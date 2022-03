–

Presentaci贸n del libro Hablemos claro. Ret贸rica y uso del lenguaje en el feminismo (Catarata, 2022). Con la autora Teresa Maldonado Barahona

La proliferaci贸n de t茅rminos en el lenguaje feminista en la actualidad resulta preocupante y perjudicial. Es necesario mantener debates que respondan a lo sustancial.

El lenguaje usado 煤ltimamente por muchas feministas necesita contemplarse a s铆 mismo un momento. A veces, se impone la sensaci贸n de que ser feminista hoy pasa por utilizar per铆frasis y circunloquios, anglicismos y neologismos, frases hechas y clich茅s, expresiones dif铆ciles de entender para personas no iniciadas. Cada una de estas pr谩cticas, por separado, empobrece nuestro lenguaje y nos aleja de la claridad; juntas, muestran que nos est谩 ocurriendo algo preocupante. El feminismo se ha caracterizado hist贸ricamente por poner en marcha conceptos novedosos que han permitido alumbrar zonas de la realidad que estaban en la sombra. Pero, en la actualidad, est谩 teniendo lugar una proliferaci贸n de t茅rminos desorbitada y perjudicial. Hablar claro no implica solo que un discurso se entienda. Tiene relaci贸n tambi茅n con un requerimiento tanto 茅tico como pol铆tico: el de mantener debates que respondan a lo sustancial y no a motivaciones 鈥攑oco presentables鈥 ajenas a la discusi贸n.

Teresa Maldonado Barahona fue una de las fundadoras en Bilbao del pionero grupo feminista de mujeres j贸venes Matarraskak. Particip贸 despu茅s durante dos d茅cadas en la Asamblea de Mujeres de Bizkaia. Hoy forma parte de los colectivos feministAlde y Hezkuntza Laikoa. En el 谩mbito profesional, tras un breve lapso como directora general de promoci贸n de la igualdad y no discriminaci贸n en el Ayuntamiento de Madrid, retom贸 su ocupaci贸n de profesora de filosof铆a en ense帽anza secundaria.