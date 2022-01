–

En un sistema que fragmenta nuestro ser, el autoconocimiento es rebeld铆a. Descolonizar y despatriarcalizar nuestra mirada implica ubicarnos desde los propios cuerpos y memorias, haciendo un camino de autoconciencia que abre m谩rgenes de libertad para decidir. Hoy derribamos mitos sobre las famosas Infecciones de Transmisi贸n Sexual (ITS) para cuidarnos sin miedo. Por Redacci贸n La tinta

鈥淟os s铆ntomas son de trichomona, deber铆as hacerte an谩lisis, tambi茅n de HIV y s铆filis鈥, me lanz贸 la ginec贸loga. A mis 20 a帽os, la mir茅 con los ojos desorbitados. 鈥溌縎铆filis?鈥, atin茅 a decir con sorpresa, pensando que era una enfermedad extinguida. 鈥淪i ten茅s una enfermedad de transmisi贸n sexual, pod茅s tenerlas todas鈥, me dijo sin anestesia la doc y vino un tsunami de miedo.

La cosa es que no ten铆a ni trichomona, pero un par de a帽os despu茅s, me salieron unas verrugas alrededor de la vulva y del ano: 鈥淗PV鈥, dijo el ginec贸logo. No ten铆a idea qu茅 era. El miedo heredado de d茅cadas de estigma al HIV y su similitud en la sigla me dej贸 helada. La primera info que encontr茅 dec铆a: 鈥淧otencial c谩ncer de 煤tero鈥. Reapareci贸 el tsunami.

Casi dos d茅cadas despu茅s, si bien mejor贸 el acceso a informaci贸n sobre las Infecciones de Transmisi贸n Sexual (ITS), la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) se帽ala que cada d铆a se registran cerca de un mill贸n de personas con nuevas ITS detectadas, consideradas 鈥渃urables鈥. Es evidente que necesitamos abordar estos temas y refrescar.

Cuestiones b谩sicas para derribar mitos a帽ejos: cualquier persona, sin importar edad y orientaci贸n sexual, puede estar expuesta a las ITS. Se pueden prevenir con el uso de preservativos y campo de l谩tex desde el comienzo y durante toda la relaci贸n sexual, tanto anal, vaginal u oral. Pueden transmitirse por sangre, semen, l铆quido preseminal o fluido vaginal, o por el contacto de la piel con lesiones. La mayor铆a de las ITS tienen tratamiento. Como algunas pueden no mostrar s铆ntomas, se sugiere realizar una vez por a帽o un an谩lisis de sangre y el Papanicolaou desde los 25 a帽os para quienes portan 煤tero. La mayor铆a de estas infecciones pueden transmitirse durante el embarazo o el parto a quien nace.

Hay m谩s de treinta tipos de virus, bacterias y par谩sitos de transmisi贸n sexual. Las m谩s frecuentes son s铆filis, gonorrea, clamidia, Virus del Papiloma Humano (HPV), Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV), hepatitis B y trichomona. Vamos de a una:

S铆filis

A diferencia de la creencia popular, la s铆filis es muy com煤n, de hecho, en Argentina se cuadruplicaron las cifras de nuevas infecciones entre 2013 y 2018. Se produce por una bacteria llamada Treponema Pallidum. Produce llagas no dolorosas en el 谩rea genital, ano, boca o labios llamadas chancros. Se puede transmitir la infecci贸n f谩cilmente a otras personas con el contacto directo con las llagas. Puede que no notes la lesi贸n, dependiendo de la zona en que se ubique, por lo que el uso de preservativo, el campo de l谩tex y el an谩lisis de sangre anual son fundamentales. La s铆filis se puede curar f谩cilmente con medicamentos. Sin embargo, sin tratamiento, puede causar problemas muy graves y permanentes.

Gonorrea

La gonorrea es una infecci贸n causada por la bacteria Neisseria Gonorrhoeae. Pueden generar una infecci贸n de la uretra, el cuello del 煤tero, el recto y la garganta. Se transmite a trav茅s de relaciones sexuales sin el uso del preservativo o campo de l谩tex, con una persona con gonorrea. Generalmente no presenta molestias. Algunas personas pueden desarrollar flujo vaginal verdoso o amarillento, ardor al orinar o la necesidad de orinar m谩s frecuentemente, test铆culos adoloridos o hinchados, sangrado despu茅s de las relaciones sexuales o entre los per铆odos de menstruaci贸n, y dolor abdominal o p茅lvico. En la mayor铆a de los casos, se detecta con un an谩lisis de sangre. Tambi茅n, se pueden analizar las secreciones de la uretra, la vagina o el ano, o tomar muestras de las c茅lulas del pene, el cuello de 煤tero, la uretra, el ano o la garganta. Por lo general, la gonorrea se cura f谩cilmente con antibi贸ticos. Pero si no se trata a tiempo, se agravar谩n los problemas de salud.

Clamidia

La clamidia es una infecci贸n muy com煤n causada por una bacteria conocida como Chlamydia trachomatis. Puede afectar el pene, la vagina, el cuello del 煤tero, el ano, la uretra, los ojos y la garganta. Se transmite a trav茅s del sexo sin protecci贸n. Por lo general, no presenta s铆ntomas y se cree que alrededor del 70% de las personas que tienen sexo tiene la infecci贸n. Puede presentarse flujo vaginal con alteraciones, sangrado despu茅s de las relaciones sexuales o entre los per铆odos de menstruaci贸n, dolor abdominal o p茅lvico, flujo a trav茅s del pene, ardor al orinar, test铆culos adoloridos o hinchados, y secreci贸n, picaz贸n o dolor anal. La clamidia se detecta a trav茅s de diferentes pruebas de laboratorio y se cura con antibi贸ticos.

HPV o VPH

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV por sus siglas en ingl茅s) es una familia de virus que puede afectar la piel, la zona de la boca, la zona genital o anal. Es la ITS m谩s com煤n. Usualmente, el papiloma humano es inofensivo y desaparece por s铆 solo, pero algunos tipos del virus pueden causar verrugas genitales o c谩ncer. El VPH genital se transmite de una persona a otra, mediante el contacto piel con piel en las relaciones sexuales. El preservativo y el campo de l谩tex no protegen totalmente, pero pueden ayudar a que haya menos chances de transmisi贸n. Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden reaparecer. Los tipos de VPH que provocan verrugas no causan c谩ncer y el de alto riesgo no suele presentar s铆ntomas. Tener VPH no significa que se vaya a desarrollar una lesi贸n. Se estima que solamente el 5% de las infecciones por este virus no desaparecen solas y se vuelven persistentes. En ese caso, pueden causar lesiones en el cuello del 煤tero que evolucionen en c谩ncer.

El papiloma humano no tiene cura, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que te cause problemas de salud. Hay vacunas que ayudan a protegerte de ciertos tipos de la familia del virus. Las verrugas genitales pueden quitarse. El papiloma humano de alto riesgo usualmente puede tratarse f谩cilmente antes de que se convierta en c谩ncer, por eso es tan importante hacerse el Papanicolau y/o la prueba del Virus del Papiloma Humano, ya que permiten identificar alteraciones en el cuello del 煤tero.

HIV o VIH

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por su siglas en ingl茅s) es un virus que afecta al sistema inmunol贸gico. Si no se recibe tratamiento, el sistema de defensas se ve m谩s afectado y puede dar lugar, con los a帽os, a la aparici贸n de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infecci贸n por VIH es la que se denomina S铆ndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Por eso, no toda persona con VIH tiene SIDA. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla s铆ntomas o enfermedades, sin embargo, puede transmitirlo si no se usa protecci贸n.

Una vez que se contrae VIH, el virus permanece en el cuerpo. Si bien no hay cura para este virus, hay medicamentos que ayudan a estar saludable y hacen, por ejemplo, que haya menos chances -o a veces ninguna- de transmitirlo a otras personas. Los estudios muestran que tomar los medicamentos para el VIH, seg煤n las indicaciones, puede bajar la cantidad de virus en sangre, tanto que quiz谩 ni aparezca en una prueba.

El VIH no tiene s铆ntomas. Por lo tanto, la 煤nica manera de saber si alguien contrajo el VIH es a trav茅s de un test. En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen. El an谩lisis de VIH es voluntario, confidencial y gratuito en hospitales p煤blicos y centros de salud.

Este virus puede prevenirse evitando compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, utilizando materiales descartables o esterilizados al realizar tatuajes, piercings o implantes, y con el uso del preservativo y campo de l谩tex en las relaciones sexuales. Actualmente, se est谩n estudiando formas de prevenci贸n del VIH con Profilaxis Pre Exposici贸n (PrEP), a trav茅s de la toma diaria de un medicamento o con inyectables mensuales.

Hepatitis B

La hepatitis B es una infecci贸n del h铆gado causada por el virus de la hepatitis B o VHB. Puede ser grave y no tiene cura. Es un virus muy contagioso que, para detectarlo, debe realizarse un an谩lisis de sangre. La forma de prevenirla es evitando compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, utilizando materiales descartables o esterilizados al realizar tatuajes, piercings o implantes, y con el uso del preservativo y campo de l谩tex en las relaciones sexuales. Tambi茅n existe una vacuna que se coloca en los primeros a帽os de vida.

Tricomoniasis

Esta ITS es causada por el par谩sito trichomona que se transmite f谩cilmente por los fluidos sexuales. La mayor铆a de las personas que tienen tricomoniasis no tienen s铆ntomas. Cuando los hay, el m谩s com煤n es la vaginitis, que normalmente causa irritaci贸n en la vagina o vulva. Tambi茅n puede afectar la uretra. Puede sentirse irritaci贸n y picaz贸n, flujo con mal olor y ganas de orinar frecuentes o dolorosas. Se cura f谩cilmente con medicamentos. Se puede prevenir usando preservativo o campo de l谩tex en todas las relaciones sexuales.

M谩s de 40 organizaciones y redes nucleadas en el Frente Nacional por la Salud presentaron, el 12 de agosto de 2020, un proyecto de ley para dar una respuesta integral e intersectorial al VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS. La normativa incluye la investigaci贸n, prevenci贸n, diagn贸stico, tratamiento, cura, rehabilitaci贸n, cuidados paliativos, reducci贸n de riesgos y da帽os, y eliminaci贸n del estigma, discriminaci贸n y criminalizaci贸n hacia las personas con VIH, Hepatitis, TBC e ITS. Las organizaciones impulsoras contin煤an exigiendo el pronto tratamiento para ampliar derechos en materia de pol铆ticas p煤blicas y de acceso a la salud.