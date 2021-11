–

De parte de La Haine November 14, 2021 56 puntos de vista

“Convertirme en madre cambi贸 mi feminismo. Lo hizo m谩s urgente y m谩s concreto”, dice Erin Wunker desde la otra punta de Am茅rica, m谩s precisamente, desde Halifax, Canad谩, donde vive con su compa帽ero, su hija y un perro. Wunker es profesora de literatura y cultura y es, como lo dice en el libro que acaba de publicar en Argentina, una feminista.

Pero no cualquier feminista, sino una aguafiestas. Una que no tiene miedo de ser la que lo cuestiona todo y todo el tiempo, porque eso que cuestiona es un sistema opresivo, racista, sexista, homof贸bico con el que todav铆a convivimos. Notas de una feminista aguafiestas. Ensayos de la vida cotidiana fue publicado por la Editorial Chirimbote y aborda, con una escritura testimonial y ensay铆stica, tres grandes ejes sobre los que todav铆a hay muchos mitos y tab煤es que desmontar: la cultura de la violaci贸n, la amistad entre mujeres y la maternidad.

Wunker recibi贸 el pedido de escribir el libro mientras estaba embarazada de su primera hija y lo escribi贸 pr谩cticamente despu茅s de parir. La maternidad se col贸 con fuerza en los temas abordados. Hace preguntas que nos hemos hecho muchas: 驴c贸mo voy a ense帽arle a mi hijo a no violar?, 驴c贸mo voy a ense帽arle a mi hija que la violaci贸n existe sin ense帽arle a tenerle miedo todo el tiempo?.

La respuesta hoy posible a esas preguntas seg煤n Wunker es que los ni帽os y las ni帽as “no vienen al mundo como v铆ctimas o violadores. Entonces, ense帽arles a conocer su valor y a saber y luchar por el valor de todas las personas es clave. Y ese trabajo requiere desmantelar los sistemas que nos impiden prosperar. El trabajo que la gente ha estado haciendo en la abolici贸n nos ense帽a esto. Pienso en el trabajo de Angela Davis, El Jones y Robyn Maynard, por ejemplo”.

En relaci贸n a la maternidad plantea tambi茅n que todav铆a la feminista y la madre que es se sienten inc贸modas una con la otra. En ese sentido, ante la pregunta sobre si la incomodidad del feminismo para abordar la maternidad no est谩 superada en estos tiempos de avance de la agenda de los cuidados y visibilizaci贸n del trabajo invisible que hacemos las mujeres, contesta que “si bien el feminismo obtiene algo de tracci贸n como discurso en la arena p煤blica y pol铆tica, la maternidad es profundamente personal y, al menos en mi contexto (blanco, cis, ingl茅s, norteamericano), es casi tab煤 sentir o hablar cualquier cosa sobre la maternidad que no sea hermosa.

Hablar de las complejidades y contradicciones f铆sicas, mentales y sociales de la maternidad es menos ‘aceptable’ que hablar de feminismo. Por ejemplo, en Canad谩 todav铆a hay lugares donde no se puede acceder al aborto de manera f谩cil y segura. 隆En un pa铆s con una supuesta Primera Ministra feminista! (alerta de destripe: no es feminista)”. Wunker tiene humor, y es una virtud que se agradece para encarar temas a veces muy dolorosos. Tambi茅n es bienvenida su honestidad para preguntarse y exponer dudas que pueden no dejarla bien parada como “驴por qu茅 me resulta tan dif铆cil hablar de la identidad como mam谩 y tan f谩cil hablar de la cultura de la violaci贸n?”.

Aunque viene de la academia Wunker eligi贸 la primera persona y el uso de sus experiencias para plasmar este libro. Se trata de una intersecci贸n entre su trabajo art铆stico y pol铆tico, dice.

“En mi trabajo acad茅mico investigo y escribo sobre poes铆a y feminismo. En gran parte de la poes铆a escrita en ingl茅s desde el siglo XVIII hay una perspectiva llamada l铆rica I. Es una voz hablada en primera persona que se ha utilizado para transmitir la perspectiva del hablante en el poema. Normalmente, durante siglos, esa perspectiva ha sido masculina. Muchas mujeres, personas queer y escritoras de BIPOC (ind铆genas negros y de color) han estado trabajando durante a帽os para reclamar y subvertir la hegemon铆a de la letra masculina. Complejo, desafiante y vital. Las feministas han estado diciendo durante d茅cadas que lo personal es pol铆tico y que ubicar su conocimiento y apropiarse de su perspectiva, por parcial que sea, es una parte vital del trabajo feminista interseccional”.

Wunker toma la expresi贸n “feminista aguafiestas” del ingl茅s “killjoy”, un concepto de la escritora y pensadora feminista Sara Ahmed. “Ahmed describe a la aguafiestas feminista como alguien que no teme “matar las alegr铆as” de los sistemas opresivos como el racismo, el sexismo y la homofobia. Utilizo la expresi贸n para pensar en lo que significa para m铆 aprender a hacer sonar los barrotes de estos sistemas en mi vida cotidiana, a negarme a aceptar las macro y microagresiones de la vida en un mundo patriarcal donde las mujeres y otras personas minorizadas luchan constantemente por la equidad, el respeto y la justicia鈥, explica.

–驴Por qu茅 decidi贸 centrarse en la cultura de la violaci贸n, la amistad entre mujeres y la maternidad?

–La cultura de la violaci贸n es omnipresente, opresiva y necesita una discusi贸n m谩s abierta para nombrarla, combatirla y detenerla. Es un trabajo agotador, y para hacer ese trabajo y seguir prosperando, se necesitan amigos. Hacemos este trabajo para el presente y para el futuro, ya sea que el futuro sea de nuestros propios hijos o de los hijos de extra帽os.

–Habla de la contradicci贸n en la amistad entre mujeres. 驴Puede explicarlo?

–Muy poco es m谩s amenazante para los sistemas violentos y opresivos como el patriarcado que la solidaridad, que es lo que puede ser la amistad entre mujeres. Los sistemas patriarcales ense帽an a las mujeres a culparse y avergonzarse mutuamente en lugar de a los sistemas que les impiden prosperar en equidad y libertad. El s铆ndrome de las chicas malas es una historia que nos cuentan una y otra vez los sistemas patriarcales que se benefician de que las mujeres se golpeen unas a otras. Nombrar el sistema y rechazarlo es un hermoso acto de construcci贸n de futuro.

–Tambi茅n dice que 鈥渓a feminista aguafiestas no puede cambiar esto sola, necesita amigas鈥濃

–Luchar contra los sistemas de opresi贸n que buscan sacar provecho de tu subyugaci贸n es agotador. La amistad es un espejo de tu autoestima y la refleja en ti. La amistad es una interrupci贸n y subversi贸n de los sistemas opresivos y violentos porque se basa en la empat铆a, la reciprocidad y la creencia de que esa otra persona es importante y merece prosperar y ser valorada tanto como t煤.

P谩gina 12 / La Haine