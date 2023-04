–

El trabajador de 41 a帽os apareci贸 ahorcado el domingo 16 de abril en la Comisar铆a 8 de Villa Insuperable, donde funcion贸 durante el 煤ltimo genocidio el Centro Clandestino de Detenci贸n Tortura y Exterminio Sheraton. La versi贸n oficial dice que se trat贸 de un suicidio. Su hermana, Noelia Castillo, pas贸 por el programa radial La Retaguardia y habl贸 acerca del caso. La familia de Mauricio asegura que no se suicid贸, que lo mat贸 la polic铆a. Por La Retaguardia.

Entrevista: Fernando Tebele

Redacci贸n: Juli谩n Bouvier

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

A Mauricio Castillo, de 41 a帽os, lo detuvieron el domingo 16 de abril a las 10 de la ma帽ana, cuando iba a la panader铆a a comprar facturas en su barrio, Santos Vega, en Lomas del Mirador. 鈥淨uince minutos antes de la detenci贸n, tres delincuentes intentaron cometer un robo. Uno de ellos ten铆a una vestimenta similar a la que ten铆a mi hermano, con campera negra y visera. Lo agarraron bruscamente en la v铆a p煤blica. Le pegaron y se lo llevaron al destacamento de Lomas del Mirador鈥, cont贸 su hermana, Noelia Castillo. Este destacamento funcionaba donde hoy existe el Espacio Luciano Arruga. Cuando Familiares y Amigxs de Luciano lograron recuperar el lugar, mudaron el destacamento y lo llevaron a un descampado al lado del barrio Santos Vega.

Cuando Noel铆a se enter贸 de la detenci贸n de su hermano fue corriendo hasta el destacamento y lo vio en un m贸vil. Se acerc贸 a hablarle, a preguntarle qu茅 hab铆a pasado y 茅l le dijo: 鈥淧ele谩 negra, porque el oficial se confunde por mi vestimenta. Yo no fui, soy inocente鈥. Mauricio ya hab铆a sido golpeado por la polic铆a. 鈥淟es pregunt茅 a los oficiales qu茅 hab铆a pasado y de qu茅 lo acusaban a mi hermano. Me dijeron que intent贸 robarle a un chico que estaba dentro de la comisar铆a declarando. Como conozco a la madre, le mand茅 un mensaje y le pregunt茅 si estaban seguros de que era mi hermano, porque 茅l dec铆a que era inocente. A m铆 en el barrio me conoce todo el mundo, entonces empec茅 a averiguar qui茅nes fueron los que cometieron el delito. Los reconoc铆, busqu茅 fotos, busqu茅 nombres. Llev茅 todo a la comisar铆a, les dije que me lleven hasta el domicilio y que les apuntaba qui茅nes hab铆an sido para que los detengan. En ese momento me lleg贸 un mensaje diciendo que uno de los delincuentes hab铆a agarrado su mochila y se estaba yendo, que la madre lo estaba acompa帽ando a la parada del colectivo en la Avenida San Mart铆n. Yo estaba con la moto con mi cu帽ado y le dije a la polic铆a: llevenme a la estaci贸n que est谩 el otro delincuente y se est谩 escapando鈥, relat贸 la hermana de Mauricio. En el destacamento le dijeron que vaya a buscarlo a la estaci贸n y que, si lo ve铆a, llamara al 911. 鈥淔ui y el supuesto delincuente ya se hab铆a ido. No era una tarea que ten铆a que hacer yo, porque corr铆 riesgo en todo momento, pero fue un momento de desesperaci贸n ver a mi hermano todo golpeado. Le dije a mi cu帽ada que ella denuncie a quienes fueron, que yo me encargaba de buscar a los culpables. Despu茅s llegu茅 a mi casa y empec茅 a juntar firmas para que lo saquen a mi hermano. Mi cu帽ada vino a cocinar y a eso de las 19 le llev贸 comida a mi hermano, a la Comisar铆a 8 de Quintana (en Villa Insuperable), a donde lo hab铆an llevado. No le dejaron entrar ropa, solo la comida y unos paquetes de cigarros. A ella no la dejaron verlo, pensamos que ya estaba sin vida. Supuestamente, el lunes a la ma帽ana ten铆a que ir a la fiscal铆a con la misma ropa que hab铆a ingresado鈥, cont贸 Noelia.

A las 23, la hermana de Mauricio, recibi贸 una llamada de un oficial a cargo de la comisar铆a de Quintana. Le dijeron que se presentara la familia con urgencia porque estaba la fiscal. 鈥淐orrimos hacia all谩 para ver qu茅 hab铆a pasado y cuando llegamos est谩bamos rodeados por Gendarmer铆a. Al entrar nos enteramos de que mi hermano hab铆a fallecido. Supuestamente se ahorc贸 con su campera. El cuerpo ya no estaba, su celda estaba vac铆a. Desde que muri贸 se encargaron de llevarse el cuerpo, sacarle fotos, llamar a la Gendarmer铆a. La fiscal nos dijo que los polic铆as se hicieron a un lado, que intervino Gendarmer铆a Nacional. Despu茅s de esto, comenzamos a manifestarnos. Llam茅 a otros familiares y as铆 se fueron enterando los vecinos. Cortamos la calle en Ruta 3 y Avellaneda y as铆 estamos desde hace varios d铆as鈥, dijo Noelia.

El pasado martes a la noche la polic铆a reprimi贸 la manifestaci贸n de familiares, amigas y amigos de Mauricio Castillo. 鈥淭ermin茅 muy golpeada, un polic铆a me peg贸, les pegaron a los chicos. Tiraron escopetazos, gas pimienta, todo por pedir justicia por mi hermano. Detuvieron a siete personas y nos tuvimos que quedar hasta las 6 de la ma帽ana a que los liberen a todos. Tenemos miedo, porque no sabemos qu茅 es lo que quiere hacer la polic铆a. Ellos entraron al barrio tambi茅n, en motos, queri茅ndose llevar a la gente. En vez de sentirnos seguros, tenemos miedo鈥, cont贸 la hermana..

鈥淵ayi鈥, como le dec铆an, era padre de dos hijos. Trabajaba de plomero cloaquista en los d铆as de semana y los fines de semana tambi茅n hac铆a changas de alba帽il, organizaba parrilladas en su barrio. Ese domingo se levant贸 y fue a comprar facturas para desayunar con su familia. 鈥淔ue todo muy r谩pido, muy triste. Todav铆a no lo pude llorar, porque estoy movi茅ndome por 茅l. Ya basta de injusticia, basta de tenerle miedo a la polic铆a, basta de que nos amenacen. Que nos quieran asustar, viniendo y sacando fotos, lastim谩ndonos. Mi hermano muri贸 como un perejil. Estamos totalmente seguros que no se quit贸 la vida. A los polic铆as se les fue la mano, se cebaron peg谩ndole hasta que lo mataron, lo asfixiaron y no podemos ni siquiera velarlo porque si no investigamos, esto queda impune. El cuerpo de mi hermano sigue en una morgue, y va a seguir ah铆 hasta que no se traslade a Capital, a Naci贸n y le hagan las pericias que nosotros necesitamos鈥, dijo Noelia.

La hermana de Mauricio conoc铆a el caso de Luciano Arruga y a su familia. Ahora desde Familiares y Amigxs de Luciano acompa帽an a la familia de Castillo en esta situaci贸n. 鈥淪igue pasando lo mismo que hace 15 a帽os atr谩s, no cambia. Tenemos miedo de que sigan matando inocentes. Jam谩s me imagin茅 que nos pasara a nosotros. Queremos que salga todo a la luz, que si hubo polic铆as corruptos vayan presos. Queremos justicia por mi hermano. Que no haya m谩s un Luciano Arruga, que no haya m谩s un Mauro Castillo, porque a 茅l lo mataron鈥, concluy贸 Noelia.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/04/hablo-la-hermana-de-mauricio-castillo-los-policias-se-cebaron-pegandole-hasta-que-lo-mataron.html