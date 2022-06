–

De parte de Kurdistan America Latina June 3, 2022 173 puntos de vista

La m煤sica kurda encarcelada N没dem Durak respondi贸 a las preguntas de G眉lcan Dereli, de Yeni Ya艧am. Se trata de la primera entrevista que se realiza a Durak desde que fue encarcelada en 2016.

Durak fue condenada a 19 a帽os de prisi贸n por cargos de 鈥渢errorismo鈥, pero esencialmente fue encarcelada por cantar canciones kurdas con contenido pol铆tico.

N没dem comenz贸 a tener graves problemas de salud despu茅s de ser encarcelada. Su madre, Hatice Durak, ha declarado recientemente que su hija padece bocio y un debilitamiento de los huesos debido a la oste贸lisis.

A la campa帽a internacional de solidaridad con N没dem Durak se han unido el pensador y ling眉ista estadounidense Noam Chomsky, el director de cine brit谩nico Ken Loach, los m煤sicos Peter Gabriel y Roger Waters, la actriz Maxine Peake, los actores estadounidenses Mark Ruffalo y John Cusack, la activista pol铆tica Angela Davis y el economista griego Yanis Varoufakis, entre otros y otras.

-Roger Waters, recientemente le envi贸 a N没dem una guitarra autografiada, pero no fue entregada por las autoridades turcas. Muchos m煤sicos e intelectuales pidieron tu libertad, entre ellos Waters, el actor y escritor estadounidense John Kusack, el actor Mark Ruffalo, la activista pol铆tica Angela Davis y el ling眉ista Noam Chomsky. 驴Es consciente de esta campa帽a de solidaridad? 驴C贸mo se siente?

-Conozco la campa帽a de solidaridad. Estoy entusiasmada. Es una emoci贸n esperanzadora. El hecho de que se preocupen por m铆 me hace feliz y optimista. Me emociono mucho y me da una fuerza incre铆ble. Quiero expresar mi gratitud a todas las personas distinguidas que han actuado en solidaridad.

-Los guardias de la c谩rcel destrozaron la guitarra que tu madre compr贸 vendiendo su anillo. La guitarra que Roger Waters te envi贸 no fue entregada. 驴Todav铆a no tienes una guitarra?

-En realidad tengo una guitarra, pero hay que cambiar las cuerdas. Mi hermano dijo que me traer铆a una guitarra nueva en su pr贸xima visita. Le devolver茅 la guitarra que tengo ahora cuando lo haga.

-Nos hemos enterado de que tienes problemas de salud y que tienes miedo de no poder volver a cantar. 驴Puedes cantar? 驴C贸mo est谩 su salud?

-S铆, actualmente tengo problemas de salud. Tengo un bocio t贸xico. Tomo mis medicamentos. Aunque a veces tengo dificultades, sigo haciendo m煤sica y cantando.

-驴Sigues haciendo canciones?

-Mi m煤sica es lo primero, y s铆, por supuesto, intento hacer mi m煤sica.

-驴Tiene alg煤n mensaje para la gente?

-Por supuesto que tengo un mensaje para la gente. No puedo entender por qu茅 se mantiene a la gente en un confinamiento de cuatro paredes, mientras hay un cielo libre y la posibilidad de cantar en compa帽铆a de p谩jaros voladores. S贸lo leyendo podemos compartir las penas de los dem谩s. Env铆o mi amor y mis saludos a los que tienen humanidad en ellos. Espero encontrarnos en el gran futuro.

FUENTE: G眉lcan Dereli / Yeni Ya艧am / Medya News / Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>