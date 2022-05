–



鈥溾avegaremos y caminaremos para decirle al planeta que, en el mundo que sentimos en nuestro coraz贸n colectivo, hay lugar para todas, todos, todoas. Simple y sencillamente porque ese mundo s贸lo es posible si todas, todos, todoas, luchamos por levantarlo.鈥 UNA MONTA脩A EN ALTA MAR

La Traves铆a zapatista por la vida

Esta aventura colectiva comenz贸 hace ya m谩s de un a帽o, en el oto帽o de 2020, con la publicaci贸n de un anuncio por parte del EZLN: su intenci贸n de hacer un viaje a tierras europeas para encontrarse con colectivos de abajo y a la izquierda que luchan en esta geograf铆a contra cualquiera de las muchas cabezas de la hidra capitalista.

Desde entonces y con mucha ilusi贸n, un grupo de militantes de CNT Comarcal Sur nos planteamos arrastrar a nuestro sindicato y a nuestra organizaci贸n a esta traves铆a, sum谩ndonos as铆 los cientos de colectivos que tambi茅n estaban comenzando a movilizarse.

Tras meses de trabajo interno a ambas orillas del Atl谩ntico, en la primavera de 2021 se embarcaba una primera avanzadilla de la delegaci贸n zapatista, el Escuadr贸n 421, que compuesto por 4 mujeres, 2 hombres y una persona otroa, deshaciendo lo navegado por aquella fat铆dica expedici贸n en 1492, anunciaba el posible comienzo de un proceso decolonizador de nuestro propio territorio al renombrar a Europa como Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p o Tierra Insumisa.

El Escuadr贸n 421 en Lavapi茅s el pasado 3 de julio de 2021

La llegada del Escuadr贸n 421 a costas galegas se produjo ya entrado junio, aunque el acto que dar铆a arranque definitivo a la gira estaba marcado para el 13 de agosto en Madrid, en el 500 aniversario de la ca铆da de M茅xico-Tenochtitl谩n en manos de tropas espa帽olas.

Si bien la idea era que para esa fecha el conjunto de la delegaci贸n zapatista hubiera conseguido reunirse en Madrid, las dificultades legales que tuvieron que sortear las compas zapatistas lo hicieron imposible. No ya solo a la hora de entrar en una Europa fortaleza a煤n m谩s encerrada en s铆 misma con la excusa de la pandemia sino tambi茅n a la hora de poder salir de M茅xico. En el momento de expedici贸n de los pasaportes, entre muchos otros impedimentos y desprop贸sitos, las autoridades de aquel pa铆s llegaron a cuestionar el propio nacimiento de nuestras compas ind铆genas, llegando a calificarlas como personas 鈥渆x-tempor谩neas鈥, fuera del tiempo. El EZLN, haciendo gala de su caracter铆stica resiliencia y sentido del humor, se apropi贸 del t茅rmino y decidi贸 denominar a la delegaci贸n que habr铆a de cruzar el charco en avi贸n como La Extempor谩nea.

As铆, formalmente, la Traves铆a por la vida, tuvo lugar durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y los primeros d铆as de diciembre de 2021. La delegaci贸n estaba compuesta por decenas de equipos de escucha y palabra, formados por unas cinco compas cada uno. 脡stos ir铆an recorriendo los diferentes rincones de Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p, encontr谩ndose con sus colectivos, organizaciones y redes, comenzando por el noreste (la llamada zona 1), continuando por el centro (zona 2) y acabando por la pen铆nsula ib茅rica y las islas canarias (zona 3).

Una de las 煤ltimas plazas en ser visitada fue precisamente nuestra ciudad, en la que tuvo lugar el Encuentro de luchas por la vida hacia finales de noviembre y en la que finalmente se volvi贸 a reunir el conjunto de La Extempor谩nea reci茅n comenzado diciembre para iniciar el viaje de vuelta a Chiapas.

El Encuentro de luchas por la vida

Primera asamblea interejes, con la participaci贸n de decenas de colectivos

Uno de los hechos m谩s remarcables a la hora de analizar la acogida de la propuesta zapatista en Madrid, fue que no pocas organizaciones y colectivos coincidi茅ramos en la visi贸n del proceso que a penas arrancaba: que m谩s importante a煤n que los d铆as que compartir铆amos con las compas del EZLN, el CNI o el Frente de Pueblos eran los meses previos de tejer y fortalecer redes desde lo local y lo que acert谩ramos a construir despu茅s de su marcha. En el fondo, esa visi贸n compartida surg铆a del entendimiento de ese 鈥渙rgan铆cense鈥 con el que las zapatistas nos llevan insistiendo tantos a帽os. Mensaje sencillo pero que como bien sabemos exige determinaci贸n colectiva y trabajo constante.

De esta manera, los m谩s de 60 colectivos que hemos puesto nuestro granito de arena para construir el Encuentro de luchas por la vida en Madrid comenzamos a articularnos en base a unos ejes tem谩ticos por 谩mbitos de lucha: Trabajo y Migraci贸n; Antirracismo, internacionalismo y luchas decoloniales; Transfeminismos y luchas antipatriarcales; Defensa de la Tierra y el territorio; Arte, cultura y medios de comunicaci贸n; Memoria hist贸rica y libertad de expresi贸n; y por 煤ltimo Derechos Sociales.

El trabajo de los ejes era principalmente el de generar la agenda pol铆tica que compartir con las compas mexicanas durante su visita, as铆 como desarrollar todo el trabajo de coordinaci贸n, log铆stico y de cuidados que lo acompa帽a. Una tarea nada sencilla que se sumaba al quehacer cotidiano de cada organizaci贸n.

Pero la admiraci贸n y el respeto por las zapatistas han sido impulso y un pegamento de primera que nos ha permitido conocernos y trabajar codo con codo, a personas y colectivos que no necesariamente hab铆amos coincidido tanto hasta el momento. Y no s贸lo se ha dado bien, si no que ha sido todo un placer. Esto no es una frase bonita para una cr贸nica sino un hecho m谩s bien raro y especial en procesos pol铆ticos como 茅ste.

Manifestaci贸n del 1潞 de mayo de 2021 en Madrid

Quiz谩 el mejor ejemplo de esta energ铆a que nos impuls贸 durante los primeros meses fue la culminaci贸n del proceso interseccional 鈥淛untas por un 1潞 de Mayo鈥 que ven铆a fragu谩ndose desde antes de la pandemia pero que finalmente vio la luz esta primavera pasada, en una manifestaci贸n en cierta medida y entendida en su contexto, hist贸rica. El trabajo de los ejes tuvo mucho que ver con la articulaci贸n de toda la diversidad que demostr贸 el d铆a de la clase que los debates dicot贸micos son la verdadera trampa. Que precisamente reconoci茅ndonos en la diversidad de lugares en que el sistema nos coloca, podemos trabajar juntas para acabar con 茅l, procurando que no haya m谩s lugares de subalternidad y que nadie quede al margen.

Cierto es que el retraso en el comienzo de la gira dificult贸 el trabajo de los ejes. 脡stos, compuestos por colectivos de base de la ciudad (con agendas siempre echando humo y con las fuerzas justas, como bien sabemos) tuvimos que sostener con constancia durante 14 meses un importante nivel de trabajo, adem谩s de tener que resistir algunos picos de actividad fren茅tica, con el consiguiente desgaste.

Debate sobre sindicalismo, migraci贸n y feminismos en la FAL

Una compa帽era del movimiento de vivienda reflexionaba con gran acierto que al tratarse de un esfuerzo que deb铆a ser sostenido con constancia, no era casualidad que la inmensa mayor铆a de participantes fueran mujeres鈥 驴alguien se sorprende?

As铆 pues, entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, tuvo lugar el Encuentro propiamente dicho. Cada d铆a tendr铆an lugar encuentros, conversatorios, rutas, visitas鈥 diferentes actividades en las que pudimos por un lado, escuchar la palabra de las zapatistas sobre los sufrimientos que aguantaron por generaciones en las fincas de los terratenientes hasta el 1 de enero de 1994, sobre c贸mo comenzaron a organizarse en clandestinidad, c贸mo han ido construyendo su autonom铆a y solucionando los distintos problemas que se han ido encontrando, sobre c贸mo se dio y se da la lucha de las mujeres o sobre c贸mo es que continuan enresistencia y rebeld铆a frente a todas las estrategias de los malos gobiernos, los paramilitares y las empresas transnacionales y sus megaproyectos. Por otro lado, tambi茅n tuvimos el tiempo para contar sobre las luchas que han existido y existen en nuestros territorios, de lo cual pudimos aprender tambi茅n mucho entre los propios colectivos de la ciudad, que en no pocas ocasiones, no sab铆amos tanto las unas de las otras.

Los detalles de lo intercambiado en estos encuentros queda entre los colectivos que participamos, tal y como acordamos con nuestras compa帽eras y ya hermanas zapatistas.

驴Y ahora qu茅? A sembrar JUNTAS

Al igual que sucedi贸 con el proceso pol铆tico que arranc贸 con la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona , con esta iniciativa las compas pretenden continuar tejiendo resistencias y rebeld铆as desde abajo y a la izquierda, saliendo una vez m谩s de sus comunidades en el sureste mexicano para esta vez, escuchar y caminar junto a otras luchas por todo el mundo.

Encuentro entre los colectivos del Ateneo Libertario de Villaverde y dos equipos de escucha y palabra del EZLN

Como hemos visto, esta visita ha sido una oportunidad inmejorable para organizarnos m谩s y mejor entre nosotras, para escucharnos, saber m谩s de nuestras luchas, nuestras problem谩ticas, nuestras dificultades, nuestros saberes y aprendizajes, nuestros modos. Una oportunidad de trabajar juntas durante meses, de abonar y arar la tierra sobre la que sembrar ahora esa semilla que nos regalaron las bases de apoyo zapatistas.

En el sindi (pero, como dec铆amos al principio, no solo) llevamos ya tiempo d谩ndole vueltas a la idea de un espacio de encuentro a nivel local de colectivos, organizaciones y movimientos al margen de los partidos. Un espacio no coyuntural, con vocaci贸n de permanencia, m谩s centrado en lo organizativo que en la movilizaci贸n. Pero la verdad, no ve铆amos el momento de lanzar la propuesta, ni nos ve铆amos con las fuerzas suficientes鈥

El proceso organizativo en torno a la gira zapatista era lo que faltaba, la oportunidad de trabajar juntas durante meses, de abonar y arar la tierra sobre la que sembrar ahora esa semilla que nos regalaron las bases de apoyo zapatistas, una semilla que es organizaci贸n.

Por supuesto que a penas tenemos preguntas:

驴Es una necesidad compartida? 驴Estamos preparadas? 驴Nos dar铆a fuerzas? 驴Una mayor capacidad t谩ctica y estrat茅gica? 驴Nos permitir铆a ahorrar esfuerzos de coordinaci贸n? 驴.Ser铆a bueno centrarnos en reconstruir tejido social en lugar de movilizarnos tanto pero de manera disgregada? 驴Tendr铆amos juntas una mayor incidencia social? 驴O una mayor capacidad para mejorar nuestras condiciones de vida? 驴Necesitamos un espacio en el que establecer prioridades y objetivos colectivos? En definitiva 驴un espacio as铆 nos ayudar铆a a organizarnos mejor, a conquistar derechos para todas?

A nosotras, en este sentido, nos inspira el Confederalismo Democr谩tico de nuestras hermanas kurdas, que a nivel local est谩n intentando aterrizar las compas de Apoyo Mutuo Arag贸n. Tambi茅n seguimos con mucha atenci贸n los procesos que est谩n teniendo las compas del movimiento de vivienda cuando hablan de sindicalismo de barrio y confederalismo. Evidentemente, todo este imaginario no nos es extra帽o, el sindicalismo revolucionario y m谩s concretamente en el contexto ib茅rico el anarcosindicalismo, lo hicieron suyo y lo desarrollaron de manera espl茅ndida hace ya m谩s de un siglo.

Otros procesos muy interesantes son los que se est谩n dando en las intersecciones de los feminismos, el antirracismo y el sindicalismo, dinamizados desde la Laboratoria. O el propio proceso organizativo en torno al 8M, que no s贸lo culmin贸 en doshuelgas generales feministas hist贸ricas si no que ha sabido mantener el tir贸n en condiciones adversas demostrando que los feminismos siguen siendo nuestra mejor arma contra el fascismo. O el esfuerzo hecho por todas esas redes migrantes que se帽alan a la m谩s criminal de las leyes y exigen una #Regularizaci贸nYa. O todos los aprendizajes acumulados en decenas de centros sociales durante las 煤ltimas d茅cadas. O aquellas acampadas en las plazas de ciudades, pueblos y barrios, las mareas, los rodea el congreso, las marchas de la dignidad, las huelgas generales, los piquetes, los escraches, las okupaciones鈥. las innumerables movilizaciones que explotaron aquel 15 de mayo de 2011.

Las referencias son muchas m谩s, evidentemente estas son s贸lo unas l铆neas desde una visi贸n parcial y limitada, desde una perspectiva local y regional. Precisamente ser铆a interesante compartir otras visiones y referencias desde otras geograf铆as y calendarios para seguir aprendiendo e inspir谩ndonos entre todes.

La formulaci贸n que planteamos de 鈥渆spacio de encuentro鈥 es, desde luego, lo suficientemente vaga como para imaginar las muchas posibilidades que existen y que solo juntas podr铆amos valorar con sentido com煤n. Pero m谩s all谩 de eso (la inteligencia colectiva nos ir谩 guiando), la clave podr铆a estar en cuidar mucho m谩s la forma en que nos relacionamos.

Para esto, quiz谩 debamos cuestionarnos nuestra cultura pol铆tica, de la que si bien algo se puede rescatar (esa herencia libertaria de saber que no se acaba con el amo con las herramientas del amo) tambi茅n tiene muchos aspectos sobre los que convendr铆a reflexionar bastante: 驴c贸mo nos manejamos en el conflicto pol铆tico? 驴c贸mo lo resolvemos? 驴c贸mo nos manejamos en la diferencia? 驴competimos por los espacios pol铆ticos en lugar de cooperar para agrandarlos en com煤n? 驴c贸mo entendemos la relaci贸n entre las diferentes luchas? 驴tenemos la madurez pol铆tica suficiente para poder ser m谩s compa帽eras, sin estar ni en todo ni siempre de acuerdo?

Como es l贸gico, los movimientos no somos ni podemos ser ajenos a la sociedad en la vivimos y parad贸jicamente reproducimos los sistemas contra los que luchamos: machismo, colonialismo, racismo, clasismo鈥 Una cultura pol铆tica, una forma de relacionarnos y de trabajar conjuntamente no se cambia de forma abrupta, es un proceso. Quiz谩 tengamos que ser capaces de analizarnos con sinceridad y reconocer nuestras dificultades, para as铆 poder dotarnos de mecanismos concretos y 煤tiles pararesolver los conflictos que puedan surgir y surgir谩n cuando estemos trabajando realmente juntas, teniendo debates, haciendopropuestas, buscando soluciones, tomando decisiones pol铆ticas, generando t谩cticas y estrategias en com煤n, levantando nuestra propia econom铆a, construyendo la sociedad que queremos entre todas.

Durante alguna asamblea estos 煤ltimos meses, una compa帽era del movimiento antirracista nos regal贸 una met谩fora muy bonita que quiz谩 consiga transmitir mejor el esp铆ritu de esta propuesta:

驴Y si cocinamos juntas? 驴Y si hacemos una buena olla de un guiso con muchos ingredientes y especias, a fuego lento, sin prisa, sin demasiada receta, dej谩ndonos llevar por la intuici贸n y por los muchos saberes con los que contamos? Un guiso en el que todas tenemos algo que aportar pero que no queremos que sepa a lo de siempre, queremos que tenga algo nuevo, un toque fresco. As铆 pues cada qui茅n tambi茅n debe cuidar lo que le echa al guiso y cu谩nto le echa al guiso, pues no queremos que se pierda ning煤n matiz鈥 Ser谩 un guiso bien sabroso y que nos dar谩 fuerzas para continuar luchando m谩s y mejor.

鈥β縯e animas a cocinar JUNTAS?

Desde los barrios del sureste madrile帽o鈥 21 de Marzo de 2022

PD: A lo largo de la primavera, desde la red que somos el Encuentro de luchas por la vida, iremos sembrando esas semillas que nos regalaron las bases de apoyo zapatistas. Sabemos que en m谩s colectivos y redes de la ciudad tambi茅n se est谩n comenzando a dar reflexiones en la misma l铆nea y de hecho ya estamos empezando a coincidir e intercambiar unas primeras impresiones. Sigamos compartiendo desde lo formal y lo informal, sintiendo que este proceso colectivo que de alguna manera ya ha empezado es de todas, todes y todos y que m谩s importante que saber a d贸nde nos llevar谩 es que vamos juntas, conoci茅ndonos, reconoci茅ndonos, cuid谩ndonos.

Comisi贸n de trabajo CNT Comarcal Sur para la Gira Zapatista