. No s茅 si vos quer茅s decir algo m谩s.

鈥擲铆, agradecerles a ustedes, en principio, porque bueno, los tengo en mi coraz贸n y los quiero mucho como los quer铆a Lauti, como los quiere Lauti. Y agradecerle a todas las personas que nos acompa帽aron, las que est谩n ac谩 en Brasil y las que est谩n all谩 en Argentina. La verdad que les agradezco lo respetuosos que son y que est谩n siendo con con este tema, con Lautaro y con nosotras. Y bueno, un abrazo inmenso para ustedes. Y bueno, estoy a disposici贸n de ustedes cuando lo necesiten. Muchas gracias.

鈥擡s necesario saber la verdad y es necesario que las autoridades brasile帽as y las autoridades argentinas se pongan en una actitud de investigaci贸n. No digo porque sea de las autoridades brasile帽as y tambi茅n es cierto que las autoridades argentinas tienen la responsabilidad de exigirle como pares a las autoridades brasile帽as que investiguen. Queremos saber qu茅 pas贸. Queremos saber qu茅 le hicieron a Lautaro. Porque, insisto, a煤n si 茅l hubiera decidido darle final a su vida de esta manera, hay un todo lo que contaste del despu茅s da cuenta de las irregularidades, una detr谩s de otra, que contin煤an hasta el d铆a de hoy. Por lo tanto, es responsabilidad de las autoridades de all谩 y es responsabilidad de las autoridades de aqu铆 darnos las respuestas.

鈥擬e parece que ser铆a muy interesante, muy importante, que tanto de Canciller铆a como del gobierno que se le envi贸 una carta para que pudieran intervenir, como vos dec铆s, m谩s all谩 de cu谩l haya sido el motivo, 驴no? Lautaro es un ciudadano argentin, y como familia tenemos el derecho de saber qu茅 pas贸 con 茅l, m谩s all谩 de c贸mo haya sido. Desde el Consulado, nosotros la verdad es que recibimos todo el apoyo y agradezco tambi茅n el hecho de que nos hayan acompa帽ado, pero no es suficiente, porque tambi茅n a ellos tampoco les contestaban. Por eso digo, agradezco y agradecemos el hecho de haber estado con personas que nos acompa帽aron, que saben el mecanismo y de alguna manera pudimos llegar hasta esta instancia, pero hay muchas familias que no tienen la misma posibilidades. No tienen la misma facilidad que tuvimos nosotros. No, ni siquiera con abogados como los que conocimos nosotros ac谩. Y eso interfiere much铆simo en la b煤squeda. No, porque hay muchas personas NN. Muchos, mucha. Entonces este tambi茅n es todo un tema, todo un tema.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/05/habla-la-mama-de-lautaro-raso.html