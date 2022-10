–

De parte de ANRed October 11, 2022 228 puntos de vista

El jueves pasado durante el partido que deb铆an disputar Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors la polic铆a bonaerense a cargo del ministro Sergio Berni, reprimi贸 en las afueras del estadio a los hinchas del lobo dejando mas de cien personas heridas. Rodrigo Abella es una de las v铆ctimas de la represi贸n que se encuentra internado en el Hospital Rossi a la espera de ser operado de su ojo izquierdo. 鈥淓l polic铆a estaba a un metro. Despu茅s de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmay茅. Mi se帽ora tiene nueve balazos en la espalda鈥. En di谩logo con los medios agreg贸 que desde las autoridades del ministerio de seguridad intentan silenciar lo ocurrido: 芦vinieron a verme, le preguntaron a la directora por m铆, le pidieron un n煤mero m铆o. Yo les dije que si quer铆an hablar conmigo que vengan ac谩 y me hablen personalmente. Me ofrecieron de todo, que se iban a hacer cargo de todo lo que pas贸. Pero a m铆 nadie me va a devolver el ojo禄. Por ANRed

Habl贸 el hincha del lobo Rodrigo Arballo una de las personas que fue herida durante la represi贸n policial desatada contra las personas que concurr铆an al partido el jueves pasado en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.

Arballo se encuentra internado en el Hospital Rossi de La Plata a la espera de ser operado de su ojo izquierdo. La incertidumbre sobre si podr谩 recuperar la visi贸n del ojo se suma a la bronca que expres贸 a los medios de comunicaci贸n cuando se refiri贸 al accionar de la polic铆a y la responsabilidad del Ministerio de Seguridad.

芦Llegu茅 20 minutos antes del partido y las puertas ya estaban cerradas, algo que nunca se hab铆a visto. Estaba contra la valla con mi ticket en la mano y empezaron a empujarme. Cuando me doy vuelta para ver qu茅 pasaba recib铆 el disparo en la cara鈥 dijo en di谩logo con TN y agreg贸: 鈥el polic铆a estaba a un metro. Despu茅s de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmay茅. Mi se帽ora tiene nueve balazos en la espalda鈥, relat贸.

Abella remarc贸 que fue su propia hermana quien lo encontr贸 en el suelo, inconsciente, y fue ella quien lo rescat贸. Fue herido directamente en un ojo. 鈥淢e arrastr贸 hasta el auto que estaba a unas 15 cuadras y me llev贸 al hospital San Mart铆n, en donde no quisieron atenderme. Despu茅s de eso me llev贸 al Rossi en donde me dejaron internado鈥.

鈥淓l balazo de goma me comprometi贸 mucho la retina, todav铆a no me saben decir si voy a volver a ver. Estoy muy triste y tengo mucho miedo. Adem谩s tengo quebrada la mand铆bula en dos partes por un baldozaso o piedrazo que recib铆 en ese mismo momento鈥漝ijo.

En cuanto a las responsabilidades de las autoridades se帽al贸 que desde el Ministerio de seguridad intentan 芦silenciar lo que pas贸禄. Coment贸 que recibi贸 visitas de representanes ministeriales en el hospital 芦vinieron a verme, le preguntaron a la directora por m铆, le pidieron un n煤mero m铆o. Yo les dije que si quer铆an hablar conmigo que vengan ac谩 y me hablen personalmente. Vinieron y me ofrecieron de todo, que se iban a hacer cargo de todo lo que pas贸. Pero a m铆 nadie me va a devolver el ojo鈥 explic贸.

鈥淢e dieron a entender que si yo quiero poner alg煤n abogado ellos tienen abogados para m铆. Pero yo no necesito sus abogados. Lo 煤nico que necesito es que me devuelvan la vista鈥 manifest贸 con absoluta preocupaci贸n puesto que trabaja realizando transporte escolar, 芦no voy a poder volver a manejar鈥,

鈥淨uiero justicia, quiero volver a ver. Que se hagan cargo de lo que hicieron, porque fue una represalia a mansalva. Fueron a matar a la gente. Otra cosa no se puede decir鈥 finaliz贸.